BERLIN/WASHINGTON/TEHERAN (Eigener Bericht) - Mit einem Aufruf, Iran weltweit zu isolieren, hat US-Präsident Donald Trump am gestrigen Dienstag jüngste Bemühungen der EU um die Weiterführung des Handels mit dem Land beantwortet. Die von Washington neu gestarteten Sanktionen gegen Teheran müssten weltweit umgesetzt werden, forderte Trump gestern vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Die EU-Außenbeauftragte hatte am Vorabend die Gründung einer Zweckgesellschaft angekündigt, die nach Art einer Tauschbörse funktionieren und sowohl iranische Erdölexporte als auch europäische Lieferungen nach Iran ermöglichen soll. Mit der neuen Institution, die grundsätzlich auch nichteuropäischen Teilnehmern offenstehen wird, soll ein Mindestmaß an Handelstätigkeiten bewahrt werden. Das Vorhaben gilt als Testfall für die Berliner Bemühungen um eine eigenständige Weltpolitik. Gleichzeitig wird Iran von Terroristen attackiert, die separatistische Ziele verfolgen. Auch westliche Beobachter schließen nicht aus, dass Verbündete Berlins von der arabischen Halbinsel die Separatisten befeuern.

"Fünf kleine Irans"

Trumps gestriger Aufruf zur weltweiten Isolierung Irans erfolgte nur wenige Tage nach dem Terroranschlag vom Samstag in der südwestiranischen Großstadt Ahwaz, bei dem 29 Menschen ihr Leben verloren hatten. Zu dem Anschlag hatten sich arabischsprachige Separatisten, die unter dem Namen Movement for the Liberation of Ahwaz in der iranischen Provinz Khuzestan operieren, bekannt. Teheran beschuldigt nun Golfstaaten um Saudi-Arabien - enge Verbündete nicht zuletzt auch der deutschen Außenpolitik im Mittleren Osten -, die Terroristen unterstützt zu haben. Selbst westliche Beobachter schließen das nicht aus. So weist etwa eine Expertin von der School of Foreign Service an der renommierten Georgetown University darauf hin, dass ein bis heute sehr einflussreicher einstiger Berater der Staatsführung der Vereinigten Arabischen Emirate es dezidiert abgelehnt habe, den Anschlag als Terrorismus zu verurteilen; der Mann habe erklärt: "Wir hatten Iran gewarnt." Zudem habe der saudische Kronprinz Muhammad bin Salman angekündigt, den Krieg nach Iran hineintragen zu wollen; es sei tatsächlich denkbar, dass Riad seine Finger im Spiel habe. Saudi-Arabien und Ägypten hätten schon zuvor arabischsprachige Separatisten in Iran unterstützt, um Teheran zu schwächen, wenngleich sie dies bislang nur auf politischer Ebene getan hätten. Der ehemalige irakische Außenminister Tariq Aziz habe die Zerschlagung Irans einst gar offen als Ziel ausgegeben: "Fünf kleine Irans sind besser als ein großer Iran."[1]

Ein Destabilisierungshebel

Der Logik, dass sich durch Unterstützung separatistischer Organisationen die iranische Regierung empfindlich schwächen lasse, sind vor einigen Jahren auch Vorfeldorganisationen der deutschen Außenpolitik gefolgt. So kündigte kurz vor der iranischen Präsidentenwahl im Juni 2009 die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung eine öffentliche Tagung zur "Nationalitätenfrage" im "Vielvölkerstaat" Iran an. Man wolle damit, hieß es im Einladungsschreiben explizit, die Belange "nicht-persischer Völker" in dem Land "verstärkt in den Fokus der internationalen Öffentlichkeit" rücken.[2] Als Teilnehmer angekündigt waren Repräsentanten von vier Sprachminderheiten, darunter neben der turkmenischen, der kurdischen sowie der aserischen auch die arabische, die in Khuzestan ansässig ist. Offiziell hieß es damals, es gehe darum, den "Föderalismus" in Iran zu stärken. Tatsächlich aber gibt es in den erwähnten Minderheiten auch separatistische Strömungen. Bereits zwei Jahre zuvor hatte ein Professor an der Münchener Bundeswehr-Universität über die "Volksgruppen" in Iran erklärt, sie stellten nicht nur 49 Prozent der Bevölkerung; sie seien - mit Blick auf die Autonomie- und Sezessionsbestrebungen - auch "Destabilisierungshebel" im Kampf der westlichen Mächte gegen die Regierung in Teheran: "Diese innenpolitische Labilität könnte - und sollte (geheimdienstlich verdeckt, versteht sich) - der Hebel westlicher Iran-Politik unterhalb des eigenen militärischen Eingreifens sein".[3]

Der US-Druck wirkt

Hatte Berlin damals - unter anderen weltpolitischen Umständen - eine Unterstützung iranischer Autonomisten im Blick, so liegt der aktuelle Schwerpunkt der deutschen Außenpolitik darauf, das Nuklearabkommen mit Teheran zu bewahren und deshalb die Geschäftstätigkeit westlicher Firmen in Iran gegen den US-Sanktionsdruck aufrechtzuerhalten (german-foreign-policy.com berichtete [4]). Erste Vorstöße Deutschlands und der EU haben sich dabei als gänzlich erfolglos erwiesen. So hatte Brüssel eine EU-Verordnung in Kraft gesetzt, die es Unternehmen aus EU-Mitgliedstaaten untersagt, US-Sanktionen Folge zu leisten und ihre Iran-Aktivitäten aufgrund von Druck aus Washington zu beenden. Da jedoch eine überwiegende Mehrheit der in Iran tätigen Firmen aus der EU umfangreichere Geschäftsinteressen in den Vereinigten Staaten hat, ist die Verordnung ohne jede Wirkung geblieben: Vor allem große Konzerne haben sich, um US-Strafen zu vermeiden, bereits aus Iran zurückgezogen oder jedenfalls angekündigt, dies in Kürze zu tun.[5] Dabei hat der US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, in den vergangenen Wochen persönlich den Druck auf einzelne Konzerne erhöht. "Siemens hat mir mitgeteilt", twitterte Grenell etwa Ende August, "dass sie sich aus dem Iran zurückziehen, um US-Sanktionen zu erfüllen".[6] "Der Botschafter hat sich täglich mit seinem Team darum gekümmert, bei den einzelnen Unternehmen nachzuhaken", bestätigte eine Sprecherin der US-Botschaft in Deutschland jetzt.[7]

"Special Purpose Vehicle"

Die EU hat nun ihren nächsten Versuch gestartet, den vollständigen Kollaps des Iran-Geschäfts zu verhindern. Dabei geht es zunächst vor allem um Aktivitäten der - relativ wenigen - Unternehmen, die keine relevanten Interessen in den Vereinigten Staaten verfolgen, sowie um die - geringen - Geschäftstätigkeiten, die nicht von US-Strafmaßnahmen betroffen sind. So gibt beispielsweise BASF an, nur gut die Hälfte seines Vorjahresumsatzes in Iran falle unter die Sanktionen; demnach könnten weiterhin rund 40 Millionen Euro jährlich umgesetzt werden. Auch VW dürfe, heißt es, einige kleinere Geschäfte "aufgrund einer humanitären Ausnahmeregelung weiterführen".[8] Dazu müssen freilich, weil Washington sämtliche Finanztransaktionen mit Iran bestrafen will, neue Zahlungsmodalitäten gefunden werden. Auch muss, damit Teheran weiterhin zahlungsfähig bleibt, zumindest ein Teil des iranischen Erdölexports weitergeführt werden. Beides will die EU nun, wie die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am späten Montagabend in New York ankündigte, mit einer eigens zu gründenden Zweckgesellschaft ermöglichen, die - offiziell als Special Purpose Vehicle (SPV) bezeichnet - faktisch als eine Art Tauschbörse fungiert. So sollen iranische Erdöllieferungen an EU-Staaten bei dem SPV als Guthaben notiert werden, mit dem Teheran dann Einkäufe in der EU tätigen kann. Käufer iranischen Öls würden den Preis beim SPV bezahlen, das damit seinerseits die Warenlieferungen an Iran beim jeweiligen Hersteller begleicht. Das SPV soll prinzipiell auch von nichteuropäischen Staaten genutzt werden können. Das Vorhaben, das bei Russland und China auf Zustimmung stößt, wird zur Zeit von EU-Experten präzisiert.

Ein doppelter Testlauf

Dem Vorhaben kommt in zweierlei Hinsicht besondere Bedeutung zu. Zum einen wird sich zeigen, ob Berlin und die EU sich in einem ernsten weltpolitischen Konflikt gegen die Vereinigten Staaten behaupten können; der Streit um die Iran-Politik ist diesbezüglich ein Testlauf für die deutsch-europäische Weltpolitik (german-foreign-policy.com berichtete [9]). Zum anderen weisen Beobachter darauf hin, dass die Bemühungen, die US-Sanktionen gegen Iran auszuhebeln, auch im Hinblick auf die Ausweitung der US-Russland-Sanktionen zu sehen sind: Gelänge es Washington, Deutschland und die EU zur Unterordnung unter seine jüngsten Boykottschritte gegen Moskau zu zwingen, dann müsste die Bundesrepublik auf strategische Vorhaben in der Erdgasbranche verzichten - insbesondere auf die Pipeline Nord Stream 2. Während Berlin Nord Stream 2 mit allen Mitteln verteidigt, attackiert die Trump-Administration die Röhre erbittert - nicht zuletzt, um den Absatz US-amerikanischen Flüssiggases in Europa auszuweiten (german-foreign-policy.com berichtete [10]).

