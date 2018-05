BRÜSSEL/BERLIN (Eigener Bericht) - Die gestern vorgestellten Pläne von Haushaltskommissar Günther Oettinger für den nächsten EU-Etat legen den Keim für weitere Spaltungen in der Union. Oettinger will - entsprechend den Forderungen Berlins - mehr Geld für Militär, Rüstung und Grenzabschottung bereitstellen und deshalb in Bereichen kürzen, die für die globale Machtpolitik der EU wenig bedeuten: bei den Beihilfen für die Landwirtschaft und für strukturschwache Regionen. Ersteres ginge vor allem auf Kosten Frankreichs und einiger südlicher EU-Mitglieder; Letzteres träfe insbesondere die Länder Ost- und Südosteuropas hart. Ergänzend sieht Oettingers Konzeption erstmals vor, EU-Staaten bei politisch missliebigem Verhalten mit Mittelkürzungen zu bestrafen. Der Vorstoß richtet sich vor allem gegen antidemokratische Maßnahmen etwa in Polen und Ungarn, schafft damit aber einen Präzedenzfall, der prinzipiell auf andere missliebige Schritte weiterer EU-Staaten ausgedehnt werden kann. Die Nutzung von EU-Beihilfen zur Disziplinierung widerspenstiger Mitglieder entspricht einer Forderung Berlins.

Der nächste EU-Haushalt

Die Eckdaten zum künftigen EU-Haushalt für die Jahre von 2021 bis 2027, die am gestrigen Mittwoch von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Haushaltskommissar Günther Oettinger vorgestellt wurden, sehen zunächst die Steigerung der Ausgaben von einem Prozent des EU-Bruttoinlandprodukts auf gut 1,11 Prozent vor. In absoluten Zahlen wird der langfristige EU-Etat damit für die erwähnten sieben Jahre auf 1.135 Milliarden Euro steigen. Für Verwirrung hat gesorgt, dass EU-Kommissionspräsident Juncker gestern höhere Beträge nannte. Ursache ist, dass die EU diesmal zweierlei Zahlen auflistet: Angaben in festen Preisen auf der Basis von 2018 und Angaben in laufenden Preisen, die eine vermutete künftige Inflation in Höhe von zwei Prozent jährlich bereits einberechnen. Weil Letzteres auf reiner Spekulation beruht, ist der EU-Etat bisher gewöhnlich auf der Basis fester Preise erstellt worden. Die - von Juncker getroffene - Wahl laufender Preise erlaubt es allerdings, den Etat, vor allem aber einzelne Haushaltsposten größer erscheinen zu lassen und damit die Attraktivität der Union für die jeweiligen Zielgruppen zu erhöhen.[1] Der EU-Haushalt von 2021 bis 2027 beliefe sich demnach auf 1.279 Milliarden Euro; das beliebte "Erasmus Plus"-Stipendienprogramm stiege nicht nur von 14,77 auf 26,4 Milliarden Euro (feste Preise) an, sondern erreichte (laufende Preise) rund 29 Milliarden Euro und damit in etwa die von Juncker in Aussicht gestellte Verdopplung seines Finanzvolumens.[2]

Aufrüstung und die Brexit-Lücke

Abgesehen von derlei taktisch motivierten Zahlenspielereien zeichnet sich bereits ein erster Streit um die Aufstockung des EU-Haushalts ab. Vor allem Berlin dringt darauf, wachsende Summen für das Militär, die Rüstung und die Abschottung der EU-Außengrenzen bereitzustellen. Mehrere EU-Mitglieder, darunter Österreich und die Niederlande, sprechen sich gegen eine Etaterhöhung aus oder haben zumindest ihren Unmut darüber erkennen lassen. Dies liegt auch daran, dass mit Großbritannien ein Nettozahler die EU verlässt und die dadurch entstehende Finanzlücke gefüllt werden muss. London steuerte im Jahr 2016 rund 12,76 Milliarden Euro zum EU-Haushalt bei. Selbst wenn man berücksichtigt, dass aus dem Etat auch umfangreiche Mittel in das Vereinigte Königreich zurückflossen (2016: 7,05 Milliarden Euro), bleibt eine unmittelbare Lücke von 5,71 Milliarden Euro. Weitere Einbußen stehen bei den Zolleinnahmen bevor, die Großbritannien im Auftrag der EU kassierte (2016: 3,94 Milliarden Euro). Oettinger beziffert den Mehrbetrag, der wegen der Militarisierung der EU und wegen des britischen Austritts auf Deutschland zukäme, auf 3,5 bis vier Milliarden Euro pro Jahr. Behauptungen, der Mehrbetrag könne sogar bei elf bis zwölf Milliarden Euro jährlich liegen, lassen sich mit dem bislang veröffentlichten Datenmaterial nicht erhärten.

Marginal für die Weltmachtpolitik

Um die wachsenden Ausgaben zu ermöglichen - Berlin verlangt auch deutlich mehr Geld für die Forschung, um etwa auf dem Feld der Künstlichen Intelligenz in der globalen Konkurrenz mit den Vereinigten Staaten und China mithalten zu können -, muss trotz des höheren Haushaltsansatzes kräftig gespart werden. Juncker und Oettinger haben gestern Einschnitte vor allem bei der Beihilfe für die Landwirtschaft und für strukturschwache Regionen angekündigt. Beides wird als marginal für die globale Machtpolitik eingeschätzt, die Deutschland anstrebt. Offiziell heißt es bisher, die Agrarausgaben würden um rund fünf, die Strukturförderung hingegen um rund sieben Prozent gekürzt. Beobachter weisen aber auf Unstimmigkeiten in den bisher veröffentlichten Daten hin.[3] Demnach lässt die Mitteilung der Kommission, die Direktzahlungen an Landwirte sollten auf rund 254 Milliarden Euro zurückgefahren werden, darauf schließen, dass die Agrarbeihilfen um gut 15 Prozent schrumpfen. Frankreich hat bereits protestiert: Es ist - mit gut 7,4 Milliarden Euro im Jahr 2016 - der größte Empfänger von Unterstützungszahlungen für die Landwirtschaft. Auch Spanien (2016: 6,3 Milliarden Euro) würde von Kürzungen hart getroffen. Die Einsparungen bei der Strukturförderung hingegen wären vor allem mit Einbußen für die Länder Ost- und Südosteuropas verbunden, etwa für Polen und Rumänien, die 2016 5,5 respektive 4,4 Milliarden Euro erhielten.

Von Ost nach West

Bringen die geplanten Einschnitte bei der Strukturförderung de facto eine Umschichtung der Mittel von Ost- nach Westeuropa, so wird diese durch weitere Schritte noch verstärkt. Berlin dringt - so heißt es in einem Positionspapier der Bundesregierung vom 25. Januar 2018 - darauf, denjenigen "Regionen und Kommunen" eine besondere Förderung zuteil werden zu lassen, die "die Aufnahme und Integration von Schutzberechtigten oder bleibeberechtigten Zuwanderern übernommen" haben.[4] Dies trifft bekanntlich auf die östlichen und südöstlichen EU-Mitglieder nicht zu. Die Klausel, die Haushaltskommissar Oettinger übernehmen will, verschiebt nicht nur - unter humanitärem Deckmantel - weitere Mittel von Ost nach West, sie erlaubt es auch, Beschwerden der Regierungen Griechenlands und Italiens auszuhebeln; diese beklagen seit Jahren, dass sie aufgrund der Dublin III-Verordnung die Hauptlast bei der Versorgung von Flüchtlingen tragen, können nun aber möglicherweise mit Zuschüssen aus dem EU-Strukturfonds zufriedengestellt werden.[5] Darüber hinaus können vermutlich auch deutsche Kommunen, die Flüchtlinge aufgenommen haben, entsprechende Mittel geltend machen; damit stiegen - menschenrechtlich verbrämt - die Rückflüsse aus Brüssel in das Wohlstandszentrum der EU weiter an.

Die Disziplinierung der Peripherie

Schließlich kündigt Oettinger an, die Vergabe von EU-Mitteln an die Einhaltung rechtsstaatlicher Normen koppeln zu wollen. Auch damit folgt er Vorgaben der Bundesregierung. In deren Positionspapier zum EU-Haushalt heißt es, "die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundprinzipien" sei "eine wichtige Voraussetzung für ein gesundes Investitionsumfeld": "Wir haben die Kommission daher aufgefordert zu prüfen, inwieweit der Erhalt von EU-Kohäsionsmitteln [daran] ... geknüpft werden kann."[6] Haushaltskommissar Oettinger plädiert nun dafür, Staaten, die rechtsstaatlichen Grundprinzipien zuwiderhandeln, mit der Kürzung oder Streichung von EU-Zuschüssen zu disziplinieren. Aktuell wären potenziell Polen und Ungarn betroffen, die wegen verschiedener antidemokratischer Maßnahmen weithin scharf kritisiert werden. Auf lange Sicht handelt es sich allerdings um einen Präzedenzfall, der prinzipiell die Option denkbar erscheinen lässt, allgemein missliebige Schritte von EU-Staaten finanziell zu sanktionieren. Laut Oettinger soll die EU-Kommission bei Verstößen gegen die "Rechtsstaatlichkeit" die Kürzung von Mitteln vorschlagen dürfen; um sie abzuwenden, soll im Europäischen Rat eine qualifizierte Mehrheit notwendig sein. Faktisch erhält damit der schon jetzt stärkste Staat der EU, der nicht nur über das größte Stimmgewicht verfügt, sondern mit seinem Einfluss auch jederzeit Koalitionen schmieden kann, noch mehr Macht. Dass die Länder in der EU-Peripherie, die dadurch noch weiter geschwächt würden, dies widerstandslos hinnehmen, steht nicht zu vermuten. Damit zeichnen sich weitere Konfliktlinien und Spaltungen in der EU ab.

[1] Juncker greift in die Haushaltstrickkiste. Frankfurter Allgemeine Zeitung 30.04.2018.

[2], [3] Europas Bauern bekommen weniger Geld. Frankfurter Allgemeine Zeitung 03.05.2018.

[4] Positionen der Bundesregierung zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU (MFR) post-2020. Berlin, 25.01.2018.

[5] S. dazu Die europäische Rechtsgemeinschaft und Das Prinzip Abschreckung.

[6] Positionen der Bundesregierung zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU (MFR) post-2020. Berlin, 25.01.2018.