BERLIN (Eigener Bericht) - Deutschlands Ressourcenverbrauch bleibt weiterhin auf einem nicht ökologisch nachhaltigen, dauerhafte Schäden verursachenden Niveau. Wie aktuelle Studien belegen, geht der enorme Verbrauch von Rohstoffen und fossilen Energieträgern in der Bundesrepublik nicht nur nicht zurück, er nimmt sogar wieder zu; Deutschland lebe "auf Kosten kommender Generationen und der Menschen im Süden", urteilen Kritiker. Das gilt nicht nur für die Stromerzeugung, bei der Fortschritte durch den Ausbau erneuerbarer Energien durch verstärkte Verfeuerung von Braunkohle zunichte gemacht werden, sondern auch für die deutsche Pkw-Flotte; so wurden zuletzt unter dem Eindruck des Dieselskandals mehr Benziner verkauft, die einen erheblichen CO2-Ausstoß aufweisen, während die Umstellung auf Elektroautos nur langsam erfolgt und weit hinter der Geschwindigkeit anderer Länder, darunter China, zurückbleibt. Unterdessen rückt die neue Bundesregierung ganz offen von ihren klimapolitischen Mindestzielen ab - und torpediert klimapolitische Vorstöße des französischen Präsidenten Macron.

Drei Erden für Deutschland

Das von den deutschen Funktionseliten aus Politik und Wirtschaft propagierte ökologische Image der Bundesrepublik gerät immer stärker in Kontrast zur aktuellen wirtschaftspolitischen Realität, die von einer einseitigen Ausrichtung an den Interessen der exportorientierten deutschen Industrie geprägt wird. Anfang Mai meldeten deutsche Medien, die Bundesrepublik weise weiterhin einen viel zu großen "ökologischen Fußabdruck" auf; die natürlichen Ressourcen, die Deutschland in diesem Jahr zur Verfügung stünden, sofern man bleibende Umweltschäden vermeiden wolle, seien bereits in den ersten vier Monaten des Jahres verbraucht worden. Fortan lebe die führende Wirtschaftsmacht Europas "auf Kosten kommender Generationen und der Menschen im Süden", erklärten Nichtregierungsorganisationen.[1] Deutschland lebe in ökologischer Hinsicht "auf Pump". Wollte die gesamte Menschheit "leben und wirtschaften" wie Deutschland, "dann bräuchte die Weltbevölkerung drei Erden", urteilen die Autoren einer aktuellen Studie.[2] Eine Trendwende beim viel zu hohen Ressourcenverbrauch gebe es bislang nicht; unter anderem sei der CO2-Ausstoß "in Deutschland seit 2009 nicht mehr gesunken". Bei den Emissionen des Klimagases CO2 hat die Bundesrepublik die Grenzen der ökologischen Nachhaltigkeit sogar schon Ende März überschritten.[3]

Sonne, Wind und Kohle

Als ökologisch verheerend stufen Experten vor allem den deutschen Energiemix bei der Stromerzeugung ein.[4] Demnach werden die ökologischen Vorteile, die der steigende Anteil der erneuerbaren Energien mit sich bringt, weitgehend durch den Ausbau der Kohleverstromung zunichte gemacht: Stellt die ökologisch nachhaltige Energiegewinnung aus Wind, Sonne und Wasser inzwischen 30 Prozent des deutschen Energiemixes, so sei gleichzeitig die Verfeuerung von Braunkohle stark angestiegen; Kohle generiere in der Bundesrepublik, auch wegen des Atomausstiegs, inzwischen ebenfalls 30 Prozent des Stroms. Darauf sei der leichte Anstieg der CO2-Emissionen pro Kopf der Bevölkerung in Deutschland zurückzuführen, der im Kontrast dazu stehe, dass die Emissionen "in den meisten entwickelten Ländern aufgrund von Effizienzgewinnen abgesenkt" werden konnten - etwa in Frankreich oder den USA. Die Politik der "Energiewende" habe deshalb kaum Erfolge bei der Reduzierung des Treibhausgas-Ausstoßes gebracht - ein "verwirrendes" Resultat angesichts der Tatsache, dass die Bundesregierung umgerechnet 800 Milliarden US-Dollar an Subventionen in den Sektor der erneuerbaren Energien habe fließen lassen.

Benzin statt Elektro

Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich auch bei der Pkw-Flotte in der Bundesrepublik ab. Jüngst veröffentlichte Zahlen des Center of Automotive Management (CAM) aus Bergisch Gladbach für das erste Quartal 2018 belegen einerseits einen Anstieg der Neuzulassungen von Elektroautos und Plug-In-Hybriden um 70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum - auf 17.500 Fahrzeuge.[5] Zugleich stieg jedoch der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid durch Pkw in der Bundesrepublik an - laut einer CAM-Studie "um 0,8 Prozent auf jetzt 128,7 Gramm pro Kilometer". Die anvisierten EU-Grenzwerte von 95 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer bis 2020/2021 sind demnach kaum noch zu erreichen. Zum einen liege das an dem sehr niedrigen Anteil von Elektroautos in der Bundesrepublik, der nur zwei Prozent betrage, erläutert das CAM; in Norwegen liege der Anteil beispielsweise bereits bei 48 Prozent. Auch falle die deutsche Wachstumsrate beim Ausbau der Elektromobilität gegenüber anderen Ländern zurück: In China etwa seien im selben Zeitraum, im 1. Quartal 2018, knapp 142.000 Elektroautos abgesetzt worden, was einer Steigerung von 154 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspreche. Schließlich habe der große deutsche Dieselskandal [6] zu einem Anstieg der Neuzulassungen von Benzinern geführt, die zwar weniger Feinstaub, dafür aber weit mehr CO2 ausstoßen. Im vergangenen März sank der Diesel-Marktanteil im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf nur noch 31,3 Prozent.

Politische Kehrtwende

Die ökonomische Abkehr vom Ziel einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen wird von einer offenen Kehrtwende der deutschen Politik begleitet. Zum einen hat sich die neue Große Koalition explizit darauf verständigt, dass die deutschen Klimaziele für 2020 nicht erreicht werden können. Das Ziel, die Treibhausgasemissionen gegenüber dem Jahr 1990 um 40 Prozent zu senken, sei nicht erfüllbar, hieß es während der Koalitionsverhandlungen in internen Koalitionspapieren, die den Medien zugespielt wurden.[7] Die neue Regierung räume der Ökonomie Vorrang vor der Ökologie ein, urteilten Kommentatoren.[8] Berlin habe die Umweltpolitik zu einem Randthema erklärt, Maßnahmen gegen den Klimawandel vertagt und die Autokonzerne geschont; Klimaschutz komme im Koalitionsvertrag kaum vor, der Kohleausstieg sei verschoben worden, grundlegende Reformen des Verkehrssektors seien nicht in Sicht, monierten Kritiker aus Umweltverbänden und Opposition.[9] Aus Protest gegen die klimafeindliche Kehrtwende trat der für die Energiewirtschaft zuständige Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Rainer Baake, Anfang März zurück. Der Koalitionsvertrag sei in den Bereichen Energiewende und Klimaschutz eine "herbe Enttäuschung", konstatierte Baake; der Umstieg auf erneuerbare Energien werde nur "zögerlich angegangen", klimaschädliche Strukturen würden "möglichst lange konserviert". Dies füge der "internationalen Glaubwürdigkeit der Energiewende" großen Schaden zu.

Klimakampf gegen Frankreich

Auch auf EU-Ebene bleibt Berlin seiner Linie treu, der Ökonomie stets die Priorität gegenüber der Ökologie einzuräumen. Die Klimaschutzpolitik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bringe "Deutschland in die Bredouille", titelten schon Mitte 2017 meinungsbildende deutsche Medien anlässlich der zunehmenden klimapolitischen Auseinandersetzungen zwischen Paris und Berlin.[10] Frankreichs Präsident sei bemüht, beim EU-Emissionshandel einen Mindestpreis von 30 Euro pro Tonne CO2 durchzusetzen, um den Umstieg auf klimaneutrale Energiegewinnung zu forcieren. Dieser Vorstoß werde von Berlin nicht unterstützt, da er der französischen Wirtschaft gegenüber der deutschen Konkurrenz einen "enormen Wettbewerbsvorteil" verschaffen könne, hieß es - in der deutschen Industrie sei schließlich die Verfeuerung von Kohle und anderer fossiler Energieträger dominant, während Frankreich vorwiegend Atomstrom nutze. Offiziell könne sich die "Bundesregierung natürlich nicht als Bremser und Bedenkenträger zeigen", da es "beim Macron-Vorschlag" um das "hehre Ziel des Klimaschutzes" gehe. Eine Lösung für diese klimapolitische Bredouille fand Berlin in seiner bewährten Verzögerungsstrategie, die der neue Wirtschaftsminister Peter Altmaier Mitte April 2018 beim Berlin Energy Transition Dialogue, einem energiepolitischen Koordinationstreffen der EU, fortführte. In seiner Ansprache erwähnte Altmaier weder Macrons Idee, einen Mindestpreis für CO2 einzuführen, noch das kontinuierliche Pariser Drängen auf eine energiepolitische Kooperation mit Berlin.[11] Der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger, erklärte überdies, der "beste Weg zur Konsolidierung des Energiesystems Deutschlands" sei das Ende der Förderung erneuerbarer Energien gewesen.

