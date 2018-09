BERLIN/WASHINGTON/BEIJING (Eigener Bericht) - Die Eskalation des Handelskriegs gegen China durch die US-Administration erhöht den Druck auch auf die deutsche Wirtschaft. Die Strafzölle auf chinesische Lieferungen in die Vereinigten Staaten im Wert von 200 Milliarden US-Dollar betreffen auch Produkte, die deutsche Unternehmen an ihren US-Standorten weiterverarbeiten. Bereits die erste Runde der US-Strafzölle hatte Daimler und BMW in den USA schmerzhafte Verluste eingebracht. Wirtschaftsvertreter warnen, weitere Probleme drohten zu entstehen, da von den Strafzöllen betroffene chinesische Firmen ihre Waren, die sie in den USA nicht mehr verkaufen könnten, künftig wohl in anderen Ländern abzusetzen versuchten. Eventuell stehe die EU vor dem Entschluss, selbst Zölle gegen die Einfuhr der jeweiligen Produkte zu verhängen und sich damit faktisch den US-Praktiken anzuschließen. Schade man der chinesischen Wirtschaft, dann schade man allerdings auch dort tätigen deutschen Unternehmen. Experten urteilen, Trump setze, sofern er nicht im eigenen Land scheitere, auf Chinas "totale Kapitulation".

Die nächste Eskalationsstufe

Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, ab dem kommenden Montag Waren aus China im Wert von 200 Milliarden US-Dollar mit Strafzöllen in Höhe von zehn Prozent zu belegen - zusätzlich zu den bereits verhängten 25-Prozent-Strafzöllen auf chinesische Produkte im Wert von 50 Milliarden US-Dollar -, hebt den globalen Handelskrieg auf eine neue Stufe. Zum einen ist der Weg zu einer weiteren Eskalation damit vorgezeichnet. Die Strafzölle treffen nun Waren im Wert von insgesamt 250 Milliarden US-Dollar - relativ genau die Hälfte der chinesischen Ausfuhr in die USA. China hat angekündigt, Gegenzölle in Höhe von zehn Prozent auf Einfuhren aus den USA in einem Wert von 60 Milliarden US-Dollar zu verhängen. Der geringere Wert resultiert daraus, dass die chinesischen Importe aus den Vereinigten Staaten nicht einmal ein Drittel des umgekehrten Warenstroms erreichen. Weil Beijing quantitativ nicht in gleichem Maß zurückschlagen kann, sind zudem sogenannte qualitative Gegenmaßnahmen denkbar - peniblere Überprüfungen der Tätigkeit US-amerikanischer Konzerne in China etwa, eine striktere Auslegung der Visaregeln für US-Geschäftsleute und weitere Schritte dieser Art. US-Präsident Trump wiederum hat angekündigt, er werde, sollte Beijing Gegenmaßnahmen ergreifen, umgehend Strafzölle auf alle verbliebenen chinesischen Exporte in die USA verhängen. Insgesamt ginge es dann um Waren im Wert von rund einer halben Billion US-Dollar.

Konsumwaren verteuert

Eine neue Stufe erreicht der Handelskrieg zum zweiten, weil die neuen Strafzölle zum ersten Mal US-Konsumenten unmittelbar treffen. Washington hatte die bisherigen Strafzölle weitestgehend auf Produkte verhängt, die von US-Firmen verwendet werden; die breite Öffentlichkeit wurde dadurch im Alltag nicht allzu offensichtlich mit den ökonomischen Folgen von Trumps Wirtschaftsaggression konfrontiert. Allerdings spüren unter anderem US-Farmer die chinesischen Gegenzölle bereits empfindlich; die Trump-Administration hat sich kürzlich veranlasst gesehen, ein sechs Milliarden US-Dollar schweres Unterstützungspaket für die amerikanischen Landwirte aufzulegen.[1] Die neuen Strafzölle werden nun zum Beispiel Klimaanlagen und Möbel verteuern. Dem Apple-Konzern ist es gelungen, zumindest vorläufig eine Ausnahmegenehmigung für die populäre Apple Watch zu erhalten; kommt es zu der vom US-Präsidenten angedrohten Ausweitung der Strafzölle auf sämtliche Einfuhren aus China, dann würden jedoch auch weitere in China hergestellte Apple-Produkte verteuert. Weil negative Reaktionen auch aus der Trump-Wählerschaft als denkbar gelten, hat der US-Präsident die neuen Strafzölle vorläufig auf zehn Prozent beschränkt; er will sie erst ab dem 1. Januar 2019 auf die ursprünglich angedrohten 25 Prozent hinaufsetzen - nach den Anfang November bevorstehenden Zwischenwahlen.

"Totale Kapitulation"

Zum dritten stellen Experten zunehmend in Frage, dass es überhaupt noch zu einer Verhandlungslösung im Handelskrieg kommt. Es sei nicht zu erkennen, dass die Trump-Administration es auf etwas anderes abgesehen habe als "Chinas totale Kapitulation gegenüber sämtlichen US-Forderungen", urteilt Eswar Prasad, ein renommierter Ökonom, der unter anderem für den US-Kongress und als Leiter der China-Abteilung des Internationalen Währungsfonds (IWF) gearbeitet hat.[2] Im Zusammenhang damit vermerken Beobachter, dass Trumps jüngste Strafzollankündigung in China am - nach Ortszeit - frühen Morgen des 18. September eingetroffen ist. In der Volksrepublik ist die Erinnerung an den "18. September-Zwischenfall" (auch: "Liutiaohu-Zwischenfall") sehr präsent. Dabei handelte es sich um einen von japanischen Offizieren bei der Stadt Shenyang (in Europa als "Mukden" bekannt) verübten Sprengstoffanschlag, der Chinesen in die Schuhe geschoben wurde und als Legitimation für den japanischen Aggressionskrieg gegen China diente. China litt furchtbar unter der japanischen Besatzung. Allerdings verlor letztlich Japan den Krieg.

Deutsche Unternehmen betroffen

Mit der Eskalation im Handelskrieg gerät auch die deutsche Wirtschaft weiter unter Druck. Bereits im Juli hatte sich BMW zu ersten Konsequenzen aus dem Konflikt veranlasst gesehen. Der Kfz-Hersteller produziert - genauso wie Daimler - in den Vereinigten Staaten nicht nur für den dortigen Markt, sondern vor allem auch für den Export; so werden im BMW-Werk in Spartanburg (South Carolina) die SUV-Modelle X3 bis X6 gefertigt, die auch nach China exportiert werden. Im Juli ist BMW gezwungen gewesen, die Preise dieser Modelle in der Volksrepublik spürbar zu erhöhen - weil zu den Gegenzöllen, mit denen sich Beijing gegen Washingtons Strafzölle wehrt, auch Zollaufschläge in Höhe von 25 Prozentpunkten auf die Autoeinfuhr aus den USA gehören. Um Einbrüche in der Volksrepublik zu verhindern, weitet der Konzern nun seine Produktion in China aus; er will damit die Einfuhr der verteuerten Fahrzeuge, die in den USA hergestellt wurden, in die Volksrepublik ersetzen (german-foreign-policy.com berichtete [3]). Auch die neuen Zölle treffen, wie BDI-Präsident Dieter Kempf gestern bestätigt hat, deutsche Unternehmen. So nutzt zum Beispiel Siemens an seinen US-Standorten auch elektronische Bauteile aus China. Besitzt Siemens die Kapazitäten, die durch die neuen Zölle entstehenden Probleme zu verkraften, so ist das bei den zahlreichen mittelständischen Unternehmen aus der Bundesrepublik, die in den USA investiert haben, nicht unbedingt der Fall.[4]

EU-Zollerhöhungen

Zudem drohen weitere Folgeschäden. Chinesische Unternehmen, die ihre Produkte wegen der Strafzölle nicht mehr in den Vereinigten Staaten verkaufen können, müssen neue Kunden suchen - und könnten dabei schon bald deutschen Firmen Konkurrenz machen, nicht zuletzt innerhalb der EU. "Strukturelle und staatlich begünstigte Überkapazitäten aus chinesischer Produktion drücken seit Jahren auf westliche Märkte", hat am gestrigen Dienstag BDI-Präsident Kempf erklärt. Die EU hat bereits im Juli die Zölle auf die Einfuhr von Stahl erhöht - mit dem Ziel, Stahllieferanten, deren Ausfuhren in die Vereinigten Staaten wegen der Trump'schen Strafzölle eingebrochen sind - darunter solche aus China -, von ihren Märkten fernzuhalten. Gegebenenfalls müsse man weitere neu nach Europa drängende chinesische Waren gleichfalls mit einer Erhöhung der Zölle abwehren, heißt es nun.[5] Die EU zöge damit faktisch mit den Vereinigten Staaten gleich.

Ein zweischneidiges Schwert

Allerdings sind Maßnahmen, die chinesische Unternehmen abwehren und damit der chinesischen Wirtschaft Schaden zufügen, für die deutsche Industrie ein zumindest zweischneidiges Schwert - wegen der rasch wachsenden Bedeutung, die die Volksrepublik für sie besitzt. So ist China zum Beispiel für Volkswagen längst der wichtigste Markt; BASF hat den Bau eines neuen Verbundstandortes in der südchinesischen Provinz Guangdong in Angriff genommen - mit einem Volumen von bis zu zehn Milliarden US-Dollar die mit Abstand größte Einzelinvestition des Konzerns. Beide Konzerne müssten mit Verlusten rechnen, geriete die chinesische Wirtschaft ins Schlingern. Insgesamt sind die deutschen Direktinvestitionen in China inzwischen auf über 80 Milliarden Euro gestiegen; damit ist das Land die Nummer drei nach den Vereinigten Staaten und Großbritannien - zwar mit noch gewaltigem Abstand zu den USA (291 Milliarden US-Dollar), zugleich besitzt sie aber aus Sicht deutscher Konzerne das eindeutig größte Steigerungspotenzial. Spitzt Trump den Handelskrieg weiter zu, dann droht er damit die deutsche Wirtschaft vor eine schwere Grundsatzentscheidung zu stellen.

