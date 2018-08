DAMASKUS/MOSKAU/BERLIN (Eigener Bericht) - Deutschland soll einer exklusiven Gruppe aus vier Staaten zur "Stabilisierung" Syriens angehören. Dies bestätigen russische Regierungskreise nach dem Treffen zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Russlands Präsident Wladimir Putin vom vergangenen Wochenende. Demnach wollen Russland, Deutschland, Frankreich und die Türkei im Rahmen eines Abgleichs ihrer Interessen eine Grundlage für den Wiederaufbau Syriens schaffen. Nicht beteiligt sind die Vereinigten Staaten - zum ersten Mal seit 1945 bei einem strategisch bedeutenden Umbruch im Nahen und Mittleren Osten. Washington solle die gut 2.000 Soldaten, die es - ohne jegliche völkerrechtliche Grundlage - in den kurdisch kontrollierten Gebieten in Syriens Nordosten stationiert habe, nutzen, um Einfluss geltend zu machen, rät ein früherer britischer Außenminister. Völlig unabhängig davon wird damit gerechnet, dass China beim Wiederaufbau des Landes eine zentrale Rolle spielt. Berlin droht, Mittel für den Wiederaufbau zu verweigern, sollten seine politischen Interessen nicht berücksichtigt werden.

Die Vierergruppe

Die Vierergruppe aus Russland, Deutschland, Frankreich und der Türkei, die die "Stabilisierung" Syriens in Angriff nehmen will, führt erstmals Teile zweier Gruppierungen zusammen, die bislang im Syrien-Krieg klar voneinander abgeschottet Verhandlungen führten und um Einfluss kämpften. Auf der einen Seite bemühte sich eine als "Small Group" bezeichnete westliche Koalition - die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Saudi-Arabien, Jordanien - darum, prowestliche Kräfte in Damaskus an die Macht zu bringen. Auf der anderen Seite suchten Russland, die Türkei sowie Iran - die "Astana-Gruppe" - ebenfalls nach einer Nachkriegslösung; Russland und Iran schlossen dabei einen Sturz der Regierung aus. Berlin dringt seit langem, verstärkt seit dem Frühjahr darauf, in die internationalen Absprachen über Syrien intensiver eingebunden zu werden. Moskau, das in Damaskus die Fäden zieht, hat nun die Weichen dafür gestellt. Putin hatte bereits am 18. Mai in Sotschi mit Merkel über den Syrien-Krieg gesprochen. Am 24. Juli hatten Merkel und Bundesaußenminister Heiko Maas im Berliner Kanzleramt mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und Generalstabschef Waleri Gerassimow ebenfalls über die Lage in Syrien diskutiert. Jetzt kündigt der russische Regierungssprecher Dmitri Peskow zunächst Verhandlungen auf Expertenebene an, denen ein Gipfeltreffen folgen könnte. Ein solches hatte bereits zuvor der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in Aussicht gestellt.

Erstmals ohne die USA

Kann die neue Vierergruppe ihre Arbeit zum Erfolg führen, dann wäre das ein tiefer Einschnitt in die Geschichte des Nahen und Mittleren Ostens: Erstmals seit 1945 wären die Vereinigten Staaten an einer langfristig wohl höchst folgenreichen Neuformierung der Region nicht führend beteiligt. Zugleich hätte die Berliner Außenpolitik ein bedeutendes Ziel zumindest ansatzweise erreicht: Sie strebt seit Jahren danach, ihren Einfluss in einem Staatenring um Europa - "von Nordafrika über den Mittleren Osten bis Zentralasien", wie etwa die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) formuliert [1] -, auszubauen und dabei die Vereinigten Staaten, die sich mehr und mehr auf ihren Machtkampf gegen die Volksrepublik China konzentrieren, tendenziell zu ersetzen. Allerdings entspricht es nicht den Plänen Berlins, seine Position im Nahen und Mittleren Osten an der Seite Russlands zu stärken, wie es in Syrien zur Zeit unvermeidlich scheint.

Hilfe gegen Einfluss

Um sich Einfluss zu sichern, setzt die Bundesregierung seit einiger Zeit darauf, den Wiederaufbau des stark kriegszerstörten Landes als Druckmittel zu nutzen. Die Kosten, die nötig sind, um Syrien aufzuhelfen, werden auf Summen zwischen 250 und 500 Milliarden US-Dollar geschätzt. Solche Beträge könne Russland unmöglich aufbringen, heißt es seit einiger Zeit in Berlin; Moskau sei auf Unterstützung durch Dritte zwingend angewiesen. Die Bundesrepublik hat prinzipiell Mittel für Syrien in Aussicht gestellt, besteht aber darauf, im Gegenzug Einfluss auf die Neuformierung des Landes zu erhalten. Die neue Vierergruppe soll das jetzt ermöglichen. Man wolle "einen politischen Prozess in Gang bringen", erklärte Merkel vor ihrem Gespräch mit Putin am Samstag; darüber habe sie mit dem russischen Präsidenten "schon in Sotschi gesprochen".[2] Vor allem gehe es "um eine Verfassungsreform und mögliche Wahlen". Einen Nachkriegsentwurf für den syrischen Staat hatte Berlin bereits im Jahr 2012 gemeinsam mit syrischen Exiloppositionellen erstellt (german-foreign-policy.com berichtete [3]). Die Bundesregierung wird nun versuchen, ihre Konzepte über die Vierergruppe so weit wie möglich einzubringen und durchzusetzen.

Nummer eins beim Wiederaufbau

Dabei stehen harte Auseinandersetzungen bevor. Klar scheint, dass Moskau maßgeblichen Einfluss auf die Neugestaltung Syriens haben wird, weil es die Regierung vor dem Sturz durch Jihadisten bewahrt und ihr zum Sieg in dem siebenjährigen Krieg verholfen hat. Eine bedeutende Rolle dürfte auch China spielen. Beijing hat Damaskus längst seine Beteiligung am Wiederaufbau des Landes zugesagt und wird dabei wegen seines ökonomischen Potenzials von Beobachtern als "Nummer 1" eingestuft.[4] Bereits im Juli 2017 hatte die syrische Botschaft in Beijing rund 1.000 Vertreter chinesischer Unternehmen eingeladen, um ihnen attraktive Geschäfte beim Wiederaufbau des Landes vorzuschlagen. Syriens Botschafter in China wurde mit der Aussage zitiert, Firmen aus der Volksrepublik könnten in Damaskus auf eine vorrangige Behandlung hoffen.[5] Ende November vergangenen Jahres bekräftigte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Syrien spiele in Beijings Plänen für den Aufbau gewaltiger Verkehrskorridore aus der Volksrepublik in Richtung Westen ("Neue Seidenstraße") eine wichtige Rolle. Tatsächlich hatte China bereits vor dem Beginn des Syrien-Krieges mit dem Gedanken gespielt, das Land vielleicht sogar als Drehscheibe für seine Aktivitäten zwischen dem Mittleren Osten, Afrika und Europa zu nutzen.[6] Jetzt könnte der Plan gelingen.

Washingtons Hebel

Allerdings ist auch weiterhin mit massiven Interventionen der westlichen Mächte zu rechnen. Erst vor wenigen Tagen hat der einstige britische Außenminister David Miliband darauf hingewiesen, dass der Westen nicht nur über finanzielle Beiträge zu Syriens Wiederaufbau politisch Einfluss auf die Neugestaltung des Landes nehmen kann. Im Nordosten des Landes, der von kurdischen Verbänden kontrolliert wird, seien bekanntlich gut 2.000 US-Soldaten stationiert, schrieb Miliband in einem Namensbeitrag in der Washington Post; US-Präsident Donald Trump müsse sie jetzt "als Hebel" nutzen.[7] Miliband amtiert als Präsident der Hilfsorganisation International Rescue Committee mit Sitz in New York, die von Aufständischen kontrollierte Gebiete in Syrien gefördert hat. Im Nordosten des Landes entfaltet nun auch Saudi-Arabien umfassende neue Aktivitäten. Erst vor wenigen Tagen hat Riad angekündigt, 100 Millionen US-Dollar in Syriens Wiederaufbau zu stecken - allerdings nur im nicht von der Regierung kontrollierten Nordosten. Damit solle die Region stabilisiert werden.[8] Berichten zufolge hat die saudische Regierung bereits vor geraumer Zeit begonnen, aus arabischen Elementen der kurdisch dominierten Syrian Democratic Forces (SDF) neue Milizen zu formen, die ihr eine stärkere Einflussnahme gestatteten.[9] Saudi-Arabiens Vorgehen verhindert die Wiederherstellung des syrischen Staates und birgt ein beachtliches neues Konfliktpotenzial.

In dieser Situation bemüht sich Berlin um verstärkte politische Einflussnahme - und setzt dabei nicht zuletzt auf Flüchtlinge aus Syrien, die zur Rückkehr in das Land veranlasst werden sollen. german-foreign-policy.com berichtet in Kürze.

