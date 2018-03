BERLIN/ROM (Eigener Bericht) - Nach dem Wahlsieg ultrarechter und euroskeptischer Parteien in Italien warnen deutsche Ökonomen vor einer krisenhaften Entwicklung in der drittgrößten Euro-Volkswirtschaft. Sollte die künftige italienische Regierung auf Konfrontationskurs zur deutsch dominierten Eurozone gehen, sei der "Bestand der Euro-Zone und der EU" gefährdet, heißt es etwa beim Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Ein bewusster Ausstieg aus dem Euro stehe allerdings wohl nicht bevor, urteilt der Chefvolkswirt der Commerzbank: In Rom hoffe man zur Zeit vor allem darauf, dass "eine neue deutsche Bundesregierung" den europapolitischen Forderungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nachgeben werde. Italiens Politiker seien heute eher darauf aus, die Währungsunion gemeinsam mit Macron zu verändern, als sie zu verlassen. Gleichzeitig konstatieren Experten jedoch eine wachsende Entfremdung zwischen Italien und der EU. So heißt es beim European Council on Foreign Relations (ECFR), das Land - der "kranke Mann Europas" - befinde sich auf den Spuren Großbritanniens.

Gefahr für die Eurozone

Nach dem Wahlsieg ultrarechter und euroskeptischer Kräfte bei den Parlamentswahlen in Italien nehmen in deutschen Leitmedien und unter Wirtschaftsexperten die Warnungen vor einer ernsten Krise in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone zu. Dem Land drohe der "Schulden-Kollaps", hatten deutsche Wirtschaftszeitungen bereits vor dem Urnengang getitelt.[1] Clemens Fuest, Präsident des Münchener ifo-Instituts, warnte vor einem weiteren schleichenden "Anstieg der Staatsverschuldung bei stagnierender Wirtschaft", der Italien "in eine Staatspleite führen" könne. Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) sah bereits den "Bestand der Euro-Zone und der EU" gefährdet, sollte die künftige italienische Regierung auf Konfrontationskurs zur deutsch dominierten Eurogruppe gehen; die Auseinandersetzungen könnten einen ähnlichen Verlauf nehmen wie im Fall Griechenlands Anfang 2015. Anstatt Etatkürzungen vorzunehmen und Schulden abzubauen, "drohe" Italien laut Commerzbank-Volkswirt Marco Wagner, "Umverteilungspolitik mit breit gestreuten Steuersenkungen und zusätzlichen Sozialleistungen" zu betreiben.[2] Wagner argumentierte zudem, die "europaskeptischen" Kräfte in Italien fänden inzwischen Gefallen an der EU-Vision des französischen Präsidenten, der eine Umverteilung auf europäischer Ebene anstrebe und die Eurozone in eine "Transferunion" umbauen wolle. Tatsächlich haben alle relevanten politischen Parteien, insbesondere die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die Forza Italia des Medienmagnaten Silvio Berlusconi, ihre zuvor häufig praktizierte eurokritische Rhetorik mittlerweile eingestellt.

Hoffen auf Macron

Der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer, bezeichnet Italien gar als die potenzielle "Sollbruchstelle der Währungsunion".[3] Dennoch hält er einen raschen Austritt des Landes aus dem europäischen Währungsraum für unwahrscheinlich, da die populistischen Bewegungen und die Rechtsparteien in Italien noch auf den von Frankreichs Präsident Macron forcierten Umbau der EU setzten. In Rom hege man Hoffnungen, erklärt Krämer, dass "eine neue deutsche Bundesregierung die europapolitischen Ideen des französischen Präsidenten Macron" unterstützen werde, bei deren Verwirklichung der Euroraum zu einer "Transferunion" würde. Die "schrittweise Einführung einer europäischen Einlagensicherung sowie Haushaltsgelder speziell für den Euroraum" würden von italienischen Politikern förmlich "herbeigesehnt; Italiens Politiker wollten die Währungsunion nicht verlassen, sondern sie verändern. Zudem erhalte Rom Schützenhilfe aus der Europäischen Zentralbank (EZB). "Leider" betätige sich die EZB als "Ausputzer", um durch extrem lockere Geldpolitik Länder wie Italien zu schützen, urteilt der Commerzbank-Chefvolkswirt. Eine bewusste Eskalation der italienischen Schuldenkrise, um durch steigende Zinslast die Regierung in Rom zur Kapitulation zu nötigen - so hatte Berlin es zu Beginn der Eurokrise praktiziert -, scheint derzeit also nicht möglich zu sein. Die "Anleger" wüssten seit langem, dass "die EZB Italien stützt und im Krisenfall noch viel mehr Staatsanleihen kaufen" würde, kommentiert Krämer. Gegen eine EZB "mit ihren unendlich tiefen Taschen" werde sich kein Spekulant positionieren.

Der Euro als Bremsklotz

Tatsächlich hat sich die europäische Einheitswährung, an deren Konstruktion Berlin maßgeblich beteiligt war, für Italien im historischen Rückblick als ein regelrechter Bremsklotz erwiesen, der eine langfristige konjunkturelle Stagnation des Landes herbeiführte. Der Euro nahm Italien die Möglichkeit, mit Währungsabwertungen auf die - ihrerseits mittels innerer Abwertung forcierten [4] - Exportoffensiven der deutschen Wirtschaft zu reagieren [5]. Trotz des jüngsten Konjunkturaufschwungs in der EU liegt die offizielle Arbeitslosenquote südlich der Alpen immer noch im zweistelligen Bereich - bei 10,8 Prozent. Die Jugendarbeitslosigkeit beträgt sogar 33 Prozent; dies ist der zweithöchste Wert in der EU nach Griechenland. Die italienische Volkswirtschaft ist - im Gegensatz zur deutschen - stärker auf den Binnenkonsum ausgerichtet, der aufgrund der von Berlin immer wieder angemahnten neoliberalen Reformen stagniert. Bei einer 2014 durchgesetzten Reform des Arbeitsmarkts, die dessen Deregulierung zum Ziel hatte, wurden zwar 1,4 Millionen neue "Jobs" geschaffen; von diesen sind allerdings mehr als 800.000 befristet. Zudem stagniert auch die Produktivität der italienischen Industrie, da die meisten Unternehmen angesichts trüber Konjunkturaussichten nur zögerlich investieren. Die Stagnationsperiode seit der Einführung des Euro in Italien wurde von einem enormen Anstieg der Verschuldung begleitet. Neben den weiterhin ungelösten Problemen des italienischen Finanzsektors, der trotz anziehender Konjunktur rund 170 Milliarden Euro an faulen Krediten akkumuliert hat [6], sieht sich auch der italienische Staat mit einer latenten Schuldenkrise konfrontiert: Die Staatsverschuldung Italiens erreicht inzwischen 123 Prozent des BIP.[7]

Letzte Warnung?

Trotz der kurzfristigen Versuche der italienischen Politik, in Kooperation mit Paris noch eine Umstrukturierung der Eurozone zu erkämpfen - damit sollen die extremen binneneuropäischen Ungleichgewichte zugunsten Deutschlands ausgeglichen werden, die den Euroraum zu sprengen drohen -, scheint längerfristig bei einem Scheitern dieser Bemühungen der Ausstieg Italiens aus dem Euro durchaus wahrscheinlich. Damit würde aber auch die deutsch dominierte Eurozone endgültig gesprengt. Der European Council of Foreign Relations (ECFR) [8] sieht in einer aktuellen Stellungnahme Italien tatsächlich auf den Spuren Großbritanniens. Das Land sei der "kranke Mann Europas", dessen politische Klasse schon seit vielen Jahren "nicht mehr im Fahrersitz" der EU-Politik gesessen habe. Auch in deutschen Leitmedien sieht man das Wahlergebnis als "letzte Warnung" für die deutsch dominierte EU. Berlin müsse sich entscheiden, heißt es: Rom sei ein Zentrum einer "populistischen Revolte, die ganz Europa anstecken" könne, weshalb Deutschland und Frankreich nun gegensteuern müssten.[9] Dies werde allerdings nicht einfach: Macron strebe "eine Transferunion" an, die Berlin ablehne; Merkel habe eine liberale Flüchtlingspolitik betrieben, die in Paris auf Ablehnung gestoßen sei. Beide Regierungen müssten bei der bis 2019 anstehenden Reform der Eurozone Kompromisse machen. Es sei an der Zeit, das "deutsche Spardogma" zu hinterfragen, heißt es vorsichtig; Paris dürfe allerdings von Berlin "keine unrealistischen Geldtransfers fordern". Merkel hingegen müsse einsehen, dass sie mit ihrer Flüchtlingspolitik die Eurozone "gespalten" habe. Ein "Kompromiss" nach diesem Muster liefe auf eine rigide Abschiebepolitik bei gleichzeitig eher kosmetischen Erleichterungen der deutschen Kürzungsdiktate hinaus.

