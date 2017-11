KÖLN/FRANKFURT AM MAIN (Eigener Bericht) - Begleitet von massiven Manipulationsvorwürfen geht die Deutsche Lufthansa europaweit auf Expansionskurs. Mittelfristig wolle man rund ein Drittel des europäischen Marktes kontrollieren, ließ die Konzernführung Ende Oktober verlauten. Kürzungen bei der Belegschaft und Absprachen mit dem Flughafenbetreiber Fraport haben der Lufthansa Rekordgewinne verschafft, die nun in den Kauf von Konkurrenten investiert werden können. Nach der umstrittenen Übernahme von Air Berlin, die mit Hilfe der Bundesregierung durchgeführt wurde und nach Ansicht anderer Airlines gegen europäisches Wettbewerbsrecht verstieß, soll der Aufkauf von Teilen der Alitalia die Lufthansa, wie es heißt, "wieder in die Offensive" bringen. Damit werde der deutsche Traditionskonzern die "dominierende Rolle des Lufthansa-Bündnisses in weiten Teilen Europas" zementieren.

Expansionsziel Europa: 33 Prozent

Die Deutsche Lufthansa geht auf dem europäischen Markt auf Expansionskurs. Endlich befinde sich der Konzern "wieder in der Offensive", erklärte der Lufthansa-Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr Ende Oktober. Man könne - "viel schneller, als absehbar war" - aus "einer Position der Stärke heraus eine aktive Rolle in der Konsolidierung der europäischen Luftfahrtbranche spielen". Dies bedeute im Endeffekt, hieß es dazu in den Medien, dass das deutsche Unternehmen verstärkt große Konkurrenten ausstechen und "schwächelnde Fluggesellschaften" übernehmen wolle.[1] Der deutsche Marktführer wolle mittelfristig "ein Drittel des europäischen Marktes auf sich vereinen."

Sozialkahlschlag und Rekordgewinne

Der angekündigten Expansion ging eine Phase konzerninterner Konsolidierung voraus, in der die Lufthansa - so Vorstandschef Spohr - um ihre "Wettbewerbsfähigkeit kämpfen" musste. In jahrelangen, von Streiks begleiteten Auseinandersetzungen mit der Belegschaft und den Gewerkschaften gelang es der Konzernführung, die Personalkosten deutlich zu senken und die Aufwendungen für die Renten der Mitarbeiter massiv zu reduzieren. Hinzu kamen Absprachen mit dem deutschen Flughafenbetreiber Fraport, in denen die Lufthansa langfristige Zugeständnisse erhielt, die ihr Wettbewerbsvorteile gegenüber ihrem Konkurrenten Ryanair verschafften. Strategische Allianzen mit Airlines aus den USA und aus Asien im Rahmen der Star Alliance verschafften dem deutschen Konzern überdies eine gute globale Position. Inzwischen scheint gewiss, dass die Lufthansa in diesem Jahr einen neuen Rekordprofit erzielen wird. Lag der Gewinn des Konzerns vor Zinsen und Steuern 2016 bei 1,75 Milliarden Euro, so konnte der deutsche Marktführer in den ersten drei Quartalen dieses Jahres bereits einen Bruttogewinn von 2,6 Milliarden Euro erwirtschaften. Laut Prognosen werden die Profite der Lufthansa 2017 um 53 Prozent über dem Vorjahreswert liegen. Der Dax-Konzern konnte folglich an den Börsen zu einem Höhenflug ansetzen: Seine Aktie kletterte binnen eines Jahres von 11,4 auf mehr als 27 Euro.

"Dominierende Rolle zementiert"

Mit der Übernahme von Teilen der chronisch defizitären Airline Air Berlin hat sich der Konzern nun eine gute Ausgangsstellung verschafft, um auch im Segment der Billigflieger gegen Konkurrenten wie Ryanair und Easyjet in die Offensive zu gehen. Die Übernahme ermöglicht es, die Lufthansa-Billigtochter Eurowings zu einem ernsthaften Herausforderer vor allem für Ryanair auszubauen. Der deutsche Markt werde folglich künftig von der Lufthansa beherrscht, hieß es in deutschen Medien.[2] Durch den Ausbau der von der Lufthansa mitbegründeten Luftfahrtallianz Star Alliance, der inzwischen etliche europäische Fluggesellschaften wie die Swiss, die Austrian, die SAS und die polnische LOT angehören, sei "wohl über Jahrzehnte eine dominierende Rolle des Lufthansa-Bündnisses in weiten Teilen Europas zementiert".

Soziale Härten und Manipulationsvorwürfe

Die Übernahme von Air Berlin wird nun allerdings von massiven Vorwürfen begleitet. Ein Großteil von deren 8.000 Mitarbeitern stehe nun "vor der Kündigung", da sich die Bundesregierung und die betroffenen Bundesländer nicht auf die Gründung einer Transfergesellschaft einigen konnten, die 50 Millionen Euro gekostet hätte, heißt es.[3] Die Air Berlin-Piloten, die von der Lufthansa-Tochter Eurowings übernommen werden, sollen sich formell neu bewerben - und anschließend rund 40 Prozent weniger verdienen. Überdies zeichne sich immer klarer ab, dass bei der Übernahme die Bundesregierung "eine verkehrspolitische Priorität gesetzt" habe, wird berichtet. Das Ziel sei gewesen, die Lufthansa gegen ihre schärfsten Konkurrenten Ryanair und Easyjet zu stärken und diese in Deutschland per Staatsintervention gezielt "zurückzudrängen". Hierzu habe der Bund über die staatliche KfW-Bank einen Überbrückungskredit von 150 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um den Flugbetrieb der Air Berlin bis zu ihrer Übernahme durch Lufthansa aufrechtzuerhalten. Auf diese Weise konnte die Lufthansa den wertvollsten Teil der Insolvenzmasse, die Start- und Landerechte von Air Berlin, ohne Neuverhandlung der Lizenzen übernehmen, die im Falle einer formellen Einstellung des Flugbetreibs fällig gewesen wäre. Diese Staatsintervention geschah zum Nachteil der Belegschaft von Air Berlin. Interessenten für die Lizenzen gebe es genug, urteilten Beobachter, "sie hätten auch die Maschinen und Crews dazu gekauft. Dann aber wäre für die Lufthansa weniger übrig geblieben".[4]

Proteste bei Ryanair

Der wichtigste Konkurrent der Lufthansa, die irische Ryanair, kündigte inzwischen an, den Deal von europäischen Wettbewerbshütern überprüfen zu lassen.[5] Nach der staatlich orchestrierten Übernahme der Air Berlin könne die Lufthansa "wichtige Lande- und Startrechte in Deutschland kontrollieren", was zu höheren Preisen für die Verbraucher führe. Britische Medien berichteten, Ryanair spreche gar von einer "offensichtlichen Verschwörung" zwischen dem "deutschen Staat" und der Lufthansa, bei der ausländische Konkurrenten aus dem deutschen Markt gedrängt werden sollten.[6] Die "arrangierte Insolvenz" diene dazu, der Lufthansa die Übernahme einer schuldenfreien Air Berlin zu ermöglichen, was einen Verstoß gegen "alle bekannten deutschen und europäischen Wettbewerbsregeln" darstelle, hieß es in einer offiziellen Ryanair-Stellungnahme. Die Bundesregierung unterstütze mit dem Überbrückungskredit in Höhe von 150 Millionen Euro sogar die Errichtung "eines von der Lufthansa geführten Monopols", das die Preise noch weiter nach oben treiben werde.

Expansion gen Süden?

Der nächste Expansionsschritt der Lufthansa soll nun südlich der Alpen durch die Übernahme der insolventen Fluggesellschaft Alitalia erfolgen. Laut italienischen Zeitungsberichten hat der deutsche Marktführer rund 500 Millionen Euro für Teile des italienischen Luftfahrtkonzerns angeboten, der bereits mehrere Male nur durch staatliche Kredite vor der Pleite bewahrt werden konnte.[7] Das deutsche Angebot umfasse die Flotte, die Piloten und die Flugmannschaften sowie die Start- und Landerechte. Die italienische Regierung sorgte überdies für einen Überbrückungskredit in Höhe von 300 Millionen Euro, um den Flugbetrieb von Alitalia vorerst aufrechtzuerhalten. Das deutsche Angebot soll - ähnlich wie im Fall Air Berlin - mit sozialen Härten für die Belegschaft einhergehen. Rund 6.000 der 12.000 Arbeitsplätze bei Alitalia sollen im Verlauf der Übernahme gestrichen werden, da viele Kurz- und Mittelstreckenflüge aufgrund der harten Konkurrenz der Billig-Airlines aufgegeben würden. Nach deutschen Planungen soll sich Alitalia künftig auf Langstreckenflüge fokussieren. Die umfassenden Stellenstreichungen hätten die italienische Regierung dazu bewogen, "das Angebot der Lufthansa vorerst auf Eis zu legen", wird berichtet.[8]

Vor der Zerschlagung

Offiziell will die italienische Regierung die Zerstücklung der Alitalia bei einem Verkauf verhindern. Zugleich wurde aber jüngst der Termin für den Abschluss des Verkaufsverfahrens von Rom vom 5. November 2017 auf dem 30. April 2018 verlegt. Ein abermaliger Überbrückungskredit (insgesamt sind es nun schon 900 Milliarden Euro) soll den Betrieb bis zum September 2018 ermöglichen. In österreichischen Medien wird spekuliert, die Fristverlängerung diene vor allem dazu, die konkreten Bedingungen des Verkaufs erst nach den im März stattfindenden Wahlen in Italien zu veröffentlichen, um die Regierung in Rom im Wahlkampf aus der Schusslinie zu nehmen.[9] Der italienische Staat werde die Zerschlagung der Alitalia nur so lange ablehnen, bis "Italien ein neues Parlament wählt". Deutsche Leitmedien stellen unumwunden fest, Alitalia sei nur deswegen als potenzielles Übernahmeobjekt interessant geworden, weil sich die "Voraussetzungen für die überfällige Sanierung des ehemaligen Staatskonzerns geändert" hätten. Der von Rom eingesetzte Zwangsverwalter sei nun "zur Abgabe einzelner Geschäftseinheiten" bereit, um den zähen Prozess der Abwicklung zu beschleunigen.[10] Nach dem Verzicht von Ryanair ist neben der Lufthansa nur noch die britische Easyjet an der Übernahme von Teilen der Alitalia interessiert. In dem Bieterwettstreit gilt allerdings der deutsche Konzern, der dank Lohnkürzungen und Rekordgewinnen über einer prall gefüllte Kriegskasse verfügt, als Favorit.[11]

