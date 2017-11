BREMEN/CANBERRA (Eigener Bericht) - Mit der Lieferung von Patrouillenbooten trägt die Bremer Lürssen-Werft künftig zur international scharf kritisierten Flüchtlingsabwehr Australiens sowie zur Aufrüstung des Landes gegen China bei. Lürssen hat den Auftrag erhalten, für rund 2,6 Milliarden Euro der australischen Marine zwölf Patrouillenboote zu liefern. Die Schiffe werden unter anderem benötigt, um Flüchtlingsboote auf dem Weg nach Australien zu stoppen und sofort zurückzuschicken, wie es Canberra seit Jahren trotz Protesten mehrerer UN-Stellen praktiziert. Zudem sind sie Teil eines umfassenden militärischen Beschaffungsprogramms, das als größte Aufrüstungsmaßnahme der australischen Seestreitkräfte seit dem Zweiten Weltkrieg gilt. Sie umfasst auch U-Boote, von denen Experten erklären, mit ihnen könne Australien, ein enger Verbündeter der Vereinigten Staaten, "Macht in weiter entfernte Regionen", etwa das Südchinesische Meer, projizieren. Der Streit um Inselgruppen dort hat schwere Spannungen hervorgebracht. Berlin baut auch die außen- und militärpolitische Kooperation mit Canberra aus.

Umfassendere Operationen

Die Bremer Lürssen-Werft hat in der vergangenen Woche den Auftrag zum Bau von zwölf Patrouillenbooten für die australische Marine erhalten. Die Schiffe sollen ab dem kommenden Jahr auf australischen Werften gefertigt werden - bis 2020 in Adelaide, danach in Perth. Lürssen tritt als Generalunternehmer auf und ist selbst für die Konstruktion, die Bauleitung und die Steuerung des Gesamtfertigungsprozesses verantwortlich. Das erste Patrouillenboot soll bereits 2021 ausgeliefert werden. Der Kaufpreis wird mit vier Milliarden australischen Dollar beziffert; das sind rund 2,6 Milliarden Euro. Die Schiffe sollen bei Grenzschutz- und Patrouillenfahrten zum Einsatz kommen, aber auch für Such- und Rettungsdienste geeignet sein. Gegenüber den aktuell genutzten Modellen sollen sie eine größere Seefestigkeit aufweisen, über Module für den Einsatz fliegender Drohnen verfügen und über längere Zeit autark eingesetzt werden können.[1] Die australische Marine hofft, mit ihnen in Zukunft "umfassendere Operationen unternehmen" zu können. Zudem würden die Schiffe "eine wichtige Rolle beim Schutz der Grenzen" spielen, heißt es in Canberra.[2]

Menschenrechtsverletzungen

Mit der Lieferung von Schiffen, die zur Abschottung der australischen Seegrenzen genutzt werden, unterstützt Lürssen zum wiederholten Male Maßnahmen, die die Vereinten Nationen scharf kritisieren. In letzter Zeit hat für Aufmerksamkeit gesorgt, dass Lürssen Patrouillenboote an Saudi-Arabien liefert, obwohl Riad eine illegale Schiffsblockade gegen den Jemen durchführt - mit verheerenden Folgen: Mittlerweile sind 20 von 27 Millionen Menschen im Jemen wegen Mangels an Nahrung auf humanitäre Hilfe angewiesen; annähernd zwei Millionen Kinder sind unterernährt.[3] Australien wiederum zieht seit Jahren heftige Kritik verschiedener UN-Behörden auf sich, weil es Flüchtlingsboote auf hoher See abfängt und sie zur Umkehr zwingt; wenn die Boote nicht mehr seetüchtig sind, werden die Flüchtlinge direkt in Lager außerhalb des Landes transportiert. Dies führe "zu einer Kette von Menschenrechtsverletzungen", etwa zu willkürlicher Inhaftierung und Folter in den Herkunftsländern, hat etwa der UN-Menschenrechtskommissar Zeid Raad al Hussein konstatiert.[4]

Australiens Migrationspolitik

Dabei muss festgehalten werden, dass die australische Flüchtlingsabwehr zwar internationalen Normen widerspricht, von deutschen Stellen aber mit zunehmendem Interesse beobachtet wird. So hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Australien-Besuch Anfang November auch zu Gesprächen über Canberras Migrationspolitik genutzt. Nach der Aufnahme zahlreicher Flüchtlinge vor allem aus Syrien werde man "die Regeln einer legalen Einwanderung nach Deutschland klarer definieren" müssen, erklärte Steinmeier in einem Presseinterview: Es gehe darum, "dass wir die Migration nach unseren Maßgaben kontrollieren und steuern".[5] "Die wirkliche Debatte über die notwendigen Regeln für künftige Migrationspolitik" habe "gerade erst begonnen", erklärte der Bundespräsident am 4. November in Perth: "Ich bin gespannt darauf, mehr über die australische Diskussion über diese Frage zu erfahren."[6] Berlin und Brüssel setzen seit einiger Zeit darauf, Bootsflüchtlinge im Mittelmeer aufgreifen und sie nach Nordafrika zurückbringen zu lassen; allerdings überträgt die EU diese Aufgabe bislang weitgehend einheimischen Kräften, etwa der libyschen Küstenwache.[7]

Macht projizieren

Jenseits ihrer Nutzung zur Flüchtlingsabwehr ist die Lieferung der Lürssen-Patrouillenboote Teil eines militärischen Beschaffungsprogramms, das Insider als die größte Aufrüstungsmaßnahme der australischen Seestreitkräfte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs beschreiben.[8] Grundgelegt ist sie in dem "Verteidigungs-Weißbuch" (Defence White Paper), das Canberra Anfang 2016 verabschiedet hat. Vorgesehen ist demnach nicht nur die Beschaffung der Patrouillenboote, die Lürssen liefern wird, sondern unter anderem auch der Kauf von insgesamt zwölf Zerstörern und Fregatten. Kernstück aber ist die Verdoppelung der U-Boot-Flotte: Die bisherigen sechs U-Boote werden perspektivisch außer Dienst gestellt und ab Ende der 2020er Jahre durch zwölf neue Modelle ersetzt werden. Um den Auftrag im Wert von 50 Milliarden australischen Dollar (rund 34 Milliarden Euro) hatte sich die deutsche ThyssenKrupp Marine Systems beworben; Canberra hat jedoch letztlich der französischen Naval Group (Ex-DCNS) den Vorzug gegeben. Die U-Boote werden eine außergewöhnlich hohe Reichweite haben und, wie Experten konstatieren, "nicht nur in der Lage sein, Australien in seinen eigenen Hoheitsgewässern zu verteidigen"; vielmehr können sie auch "Macht in weiter entfernte strategische Regionen wie die Straße von Malakka und das Südchinesische Meer" projizieren.[9] Das seien, heißt es, "willkommene Nachrichten für die Vereinigten Staaten, die Australien ermutigt haben, seine Bemühungen zu steigern", einem angeblichen "chinesischen Expansionismus zu widerstehen".

Gegen China

Tatsächlich ist der strategische Rahmen, den das Defence White Paper aufspannt, in drei Ringe gegliedert. Den ersten bildet Australien selbst, dessen Schutz zu gewährleisten laut dem Papier die Kernaufgabe der australischen Streitkräfte ist. Ein zweiter Ring wird in dem Dokument als "nähere Umgebung" beschrieben; dabei handelt es sich um ein Gebiet, das insbesondere Papua-Neuguinea, Ost-Timor sowie die Inseln des Südpazifik wie etwa Fidschi und Tonga umfasst. Der dritte Ring wird als "indo-pazifische Region" bezeichnet; ihm wird unter anderem das Südchinesische Meer zugeordnet, in dem Territorialkonflikte um diverse Inseln und Inselgruppen zu wachsenden Spannungen führen. Canberra behauptet zwar, in den Konflikten eine strikte Neutralität wahren zu wollen, positioniert sich aber gleichzeitig gegen China. Außerdem stützt es die US-Politik in der Region. Die Vereinigten Staaten seien auch künftig Australiens engster Verbündeter, heißt es im Defence White Paper; wichtige Partner seien darüber hinaus neben Neuseeland auch Südkorea und Japan.[10]

Schulterschluss mit Berlin

Zur australischen Aufrüstung, die sich tendenziell auch gegen China richtet, trägt nun die Bremer Lürssen-Werft mit ihren Patrouillenbooten bei. Hinzu kommt, dass Deutschland mittlerweile nicht nur rüstungsindustriell, sondern durchaus auch außen- und militärpolitisch immer enger mit Australien kooperiert. Vor etwas mehr als einem Jahr haben die Außen- und Verteidigungsminister beider Länder die sogenannten "2+2-Gespräche" gestartet, die in Zukunft zu einem engeren Schulterschluss führen sollen (german-foreign-policy.com berichtete [11]) - in einer Region, in der der Machtkampf zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China zu eskalieren droht.

