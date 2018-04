BERLIN/PARIS (Eigener Bericht) - Mit mehreren Vereinbarungen über Rüstungsprojekte für dreistellige Milliardensummen haben Berlin und Paris vergangene Woche die rüstungsindustrielle Formierung der EU forciert. Auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin, deren diesjähriges Gastland Frankreich war, einigten sich die Verteidigungsministerinnen beider Länder, einen Kampfjet der nächsten Generation in deutsch-französischer Kooperation entwickeln zu lassen. Der Jet wird im Rahmen eines Kampfverbundes (Future Combat Air System, FCAS) konzipiert, der auch bewaffnete Drohnen sowie ganze Drohnenschwärme umfasst und mit Satelliten sowie land- und seegestützten Waffensystemen vernetzt ist. Federführend sind Airbus Defence and Space (Ottobrunn bei München) sowie die französische Dassault Aviation, die damit ihre langjährige Konkurrenz in den Rahmen gemeinsamer Rüstungsprojekte verlagern. Neben dem Kampfjet wurden auf der ILA auch Entwicklung und Bau von Drohnen und Seefernaufklärern beschlossen. Laut Dassault-Chef Eric Trappier geht es um "strategische Autonomie".

Militärjet der nächsten Generation

Mit mehreren Vereinbarungen über Rüstungsprojekte im Wert von mutmaßlich dreistelligen Milliardensummen haben Berlin und Paris vergangene Woche die rüstungsindustrielle Formierung der EU forciert. Kernstück der ehrgeizigen Vorhaben ist der Bau eines neuen Kampfjets, auf den sich am Mittwoch Airbus Defence and Space aus Ottobrunn bei München und die Pariser Dassault Aviation geeinigt haben. Am Donnerstag unterzeichneten höchstrangige Militärvertreter beider Länder eine ergänzende Vereinbarung, die die Fähigkeitsanforderungen offiziell beschreibt. Das neue Flugzeug wird, wenn es zustande kommt, der erste deutsch-französische Kampfjet sein: Arbeiten die Luftfahrtindustrien beider Länder im Rahmen von Airbus schon lange zusammen, so scheiterte ein früherer Versuch, die Kooperation auf den militärischen Sektor auszudehnen, als sich Frankreich Mitte der 1980er Jahre aus dem Eurofighter-Projekt zurückzog und - als nationale Alternative - die Rafale baute. Der neue Kampfjet wird nun als Nachfolger des Eurofighter und der Rafale konzipiert. Noch ist unklar, ob Großbritannien in die Entwicklung des Fliegers einbezogen wird. Berlin plädiert dafür, zumindest die spanischen Airbuswerke einzubinden. Die Kosten für Entwicklung und Bau des Jets werden aktuell auf mindestens 80 Milliarden Euro taxiert.

Kampfsysteme

Anders als früher werden Airbus und Dassault nicht einfach ein neues Kampfflugzeug entwickeln, sondern eine Art Kampfsystem, das vorläufig unter dem Kürzel FCAS (Future Combat Air System) geführt wird. Es sieht vor, dass der Kampfjet im Verbund mit weiterem Gerät eingesetzt wird. So soll er optional von Kampfdrohnen begleitet werden, die zusätzliche Waffensysteme tragen. Zudem ist vorgesehen, dass er über Schwärme kleiner Drohnen verfügt; diese sollen laut den Szenarien der Militärs unter anderem in der Lage sein, punktuell Aufklärung zu leisten, die feindliche Luftabwehr auszumanövrieren oder sich - als "Kamikazedrohnen" - auf feindliche Ziele zu stürzen. Der neue Kampfjet wird nicht nur direkt mit Aufklärungssatelliten verbunden sein, sondern auch mit land- und seegestützten Kampfsystemen koordiniert werden können [1]; von einem "system of systems" ist die Rede. Das Airbus-Dassault-FCAS wird, wenn es wie erhofft in der Zeit zwischen 2035 und 2040 zur Einsatzreife gelangt, vor allem gegen die - dann vermutlich auf ähnliche Einsatzszenarien ausgerichtete - US-amerikanische F-35 konkurrieren müssen, die bereits jetzt mehrere Kunden in der EU gewonnen hat (Großbritannien, Italien, die Niederlande und Dänemark). Harte Kämpfe um künftige Absatzmärkte sind zu erwarten.

Die Eurodrohne

Airbus Defence and Space und Dassault kooperieren bereits seit geraumer Zeit bei einem weiteren zentralen deutsch-französischen Rüstungsprojekt - bei Entwicklung und Bau der Eurodrohne, in die als drittes Unternehmen die italienische Leonardo (Ex-Finmeccanica) eingebunden ist. Bislang muss die Bundeswehr geleaste israelische Heron-Drohnen für ihre Einsätze in Afghanistan und in Mali nutzen [2]; eigene Beschaffungsversuche (Euro-Hawk) sind gescheitert. Airbus, Dassault und Leonardo haben Anfang des Jahres eine Vorstudie zur Entwicklung der Eurodrohne abgeschlossen - und vergangene Woche auf der ILA Berlin einen ersten Prototyp präsentiert. Das Modell zählt zu den MALE-Drohnen (Medium Altitude, Long Endurance), die eine Einsatzhöhe von 5.000 bis 15.000 Metern und eine Flugdauer von mehr als 24 Stunden haben. Die Eurodrohne wird bewaffnet werden können und soll spätestens im Jahr 2025 einsatzbereit sein. In ihrem Fall haben die Kämpfe um Absatzmärkte bereits begonnen: Der US-Konzern General Atomics, der die Predator-Drohnen herstellt, macht sich mit aller Macht dafür stark, den Auftrag zur Lieferung sogenannter unmanned aereal vehicles (UAV) an die Bundeswehr zu erhalten, und ist dazu in der Vergangenheit auch auf juristischem Wege vorgegangen. Der Wille der Bundesregierung, eine von europäischen Konzernen produzierte Drohne zu beschaffen, gilt jedoch als unbeugsam.

Kriege gegen große Mächte

Dazu kommen weitere Vorhaben. So haben sich die Verteidigungsministerinnen Deutschlands und Frankreichs vergangene Woche auf der ILA Berlin auf eine Absichtserklärung geeinigt, die die gemeinsame Entwicklung und den Bau eines neuen Seefernaufklärers vorsieht. Die gegenwärtig von den Streitkräften beider Staaten genutzten Modelle - die deutsche P-3C Orion und die französische Breguet Atlantic 2 - werden in den frühen 2030er Jahren das Ende ihrer Nutzungszeit erreichen und müssen dann ersetzt werden. Während Frankreich mit der Breguet Atlantic bereits über eine Eigenproduktion aus dem Hause Dassault verfügt, ist Deutschland noch auf den US-Konzern Lockheed Martin angewiesen, der die P-3C Orion herstellt. Das wird sich allerdings mit einem deutsch-französischen Nachfolgemodell ändern. Werden die Seefernaufklärer derzeit etwa am Horn von Afrika zur Piratenbekämpfung eingesetzt, so weist das Verteidigungsministerium ausdrücklich darauf hin, dass die neuen Modelle nicht nur eine "Grundlage für die Aufklärung und Überwachung großer Seegebiete - über und unter Wasser - sowie den Aufbau eines maritimen Lagebildes" schaffen, sondern darüber hinaus "einen wesentlichen Beitrag zur U-Boot-Aufklärung und -Bekämpfung" leisten sollen.[3] Damit zielen sie explizit auf Kriege gegen große Mächte.

Der Panzerverbund

Die jüngsten Vereinbarungen zur Kooperation in der militärischen Luftfahrt sind geeignet, die langjährige deutsch-französische Konkurrenz auf diesem Gebiet in den Rahmen gemeinsamer Rüstungsprojekte zu bannen und auf diese Weise die künftige Militarisierung der EU unabhängig von den Vereinigten Staaten voranzutreiben. Ähnliches ist für zentrale Elemente der Heerestechnik vorgesehen: Die deutsche Waffenschmiede Krauss-Maffei Wegmann und ihr französischer Rivale Nexter haben sich zu dem Panzerbauer KNDS zusammengeschlossen, der einen Nachfolger für die Kampfpanzer Leopard 2 (Deutschland) bzw. Leclerc (Frankreich) entwickeln soll. Dieses neue Main Ground Combat System (MGCS) und ein Artilleriegeschütz mit einer Reichweite von 40 bis 60 Kilometern (Common Indirect Fire System, CIFS) sollen laut Plan im Zeitraum von 2030 bis 2035 in Dienst gestellt werden.[4] Lediglich im Marinebereich sind die lange verfolgten Pläne der Bundesregierung, auf der Basis eines deutsch-französischen Zusammenschlusses eine Art "Airbus der Meere" zu gründen, gescheitert: Zu Jahresbeginn hat die italienische Fincantieri die STX-Werft aus Frankreich, auf der Flugzeugträger und andere übergroße Kriegsschiffe gebaut werden können, zu 50 Prozent übernommen. Geplant ist darüber hinaus ein Zusammenschluss mit Frankreichs Marinewerft Naval Group (Ex-DCNS). Damit entstünde der ersehnte "Airbus der Meere", jedoch nicht auf deutsch-französischer, sondern auf französisch-italienischer Basis.[5]

Strategische Autonomie

Das Ziel der Rüstungskooperation hat der Vorstandsvorsitzende von Dassault Aviation, Eric Trappier, auf der ILA Berlin offen benannt: Es gehe darum, die "europäische Souveränität" und die "strategische Autonomie" der EU zu stärken. Das sei nur auf der Basis "unabhängiger europäischer Lösungen" möglich.[6] Diese werden nun konkret angestrebt.

[1] Airbus and Dassault Aviation join forces on Future Combat Air System. airbus.com 25.04.2018.

[2] S. dazu Milliarden für künftige Kriege.

[3] Factsheet Maritime Airborne Warfare System (MAWS). bmvg.de 27.04.2018.

[4] S. dazu Die europäische Interventionsinitiative.

[5] Italian shipbuilder Fincantieri takes control of STX France. reuters.com 02.02.2018.

[6] Airbus and Dassault Aviation join forces on Future Combat Air System. airbus.com 25.04.2018.