BERLIN/NAYPYITAW/BEIJING (Eigener Bericht) - Bei der Lösung des Rohingya-Flüchtlingsdramas sucht China erstmals den Westen als Ordnungsmacht in einem regionalen Konflikt abzulösen. Der Konflikt müsse bilateral zwischen Myanmar und Bangladesch beigelegt werden, erklärt der chinesische Außenminister Wang Yi; Beijing sei bereit, dies "zu unterstützen". Für eine friedliche Beendigung der Krise müsse die ökonomische Entwicklung des Bundesstaats Rakhine, in dem die Rohingya in extremer Armut leben, gefördert werden. In den vergangenen Jahren haben Berlin und die EU Myanmars Regierung meist unterstützt - in der Hoffnung, in der Hauptstadt Naypyitaw im Einflusskampf gegen China Boden gutmachen zu können. Dabei haben sie, wie Menschenrechtsorganisationen kritisieren, die sich verschärfende Diskriminierung der Rohingya ignoriert, die sich seit Ende August in einer Welle ethnischer Säuberungen entladen hat. Gelingt es nicht, den Konflikt beizulegen, droht zudem das Erstarken jihadistischer Kräfte - mit entsprechender Beihilfe aus Saudi-Arabien.

Ein Apartheidssystem

Hintergrund des Flüchtlingsdramas um die Rohingya ist die bereits seit Jahrzehnten andauernde systematische Diskriminierung der muslimischen Minderheit Myanmars, die letzten Endes auf Auseinandersetzungen aus der Zeit der britischen Kolonialherrschaft beruht. Myanmar verweigert den vor allem im nordwestlichen Bundesstaat Rakhine lebenden Rohingya die Staatsbürgerschaft; darauf aufbauend werden ihnen auch grundlegende Bürgerrechte vorenthalten. So dürfen sie nicht ohne ausdrückliche Genehmigung reisen; die notwendigen Papiere sind, wenn überhaupt, nur in umständlichen bürokratischen Verfahren zu erhalten. Damit verbunden ist ein unzureichender Zugang zum Gesundheits- und Bildungssystem; zuweilen ist den Rohingya auch die Nutzung von Feldern und Fischgründen sowie der Besuch von Märkten untersagt. An der Parlamentswahl vom November 2015 konnte die überwiegende Mehrheit der Rohingya nicht teilnehmen; anderweitige politische Äußerungen sind von brutaler Repression bedroht. Dabei hat die Diskriminierung seit einer Welle staatlicher Gewalt gegen die Minderheit im Jahr 2012 (german-foreign-policy.com berichtete [1]) noch weiter zugenommen. Amnesty International spricht mittlerweile ausdrücklich von einem Apartheidssystem.[2]

Chinas Versorgungskorridor

Schon seit Jahren kritisieren Menschenrechtsorganisationen scharf, dass die westlichen Mächte ungeachtet der anhaltenden Diskriminierung der Rohingya eng mit Myanmar kooperieren.[3] Hintergrund sind geostrategische Einflusskämpfe. Noch vor zehn Jahren hatten Berlin und die EU Myanmar zunächst wegen der blutigen Niederschlagung von Mönchsprotesten (2007), danach anlässlich einer Unwetterkatastrophe (2008) mit einer Militärintervention gedroht.[4] Erst als das Land sich ab 2009 für westliche Einflussnahme öffnete, stellten die Staaten Westeuropas und Nordamerikas ihre Drohungen ein (german-foreign-policy.com berichtete [5]). Die staatliche Gewaltwelle gegen die Rohingya im Jahr 2012 ist von Berlin und Brüssel allenfalls unverbindlich kommentiert worden. Obwohl Staatspräsident Thein Sein schon im Jahr 2012 die Deportation der Rohingya gefordert habe - es handelt sich um mehr als 1,2 Millionen Menschen -, habe die EU seine Politik konsequent unterstützt, konstatiert die Menschenrechtsorganisation Burma Campaign UK.[6] In der Tat haben Berlin und Brüssel ihre Zusammenarbeit mit Naypyitaw kontinuierlich ausgeweitet; die Bundesrepublik hat zuletzt sogar Schritte in Richtung auf eine Kooperation der Bundeswehr mit den myanmarischen Streitkräften eingeleitet und Myanmars Generalstabschef zu Gesprächen eingeladen.[7] Grund ist die hohe Bedeutung des Landes als Transportkorridor für die strategische Versorgung der Volksrepublik China; um eine gewisse Kontrolle über sie zu erlangen, setzen die westlichen Mächte seit geraumer Zeit auf stärkeren Einfluss bei der myanmarischen Regierung.[8]

Absehbare Radikalisierung

Brisant ist dabei, dass die Diskriminierung der Rohingya nach der Gewaltwelle des Jahres 2012 einen organisierten bewaffneten Widerstand entstehen ließ. Unabhängigen Berichten zufolge sind ab 2013 Aktivisten durch Rohingya-Siedlungen in Rakhine gezogen, um Kämpfer für die Miliz Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) anzuwerben [9]; Arakan ist ein anderer Name für Rakhine. Die Radikalisierung, vor der kritische Beobachter auch in Europa immer wieder warnten, ist tatsächlich eingetreten: Im Oktober 2016 schlugen bewaffnete ARSA-Trupps zum ersten, im August 2017 zum zweiten Mal gegen die myanmarischen Repressionsapparate zu. Diese reagieren bis heute mit brutaler Gewalt, morden, vergewaltigen und brennen ganze Ortschaften nieder; seit Ende August mussten über 600.000 Rohingya vor ihnen in das benachbarte Bangladesch fliehen, wo sie seitdem in Flüchtlingslagern unter katastrophalen Bedingungen dahinvegetieren. Unklar ist dabei, wie stark sich die Eskalation zuspitzen kann. Ende vergangenen Jahres hat die International Crisis Group darauf hingewiesen, dass die ARSA Unterstützung aus Saudi-Arabien erhält, wo mehrere hunderttausend Rohingya als Billig-Arbeitskräfte reicher Araber ein oft kärgliches Dasein fristen. ARSA-Anführer Ata Ullah, dessen Arabisch laut der Crisis Group eine saudische Färbung aufweist, soll in Mekka aufgewachsen sein.[10] Saudische Einflussnahme auf oppositionelle Bewegungen hat in vielen Ländern von Mali über Afghanistan bis Indonesien zur Herausbildung erst salafistischer, dann auch jihadistischer Organisationen geführt.[11] Beobachter weisen darauf hin, dass ARSA aktuell eine striktere Einhaltung islamischer Vorschriften durchzusetzen scheint.

"Extrem ermutigend"

Berlin und die EU halten unterdessen an ihrer Kooperation mit Naypyitaw fest. Ihrer verbalen Kritik an der ethnischen Säuberung in Rakhine hat die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini vergangene Woche die Erklärung vorangestellt, die EU bleibe "ein starker und engagierter Unterstützer des demokratischen Übergangs in Myanmar".[12] Laut Mogherini sind die jüngsten Entwicklungen in dem Land "extrem ermutigend" - eine erstaunliche Einschätzung, der sich auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel anschließt.[13] In myanmarischen Medien heißt es unter Bezug auf Mogherinis positive Äußerung, die Beziehungen zwischen der EU und Myanmar seien auf dem Weg, "eine neue Phase zu erreichen"; die engere Kooperation könne zu "einem stärkeren Profil der EU in der Region" führen.[14] US-Außenminister Rex Tillerson habe zwar gleichfalls Naypyitaws Vorgehen als ethnische Säuberung eingestuft, jedoch auch von einer "schwierigen Situation" gesprochen - und von der "Notwendigkeit", eng zusammenzuarbeiten. Erst kürzlich hat der US-Außenminister zudem trotz gegenteiliger Erkenntnisse Myanmar von einer Liste seines Ministeriums entfernt, auf der Staaten verzeichnet sind, die Kinder in ihre Streitkräfte aufnehmen. Das erleichtert Waffenlieferungen an das Land. Myanmar entwickle sich zur Zeit "zu einem Verbündeten, um Chinas Einfluss in Südostasien zu kompensieren", heißt es in Kommentaren.[15]

Beijing als Konfliktlöser

Unklar ist allerdings, ob dies so bleibt. Zum ersten Mal hat sich in diesem Monat China in den Konflikt eingeschaltet und versucht nun, ihn beizulegen. Die Volksrepublik baut in Rakhine einen Tiefwasserhafen (in Kyaukpyu); zudem verlaufen eine Öl- und eine Gaspipeline aus dem Indischen Ozean nach China durch die Region. Dies verdeutlicht die hohe Bedeutung einer friedlichen Entwicklung in Rakhine für Beijing. Der chinesische Außenminister Wang Yi hat eine Einigung zwischen Myanmar und Bangladesch über die Rückkehr der Flüchtlinge nach Rakhine erreicht; der Konflikt müsse bilateral beendet werden, erklärt Wang. "Rakhines wirtschaftliche Entwicklung" sei dazu notwendig; Beijing werde "eine friedliche Krisenlösung unterstützen".[16] Vergangene Woche ist der Oberbefehlshaber der myanmarischen Streitkräfte, General Min Aung Hlaing, der auch die Operationen gegen die Rohingya führt, zu umfangreichen Gesprächen nach Beijing gereist; Chinas Präsident Xi Jinping hat sie als "erfolgreich" eingestuft.[17] In Kürze wird Myanmars De facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi zu weiteren Verhandlungen in der chinesischen Hauptstadt erwartet. Süd- und südostasiatische Medien beobachten den ersten Versuch der Volksrepublik, sich als Konfliktlöser in Südostasien zu betätigen, teils mit Zustimmung, teils mit Ablehnung - auf jeden Fall aber mit ganz erheblichem Interesse. Gelingt der Versuch, dann hätte China in einem ersten, exemplarischen Fall den Westen als Ordnungsmacht in einem regionalen Konflikt abgelöst.

