BERLIN/LONDON (Eigener Bericht) - Mit beinahe zweistelligen Milliardenverlusten wäre die deutsche Wirtschaft die Hauptverliererin eines "harten Brexit" in der verbleibenden EU. Dies geht aus einer aktuellen Untersuchung zum bevorstehenden britischen EU-Austritt hervor. Demnach stünden der EU-27 größere Einbußen bevor als Großbritannien, sollte auf die Trennung kein umfassendes Handels- oder Zollabkommen folgen. Deutsche Unternehmen müssten mit Verlusten in Höhe von rund neun Milliarden Euro pro Jahr rechnen; wohl am stärksten betroffen wäre die Autoindustrie. Zur Zeit lässt die Weigerung Brüssels, in ein Post-Brexit-Handelsabkommen mit Großbritannien nicht nur den Schutz von EU-Interessen, sondern auch eine Öffnung für die britische Finanzbranche einzubeziehen, einen "harten Brexit" wahrscheinlicher werden. Zudem wendet sich die Stimmung in Großbritannien angesichts der EU-Obstruktionspolitik immer mehr gegen Brüssel. Sogar britische Brexit-Gegner beklagen die "Arroganz der EU" und warnen, ein Großbritannien, das sich "von der EU gedemütigt fühlt, könnte ein unbequemer Nachbar sein".

Milliardenverluste für Deutschland

Mit fast zweistelligen Milliardeneinbußen pro Jahr wäre die deutsche Wirtschaft Hauptverliererin eines "harten Brexit" innerhalb der verbleibenden EU. Dies ist ein Ergebnis einer Studie, die die global tätige Beratungsfirma Oliver Wyman und die internationale Anwaltskanzlei Clifford Chance am gestrigen Montag veröffentlicht haben. Die Untersuchung befasst sich mit der Frage, mit welchen Folgen zu rechnen wäre, sollten sich Brüssel und London nicht auf ein Handelsabkommen oder eine Zollunion für die Zeit nach dem britischen Austritt aus der Union einigen können. In diesem Fall gälten für den Handel zwischen beiden Seiten lediglich die Regeln der WTO. Der Studie zufolge müssten Firmen aus den EU-27 mit Einbußen in Höhe von insgesamt 35 Milliarden Euro im Jahr rechnen - mehr als Unternehmen aus Großbritannien, deren mutmaßliches Minus mit etwa 30 Milliarden Euro jährlich beziffert wird. Unter den EU-27 wäre die Bundesrepublik mit Verlusten von rund neun Milliarden Euro pro Jahr die größte Verliererin. Am schwersten getroffen würden laut der Untersuchung die Finanzbranche und die Autoindustrie; entsprechend müssten mit überdurchschnittlichen Einbußen London (Finanz) respektive die deutschen Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen (Kfz) rechnen.[1]

Keine Zollunion

Von Milliardeneinbußen bedroht, dringt die deutsche Wirtschaft energisch darauf, einen "harten Brexit" zu vermeiden. Man fordere weiterhin eine Zollunion zwischen Großbritannien und der EU-27, bekräftigt Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI).[2] Die Chancen, eine Zollunion durchsetzen zu können, gelten zur Zeit als gering: Ließe sich London auf sie ein, dürfte es nach seinem Austritt aus der EU keinerlei eigenständige Handelsabkommen mit Drittstaaten schließen. Auf Freihandelsabkommen etwa mit Indien und mit China aber gründet das Vereinigte Königreich, dessen Unternehmen bereits jetzt viel umfassender Geschäfte in Nicht-EU-Staaten machen als deutsche Firmen, seine Post-Brexit-Strategie. Hinzu kommt, dass der Nutzen einer Zollunion für britische Unternehmen erheblich geringer wäre als für ihre kontinentale Konkurrenz: Weil die Warenlieferungen aus den EU-27 nach Großbritannien deutlich umfangreicher sind als die britischen Warenexporte auf den Kontinent, könnten die EU-27 ihre Brexit-Einbußen mit einer Zollunion von 35 auf 16 Milliarden Euro reduzieren, das Vereinigte Königreich hingegen nur von 30 auf knapp 20 Milliarden Euro, heißt es in der Untersuchung von Oliver Wyman und Clifford Chance.[3] Das kompensiert laut Auffassung der britischen Regierung die Chancen, die eigenständige Freihandelsabkommen bieten, keinesfalls.

"Ein Exempel statuieren"

Dabei droht die Verhandlungsstrategie der EU nun sogar den Kompromiss scheitern zu lassen, der aus Sicht der deutschen Industrie als Minimallösung gelten kann: die Einigung auf ein umfassendes Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU-27. Die Maxime der Brüsseler Brexit-Verhandlungen hat Martin Selmayr, seit dem 1. März Generalsekretär der EU-Kommission, zuvor Kabinettschef von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und in beiden Positionen an führender Stelle mit den Austrittsgesprächen befasst, schon vor längerer Zeit offen formuliert: "Der Brexit wird nie ein Erfolg werden."[4] Hintergrund ist der Berliner Plan, den britischen Austritt zu einem abschreckenden Beispiel werden zu lassen, um EU-kritische Kräfte in sämtlichen anderen Mitgliedstaaten einzuschüchtern. Entsprechend hat Brüssel in der vergangenen Woche auf Londons Vorschlag reagiert, unter Wahrung aller wichtigen Interessen beider Seiten ein umfassendes Wirtschaftsabkommen zu schließen, das die Sicherung von Lieferketten wie etwa denjenigen der deutschen Autoindustrie ebenso umfasst wie den Zugang der britischen Finanzbranche zur EU-27.[5] Eine Rücksichtnahme auf die britische Finanzbranche komme keinesfalls in Frage, erklärten der EU-Brexit-Beauftragte, Michel Barnier, und EU-Ratspräsident Donald Tusk. Damit steht allerdings zur Debatte, ob es überhaupt zu einer Einigung auf einen Freihandelsvertrag kommen kann: Schließlich ist es eher unwahrscheinlich, dass London sich auf eine Vereinbarung einließe, die den Interessen der EU-27, nicht aber dem eigenen Bedarf Rechnung trägt.

"Nur Rückwärtsgerichtetes"

Mittlerweile warnen sogar deutsche Leitmedien, das Bestreben, an Großbritannien ein Exempel zu statuieren, sei dabei, sich zum Bumerang zu entwickeln. Seit Januar schlage die Stimmung auch unter Brexit-Gegnern im Vereinigten Königreich spürbar um, hieß es kürzlich.[6] So habe der britische Finanzminister Philip Hammond, ein entschiedener Befürworter einer engen Kooperation mit der EU, in einem Interview beklagt, während man in "vielen anderen Ländern aus aller Welt ... Enthusiasmus" verspüre, "mit uns Freihandelsverträge abzuschließen", höre man aus der EU "nur Rückwärtsgerichtetes" - etwa: "'Es ist eine schlechte Entscheidung, rauszuwollen'. Oder auch: 'Ihr müsst bestraft werden, weil ihr rauswollt.'"[7] Im Februar, hieß es weiter, sei "die Idee, für Britannien einen Sanktionsmechanismus einzuführen, den es so für kein anderes Land gibt", dann auf "so breite, parteiübergreifende Empörung auf der Insel" gestoßen, "dass die Idee einkassiert werden musste".[8] Brüssel werde mit seiner Obstruktionspolitik gegenüber britischen Interessen zunehmend als "starrsinnig, arrogant und feindselig" wahrgenommen: "Die Arroganz der EU zeigt, dass wir recht getan haben zu gehen", habe unlängst die Londoner Times konstatiert. Selbst die Financial Times, die weithin als "Bollwerk der Europhilie" gelte, entwickle inzwischen eine wachsende "Skepsis gegenüber dem Kurs der EU".

"Ein unbequemer Nachbar"

Tatsächlich hat in der vergangenen Woche einer der prominentesten Kommentatoren der Financial Times, Gideon Rachman, vor "gefährlichen Folgen" der Brüsseler Obstruktionspolitik gewarnt. Großbritannien, schrieb Rachman, sei "nicht irgendein Drittstaat": Es habe "seit Jahrhunderten" entscheidende Bedeutung für Europas Kräftegleichgewicht gehabt - und es sei bis heute "ein wichtiger Handelspartner und militärischer Bündnispartner für die meisten EU-Länder".[9] Die EU habe die Wahl: Sie könne einen Kompromiss mit dem Vereinigten Königreich suchen; sie könne sich jedoch auch darum bemühen, dass Großbritannien "ökonomisch unter dem Brexit leidet" - und dass das Land Arbeitsplätze und Steuereinnahmen an EU-Mitgliedstaaten verliere. Schließlich könne sie darauf setzen, "eine Krise zu erzwingen" - in der Hoffnung, dass die britische Regierung stürze und die Nachfolgeregierung das Austrittsreferendum außer Kraft setze. Alles andere als ein Kompromiss sei allerdings riskant: Mit Blick auf den Aufstieg Chinas und die unkalkulierbare US-Politik sei eine "besondere Beziehung" ("special relationship") mit dem Vereinigten Königreich für die EU höchst vorteilhaft. "Ein Großbritannien, das sich von der EU gedemütigt oder in Armut gestoßen fühlt, könnte ein unbequemer Nachbar sein", konstatiert Rachman; ein "extremes Beispiel dafür, was geschehen kann, wenn eine größere europäische Macht mit der EU zerstritten ist", kenne man schließlich: Russland.

