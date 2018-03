BERLIN/ACCRA (Eigener Bericht) - Die Bundesregierung sucht Einflussverluste in Afrika wettzumachen und dringt anlässlich des heutigen Berlin-Besuchs des Staatspräsidenten Ghanas auf eine rasche Ausweitung der Geschäfte mit dessen Land. Hintergrund ist die immer stärkere Stellung Chinas auf dem afrikanischen Kontinent, das mittlerweile zum größten Handelspartner der Staaten südlich der Sahara aufgestiegen ist und in absehbarer Zeit dort wohl auch größter Investor sein wird. Ghana zählt lediglich zur zweiten Riege der deutschen Wirtschaftspartner in Afrika, gilt aber als ein Land, das gute Einstiegsmöglichkeiten in den afrikanischen Markt bietet. Berlin hat im Rahmen des G20-"Compact with Africa" eine "Reformpartnerschaft" mit Accra geschlossen, die es interessierten deutschen Unternehmern erleichtern soll, in Ghana zu investieren. Als vorteilhaft gilt, dass der ghanaische Staatspräsident Nana Akufo-Addo zur Realisierung von Wahlversprechen auf ausländische Investoren angewiesen ist. Zur Einflusssicherung intensiviert die Bundesregierung auch die militärischen Beziehungen.

Bedeutungsverlust

Im Hinblick auf den heutigen Berlin-Besuch des ghanaischen Staatspräsidenten Nana Akufo-Addo hat Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits am Wochenende die ehrgeizigen Ziele der aktuellen deutschen Afrikapolitik bekräftigt. Hintergrund ist zum einen, dass die Länder südlich der Sahara ihre einstige Bedeutung für die bundesdeutsche Wirtschaft längst verloren haben. Gingen im Jahr 1954 noch rund sechs Prozent der bundesdeutschen Exporte auf den afrikanischen Kontinent, so waren es 1990 nur noch 2,4, im Jahr 2000 sogar gerade einmal 1,8 Prozent. Bei etwa diesem Prozentsatz stagniert die deutsche Afrika-Ausfuhr bis heute. Dies fällt umso mehr ins Gewicht, als ein Drittel des ohnehin geringen Exportvolumens nach Südafrika geliefert wird, ein zweites Drittel nach Ägypten und Algerien. Nigeria, südlich der Sahara Deutschlands Ausfuhrziel Nummer zwei, liegt auf der aktuellen deutschen Exportrangliste auf Platz 68: nach Mazedonien, knapp vor Oman. Auch als Rohstofflieferant spielt Afrika für die Bundesrepublik nur noch eine begrenzte Rolle. Der ressourcenreiche Kontinent stellt lediglich ein Zehntel der deutschen Erdöl- und Erdgaseinfuhr sowie 15 Prozent des Metallerzimports. Deutlich größere Mengen bezieht Deutschland aus Europa (Öl und Gas) sowie aus Südamerika (Metallerze).

Ein neuer "Marshallplan"

Möglicherweise ließe sich die Entwicklung als eine einfache Verschiebung unter den Zielregionen deutscher Wirtschaftstätigkeit abtun, hätte sie nicht weitreichende politische Konsequenzen. Denn während die Aktivitäten deutscher Unternehmen südlich der Sahara auf relativ niedrigem Niveau stagnieren, haben andere Staaten ihren ökonomischen Einfluss dort deutlich und in hohem Tempo ausgebaut - unter anderem die Türkei, Indien und vor allem China. Dies hat dazu geführt, dass die Volksrepublik heute der mit Abstand wichtigste Handelspartner ist und in absehbarer Zeit wohl auch der größte Investor auf dem Kontinent sein wird. Im vergangenen Jahr kamen Schätzungen zufolge nur 1,9 Prozent der neuen ausländischen Direktinvestitionen in Afrika aus Deutschland, rund 24 Prozent hingegen aus China. Aufbauend auf den umfangreichen Wirtschaftsaktivitäten der Volksrepublik wächst mittlerweile auch der politische Einfluss Beijings erheblich. Das wiederum ruft die Bundesregierung auf den Plan, die nicht bereit ist, dem chinesischen Rivalen die führende Stellung auf dem afrikanischen Kontinent einzuräumen. "Europa" müsse in Afrika jetzt "analog zum Marshallplan in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg" eine starke "wirtschaftliche Dynamik entfalten", erklärte Merkel am Wochenende: Es gehe darum, "große Infrastrukturprojekte in Gang zu bringen, Start-ups zu fördern, den Mittelstand voranzubringen" und vieles mehr.[1]

Eine "Reformpartnerschaft"

Ghana ist eines derjenigen afrikanischen Länder, in denen die Bundesregierung rasche Fortschritte erzielen zu können hofft. Es gehört zu denjenigen afrikanischen Staaten, zu denen Bonn und später Berlin gewöhnlich gedeihliche politische Beziehungen unterhielten. Ökonomisch zählt es nur zur zweiten Riege deutscher Zielländer südlich der Sahara nach den Schwergewichten Südafrika und Nigeria; allerdings gelten Länder wie Ghana oder Kenia, mit denen lediglich ein beschränktes Handelsvolumen abgewickelt wird, nicht zuletzt aufgrund ihrer relativ stabilen politischen Verhältnisse als vergleichsweise attraktive Einfallstore in Teile des afrikanischen Marktes. Insofern hat die Bundesregierung im Rahmen des "Compact with Africa" (german-foreign-policy.com berichtete [2]) mit Ghana eine "Reformpartnerschaft" geschlossen, die mit Finanzzusagen in Höhe von 100 Millionen Euro verbunden ist und vor allem darauf abzielt, die Rahmenbedingungen für deutsche Investoren in dem Land weiter zu verbessern. Berlin verbindet damit die Hoffnung, die Position der deutschen Wirtschaft in Ghana, perspektivisch auch in weiteren afrikanischen Ländern erheblich stärken zu können.

Wirtschaftsgespräche

Um neue deutsch-ghanaische Geschäfte konkret in Gang zu bringen, ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Dezember nach Ghana gereist.[3] Seit gestern hält sich nun sein Amtskollege Akufo-Addo in Deutschland auf. Akufo-Addo hat ein eigenes Interesse an deutschen Investitionen: Er hat die Präsidentenwahl am 7. Dezember 2016 unter anderem mit den Versprechen gewonnen, Jugendlichen kostenfreie Oberschulbildung zu ermöglichen und in jedem der 216 Distrikte Ghanas zur Eindämmung der Landflucht mindestens ein größeres Unternehmen anzusiedeln. Kostenfreie Oberschulen hat er inzwischen eingeführt; für die Ansiedlung von Firmen ist er dringend auf auswärtige Investitionen angewiesen.[4] Gestern hat Akufo-Addo am 5. Deutsch-Afrikanischen Wirtschaftsforum Nordrhein-Westfalen in Dortmund teilgenommen; am heutigen Vormittag hält er sich auf einem Deutsch-Ghanaischen Wirtschaftsforum, das in Berlin von BDI, DIHK, dem Afrika-Verein der Deutschen Wirtschaft und der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung abgehalten wird, zu Gesprächen mit interessierten Unternehmern bereit. Auch Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries, die im Dezember Steinmeier nach Accra begleitete, wird erwartet.

Militärbeziehungen

Bei ihren Bemühungen, ihren Einfluss in Ghana spürbar auszuweiten, fährt die Bundesregierung wie so oft mehrgleisig: Sie sucht neben den ökonomischen auch die militärischen Beziehungen zu dem Land zu intensivieren. So fördert sie regelmäßig das 2003 eröffnete Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC) in Accra, an dem Militärs und Polizisten aus Westafrika für Auslandseinsätze auf dem afrikanischen Kontinent trainiert werden.[5] Darüber hinaus erhält Ghana militärische Ausstattungshilfe aus Deutschland; so hat Berlin in den Jahren von 2009 bis 2017 den Aufbau einer Pioniereinheit der ghanaischen Streitkräfte mit beinahe elf Millionen Euro gefördert. Außerdem hat es für die Zeit von 2017 bis 2020 weitere 8,2 Millionen Euro zugesagt - unter anderem für den Aufbau eines mobilen Gefechtsstandes sowie für den Kapazitätsaufbau im Bereich des militärischen Nachrichtenwesens. Die Militärbeziehungen sind geeignet, den bislang als unzureichend empfundenen ökonomischen Einfluss zumindest punktuell auszugleichen.

