BERLIN (Eigener Bericht) - Die Bundesregierung treibt die Förderung von Forschung und Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) sowie deren Nutzung durch die Bundeswehr voran. KI sei "keine Innovation wie viele andere", sondern eine überaus weit reichende Basisinnovation, die bereits in wenigen Jahren sämtliche Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft umwälzen werde, urteilte jüngst Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Laut einem Eckpunktepapier, das der Vorbereitung eines umfassenden staatlichen "Masterplans Künstliche Intelligenz" dient, sollen "Deutschland und Europa" in der KI "auf ein weltweit führendes Niveau" gebracht werden; das neu gewonnene Know-how soll "in Wertschöpfung umgemünzt werden". Laut Prognosen könnten Millionen Arbeitsplätze durch KI überflüssig gemacht werden - wie es heißt, wohl besonders im Dienstleistungssektor. Experten erklären, besondere Anstrengungen seien unumgänglich, damit Berlin und die EU nicht gegenüber China und den USA in Rückstand gerieten. Die Bundeswehr bereitet ein eigenes KI-Projekt vor - um Krisen und sogar Kriege vorhersagen zu können.

"Weltweit führendes Niveau"

Die Berliner Regierungskoalition konkretisierte Mitte Juli ihre Pläne, die Bundesrepublik zu einem führenden Standort bei der Forschung und Anwendung von Systemen Künstlicher Intelligenz (KI) zu machen. In einem Eckpunktepapier, das der Vorbereitung eines umfassenden "Masterplans Künstliche Intelligenz" dient, wurden die Grundzüge der staatlichen KI-Strategie umrissen.[1] Die öffentliche Präsentation des "Masterplans" ist für Ende 2018 geplant. "Deutschland und Europa" sollen demnach auf dem Wirtschafts- und Forschungsfeld KI "auf ein weltweit führendes Niveau" gebracht werden; dazu werden ein umfassender und schneller Transfer von "Forschungsergebnissen in Anwendungen" sowie eine rasche KI-gestützte "Modernisierung der Verwaltung" angestrebt. Berlin will die Bezeichnung "Artificial Intelligence (AI) made in Germany" zu einem "weltweit anerkannten Gütesiegel" machen. Da sich KI-Systeme zunehmend zu einem wichtigen Faktor der Wettbewerbsfähigkeit entwickelten, wolle man den Wissenstransfer auf diesem Feld beschleunigen. Das "Know-How aus der deutschen Forschungslandschaft" solle - von Forschungsergebnissen bis zu konkreten KI-Methoden - in Deutschland und Europa stärker "in Wertschöpfung umgemünzt werden". Im Rahmen eines "Gesamtkonzepts" gelte es, den Zugang der Wirtschaft zu KI-Technologie entlang der gesamten "Wertschöpfungskette" zu optimieren, wobei Innovationswettbewerbe, regionale Clusterbildung und Betriebsgründungen gezielt staatlich zu fördern seien. Überdies sollen attraktive Vergütungsmodelle internationale Spitzenkräfte aus der KI-Forschung nach Deutschland locken.

Millionen Arbeitsplätze bedroht

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hält KI nicht für eine "Innovation wie viele andere", sondern für eine "Schlüsselfrage für Deutschland und Europa". Es handele sich um eine Basisinnovation, die in wenigen Jahren sämtliche Lebens- und Wirtschaftsbereiche umwälzen werde.[2] Die deutsche Innovationsoffensive soll entsprechend von einem Programm zur strukturellen Umgestaltung des Arbeitsmarktes begleitet werden, um die sozialen Folgen dieser ökonomischen Umwälzung managen zu können. Die breite wirtschaftliche Anwendung von Systemen Künstlicher Intelligenz werde zu einer "neuen Stufe der Veränderung von Arbeit führen", weshalb die bisherigen "Strategien zur Gestaltung und weiteren Humanisierung von Arbeit neu justiert werden" müssten, heißt es im Eckpunktepapier. Dabei seien ein umfassender Wissenstransfer bezüglich KI hin zu den Personalverantwortlichen in den Unternehmen, aber auch umfassende Investitionen in die "Erwerbstätigen und ihre Kompetenzen" notwendig. Unternehmen wie auch Lohnabhängige müssten sich "auf die Veränderungen und den Transformationsprozess" im Gefolge der Durchdringung der Ökonomie durch KI-Systeme vorbereiten, um ihn "gemeinsam bewältigen zu können". Prognosen zufolge könnten durch den Rationalisierungseffekt, den KI-Systeme in Unternehmen hervorbringen dürften, Millionen von Arbeitsplätzen in Deutschland wegfallen - insbesondere im Dienstleistungssektor.[3] Der "nächste große Produktivitätsfortschritt" wird demnach gerade "durch die Automatisierung erheblicher Teile des Dienstleistungssektors erfolgen".[4]

Gegen China und die USA

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek warnte bei der Vorstellung des Eckpunktepapiers, Deutschland und Europa seien dabei, bei der KI-Forschung gegen die Konkurrenz aus China und den USA in Rückstand zu geraten; Berlin müsse deshalb "einen Zahn zulegen".[5] KI werde künftig zum "Treibstoff der Konkurrenz" avancieren, weshalb die Bundesregierung bemüht sei, auf diesem Feld frühzeitig eigene "europäische Standards" zu setzen. Dabei will Berlin die vorhandenen europäischen Wissenschaftsressourcen im Rahmen eines angestrebten "nationalen Forschungskonsortiums" nutzen: Auf der "Grundlage europäischer Werte" sollten eine "europäische Antwort auf datenbasierte Geschäftsmodelle und neue Wege der datenbasierten Wertschöpfung" gefunden werden, heißt es in dem Eckpunktepapier. Mitte Juli fand ein diesbezügliches Vorbereitungstreffen zwischen Bundeswirtschaftsminister Altmaier und seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire statt, bei dem eine EU-weite KI-Kooperation nach dem "Vorbild von Airbus" angeregt wurde. In einem ersten Schritt bei der Schaffung "kooperativer Strukturen" wollen Berlin und Paris den Aufbau eines "deutsch-französischen Forschungs- und Innovationsnetzwerkes auf Basis der bestehenden Strukturen und Kompetenzen" vorantreiben. Hierdurch sollen die Grundlagenforschung, der Transfer von Forschungsergebnissen in die Wirtschaft, die Konzentration auf ökonomisch verwertbare Innovationen und die Fortentwicklung "regulatorischer Ansätze" gefördert werden.

Big German Data

Zudem will Berlin den Zugang zu großen Datenmengen erleichtern, die mittels avancierter KI-Systeme analysiert und ausgewertet werden könnten. Ohne ausreichenden Zugang zu großen Datenmengen gerate die KI-Forschung unweigerlich in Rückstand, warnten deutsche Medien anlässlich der Vorstellung des "Eckpunktepapiers".[6] Berlin solle der KI-Branche folglich "Daten verfügbar und nutzbar" machen, hieß es im "Eckpunktepapier"; bei den "Methoden der KI und des maschinellen Lernens" seien die Verfügbarkeit und die "Güte" der Daten entscheidend, um eine hohe "Qualität der Ergebnisse" zu erzielen. Unter Umständen müsse untersucht werden, ob der Zugang und die Nutzung von Daten nicht "neu geregelt" werden könnten; derzeit seien sie rechtlich "vielfach beschränkt". Abermals plädiert das "Eckpunktepapier" für eine Europäisierung der angepeilten umfassenden Datenerhebung: Berlin solle, heißt es, die "Verwirklichung des Europäischen Datenraumes" forcieren, um so in "ganz Europa verfügbare Daten besser nutzbar zu machen und die Skalierung datenbasierter Angebote in der EU zu erleichtern".

KI für die Bundeswehr

Bereits kurz nach der Vorstellung des Eckpunktepapiers der Bundesregierung meldete die Bundeswehr Bedarf an KI-Technologien an.[7] Künftig will die unter Fachkräftemangel leidende Truppe mittels der Analyse großer Datenmengen Krisen und Kriege vorhersagen können. Maschinell aufgearbeitete Daten sollen bei entsprechenden KI-Verfahren mit geheimen Informationen kombiniert werden, um nach der Bearbeitung durch entsprechende Algorithmen der KI-Systeme "Modelle möglicher Krisen berechnen und diese grafisch darstellen" zu können. In einer von der Bundeswehr geplanten Studie "IT-Unterstützung Krisenfrüherkennung" würden "strukturierte und unstrukturierte Daten aus öffentlichen, offenen und als Verschlusssachen eingestufte Quellen" berücksichtigt, heißt es. Seit Anfang März 2018 setzt die Bundeswehr demnach Vorarbeiten im Rahmen des Projekts "Preview" um, bei dem Millionen von Einzelinformationen aus 80 Datenbanken umstrukturiert werden, um sie maschinell lesbar zu machen - als künftige Basis für die KI der Bundeswehr.

