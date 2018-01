BERLIN/SOFIA/WIEN (Eigener Bericht) - Erstmals werden in diesem Jahr Parteien der extremen Rechten beide EU-Ratspräsidentschaften mitgestalten. Der Regierung Bulgariens, die seit Montag den Rat der EU führt - politisch begleitet von der Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU) -, gehört ein Parteienbündnis an, dessen führende Mitglieder mit antisemitischen Verschwörungsthesen und mit rassistischen Äußerungen über Roma hervorgetreten sind. An der Regierung Österreichs, die am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, ist die FPÖ beteiligt, die traditionell dichte Netzwerke in der extremen Rechten unterhält; der neue Innenminister hat unter anderem an einem Kongress einer Organisation teilgenommen, der Österreichs Inlandsgeheimdienst eine "zum Teil äußerst fremdenfeindlich[e]" Orientierung und "antisemitische Tendenzen" bescheinigt. Der neue Einfluss der extremen Rechten auf die EU-Ratspräsidentschaft entspricht einer Rechtsverschiebung des politischen Spektrums in zahlreichen EU-Staaten - auch in der Bundesrepublik, wo die AfD jüngst zur drittstärksten Bundestagspartei aufgestiegen ist.

Nationalisten auf dem Vormarsch

Dass in Ländern, die für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft innehaben, ultrarechte Parteien an der Regierung beteiligt sind, ist kein grundsätzlich neues Phänomen. So gehörten dem Kabinett Berlusconi, als Italien von Juli bis Dezember 2003 den Vorsitz im Rat der EU führte, mit der Alleanza Nazionale und der Lega Nord zwei Rechtsaußen-Parteien an. Österreich wurde in der Zeit seiner Ratspräsidentschaft von Januar bis Juni 2006 von einer Koalition aus der ÖVP und der FPÖ-Abspaltung BZÖ regiert. Während der Ratspräsidentschaft Litauens (Juli bis Dezember 2013) war die Partei "Ordnung und Gerechtigkeit" (Tvarka ir teisingumas, TT), die inzwischen derselben Europaparlamentsfraktion wie die AfD angehört, Teil der dortigen Regierungskoalition. In Lettland wiederum stellte die ultrarechte Nationale Allianz (Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai") in der Phase des lettischen Vorsitzes im Rat der EU (Januar bis Juni 2015) gleich mehrere Minister. Neu ist jedoch, dass sich die Häufigkeit der Regierungsbeteiligung extrem rechter Parteien und damit auch ihr Einfluss auf die Ratspräsidentschaft zu verdichten beginnt.

"Menschenähnliche Wesen"

So stellt in Bulgarien, das zum 1. Januar die EU-Ratspräsidentschaft übernommen hat - politisch begleitet von der Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU) (german-foreign-policy.com berichtete [1]) -, das Parteienbündnis "Vereinigte Patrioten" seit Frühjahr 2017 mehrere Minister. Zu ihnen zählt der stellvertretende Ministerpräsident mit Zuständigkeit für Wirtschaft und Demographie, Waleri Simeonow, der im Oktober verurteilt wurde, weil er Angehörige der Roma-Minderheit "zu Bestien gewordene menschenähnliche Wesen" genannt und Romafrauen "Instinkte von Straßenhündinnen" zugeschrieben hat.[2] Simeonow, der Ende Mai 2017 in Sofia zum Vorsitzenden des offiziellen Integrationsrats für ethnische Minderheiten ernannt worden ist, hat umgehend Berufung gegen das Urteil eingelegt. Wolen Siderow, der Vorsitzende der "Vereinigte Patrioten"-Mitgliedspartei Ataka, hat in einem Buch die Auffassung geäußert, "eine Bande von Juden" habe "die Orthodoxie in den Ruin getrieben". Verteidigungsminister Krassimir Karakatschanow, Vorsitzender der "Vereinigte Patrioten"-Mitgliedspartei WMRO-BNB ("Innere Mazedonische Revolutionäre Organisation - Bulgarische Nationale Bewegung"), hat mehrfach die Meinung geäußert, das westlich angrenzende Mazedonien gehöre eigentlich zu Bulgarien; er wird beispielsweise mit der Aussage zitiert: "Dass Mazedonien bulgarisch ist, ist seit Hunderten von Jahren bekannt."[3] Karakatschanow stellt damit den Vertrag von Neuilly (27. November 1919) in Frage, der Territorien, die Bulgarien im Ersten Balkankrieg (1912/13) erobert hatte, Jugoslawien und Griechenland zusprach.

Mit Hitlergruß

Minister und Ministerialbeamte, die den "Vereinigten Patrioten" angehören oder von ihnen ernannt wurden, haben mehrmals sogar NS-Symbolik offen zur Schau gestellt. Bereits am 17. Mai 2017 musste der stellvertretende Minister für Regionalentwicklung, Pawel Tenew, zurücktreten, als eine Aufnahme veröffentlicht wurde, die ihn im Pariser Musée Grévin vor der Wachsfigur eines Wehrmachtsoffiziers zeigte - den rechten Arm zum Hitlergruß erhoben (siehe Bild rechts). Kurz darauf wurde ein weiteres Foto bekannt, das den soeben ernannten Abteilungsleiter im bulgarischen Verteidigungsministerium Iwo Antonow gleichfalls mit Hitlergruß vor einem Wehrmachtspanzer zeigte (german-foreign-policy.com berichtete [4]); Minister Karakatschanow, gerade von einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel heimgekehrt, weigerte sich, den Mann zu entlassen. Ende November wurde ein drittes Foto publiziert, das den neuen Leiter der staatlichen Agentur für Auslandsbulgaren, Petar Haralampiew, in einem T-Shirt mit der Aufschrift "Wehrmacht" und NS-ähnlichen Insignien zeigt (siehe Bild rechts). Haralampiew hat behauptet, es handle sich lediglich um ein T-Shirt der US-Thrash-Metal-Band "Wehrmacht" und habe keinerlei politische Bedeutung. Die Band streitet allerdings ab, jemals ein solches T-Shirt verbreitet zu haben. Haralampiew ist weiterhin im Amt.

"Ethnokulturelle Verdrängung"

Österreich, das vom 1. Juli bis zum 31. Dezember die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen wird, wird seit dem 18. Dezember von einer Koalition aus ÖVP und FPÖ regiert. Die FPÖ-Netzwerke in der extremen Rechte sind seit je überaus dicht geknüpft. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der neue österreichische Vizekanzler, bewegte sich in seiner Jugend in neonazistischen Kreisen und nahm unter anderem an Wehrsportübungen und an Veranstaltungen der 1994 verbotenen deutschen Wiking-Jugend teil. Innenminister Herbert Kickl hat noch im Oktober 2016 die Eröffnungsrede eines Kongresses "gegen die ethnokulturelle Verdrängung der europäischen Völker" in Linz gehalten, an dem nicht zuletzt Aktivisten der extrem rechten Identitären Bewegung sowie bekannte Vertreter der extremen Rechten aus Deutschland teilnahmen. Mitveranstalter des Kongresses war das Internetportal unzensuriert.at, dem der österreichische Inlandsgeheimdienst "antisemitische Tendenzen", "verschwörungstheoretische Ansätze" und eine "zum Teil äußerst fremdenfeindlich[e]" Orientierung bescheinigt.[5] Kickl, als Innenminister oberster Dienstherr des Inlandsgeheimdiensts, hat den Gründer des Portals, Alexander Höferl, zu seinem neuen Kommunikationschef ernannt.

Traditions-Uniformen

Die beiden diesjährigen EU-Ratspräsidentschaften mit extrem rechter Beteiligung resultieren aus einer umfassenden Verschiebung des politischen Spektrums nach rechts, die inzwischen weite Teile der EU erfasst hat. Neben dem Erstarken des französischen Front National oder der italienischen Lega Nord sowie meherer ultrarechter Parteien in Skandinavien zeigt sich die Entwicklung auch in den Visegrád-Staaten (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn), mit denen die neue österreichische Regierung enger kooperieren will. Umfragen in Ungarn sahen die völkisch-nationalistische Regierungspartei Fidesz zuletzt bei mehr als 50 Prozent, während die extrem rechte Partei Jobbik - sie hat zeitweise mit der NPD kooperiert - auf mehr als 17 Prozent der Stimmen hoffen kann. Die demokratische Opposition ist bei der im Frühjahr bevorstehenden ungarischen Parlamentswahl wohl chancenlos. In der Slowakei konnte die sozialdemokratische Partei Smer in der letzten Wahl am 5. März 2016 zwar mit 28,3 Prozent klar zur stärksten Kraft werden; vier der fünf stärksten slowakischen Parlamentsparteien stehen jedoch weit rechts. So wurde im März 2016 die Partei SaS (Sloboda a Solidarita, Freiheit und Solidarität), die mit der FPÖ und der AfD kooperiert hat, zweitstärkste, eine SaS-Abspaltung drittstärkste Partei; Nummer vier wurde mit 8,6 Prozent die älteste Partei der slowakischen extremen Rechten, die Slowakische Nationalpartei (SNS), während die ĽS NS (Ľudová strana Naše Slovensko, Volkspartei Unsere Slowakei) mit gut acht Prozent auf Platz fünf landete. Die ĽS NS ist für Auftritte in Uniformen bekannt, die denen der faschistischen Hlinka-Garde ähneln. Smer koaliert mit der Partei der ungarischsprachigen Minderheit (Most-Híd) und der SNS.

Perspektive 2019

Dabei zeichnet sich die Rechtsverschiebung des politischen Spektrums auch im Machtzentrum der EU deutlich ab - in Deutschland, wo die AfD bei der Bundestagswahl am 24. September 2017 mit 12,6 Prozent zur drittstärksten Kraft wurde. Wird sie gegenwärtig von den etablierten Parteien noch ausgegrenzt, weil sie das bisherige polit-ökonomische Erfolgsmodell des deutschen Establishments, die EU, in ihrer heutigen Form in Frage stellt, so muss dies nicht auf Dauer gelten. Darauf hat kürzlich ein Beitrag in der deutschen Wirtschaftspresse hingewiesen - möglicherweise mit Blick auf die Krise und das nicht mehr auszuschließende Scheitern der EU. Demnach ist eine engere Zusammenarbeit der Unionsparteien mit der AfD zwar kurzfristig sehr unwahrscheinlich; allerdings lasse sich nicht ausschließen, urteilt der Politikwissenschaftler Lothar Probst (Universität Bremen), dass etwa "im Sommer und Herbst 2019" nach den dann bevorstehenden Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern "einer der CDU-Landesverbände aus der bisherigen Strategie ausbricht und Kooperationen mit der AfD sucht".[6] In einzelnen CDU-Landesverbänden, etwa in Sachsen-Anhalt, wurden entsprechende Vorstöße bereits gemacht.

[1] S. dazu Die begleitete Ratspräsidentschaft.

[2] Vizeregierungschef nach Roma-Hassrede verurteilt. handelsblatt.com 25.10.2017.

[3] Anastas Vangeli: Hate speech in Bulgarian and Macedonian media: examples, causes and solutions. osf.bg.

[4] S. dazu Bulgariens europäischer Weg.

[5] Koalition: Weiter Kritik an Kickls Kommunikationschef. diepresse.com 21.12.2017.

[6] Dietmar Neuerer: Droht Deutschland ein "Österreich-Effekt"? handelsblatt.com 26.12.2017.