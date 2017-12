BERLIN/BRÜSSEL (Eigener Bericht) - Die Bundesregierung begrüßt die jüngsten Vorschläge der EU-Kommission zur Umgestaltung der Eurozone. Bei dem Plan, den Eurorettungsfonds ESM zu einem Europäischen Währungsfonds (EWF) umzubauen und den Posten eines EU-Finanzministers zu schaffen, handle es sich um einen "wichtigen Beitrag", der "achtsam und konstruktiv behandelt" werden müsse, erklärt Peter Altmaier (CDU), Kanzleramtschef und geschäftsführender Finanzminister. Vor allem mit dem Plädoyer, einen EU-Finanzminister einzuführen, knüpft Brüssel an Forderungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an, die darauf abzielen, die extremen deutschen Handelsüberschüsse abzubauen, die die ökonomische Grundlage der Berliner Dominanz in Europa bilden. Allerdings höhlen die Brüsseler Vorschläge diese Absicht aus und verkehren sie tendenziell in ihr Gegenteil. Auch den neuen Eurogruppenchef Mário Centeno, den Finanzminister Portugals, glaubt Berlin einhegen zu können: Er habe ihn nach Berlin eingeladen, um "über die großen Zukunftsfragen" vom Euro bis zur Bankensicherung zu sprechen, teilt Altmaier mit.

Die Umgestaltung der Eurozone

Trotz der anhaltenden politischen Unklarheit über die Regierungsbildung in Berlin zeichnen sich bereits die Umrisse einer tiefgreifenden Reform der Eurozone ab, die auf dem kommenden EU-Gipfel Mitte Dezember debattiert werden soll. Am Mittwoch hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker entsprechende Pläne, die bis "Mitte 2019" auf den Weg gebracht werden sollen, als Grundlage für die Gipfelberatungen vorgestellt.[1] "Nach Jahren der Krise" sei es an der Zeit, "Europas Zukunft in unsere eigenen Hände zu nehmen", kommentierte Juncker die Vorhaben, die eine "geeintere, effizientere und demokratischere" EU zum Ziel hätten. Dank der angeblich stabilen Wirtschaftslage bestünden jetzt gute Rahmenbedingungen für Reformen: "Es gibt keine bessere Zeit, das Dach zu reparieren, als wenn die Sonne scheint." Die Vorschläge basieren im Wesentlichen auf zwei Vorhaben, die von Deutschland und Frankreich bei den Auseinandersetzungen um die künftige Ausgestaltung der Eurozone forciert werden; dabei handelt es sich einerseits um den Ausbau des Eurorettungsfonds ESM zu einem Europäischen Währungsfonds (EWF), der insbesondere vom ehemaligen deutschen Finanzminister Schäuble befürwortet wird, andererseits um die Schaffung eines europäischen Finanzministers, die der französische Präsident Macron ins Spiel brachte.

"Schäubles Idee"

Der derzeitige geschäftsführende Bundesfinanzminister Peter Altmaier - zugleich Kanzleramtschef in Berlin - berichtete am Rande des jüngsten Treffens der Eurogruppe, das Konzept des Europäischen Währungsfonds (EWF) sei von Schäuble schon 2010, kurz nach Ausbruch der Eurokrise, forciert worden. Damals hatte der Vorstoß noch keine realistischen Chancen auf Verwirklichung, da die meisten Eurostaaten eine Beschneidung ihrer Souveränität durch eine solche Institution befürchteten. Nach Schäubles Vorstellungen soll der Fonds künftig in der Lage sein, in Krisensituationen den betroffenen Staaten die Haushalts-, Wirtschafts- und Sozialpolitik zu diktieren. Deswegen habe Schäuble den EWF - faktisch eine Überwachungsinstitution - "der Einflussnahme des EU-Parlamentes und der EU-Kommission" entziehen wollen, weil Brüssel "bekanntlich bei Schulden und Verletzung von Stabilitätskriterien beide Augen" zudrücke, heißt es in Berichten.[2] Nur ein "unabhängiger", von Berlin geformter Fonds könne eine "vergleichbare Autorität entwickeln ... wie der Internationale Währungsfonds". Schäubles alter Argumentation, die insbesondere in den Krisenländern der EU auf Ablehnung stieß, folgten nun auch "sein Nachfolger Altmaier und die Kanzlerin". Damit bleibt Berlin bei seiner bisherigen Linie, vermittels deutsch dominierter Institutionen in Brüssel Einfluss auf die Innenpolitik der übrigen EU-Staaten gewinnen zu wollen.

"Keine Transferunion"

Die "Überlegungen" zur Schaffung des EWF seien bereits "ziemlich weit" vorangeschritten, heißt es in Medienberichten.[3] Laut den Vorstellungen der EU-Kommission hätte Deutschland auch weiterhin ein Vetorecht in der Nachfolgeinstitution des ESM, da Hilfsprogramme künftig mit einer Zustimmung von mindestens 85 Prozent aufgelegt würden. Die Stimmrechte sollen auch in Zukunft - wie beim ESM - nach den Einzahlungen der Mitgliedsländer aufgeteilt werden. Ein weiteres Projekt, das maßgeblich von Berlin forciert wird, ist die institutionelle Verfestigung des europäischen Fiskalpaktes, der Obergrenzen für die Neuverschuldung festschreibt. Das Regelwerk institutionalisiert de facto die Spar- und Austeritätspolitik in der Eurozone - und soll nun, während es bisher auf einem zwischenstaatlichen Vertrag beruht, zum EU-Recht aufgewertet werden. Auch der milliardenschwere Zusatzfonds, den die EU für in Not geratene Euroländer auflegen soll, werde "an harte Bedingungen geknüpft", sodass keine "permanente Transferunion" entstehe, heißt es. Die Vorschläge Brüssels, den EWF als "mögliches künftiges europäisches Notfallbudget für Wirtschaftskrisen" zu nutzen, wie Frankreichs Präsident Macron es im Sommer forderte, seien hingegen "sehr vage".

"Ein wichtiger Beitrag"

Der künftige europäische Finanzminister, den Paris fordert, soll nicht nur eine neue europäische Behörde leiten, sondern zugleich auch als Vizepräsident der EU-Kommission und als Vorsitzender der Eurogruppe amtieren. Er soll den neuen Währungsfonds überwachen, der zudem der Kontrolle des EU-Parlaments in Brüssel unterworfen wäre. Dennoch seien gerade die Vorschläge der EU-Kommission zum Euro-Finanzminister ebenfalls "unscharf" ausgefallen, heißt es.[4] In dem Entwurf heiße es, er solle "helfen, die allgemeinen Interessen der Union und der Eurozone besser zu bewerben", außerdem die "Funktion als Außenvertreter des Euro einnehmen", "bei der Identifikation und Verfolgung einer angemessenen Fiskalpolitik für die gesamte Eurozone helfen" und die Eurogruppe leiten. Einen eigenen Haushalt, wie ihn Macron fordert, soll er hingegen nicht bekommen. Die neuen "Haushaltsinstrumente" der EU-Kommission, die Paris zur Abmilderung der europäischen Ungleichgewichte einführen wollte, sollen nicht dazu genutzt werden, sondern nur "Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von Reformen" unterstützen und "Nichtmitgliedern der Währungsunion den Weg in die Gemeinschaftswährung" ebnen.[5] Die einstmals von Macron geforderten Eurobonds, mit denen die Zinsdifferenzen zwischen deutschem Zentrum und krisengeplagter Peripherie der Eurozone abgebaut werden sollten, tauchen in den Kommissionsvorschlägen überhaupt nicht mehr auf. Paris hat bislang noch nicht auf den Vorstoß reagiert, während es in Berlin positive Reaktionen gab. Finanzminister Altmaier etwa erklärte, es handele sich um "einen wichtigen Beitrag", der von allen Eurostaaten "achtsam und konstruktiv behandelt" werden müsse.

Haushaltspolitik aus der Wilhelmstraße

Liberale Medien diskutieren bereits offen die deutliche Handschrift Berlins bei der Formulierung der Kommissionsvorschläge.[6] Das für die Umsetzung benötigte Geld solle aus dem EU-Haushalt kommen, der unter der Kontrolle des CDU-Politikers und EU-Budgetkommissars Günter Oettinger steht, heißt es. Oettinger habe bei der Vorstellung der Reformen, die von ihm persönlich geleitet wurde, darauf hingewiesen, dass eine "Transferunion" ebenso ausgeschlossen sei wie jegliches Aufweichen der Defizitkriterien. Mittel flössen bei künftigen Krisen nur dann, wenn Reformen umgesetzt würden: "Wer den Arbeitsmarkt liberalisiert oder das Rentenalter erhöht, soll dafür mit Geld aus dem EU-Budget belohnt werden - wenn Oettinger grünes Licht gibt." Deutschland könne inzwischen in Brüssel "durchregieren". Der Vorsitzende der europäischen Fraktion der Grünen, Reinhard Bütikofer, warnt bereits offen, der zum EWF umfunktionierte ESM könne künftig dazu missbraucht werden, "europaweit die Haushaltspolitik aus der Berliner Wilhelmstraße machen": "Schäubles Traum, für alle unsere Nachbarn aber ein Trauma."

