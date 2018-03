TÜBINGEN/AUGSBURG (Eigener Bericht) - Deutsche Unternehmen und Forschungseinrichtungen sind maßgeblich an der Produktion von Trägersystemen für Atomwaffen beteiligt. Dies geht aus einer aktuellen Studie der Tübinger "Informationsstelle Militarisierung" hervor. Demnach produziert die Augsburger MT Aerospace AG im Auftrag des Rüstungskonzerns ArianeGroup Antriebskomponenten für die europäische Trägerrakete Ariane 5, die militärische und zivile Satelliten ins Weltall transportiert. Diese Antriebskomponenten - auch als Booster bezeichnet - sind nahezu identisch mit denen, die in den von ArianeGroup hergestellten französischen Atomraketen vom Typ M51 zum Einsatz kommen. Gleichzeitig wurde bekannt, dass deutsche Großbanken und Versicherungen mit Milliardenbeträgen an Firmen beteiligt sind, die Atomwaffen produzieren - darunter der französische Safran-Konzern, der gemeinsam mit Airbus das Unternehmen ArianeGroup aus der Taufe gehoben hat.

Gebündeltes Know-how

Laut einer Studie der Tübinger "Informationsstelle Militarisierung" (IMI) ist davon auszugehen, dass das von der Augsburger Firma MT Aerospace für die europäische Trägerrakete Ariane 5 produzierte Antriebsgehäuse "auch bei der französischen Nuklearrakete M51 zum Einsatz kommt".[1] Dies liegt insofern nahe, als sowohl Ariane 5 als auch M51 von ein und demselben Unternehmen hergestellt werden: von der von Airbus und dem französischen Rüstungskonzern Safran gegründeten ArianeGroup. MT Aerospace bezeichnet sich selbst als "international führendes Unternehmen" auf den Gebieten "Luft- und Raumfahrt" sowie "Verteidigung".[2] ArianeGroup wiederum erklärt, man entwickle "innovative und wettbewerbsfähige Lösungen im Bereich Startsysteme für zivile und militärische Anwendungen".[3] Über M51 heißt es: "Die ballistische Trägerrakete M51, eine wesentliche Komponente der französischen ozeanischen Nuklearstreitkräfte, bündelt branchenführendes Know-how unter Leitung von ArianeGroup."[4]

Weiterentwicklungen

Im Sommer vergangenen Jahres gab die bayerische Staatsregierung zudem bekannt, die zum OHB-Konzern gehörende MT Aerospace AG habe gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) "kohlefaserverstärkte Raketenmotorgehäuse", sogenannte CFK-Booster, entwickelt. Diese sollten künftig in der neuen europäischen Trägerrakete Ariane 6 Verwendung finden und "die bisherige Stahl-Variante der Ariane 5 ersetzen".[5] Erst kurz zuvor hatte die Augsburger Lokalpresse berichtet, die MT Aerospace AG und die damals noch unter dem Namen Airbus Safran Launchers firmierende ArianeGroup hätten "einen Vertrag über die Entwicklung wesentlicher Tank- und Struktur-Bauteile für die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 abgeschlossen".[6] Wie der Autor der IMI-Studie urteilt, bestehe somit die Gefahr, dass der CFK-Booster für die Ariane 6 "auch direkt oder indirekt für eine Weiterentwicklung der M51 verwendet wird".[7]

Namensgeber

Ein weiteres Indiz hierfür ist die Bezeichnung mehrerer Versuchseinrichtungen auf dem Gelände des DLR nahe dem baden-württembergischen Lampoldshausen. Zwei der dortigen Prüfstande für Raketenantriebe firmieren unter den Namen M51 und M51.3 - und heißen damit genauso wie die aktuellen und künftigen Atomraketen der französischen U-Boot-Flotte. Für den Autor der IMI-Studie liegt damit der Verdacht nahe, "dass beim DLR/Institut für Raumfahrtantriebe in Lampoldshausen Forschungen und Entwicklungen für das französische Nuklearwaffenprogramm, speziell für die Trägerrakete M51 stattfinden und dort sogar ein eigener Prüfstand für die M51-Triebwerke in Betrieb ist". Während am DLR Lampoldshausen entstandene Diplom- und Masterarbeiten sich mit den Antriebsmodalitäten der französischen Atomraketen befassten, seien gleichzeitig Mitarbeiter des Rüstungskonzerns ArianeGroup auf dem DLR-Gelände und an den Prüfständen "direkt tätig", heißt es.[8]

Massenmord

Außer Frage steht der Studie zufolge auch, woher das Know-how für die Ariane-Raketen ursprünglich stammte. Der Aufbau sowohl des französischen als auch des deutschen Raketen- und Raumfahrtprogramms sei der "nahtlose(n)" Weiterbeschäftigung vormaliger NS-Ingenieure geschuldet gewesen, heißt es.[9] So wurde das Triebwerk der ersten Ariane-Generation unter anderem von Karl-Heinz Bringer entwickelt, der in den 1960er Jahren für den MAN-Konzern tätig war. Während des Zweiten Weltkriegs hatte Bringer in der Heeresversuchsanstalt Peenemünde unter Leitung von Wernher von Braun am Triebwerk für die Rakete A4 gearbeitet - besser bekannt unter der von Reichspropagandaminister Joseph Goebbels aufgebrachten Bezeichnung "V2" für "Vergeltungswaffe 2". Die auf Ziele in England, Belgien, Frankreich und den Niederlanden abgefeuerten Flugkörper töteten mehr als 8.000 Menschen, nahezu ausschließlich Zivilisten. Noch grausamer war das von SS-Offizier von Braun und seinen Mitarbeitern implementierte Produktionsregime: Die unter unmenschlichen Bedingungen zu leistende Zwangsarbeit an der V2 kostete 20.000 KZ-Häftlinge das Leben.

Kontinuitäten

Dessen ungeachtet gilt Wernher von Braun deutschen Wissenschaftsinstitutionen nach wie vor als Vorbild. So vergibt etwa die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt (DGLR) eine "Wernher-von-Braun-Ehrung" für "hervorragende Verdienste eines Teams um die Entwicklung der Raumfahrt".[10] 1999 wurde auf diese Weise das deutsche "Ariane 4-Team" ausgezeichnet; unter den Preisträgern befand sich Peter Leven, laut Studie der IMI Projektleiter "Triebwerksysteme" bei MAN Neue Technologie in Augsburg, der Vorläuferin von MT Aerospace, die heute offenbar Antriebskomponenten für Atomraketen baut.

Profitable Geldanlage

Passend dazu wurde unlängst einmal mehr publik, dass deutsche Großbanken, Versicherungen und Industrieunternehmen mit Milliardensummen an Firmen beteiligt sind, die Atomwaffen produzieren. Für eine entsprechende Geldanlage entschieden sich unter anderem der Allianz-Konzern, die Commerzbank, die Deutsche Bank, die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), der Rückversicherer Munich Re und Siemens. Die höchsten Beteiligungen an Kernwaffenherstellern hält mit 6,62 Milliarden US-Dollar die Deutsche Bank, gefolgt von der Commerzbank (1,26 Milliarden US-Dollar) und der Allianz (1,03 Milliarden US-Dollar). Allein die Deutsche Bank hat sich mit je gut einer Milliarde US-Dollar sowohl bei Airbus als auch bei Safran eingekauft und hält damit zumindest indirekt Anteile an deren Gemeinschaftsunternehmen ArianeGroup.[11] Von der Weiterentwicklung der deutsch-europäischen Raumfahrtprojekte dürfte das Geldhaus also ebenso profitieren wie von der Modernisierung des französischen Nuklearwaffenpotentials.

