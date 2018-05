PARIS/BERLIN (Eigener Bericht) - Berlin treibt die deutsch-französische Militärkooperation mit einer intensiveren Zusammenarbeit im Lufttransport voran. Neben ehrgeizigen Rüstungsprojekten haben die Verteidigungsministerien Deutschlands und Frankreichs in der vergangenen Woche eine Vereinbarung getroffen, die den Betrieb einer gemeinsamen Lufttransportstaffel im französischen Évreux sowie die Ausbildung des dafür nötigen Personals regelt. Die Staffel wird für den taktischen Lufttransport beider Länder zur Verfügung stehen und den Großtransporter A400M ergänzen, der gleichfalls von den Streitkräften Deutschlands und Frankreichs gemeinsam beschafft wird. Die bisherige Kooperation etwa im Rahmen der Deutsch-Französischen Brigade wird von Experten als unzureichend eingestuft, da die divergierenden strategischen Ziele beider Staaten ihre Nutzung bislang erschweren. Präsident Emmanuel Macron, unter dessen Amtsführung die Zusammenarbeit nun ausgeweitet und verbessert werden soll, erhält für seine "Vision von einem neuen Europa" in der kommenden Woche den Aachener Karlspreis.

Außenpolitische Divergenzen

Die deutsch-französische Militärkooperation, die unter Präsident Emmanuel Macron - parallel zur derzeitigen Ausweitung der Rüstungszusammenarbeit (german-foreign-policy.com berichtete [1]) - stärker als zuvor intensiviert werden soll, ist lange Zeit nur schleppend vorangekommen. Ursache sind weniger die Unterschiede zwischen den strategischen Kulturen der Streitkräfte beider Länder; während Frankreichs Armee auf langjährige Einsatzerfahrungen vor allem in Afrika zurückgreifen kann, operiert die Bundeswehr erst seit den 1990er Jahren im Ausland. Folgenreicher sind jedoch die Differenzen zwischen Berlin und Paris in der außenpolitischen Orientierung. Darauf hat zuletzt die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in einer ausführlichen Analyse hingewiesen.[2] Demnach unterscheiden sich die auswärtigen Operationen der beiden Staaten nicht nur "in den angewandten diplomatischen Mitteln", sondern vor allem "auch geografisch": Während die Bundesrepublik traditionell starke Interessen in Ost- und Südosteuropa sowie in der Türkei verfolgt, sieht Frankreich sein primäres Interessengebiet in Afrika sowie im Nahen Osten. Jüngstes Beispiel ist die französische Beteiligung am Überfall auf Syrien vom 14. April. Die Divergenzen erschweren gemeinsame Interventionen.

Militärische Differenzen

Entsprechend dünn sind die bisherigen praktischen Resultate der Ende der 1980er Jahre breiter angestoßenen deutsch-französischen Militärkooperation. Ein typisches Beispiel bietet die Deutsch-Französische Brigade, deren Gründung am 13. November 1987 beschlossen und zwei Jahre später offiziell vollzogen wurde. Die Brigade ist erst Mitte der 1990er Jahre zum Einsatz gekommen - im zerfallenden Jugoslawien, in dem Deutschland massive Interessen verfolgte. Einsätze im französischen Interesse - etwa in Afrika - hat die Bundesrepublik bis 2014 konsequent verweigert; erst dann erfolgte die Entsendung von Einheiten der gut 5.000 Soldaten starken Truppe nach Mali. Zuvor war die Deutsch-Französische Brigade in Afghanistan eingesetzt worden; dabei wurden allerdings die deutschen und die französischen Soldaten an unterschiedlichen Orten stationiert.[3] Es geschehe nicht häufig, dass zwei Staaten "zur selben Zeit, am selben Ort, mit denselben Zielen" intervenieren wollten, erklärt der Kommandeur der Brigade, Bertrand Boyard, die unübersehbaren Differenzen.[4] Auch der nächste Einsatz der Brigade, der im Herbst dieses Jahres in Mali starten soll, wird nicht einheitlich vollzogen: Während französische Einheiten der Brigade an Frankreichs Operation Barkhane teilnehmen, werden deutsche Truppenteile in den EU-Trainingseinsatz EUTM Mali und in den UN-Einsatz MINUSMA integriert.

Gemeinsame Truppenausbildung

Inzwischen wird die Kooperation an der Basis weiter intensiviert. So haben sich Berlin und Paris geeinigt, die Ausbildung der Piloten für den großen Transportflieger A400M gemeinsam zu organisieren. Das Flugzeug wird von Deutschland und Frankreich gemeinsam produziert - unter Einbindung Spaniens und Großbritanniens; es wird darüber hinaus von den Luftwaffen beider Länder in einer Stückzahl von mehr als vier Dutzend beschafft. Die Rüstungszusammenarbeit macht es möglich, einen Teil der Umschulung von Piloten auf den A400M in Deutschland, einen anderen Teil in Frankreich durchzuführen. So findet, wie die Bundeswehr berichtet, die Typeneinweisung, die drei Monate dauert, im Lufttransportgeschwader 62 in Wunstorf statt, während das taktische Fliegen an der französischen Transportfliegerschule, dem Centre d'Instruction des Équipages de Transport in Orléans, trainiert wird. Letzteres ermöglicht es den deutschen Piloten nebenbei, besonders lange Flüge zu proben: Angaben der Luftwaffe zufolge hat ein deutscher Soldat unter anderem einen Flug nach Neukaledonien, einer zu Frankreich gehörenden Inselgruppe im Südwestpazifik, absolviert.[5]

Gemeinsamer Militärtransport

Eine enge Zusammenarbeit ist darüber hinaus beim taktischen Lufttransport geplant. Deutschland und Frankreich haben begonnen, eine gemeinsame Lufttransportstaffel aufzubauen, die mit vier französischen und sechs deutschen Transportfliegern des Typs C-130J Hercules bestückt sein soll. Ihre Aufgabe wird es sein, Transportflüge zu Landeplätzen durchzuführen, die zu klein für den A400M sind. Die Lufttransportstaffel wird im französischen Évreux aufgebaut, wo ab 2021 auch die Piloten sowie das Bodenpersonal ausgebildet werden sollen. Dazu wird ein eigenes deutsch-französisches Trainingszentrum errichtet. Die Bundeswehr will insgesamt 200 Soldaten für die Staffel abstellen, die ab 2021 vorläufig, ab 2024 voll einsatzbereit sein soll. Laut den Planungen wird sie über binationale Cockpitbesatzungen sowie über binationale Bodencrews verfügen.[6] Die erste C-130J ist bereits am 15. Januar an Frankreich ausgeliefert worden. Anwesend waren neben der französischen Verteidigungsministerin Florence Parly der Inspekteur der deutschen Luftwaffe, Generalleutnant Karl Müllner, sowie der Abteilungsleiter Planung im deutschen Verteidigungsministerium, Generalleutnant Erhard Bühler.

Ein neues Europa

Die Ausweitung der Militärkooperation ist - wie die intensivere Rüstungszusammenarbeit und die Durchführung von Wirtschaftsreformen nach dem Modell der deutschen Agenda 2010 [7] - Teil der Anpassung Frankreichs an Konzeptionen der Bundesregierung für die EU, die der französische Präsident Emmanuel Macron unmittelbar nach seiner Amtsübernahme durchzusetzen begonnen hat. Macron wird dafür mit dem Aachener Karlspreis belohnt, der ihm am kommenden Donnerstag (10. Mai) im Aachener Rathaus verliehen werden soll. Er erhalte die Auszeichnung "für seine Vision von einem neuen Europa" sowie als "mutige[r] Vordenker für die Erneuerung des Europäischen Traums", heißt es im Begründungsschreiben des Karlspreis-Direktoriums: "Mit dem Präsidenten der Französischen Republik" ehre und ermutige man "einen Hoffnungsträger für ein neues Kapitel der europäischen Erfolgsgeschichte".[8] Bei dem "neuen Europa" handelt es sich, wie man Macrons inneren Reformen wie auch seiner außen- und militärpolitischen Kooperation mit Berlin entnehmen kann, um ein Europa nach deutschem Modell.

[1] S. dazu Die Rüstungsachse Berlin-Paris.

[2] Claire Demesmay (Hg.): Vorteilhafte Verschiedenheit. Zeit für gemeinsame außenpolitische Initiativen von Frankreich und Deutschland. DGAPkompakt Nr. 9. April 2018.

[3] Thomas Wiegold: Deutsch-Französische Brigade: Getrennt marschieren, getrennt schlagen, getrennter Einsatz im gleichen Land. augengeradeaus.net 29.01.2018.

[4] Thomas Hanke: Der Prototyp der europäischen Armee. handelsblatt.com 05.02.2018.

[5] Deutsch-Französische Freundschaft im Cockpit. bundeswehr.de 28.04.2018.

[6] Erste C-130J für deutsch-französischen Lufttransportverband. bundeswehr-journal.de 15.01.2018.

[7] S. dazu "So deutschfreundlich wie nie zuvor".

[8] Karlspreis 2018: Begründung des Direktoriums der Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen an den Präsidenten der Französischen Republik. karlspreis.de.