BERLIN/ANKARA (Eigener Bericht) - Die mit deutschen Kampfpanzern Krieg führende Türkei kündigt eine Belagerung der nordsyrisch-kurdischen Stadt Afrin an. Man werde in den kommenden Tagen Afrin einkesseln, um zu verhindern, dass die syrischen Streitkräfte den dortigen kurdischen Milizen gegen türkische Angriffe zu Hilfe kämen, erklärte Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan am gestrigen Dienstag. Käme es dazu, dann wäre nicht auszuschließen, dass der NATO-Partner Türkei deutsche Leopard 2-Panzer nutzt, um im Rahmen eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges die Zivilbevölkerung einer Großstadt von ihrer Versorgung abzuschneiden. Schon in den vergangenen Tagen haben Ärzte aus Afrin den türkischen Truppen vorgeworfen, Giftgas im Krieg gegen die nordsyrische Region einzusetzen. Die Bundesregierung hat soeben erst bestätigt, die Zusammenarbeit mit der Türkei wieder intensivieren zu wollen; auch Rüstungsgeschäfte sind wieder in Angriff genommen worden. Dabei dehnt die Türkei ihre militärpolitischen Aktivitäten in weitere Länder am Persischen Golf, am Roten Meer und am Horn von Afrika aus.

Eine neue Phase der Kooperation

Ende vergangener Woche hat sich eine neue Phase intensiverer Kooperation zwischen Berlin und Ankara abzuzeichnen begonnen. Bereits am Donnerstag hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel den türkischen Ministerpräsidenten Binali Yıldırım zu einem ausführlichen Gespräch empfangen. Wie Merkel anschließend urteilte, sei es gelungen, nach den Auseinandersetzungen in der jüngsten Zeit nun "den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen". "Auch in komplizierten Zeiten" gebe es durchaus "gemeinsame Interessen"; man werde deshalb die Beziehungen jetzt wieder "intensivieren".[1] Bereits Anfang Januar hatten die Außenminister beider Länder angekündigt, ihre Ministerien seien dabei, ihren im Mai 2013 gestarteten bilateralen "strategischen Dialog" wiederaufzunehmen.[2] Nach der Freilassung des deutschen Journalisten Deniz Yücel am Freitag erklärte Außenminister Sigmar Gabriel am Samstag, es gelte umgehend, "alle Gesprächsformate wieder zu beleben mit der Türkei" - auch wenn "das nicht von heute auf morgen zu ganz einfachen Zeiten führt".[3] Yıldırım kündigte seinerseits am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz an, Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan wolle nach der Bildung einer neuen Bundesregierung nach Berlin reisen. Umgekehrt erwarte man auch die Bundeskanzlerin zum Besuch in Ankara.

Panzergeschäfte

Neuen Schwung hat Berichten zufolge insbesondere das Türkeigeschäft des Rüstungskonzerns Rheinmetall erhalten. Auslöser sind demnach die Gespräche von Außenminister Sigmar Gabriel mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu am 6. Januar in Goslar gewesen. Anschließend teilte Gabriel mit, der Aufrüstung türkischer Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 mit modernster Schutztechnologie aus dem Hause Rheinmetall stehe seitens der Bundesregierung nichts im Wege. Drei Tage später traf, wie jetzt berichtet wird, der türkische Geschäftsmann Ethem Sancak in der Düsseldorfer Zentrale der deutschen Waffenschmiede ein.[4] Sancak ist Erdoğan eng verbunden und unter anderem Mehrheitseigentümer des Fahrzeugherstellers BMC, mit dem Rheinmetall das Joint Venture RBSS gegründet hat, um künftig gemeinsam den Kampfpanzer Altay zu produzieren. Am 9. Januar einigten sich beide Seiten, wie es heißt, über die Modalitäten der Lieferung der erwähnten Rheinmetall-Schutztechnologie, die in Zusammenarbeit mit BMC an den türkischen Leopard-Kampfpanzern angebracht werden soll - als Einstieg in die baldige Altay-Produktion. Es handelt sich nicht um das einzige derartige Projekt: Bereits im Oktober hatte die Bundesregierung einen positiven Vorbescheid für die Modernisierung türkischer M60-Panzer erteilt, die in den USA produziert wurden. Nur wenige Tage später kam der - wie Yücel - unter dubiosen Vorwänden in der Türkei inhaftierte deutsche Staatsbürger Peter Steudtner frei.[5]

Geostrategische Interessen

Die Ursache dafür, dass Berlin die Kooperation mit Ankara um fast jeden Preis zu bewahren sucht, ist nicht neu: Sie liegt in der hohen geostrategischen Bedeutung der Türkei, die als Landbrücke in den Nahen und Mittleren Osten sowie in den Kaukasus und von dort aus weiter nach Zentralasien dienen kann. Dies ist, wie der Streit um die deutsche Truppenstationierung auf der Luftwaffenbasis Incirlik im vergangenen Jahr zeigte [6], militärisch, darüber hinaus aber auch politisch und vor allem ökonomisch - insbesondere mit Blick auf mögliche Erdöl- und Erdgaspipelines - überaus attraktiv. Hinzu kommt die Drohung Ankaras, sich der entscheidend von China und Russland geprägten Shanghai Cooperation Organization (SCO) einzugliedern; träte die Türkei, immerhin ein NATO-Mitglied, tatsächlich der SCO bei, käme dies einer massiven Einflusseinbuße Washingtons und Berlins gegenüber ihren weltpolitischen Hauptrivalen gleich. Insofern investiert die Bundesregierung, ihre eigenen Weltmachtziele im Blick (german-foreign-policy.com berichtete [7]), außergewöhnlich viel in gedeihliche Beziehungen zu Ankara.

Von Einkesselung bedroht

Dabei gerät die Bundesrepublik immer stärker in den Sog der aktuellen türkischen Kriegspolitik. Ankara führt seinen Angriffskrieg gegen die nordsyrisch-kurdische Region Afrin fort, wenngleich es bisher wegen des erbitterten Widerstands der Bevölkerung kaum militärische Erfolge erzielen kann. Zuletzt haben die türkischen Truppen womöglich sogar Chemiewaffen verwendet: Ein Arzt aus einem Krankenhaus in Afrin bestätigt, nach einem türkischen Angriff seien Zivilisten eingeliefert worden, "die Symptome einer Chlorgasvergiftung aufwiesen".[8] Trifft der Vorwurf zu, dann setzt ein NATO-Partner der Bundesrepublik nicht nur deutsche Kampfpanzer, sondern auch Giftgas in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg ein. Das Angebot der in Afrin dominierenden nordsyrisch-kurdischen Partei PYD an die westlichen Staaten, den Vorfall vor Ort zu untersuchen, wird bislang von Berlin ignoriert. Am gestrigen Dienstag haben die türkischen Streitkräfte erstmals auch nichtkurdische Kämpfer aus Nordsyrien angegriffen, die den kurdischen Milizen zu Hilfe eilten; es gab Tote. Zudem hat Ankara angekündigt, Afrin belagern zu wollen, um das Eingreifen weiterer syrischer Verbände zu verhindern. Eine Einkesselung der Stadt - möglicherweise auch mit deutschen Leopard 2-Kampfpanzern - hätte dramatische Folgen für die Zivilbevölkerung. Schon in der vergangenen Woche hat die Bundesregierung bekräftigt, deutliche Maßnahmen wie etwa das Verhängen von Sanktionen gegen die Türkei seien "nicht vorgesehen"; schließlich stütze sich Ankara bei seinem Krieg gegen Afrin - es handelt sich um einen Angriffskrieg auf dem Territorium eines fremden Staats - nur auf das ihm zustehende "völkerrechtliche Selbstverteidigungsrecht".[9]

Strategische Militärbasen

Unterdessen weitet Ankara seine militärischen Aktivitäten in weiteren Ländern des Nahen und Mittleren Ostens aus. Bereits im März 2015 hat es ein Abkommen mit Doha geschlossen, das den Aufbau eines türkischen Militärstützpunktes in Qatar vorsieht. Die Stationierung hat im vergangenen Juni begonnen; die türkische Regierung will perspektivisch rund 3.000 Soldaten dorthin entsenden. Im September hat die Türkei zudem ihren ersten Militärstützpunkt in Afrika eröffnet - in Mogadischu; dort sollen türkische Militärs vorerst somalische Soldaten trainieren. Darüber hinaus hat Ankara die kleine Insel Suakin an der Küste Sudans auf 99 Jahre gepachtet und will dort Hafenanlagen errichten, die auch militärisch nutzbar sind. Suakin liegt in etwa der saudischen Hafenstadt Jiddah gegenüber - an strategisch bedeutender Stelle am Roten Meer. Sollte die türkische Marine in Zukunft die Hafenanlagen in Suakin ansteuern, dann fände man dort womöglich auch türkische Kriegsschiffe aus deutscher Produktion vor.

