BERLIN/BAGDAD (Eigener Bericht) - Die Bundeswehr soll in Kürze zur Ausbildung irakischer Regierungstruppen in den Irak entsandt werden. Einen entsprechenden Beschluss will die Bundesregierung am morgigen Mittwoch fällen. Das Mandat umfasst auch die Fortsetzung der Aufklärungs- und Betankungsflüge im Rahmen der westlichen Luftangriffe auf Stellungen des IS; es sieht die Stationierung von bis zu 800 Militärs auf der jordanischen Air Base Al Azraq und im Irak vor. Dort droht sich die Lage gegenwärtig zuzuspitzen. Der IS hat sich im Untergrund festgesetzt und verübt wieder Terroranschläge sowie militärische Angriffe auf schiitische Milizen, aber auch auf Regierungstruppen, die künftig von der Bundeswehr trainiert werden. Beobachter urteilen, die Voraussetzungen, die den IS einst erstarken ließen, seien in Ansätzen wieder gegeben. Hintergrund ist der sich verschärfende Konflikt zwischen der sunnitischen Minderheit und der schiitischen Mehrheit. Zu den Spannungen beigetragen haben auch Massaker des Geheimdienstes der lange von Berlin unterstützten Kurdischen Regionalregierung in Erbil.

Der IS im Untergrund

Fast drei Monate, nachdem der irakische Ministerpräsident Haidar al Abadi am 9. Dezember 2017 offiziell den Sieg über den IS verkündet hat, nehmen dessen Mordaktivitäten im Irak wieder deutlich zu. Einen massenmörderischen Anschlag verübte der IS am 15. Januar in Bagdad, als 27 Menschen einem Bombenattentat zum Opfer fielen. Ebenfalls 27 Menschen kamen am 18. Februar in einem IS-Hinterhalt unweit Hawija, einer Stadt westlich von Kirkuk, ums Leben. Medienberichten zufolge gingen von Mitte Oktober 2017 bis Anfang Februar 2018 rund 440 Bombenanschläge, bewaffnete Zusammenstöße, Morde und Entführungen auf das Konto des IS oder ihm nahestehender Gruppierungen; dabei kamen fast 200 Zivilisten und fast 150 Angehörige von Militär, Polizei oder schiitischen Milizen zu Tode.[1] Spektakuläre Auftritte hatte der IS etwa am 6. Januar, als er Berichten von Einwohnern zufolge westlich von Mossul eine Militärparade abhielt, um seine Macht in der Region zu demonstrieren, oder am 29. Januar, als einige seiner Anhänger in dem Ort Hammam al Alil am Tigris südlich von Mossul in einem symbolischen Akt die irakische Flagge entfernten. Zuletzt wurden IS-Überfälle am Wochenende gemeldet. IS-Milizionäre griffen am Samstag Patrouillen und Checkpoints des Militärs, der Polizei und der schiitischen Al Hashd al Shaabi-Milizen (Popular Mobilization Units, PMU) an; dabei kam es zu mehreren Todesopfern.

In die Arme getrieben

Beobachter warnen seit geraumer Zeit, die politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen für ein Wiedererstarken des IS seien im Irak zumindest in Ansätzen wieder vorhanden. Ein Beispiel, auf das kürzlich die Onlineplattform Al Monitor hingewiesen hat, bietet die Entwicklung in der Stadt Hawija westlich von Kirkuk und in ihrem Umland. Die Stadt ist klar sunnitisch dominiert; sie zählt zu den Regionen, deren Bevölkerung sich von der schiitischen Mehrheit nach dem Sturz von Saddam Hussein massiv ausgegrenzt fühlte. Bereits recht bald nach dem US-Überfall des Jahres 2003 kam es dort zu zahlreichen Angriffen auf die US-Besatzer. Bei heftigen Kämpfen, die im April 2013 auf die blutige Niederschlagung breiter Proteste in Hawija durch Regierungstruppen folgten, kamen mehrere hundert Menschen ums Leben. Der verbreitete Hass gegen die schiitische Regierung in Bagdad führte laut Al Monitor dazu, dass die Stadt in kurzer Zeit zu einer Hochburg des IS wurde, der noch heute Zellen insbesondere im Umland von Hawija unterhält.[2] Auf deren Konto ging der Hinterhalt vom 18. Februar, in dem 27 Mitglieder der schiitischen Al Hashd al Shaabi-Milizen getötet wurden. Unmittelbar nach dem Massaker verübten Al Hashd al Shaabi-Milizionäre blutige Racheakte, bei denen tatsächliche oder auch angebliche IS-Mitglieder getötet und Häuser angeblicher oder tatsächlicher IS-Anhänger zerstört wurden. Das Vorgehen ist - wie die Niederschlagung von Protesten durch Regierungstruppen im April 2013 - geeignet, dem IS neue Kämpfer in die Arme zu treiben.

Kaum Wiederaufbau

Dabei ist Hawija kein Einzelfall. Korrespondenten berichten, wie beispielsweise in Mossul der Unmut über die Regierung in Bagdad spürbar wächst. Mossul ist bei seiner Rückeroberung durch irakische Regierungstruppen, kurdische und schiitische Milizen sowie die Anti-IS-Koalition stark zerstört worden; mindestens 9.000 bis 11.000 Zivilisten kamen zu Tode, mindestens 3.200 von ihnen durch Angriffe der US-geführten Anti-IS-Koalition, auf deren Konto auch ein größerer Teil der mindestens 3.000 weiteren Todesopfer geht, die im Kreuzfeuer zwischen Regierungstruppen und dem IS ihr Leben verloren.[3] Fast acht Monate nach dem offiziellen Ende der Schlacht um Mossul am 9. Juli 2017 kommt der Wiederaufbau immer noch nur schleppend voran; nicht selten verlassen ehemalige Bewohner, die ihre einstigen Häuser wieder bezogen hatten, die Stadt erneut und suchen Unterschlupf in Flüchtlingslagern, weil die totale Zerstörung, fehlendes Wasser und fehlende Elektrizität sowie die vollkommen mangelhafte sonstige Versorgung ein Überleben in Mossul fast unmöglich machen.[4] Immer mehr Einwohner geben der Regierung in Bagdad die Schuld an der nach wie vor desaströsen Lage. Die Situation verschärft sich auch dadurch, dass nicht wenige Sunniten sich für die Parlamentswahl im Mai womöglich nicht registrieren lassen können, weil ihre Papiere in der Schlacht um Mossul verlorengingen.[5] Bagdad verweist seinerseits darauf, dass eine Mitte Februar abgehaltene internationale Geberkonferenz lediglich ein Drittel der rund 88 Milliarden US-Dollar einbrachte, die die irakische Regierung für den Wiederaufbau veranschlagt. Die USA, mit deren Überfall im Jahr 2003 die finale Zerstörung des Irak begann, blieben der Konferenz demonstrativ fern.[6]

Massaker

Dabei ist der Konflikt zwischen der sunnitischen Minderheit und Bagdad nicht der einzige, der die Spannungen im Land eskalieren lässt und die Chancen für den IS vergrößert, wieder breiter Fuß zu fassen. Kürzlich hat die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch von Massakern berichtet, die die Asayish, der Geheimdienst der Kurdischen Regionalregierung in Erbil, zwischen dem 28. August und dem 3. September 2017 an tatsächlichen oder auch angeblichen IS-Kämpfern begangen haben. Demnach verschleppten die Asayish in diesen Tagen dutzende, mutmaßlich sogar hunderte Gefangene in ein Gebiet in der Flutungszone der Mossul-Talsperre nordwestlich von Mossul, wo sie sie umbrachten - viele durch Kopfschüsse, andere, indem sie sie in Kühltransporter sperrten und sieben Stunden lang herumfuhren. Human Rights Watch hat Zeugenaussagen, Fotos und Videodokumente gesammelt und die Massengräber lokalisiert, in denen die Ermordeten verscharrt wurden.[7] Die Kurdische Regionalregierung streitet alles ab. Die Angelegenheit betrifft auch die Bundesregierung, die Erbil jahrelang unterstützte (german-foreign-policy.com berichtete [8]).

Ein neues Mandat

Am morgigen Mittwoch will die Bundesregierung nun einen umfassenden Einsatz der Bundeswehr im Irak beschließen. Offiziell handelt es sich dabei um eine Zusammenlegung und Neufassung der bisherigen Einsätze im Rahmen des Krieges gegen den IS; die deutschen Streitkräfte beteiligen sich daran bislang mit der Ausbildung der kurdischen Peschmerga sowie mit Aufklärungs- und Tankflugzeugen, die die Luftangriffe der Anti-IS-Koalition vorbereiten und begleiten. Die Flieger sollen weiterhin - wenn auch in etwas geringerer Zahl - auf dem jordanischen Stützpunkt Al Azraq stationiert bleiben und die westlichen Luftangriffe unterstützen; allein vom 22. bis zum 27. Februar wurden im Irak sieben derartige Angriffe durchgeführt. Neu ist, dass deutsche Soldaten nun auch die offiziellen irakischen Streitkräfte trainieren sollen; das zielt darauf ab, den Einfluss Irans zu schwächen und die Stellung des Westens in Bagdad wieder zu stärken (german-foreign-policy.com berichtete [9]). Das Gesamtmandat, das nächste Woche im Bundestag in erster und übernächste Woche in zweiter und dritter Lesung verabschiedet werden soll, sieht einen Einsatz von bis zu 800 deutschen Soldaten ab dem 1. April vor. Es soll nur bis zum 31. Oktober befristet werden; eine Aufstockung der Truppen im Rahmen eines Folgemandats vom 1. November an ist denkbar.[10]

"Ein zweites Afghanistan"

Mit Blick auf die spürbar zunehmenden Spannungen im Irak urteilen Beobachter bereits jetzt, der Einsatz könne früher oder später außer Kontrolle geraten. Ein mit der Intervention befasster Diplomat wird mit der warnenden Einschätzung zitiert: "Das sieht verdächtig nach einem zweiten Afghanistan aus."[11]

