BERLIN/DAMASKUS/MOSKAU (Eigener Bericht) - Nach ihrem Beifall für die Bombardierung Syriens fordert die Bundesregierung ihre Beteiligung an der Neuordnung des Landes nach dem Ende des Krieges. Kanzlerin Angela Merkel kündigt ein Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin "in absehbarer Zeit" an, bei dem vor allem die Entwicklung in Syrien auf der Tagesordnung stehen soll. Als Druckmittel gelten die hohen Kosten des syrischen Wiederaufbaus, die Moskau kaum alleine stemmen könne. Auch sei Berlin in der Lage, zwischen Russland und den USA zu vermitteln, heißt es mit Blick auf Drohungen aus Washington, russische Stellungen in Syrien anzugreifen. Während die Bundesregierung ihre Einflussoffensive startet, zeichnet sich in der EU eine neue außenpolitische Spaltung ab. Zudem werden erhebliche Zweifel an der Legitimation der völkerrechtswidrigen Bombardierung am Samstag laut: Wie ein renommierter britischer Journalist berichtet, stellen Ärzte in Duma den Einsatz von Giftgas am 7. April in Frage. Ein am Samstag zerbombtes Forschungsinstitut hatte laut OPCW nichts mit Giftgas zu tun.

Duma, 7. April 2018

Zweifel an der Legitimation der Bombardements vom vergangenen Samstag nährt ein Bericht des renommierten britischen Nahostkorrespondenten Robert Fisk, der von der Londoner Tageszeitung The Independent veröffentlicht worden ist. Fisk hat vor wenigen Tagen die syrische Stadt Duma besucht und dort mit einem Arzt gesprochen, der in der unterirdischen Krankenstation arbeitet, in der die Opfer des - angeblichen - Giftgasangriffs vom 7. April behandelt wurden. Der Arzt erklärt, an jenem Tag habe starker Wind gewaltige Wolken des Staubs zerstörter Häuser in die Keller der Stadt getrieben, in denen zahlreiche Menschen Zuflucht suchten; dadurch hätten viele akuten Sauerstoffmangel erlitten und seien zur Behandlung in seine Station gekommen. An der Tür habe ein Aktivist der "Weißhelme" plötzlich "Gas!" geschrieen und damit eine Panik ausgelöst; dies sei auf einem Video zu sehen, das im Westen als "Beweis" für den Einsatz von Giftgas genutzt wurde.[1] Die "Weißhelme", eine "Zivilschutzorganisation" syrischer Aufständischer, werden zu einem erheblichen Teil von der britischen Regierung finanziert.

Keine verdächtigen Aktivitäten

Zusätzlich wird nun bekannt, dass das Syrian Scientific Studies and Research Center (SSRC) in Barzah, das am Samstag bei den Luftangriffen zerstört wurde, im November von der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) überprüft wurde. Der OPCW zufolge hat das SSRC nicht, wie es zur Begründung des Bombardements heißt, der Erforschung von Chemiewaffen gedient; vielmehr habe die Organisation keinerlei verdächtige Substanzen vorgefunden und keine verdächtigen Aktivitäten feststellen können, heißt es in einem am 23. März - drei Wochen vor der Bombardierung - veröffentlichten Bericht.[2]

"Verständnis" statt "Unterstützung"

Während die offizielle Legitimierung für den von Berlin befürworteten Überfall auf Syrien immer stärker ins Wanken gerät, muss die Bundesregierung auch auf EU-Ebene einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. So ist es ihr nicht gelungen, die Union auf die deutsche Positionierung zu dem amerikanisch-britisch-französischen Bombardement festzulegen. Hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel den völkerrechtswidrigen Angriff noch am Samstag ausdrücklich als "erforderlich und angemessen" eingestuft [3], so weigerten sich die EU-Außenminister am Montag hartnäckig, sich dieser Klassifizierung anzuschließen. In ihrer Erklärung zum Syrien-Krieg heißt es lediglich, man "verstehe", dass es sich bei der Attacke "um spezielle Maßnahmen" gehandelt habe, die einzig und allein dem Ziel gedient hätten, "den weiteren Gebrauch chemischer Waffen" durch die syrische Regierung zu verhindern.[4] Von einer "Unterstützung" des Überfalls ist nicht die Rede. Damit zeichnet sich zum wiederholten Male eine ernsthafte Spaltung der Union in einer zentralen außenpolitischen Frage ab. Bereits an der Ausweisung russischer Diplomaten in der Affäre um die Vergiftung des Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und seiner Tochter Julija in Salisbury hatte sich etwa ein Drittel der EU-Mitglieder nicht beteiligt - trotz intensivster Bemühungen Berlins um EU-weite Geschlossenheit.

"Russland hat gewonnen"

Ungeachtet aller Komplikationen unternimmt die Bundesregierung zum wiederholten Male einen Anlauf, Einfluss auf den Wiederaufbau Syriens zu erlangen. Die Aussichten dazu sind beschränkt; schließlich hat, wie es am Montag Volker Perthes, Direktor der vom Kanzleramt finanzierten Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), formulierte, Russland "den Krieg in Syrien gewissermaßen gewonnen" [5] und übt in der syrischen Hauptstadt dominierenden Einfluss aus. "Die Europäer und die Amerikaner spielen in Syrien keine Rolle mehr", urteilt auch Guido Steinberg, Nah- und Mittelostexperte der SWP.[6] Tatsächlich hatten zum Beispiel deutsche Wirtschaftskreise im August 2017 anlässlich der Messe "Damascus International Fair", die damals zum ersten Mal seit dem Beginn des Krieges wieder stattfinden konnte, berichtet, man verzeichne zwar "eine Reihe von ersten vorsichtigen Anfragen" im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Wiederaufbau Syriens, sei sich aber vollkommen im Klaren darüber, dass vor allem Unternehmen aus Russland, Iran und China Aussicht auf die profitabelsten Aufträge hätten.[7] Berlins offizielle Unterstützung für den Überfall vom Samstag dürfte die Bereitschaft syrischer Stellen, deutschen Unternehmen Geschäfte zu verschaffen, kaum gesteigert haben. Ähnliches gilt für etwaige politische Begleitmaßnahmen.

Diplomatische Initiativen

Die Bundesregierung setzt bei ihren neuen Einflussbemühungen entsprechend nicht auf Damaskus, sondern auf Moskau. Schon am Sonntagabend hatte Außenminister Heiko Maas eine diplomatische Initiative angekündigt, um "den politischen Prozess" zur Beendigung des Krieges zu forcieren.[8] Dabei gelte es mit der russischen Regierung ins Gespräch zu kommen, erklärte Maas: "Ohne Russland wird man diesen Konflikt nicht lösen können".[9] Hochrangige deutsche Außenpolitiker stellen scheinbare Zugeständnisse in Aussicht. So erklärt etwa der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, der syrische Präsident Bashar al Assad sei "auf absehbare Zeit ein Faktor, der nicht wegzudiskutieren ist"; man müsse also überlegen, "wie das Assad-Regime an einer Friedenslösung beteiligt werden kann".[10] Es gehe dabei darum, "an einer Übergangslösung zu arbeiten, die Assads Rolle auf den kürzest möglichen Zeitraum reduziert und gleichzeitig den Anforderungen Russlands gerecht wird, den Diktator einzubinden": "Ein Übergang mit Assad, aber eine Zukunft ohne Assad - daran sollte die Diplomatie nun arbeiten." Ähnlich lässt sich der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, zitieren: Er sei bereit, mit Assad zu "reden, wenn es zu solchen Gesprächen kommt", teilte Kauder am Montag mit.[11]

Druckmittel

In den angestrebten Verhandlungen mit der russischen Regierung hofft Berlin vor allem auf zwei Hebelpunkte. Zum einen habe sich Moskau aus handfestem Eigeninteresse "immer darum bemüht", die westlichen Staaten zur Beteiligung am Friedensprozess in Syrien "einzuladen", konstatiert SWP-Direktor Perthes: "Man will ganz bewusst die Europäische Union mit im Boot haben", denn Syriens Wiederaufbau werde Russland allein wohl "zu teuer".[12] Zum anderen heißt es, man könne womöglich zwischen Moskau und Washington "vermitteln"; dies bezieht sich nicht zuletzt darauf, dass in der Trump-Administration mit dem neuen Nationalen Sicherheitsberater John Bolton und dem designierten Außenminister Mike Pompeo zuletzt zwei Hardliner in führende Positionen gelangt sind, denen eine Entscheidung zu weiteren militärischen Überfällen in Nah- und Mittelost zugetraut wird.[13] Trump selbst hatte zuletzt sogar Angriffe auf russische Stellungen in Aussicht genommen.[14] Als Gegenleistung gegen eine "Vermittlung" in den USA hoffen Berliner Politiker nun auf russische Zugeständnisse in Syrien - ungeachtet der Tatsache, dass die Bundesregierung ihrerseits das jüngste Bombardement ausdrücklich unterstützt hat.

Spitzentreffen

Kanzlerin Merkel hat am gestrigen Dienstag in diesem Sinne mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert und eine Zusammenkunft mit ihm "in absehbarer Zeit" in Aussicht gestellt. Dabei solle nicht nur über den Syrien-Krieg, sondern auch über den Bürgerkrieg in der Ukraine sowie die Erdgaspipeline Nord Stream 2 gesprochen werden, hieß es.[15] Für den 27. April ist bereits ein Treffen der Kanzlerin mit dem US-Präsidenten geplant, bei dem es unter anderem um die von den USA verlangte Verschärfung des Nuklearabkommens mit Iran, um die angedrohten Strafzölle und ebenfalls um Nord Stream 2 gehen wird; Washington will die Röhre verhindern. Berlin könnte sich dann beispielsweise gezwungen sehen, den Nutzen der Pipeline gegen den Schaden der Strafzölle abzuwiegen. Auch dies bietet Druckpotenzial gegenüber Moskau.

