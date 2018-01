BERLIN (Eigener Bericht) - Die Bundesregierung weitet die Rüstungsexporte in Krisen- und Kriegsgebiete langfristig aus. Dies geht aus aktuellen Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Demnach ist der Anteil der Rüstungsexporte in Staaten außerhalb von NATO und EU - darunter kriegführende arabische Staaten - im vergangenen Jahr auf rund 60 Prozent der deutschen Gesamtausfuhr von Kriegsgerät gestiegen und übertrifft entsprechende Ausfuhren in der Zeit der CDU/'CSU-FDP-Koalition um 45 Prozent. Dabei steuert die Bundesregierung die Ausfuhren strikt entsprechend den strategischen Interessen der Bundesrepublik: Hochgerüstet werden zum Beispiel arabische Verbündete, die den Einfluss Irans so weit als möglich begrenzen sollen, darüber hinaus Länder wie Algerien, die Transportpanzer und weitere Militärfahrzeuge zur Abschottung von Wüstengrenzen gegen Flüchtlinge erhalten. Schließlich nimmt Berlin auch die künftigen Konflikte mit China in den Blick - und beliefert dessen potenzielle Rivalen in der Asien-Pazifik-Region.

Langfristig gestiegen

Die deutschen Rüstungsexporte pendeln sich auf einem neuen Rekordniveau ein. Dies geht aus vorläufigen Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums in der Antwort auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. Demnach hat die Bundesregierung im Jahr 2017 die Ausfuhr von Kriegsgerät im Wert von insgesamt 6,24 Milliarden Euro genehmigt; der Betrag kann durch Nachmeldungen noch steigen. Bewegten sich die Genehmigungen für Rüstungsexporte um das Jahr 2000 noch im Bereich von rund drei Millionen Euro jährlich, so schwankten sie ab 2003 bereits um gut fünf Milliarden und pendeln seit 2015 um den Wert von rund sieben Milliarden Euro (2015: 7,85 Milliarden, 2016: 6,85 Milliarden). Der langfristig erfolgende Anstieg hat dazu geführt, dass der Gesamtwert der Exportgenehmigungen, der in den Jahren der CDU/CSU-FDP-Koalition (2010 bis 2013) bei rund 21 Milliarden Euro gelegen hatte, in der Zeit der Großen Koalition (2014 bis 2017) auf 25 Milliarden Euro gestiegen ist. Bei etwa dieser Summe, möglicherweise sogar darüber dürfte auch der Gesamtwert der Genehmigungen der nächsten Bundesregierung liegen.

Ein Instrument der Außenpolitik

Mit einer großzügigen Genehmigungspraxis sichert Berlin einerseits deutschen Waffenschmieden wichtige Anteile am globalen Rüstungsmarkt. So konnten etwa laut Angaben des schwedischen Forschungsinstituts SIPRI der Panzerbauer Krauss-Maffei Wegmann seine Exporte von 2015 auf 2016 um 12,8 Prozent, der Rheinmetall-Konzern seine Ausfuhren im selben Zeitraum sogar um 13,3 Prozent steigern.[1] Insgesamt behauptet sich die Bundesrepublik damit unter den Top 5 der Rüstungsexporteure weltweit - nach den Vereinigten Staaten, Russland und China sowie manchmal vor, manchmal nach Frankreich auf Platz vier oder fünf. Steigende Exporte füllen nicht nur die Konzernkassen, sie gelten auch deshalb als wichtig, weil sie signifikant dazu beitragen, die für die Bundeswehr wichtige nationale rüstungsindustrielle Basis zu stärken. Zugleich fungieren Rüstungsexporte stets auch als Instrument der deutschen Außenpolitik. Dies zeigt sich vor allem an den Ausfuhren in Länder, die nicht zur EU, zur NATO oder zu der NATO gleichgestellten Staaten (Schweiz, Australien, Neuseeland, Japan) zählen; sie sind in den Jahren der Großen Koalition um 45 Prozent im Vergleich zur Amtszeit der CDU/CSU-FDP-Koalition gestiegen - auf rund 14,5 Milliarden Euro in den Jahren 2014 bis 2017. Während Rivalen der Bundesrepublik - von Russland über Iran bis China - selbstverständlich nicht mit deutschem Kriegsgerät beliefert werden, rüstet Berlin Verbündete und Partner systematisch auf - inzwischen auch in Krisen- und Kriegsgebieten.

Waffen gegen Iran

Dies gilt insbesondere für eine sich um Saudi-Arabien gruppierende arabische Staatenkoalition, die Berlin auch militärisch gegen Iran in Stellung bringt - um Irans regionalen Machtzuwachs zu bremsen (german-foreign-policy.com berichtete [2]). Saudi-Arabien selbst findet sich bereits seit 2012 durchgängig unter den Top 10 der Empfänger deutschen Kriegsgeräts; Berlin hat Riad in diesem Zeitraum Rüstungslieferungen im Wert von 2,86 Milliarden Euro genehmigt. Die Vereinigten Arabischen Emirate fanden sich in den zehn Jahren von 2008 bis 2017 achtmal unter den Top 10; Berlin genehmigte ihnen dabei Rüstungskäufe im Wert von mehr als 2,16 Milliarden Euro. Qatar lag 2015 mit Genehmigungen im Wert von 1,66 Milliarden Euro auf Platz eins in der deutschen Exportrangliste und 2013 mit mehr als 670 Millionen Euro auf Platz zwei; dass es sich inzwischen mit Saudi-Arabien zerstritten hat, war damals nicht vorauszusehen. Inzwischen ist Ägypten, das regional zunehmend mit Saudi-Arabien kooperiert, auf Platz zwei der Kunden deutscher Waffenschmieden aufgestiegen - mit Genehmigungen im Wert von über 708 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten sind aufgerüstet worden, obwohl sie den Jemen mit einem brutalen Krieg überziehen sowie mit einer Hungerblockade der Zivilbevölkerung schwerstes Leid zufügen (german-foreign-policy.com berichtete [3]). Laut den Ergebnissen der Sondierungsgespräche von CDU/CSU und FDP sollen künftig am Jemen-Krieg beteiligte Länder keine Genehmigungen für Waffenkäufe mehr erhalten. Allerdings bestehen Zweifel, ob dieser Beschluss in der Praxis tatsächlich umgesetzt werden wird.[4]

Die Militarisierung der Flüchtlingsabwehr

Punktuell schlägt sich in den jüngsten Rüstungsexportberichten auch das Bemühen Berlins um die militarisierte Abwehr von Flüchtlingen nieder. Dies gilt etwa für Algerien, das bereits seit 2011 durchgängig zu den Top 10 der Empfänger deutschen Kriegsgeräts zählt. Es hat sich seither Rüstungsausfuhren im Wert von 4,68 Milliarden Euro genehmigen lassen und ist im vergangenen Jahr mit 1,36 Milliarden größter Abnehmer deutscher Rüstungsexporte gewesen - zum dritten Mal nach 2013 und 2016. Zwar schlägt im algerischen Fall auch die Lieferung teurer Fregatten aus deutscher Produktion zu Buche, die das Land erhält, weil Berliner Strategen auf eine engere Marinekooperation spekulieren. Einen größeren Teil macht jedoch die Lieferung von Bauteilen an Panzer- und Lkw-Fabriken von Rheinmetall und Daimler in Algerien aus, in denen vor allem Transportpanzer des Modells Fuchs sowie Militärlastwagen für eine effizientere Abriegelung der algerischen Wüstengrenzen gebaut werden.[5] Zur Flüchtlingsabwehr können darüber hinaus die zwölf Patrouillenboote genutzt werden, die Australien laut einer Vereinbarung vom November bei der Bremer Lürssen-Werft kaufen wird. Australiens Flüchtlingsabwehr gilt als besonders hart; sie wird auch in Berlin als mögliches Zukunftsmodell für die EU diskutiert.[6]

Waffen gegen China

Können die deutschen Rüstungsexporte in den Nahen und Mittleren Osten als Intervention in aktuelle Krisen und Kriege begriffen werden, so nimmt Berlin mit seinen Ausfuhren in die Asien-Pazifik-Region bereits mögliche Krisen und Kriege der Zukunft in den Blick: Die Bundesrepublik beliefert in zunehmendem Maße Staaten, denen strategische Bedeutung im Machtkampf gegen China zugeschrieben wird. Dies gilt zum Beispiel für Australien, das 2016 mit Genehmigungen in Höhe von 202 Millionen Euro unter die Top 10 der deutschen Rüstungskunden aufgerückt ist und 2017 mit Genehmigungen im Wert von 265 Millionen Euro bereits auf Platz fünf lag. Australien beherbergt bereits jetzt im nördlich gelegenen Darwin bis zu 2.500 US-Soldaten. Vergangene Woche haben die Premierminister Australiens und Japans eine Intensivierung der militärischen Kooperation in die Wege geleitet. Diese richtet sich, ebenso wie die US-Militärpräsenz in Darwin, gegen China.[7] Parallel haben Australien und Deutschland begonnen, sich regelmäßig über gemeinsame Gespräche ihrer Außen- und Verteidigungsminister enger als bisher miteinander abzustimmen.[8] Potenziell gegen China richtet sich auch die Aufrüstung Südkoreas durch Berlin; das Land, das rund 30.000 US-Soldaten beherbergt, gehört seit 2006 durchgängig zu den Top 10-Käufern deutschen Kriegsgeräts und hat seither Rüstungslieferungen im Wert von 4,55 Milliarden Euro erhalten. Unter den Spitzenkunden deutscher Waffenschmieden befanden sich immer wieder auch Indonesien, Singapur und das Sultanat Brunei - Mitglieder des südostasiatischen ASEAN-Staatenbundes, den die westlichen Mächte zumindest partiell gegen China in Stellung zu bringen suchen. Berlin bezieht damit im Hinblick auf künftige Konflikte klar Position.

[1] Global arms industry: First rise in arms sales since 2010, says SIPRI. sipri.org 11.12.2017.

[2] S. dazu Deutsch-arabische Manöver und Ein Stabilitätsfaktor.

[3] S. dazu Beihilfe zur Hungersnot, Beihilfe zur Hungersnot (II) und Beihilfe zur Hungersnot (III).

[4] Die Bundesregierung verweigert bislang eine Klarstellung, welche Länder genau keine Genehmigungen für Rüstungskäufe mehr erhalten sollen; dies ist auch deswegen von Bedeutung, weil unter anderem die Vereinigten Staaten in den Jemen-Krieg involviert sind. Zudem beliefert etwa Rheinmetall Saudi-Arabien auch über Tochterfirmen außerhalb Deutschlands; dazu benötigt der Konzern keine Genehmigung durch die Bundesregierung.

[5] S. dazu Flüchtlingsabwehr in Nordafrika (I).

[6] S. dazu Flüchtlingsabwehr im Pazifik.

[7] Thisanka Siripala: Japan, Australia Step Up Defense Cooperation. thediplomat.com 23.01.2018.

[8] S. dazu Flüchtlingsabwehr im Pazifik.