ABUJA/BERLIN (Eigener Bericht) - Die Bundeswehr weitet ihre Unterstützung für die Streitkräfte Nigerias, mit dessen Präsident Bundeskanzlerin Angela Merkel am heutigen Freitag zusammentrifft, systematisch aus. Wie Berichte aus der Truppe belegen, organisieren deutsche Militärberater in Nigeria nicht nur den Aufbau einer umfassenden medizinischen Einsatzversorgung vom Feldlazarett bis zum Rehabilitationszentrum für Soldaten, die im Krieg gegen Boko Haram im Nordosten des Landes verletzt werden. Sie instruieren Nigerias Militär auch im Gebrauch von Bodenradargeräten, die Berlin dem Land für schärfere Grenzkontrollen zur Verfügung gestellt hat. Zudem hat Berlin Patrouillenboote finanziert, mit denen die nigerianische Marine in die Lage versetzt werden soll, Erdöldiebstahl und -schmuggel im Nigerdelta zu unterbinden. Nigeria war bis 2015 Deutschlands viertgrößter Öllieferant, musste dann aber die Exporte wegen eskalierender Kämpfe mit Schmugglern und Milizen reduzieren. Menschenrechtler werfen Nigerias Streitkräften willkürliche Festnahmen, Folter und weitere schwere Verbrechen vor.

Krieg gegen Boko Haram

Zu den Themen, über die Kanzlerin Merkel laut Berichten am heutigen Freitag in Abuja mit dem Präsidenten Nigerias, Muhammadu Buhari, sprechen wird, gehört neben der Flüchtlingsabwehr der Krieg gegen die Jihadistenmiliz Boko Haram. In dem Krieg sind mittlerweile vor allem durch die Terroranschläge von Boko Haram, aber auch durch brutale Gewalt der nigerianischen Streitkräfte bis zu 30.000 Menschen ums Leben gekommen. Trotz gewisser militärischer Erfolge gelingt es der nigerianischen Armee, die im Krieg gegen die Jihadisten mittlerweile mit den Streitkräften Nigers, Tschads und Kameruns kooperiert, nicht, ihren Feind niederzuringen; dies liegt daran, dass Boko Haram Nutzen aus sozioökonomischen Spannungen im Nordosten Nigerias und der angrenzenden Region rings um den Tschadsee ziehen kann, auf die sich die Kämpfe in den vergangenen Jahren ausgeweitet haben. Darüber hinaus treiben Gewalttaten der Militärs den Jihadisten neue Kämpfer zu. Menschenrechtsorganisationen werfen den Streitkräften willkürliche Festnahmen sowie Misshandlung und Folter von Zivilisten vor und konstatieren, dass hunderte Gefangene in Hafteinrichtungen der nigerianischen Streitkräfte zu Tode kamen.[1] Inzwischen sind zunehmend Hinweise auf eine Kooperation nordostnigerianischer Jihadisten mit Milizen aus Mali vorhanden; dort sind zahlreiche Soldaten der Bundeswehr stationiert.

Humanitäre Katastrophe am Tschadsee

Berlin ist mit dem Krieg gegen Boko Haram auf zweierlei Weise befasst. Zum einen bemüht sich die Bundesregierung seit dem vergangenen Jahr, die Folgen des Kriegs für die Zivilbevölkerung zu lindern, um neue Fluchtbewegungen in Richtung EU zu verhindern. Hilfsorganisationen weisen darauf hin, dass von den bewaffneten Auseinandersetzungen in der Region elf Millionen Menschen betroffen sind; weil die Kampfhandlungen die wirtschaftlichen Aktivitäten in dem gesamten Gebiet dramatisch eingeschränkt haben, sind, wie zum Beispiel der weltweit tätige Norwegian Refugee Council berichtet, mittlerweile fünf Millionen Menschen von Hunger bedroht. Etwa 2,4 Millionen Menschen sind aus ihren Wohnorten vertrieben worden. Dabei seien wegen anhaltender Kämpfe etwa im Nordosten Nigerias 800.000 Menschen von jeglicher humanitärer Hilfe abgeschnitten, teilt die Organisation mit. Um die drohende Hungersnot zu verhindern, hat die Bundesregierung Nigeria, Norwegen und die UNO bei der Durchführung einer internationalen Tschadsee-Konferenz am 24. Februar 2017 in Oslo unterstützt, in deren Rahmen Hilfszusagen von insgesamt 672 Millionen US-Dollar gesammelt werden konnten; Berlin hat damals 120 Millionen Euro zugesagt. Am Montag und Dienstag kommender Woche findet in den Räumen des Auswärtigen Amts eine Folgekonferenz statt; sie soll weitere Hilfen für betroffene Zivilisten organisieren.

Enge Beziehungen zur militärischen Führung

Parallel intensiviert die Bundesregierung ihre Unterstützung für die nigerianischen Streitkräfte. Zentrales Instrument dafür ist eine "Beratergruppe" ("German Technical Advisory Group", GTAG), die die Bundeswehr bereits seit den 1980er Jahren bzw. nach einer putschbedingten Unterbrechung seit 2001 in Nigeria unterhält. Mit neun Soldaten ist die GTAG die größte "Beratergruppe" der Bundeswehr auf dem afrikanischen Kontinent; sie rühmt sich, "eng mit der militärischen Führung" zusammenzuarbeiten und "die wichtigen Personen schnell am Telefon" zu haben.[2] Das ist keine Marginalie - denn der Einfluss der nigerianischen Streitkräfte ist groß. Nigeria hat, seit es 1960 die Unabhängigkeit von der früheren Kolonialmacht Großbritannien erlangte, mehrere Militärputsche erlebt. Von 1966 bis 1979 und von 1983 bis 1998 wurde es offiziell von Generälen regiert. Seit 1999 hat zwar die Demokratisierung des Landes spürbare Fortschritte gemacht; doch hat sich das Militär eine starke Stellung bewahren können. Beobachter diagnostizieren eine "nach wie vor enge Verflechtung des Militärs mit der Wirtschaft", die "für Misstrauen innerhalb der Bevölkerung" sorgt.[3]

Einsatzunterstützung durch die Bundeswehr

Unterstützung für den Krieg gegen Boko Haram leistet die Bundeswehr über die GTAG gleich auf mehreren Ebenen. Aktuell baut sie die sanitätsdienstliche Infrastruktur für die nigerianische Armee auf - von einem mobilen, auf einen Lkw montierten Sanitätscontainer, der laut Auskunft der Bundeswehr "überall hin verlegt werden kann", über ein ebenfalls mobiles, aber umfassender ausgerüstetes Feldlazarett bis zu einem Sanitätszentrum im "Peacekeeping Centre" der Streitkräfte in Jaji nahe der - 200 Kilometer nördlich der Hauptstadt Abuja gelegenen - Großstadt Kaduna und einem Rehabilitationszentrum, das an das Militärkrankenhaus in Kaduna angegliedert ist; dort sollen in Zukunft Soldaten, die im Krieg gegen Boko Haram verletzt und im Militärkrankenhaus behandelt wurden, so weit wie möglich wieder fit gemacht werden. Die GTAG baue damit "das gesamte Spektrum der mobilen medizinischen Einsatzunterstützung" auf, urteilt die Bundeswehr: "Erstmals erhalten die [nigerianischen, d.Red.] Soldaten eine volle medizinische Betreuung."[4] Hinzu kommt, dass die GTAG nicht nur ein Instandsetzungszentrum in den Mogadishu Barracks, der größten Kaserne in Abuja, aufgebaut hat und weiterhin betreibt, sondern nigerianische Soldaten auch im Umgang mit Sprengfallen (Improvised Explosive Devices, IEDs) trainiert, wie sie Boko Haram einsetzt. Schließlich bildet sie auch Radarexperten aus, damit diese drei Bodenradargeräte einsetzen können, die Nigeria von Deutschland erhalten hat. Die Geräte sind zur stationären Grenzüberwachung geeignet und können damit perspektivisch genutzt werden, um Flüchtlinge auf dem Weg ans Mittelmeer zu stoppen.

Erdöl für Deutschland

Mittlerweile hat Berlin auch begonnen, Nigerias Marine zu unterstützen und eine Kooperation der Bundeswehr mit den nigerianischen Seestreitkräften anzubahnen. Dabei geht es zum einen darum, den verbreiteten Diebstahl und Schmuggel von Erdöl im Nigerdelta zu bekämpfen. Nigeria war 2015 der viertgrößte Öllieferant der Bundesrepublik, musste aber 2016 seine Exporte drastisch reduzieren, weil im Nigerdelta heftige Kämpfe zwischen dem Militär, schwerbewaffneten Milizen und Schmugglern ausgebrochen waren. Um die Streitkräfte in die Lage zu versetzen, die Situation im Nigerdelta unter Kontrolle zu bekommen, hat die Bundesregierung unlängst den Bau von fünf Patrouillenbooten für die nigerianische Marine finanziert, die damit nun im Nigerdelta operiert.[5] Darüber hinaus nimmt die deutsche Marine seit 2014 regelmäßig an US-geführten Manövern im Golf von Guinea teil, die unter dem Namen "Obangame Express" jedes Jahr im März Operationen vor allem gegen Schmuggler und Piraten trainieren. Durch den Golf von Guinea wird Nigerias Öl nach Europa transportiert; allerdings bedrohen in zunehmendem Maße Piraten die Tankschiffe. Im Rahmen von "Obangame Express" kooperiert die deutsche Marine mit Nigerias Seestreitkräften, wenngleich ihr Schwerpunkt zuletzt auf der Ausbildung der Marine Ghanas lag.[6]

