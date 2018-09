BERLIN (Eigener Bericht) - Außenminister Heiko Maas bekräftigt die Forderung nach dem Aufbau eines von den USA unabhängigen internationalen Zahlungssystems durch die EU. Sollte Brüssel sich nicht darum bemühen, dann "werden die Chinesen ein solches Zahlungssystem auf den Weg bringen", erklärte Maas am Freitag bei einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen. Der Außenminister hat bereits im August dafür plädiert, eine Alternative zum bisher überwiegend genutzten Zahlungssystem Swift auf den Weg zu bringen; der Schritt soll es deutschen Unternehmen erleichtern, die von den Vereinigten Staaten wieder eingeführten Sanktionen gegen Iran zu umgehen. Zudem wird er in Berlin als notwendige Maßnahme im Rahmen der langfristig angelegten Bestrebungen eingestuft, ein "Gegengewicht" zu dem USA zu bilden. Dennoch hält sich in der deutschen Hauptstadt eine gewisse Skepsis: Zum einen heißt es, das eigentliche Problem sei nicht Swift, sondern die globale Dominanz des US-Dollars; zum anderen könnten über Swift die weltweiten Finanzströme im Rahmen der "Anti-Terror"-Kooperation kontrolliert werden.

Vor die Wahl gestellt

Innerhalb der Bundesregierung werden weiterhin Mittel und Wege diskutiert, deutsche Unternehmen bei der Umgehung der US-Sanktionen gegen den Iran zu unterstützen.[1] In einem Zeitungsbeitrag hatte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) im August - mit Blick auf die gegen Iran gerichteten Boykottmaßnahmen - eine größere finanztechnische Unabhängigkeit der Bundesrepublik und der EU gefordert: Es sei notwendig, in dieser Hinsicht die "europäische Autonomie" zu stärken und von den Vereinigten Staaten unabhängige Zahlungskanäle einzurichten. Maas nannte in diesen Zusammenhang neben der deutschen Forderung nach einem EU-Währungsfonds den Aufbau eines alternativen Zahlungssystems zum Swift-Abkommen. Deutsche Unternehmen sähen sich genötigt, aus ihrem Iran-Geschäft auszusteigen, da sie durch das US-Sanktionsregime vor die Wahl gestellt würden, zu "entscheiden, ob sie mit Iran oder den USA Handel treiben," hieß es zur Begründung.[2] Die USA drängten überdies darauf, Iran vom internationalen Zahlungssystem Swift auszuschließen.

Gegengewicht zu den USA

Maas hatte den Ausstieg Washingtons aus dem Atomabkommen mit Iran und die unilaterale Wiedereinführung von Sanktionen, die von Berlin abgelehnt werden, zudem genutzt, um eine umfassende "Neubewertung der transatlantischen Partnerschaft" anzuregen. Die USA und Europa drifteten demnach schon seit Jahren auseinander - nicht erst seit dem Beginn der Präsidentschaft von Donald Trump. Maas erklärte, die transatlantische "Überschneidung von Werten und Interessen" nehme stetig ab; dies werde auch Trumps Amtszeit überdauern. Der deutsche Außenminister bestätigte zudem, er favorisiere eine "balancierte Partnerschaft" mit den Vereinigten Staaten, in der die EU ein "Gegengewicht" zu Washington überall dort bilden solle, wo Washington Berlins "rote Linien überschreite". Deutschland müsse überall dort "unser Gewicht einbringen, wo sich Amerika zurückzieht"; man könne sich nicht mehr "im gleichen Maße wie früher auf Washington verlassen".[3]

Unabhängige Zahlungskanäle

Bei einer Rede vor der Berliner Botschafterkonferenz am 28. August hat der Bundesaußenminister nun seine Vorstellungen in Sachen Iran-Sanktionen bekräftigt. Maas plädierte konkret dafür, deutschen Unternehmen, "soweit das geht und wir dazu Möglichkeiten haben", zu helfen, weiterhin Geschäftsbeziehungen zu Iran zu unterhalten.[4] Neben den staatlichen Exportversicherungen beim Iran-Geschäft habe der "Erhalt von Zahlungskanälen" für Berlin derzeit "Priorität". Die Bundesregierung setze sich "gerade ganz aktuell noch einmal mit Nachdruck" dafür ein, Iran nicht vom Swift-System abzukoppeln. Dabei könne Berlin auf die Unterstützung des französischen Präsidenten Macron zählen, erklärte Maas. Zugleich arbeitet eine Expertengruppe in Berlin - so wird berichtet - an Wegen, "von den USA unabhängige Zahlungskanäle einzurichten und einen europäischen Währungsfonds zu schaffen". Im Gespräch sei die Einrichtung von Zweckgesellschaften, die als "eine Art Drehscheibe für Zahlungen in Verbindung mit Importen wie Exporten aus Iran fungieren könnten".[5] Bislang sei Berlin nicht bereit, den Stand seiner Vorbereitungen zur Erlangung "finanzieller Unabhängigkeit" zu erläutern, da nicht klar sei, wie die angedachten Zweckgesellschaften gegen die Auswirkungen von US-Sanktionen wirksam abgeschottet werden könnten.

Die Macht des US-Dollars

Der Vorstoß des Außenministers hat zwar ein breites Echo in den deutschen Leitmedien gefunden; die Chancen, ihn zu verwirklichen, werden bislang allerdings mit einer gewissen Skepsis beurteilt. So heißt es etwa, es würden immer noch rund 60 Prozent des Welthandels in US-Dollar abgewickelt, weshalb deutsche Unternehmen und Banken weiterhin "Zugang zum Dollar und damit zum amerikanischen Markt" benötigten.[6] Selbst beim Umweg über in Berlin erwogene Zweckgesellschaften, die das Swift-System umgingen, könnten deutsche Unternehmen sich im Fadenkreuz US-amerikanischer Sanktionen wiederfinden. Iran war von Swift, an dem weltweit über 10.000 Banken teilnehmen, vier Jahre lang bis Anfang 2016 ausgeschlossen, was den Zahlungsverkehr des Landes ungemein erschwerte; er musste beispielsweise über Dubai abgewickelt werden, was Teheran viel Zeit und Geld kostete. Die "Macht des Dollars" wiederum, darauf weisen Kommentatoren hin, resultiert aus seiner dominanten Stellung als globale "Handels-, Finanzierungs- und Anlagewährung." So sei er vor allem bei der Abwicklung fast aller Rohstoffgeschäfte und beim Handel in Schwellenländern unverzichtbar. Die USA gälten überdies als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten und als wichtigstes Zentrum des Weltfinanzmarktes, der von den Entscheidungen der US-Notenbank geprägt werde. Die Rolle des US-Dollar als Weltleitwährung übersteige den "unmittelbaren wirtschaftlichen Einfluss der Vereinigten Staaten" bei weitem. Erst wenn China den Welthandel in Zukunft womöglich noch stärker dominiere, könne "der Dollar an Dominanz stark verlieren". Allerdings hält die Bundesregierung den Aufbau einer Swift-Alternative durch Beijing für denkbar. Man müsse das Vorhaben selbst in Angriff nehmen, "denn ansonsten werden die Chinesen ein solches Zahlungssystem auf den Weg bringen", erklärte Maas bei einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen am Freitag in Wien - "und ich glaube nicht, dass das dem europäischen Interesse entspricht."[7]

"Europas Schicksal"

Eine gewisse Skepsis äußern stark transatlantisch orientierte Politiker und Kommentatoren. So hat der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, Maas' Vorschlag zwar für "bedenkenswert" erklärt, aber den Einwand geäußert, man müsse bedenken, dass Deutschland und die USA handelspolitisch eng verflochten seien. Dies sei schließlich auch der Grund dafür, hieß es, dass "das Zahlungssystem Swift in seiner aktuellen Form" weiterbestehe, obwohl von französischer Seite längst der "Aufbau eines europäischen Zahlungssystems vorgeschlagen" worden sei, um Swift effektiv umgehen zu können.[8] Bundeskanzlerin Merkel wiederum hat bekräftigt, sie halte den Vorstoß des Außenministers für einen "in der Grundstruktur ... wichtige[n] Beitrag", zugleich jedoch Skepsis gegenüber einer Alternative zum Swift-System erkennen lassen. Swift wird - offiziell in Kooperation mit Europol, faktisch laut Angaben von Edward Snowden auch unabhängig davon - von der NSA überwacht. Merkel erklärte nun, in der "Frage der Terrorfinanzierung" benötige Berlin weiterhin eine "enge Partnerschaft mit den USA"; diese sei "extrem nützlich".[9] Insgesamt habe Maas allerdings "mit anderen Worten" wiedergegeben, was auch sie über die Veränderungen in den transatlantischen Beziehungen gesagt habe. Es sei klar, dass Europa "sein Schicksal stärker in die eigenen Hände nehmen" müsse.

