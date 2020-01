BERLIN/RIAD (Eigener Bericht) - Die Bundespolizei nimmt ihren Einsatz in Saudi-Arabien wieder auf. Dies bestätigt die Bundesregierung. Demnach sollen bis Ende dieser Woche insgesamt 13 Bundespolizisten nach Riad entsandt werden und die Ausbildung saudischer Grenzschützer fortsetzen, die im Jahr 2009 das Bundesinnenministerium unter dem damaligen Minister Wolfgang Schäuble eingeleitet hatte, um dem Airbus-Konzern einen milliardenschweren Auftrag zur Hochrüstung der saudischen Außengrenzen zu sichern - gegen Konkurrenz aus Frankreich und den USA. Laut Berichten nahmen an dem Ausbildungsprojekt in der Vergangenheit auch saudische Geheimdienstler teil; deutsche Projektmitarbeiter waren bei Hinrichtungen zugegen. Nicht klar ist, ob die Wiederaufnahme des Ausbildungsprogramms, die trotz der unverändert brutalen saudischen Repression erfolgt, auf eine mögliche Aufhebung des Rüstungsexportstopps hinweist, der offiziell noch bis zum 31. März gilt. Mitarbeiter der deutschen Lürssen-Werft bildeten trotz des Rüstungsexportstopps saudische Grenzschützer aus und beschafften Ersatzteile für Kriegsschiffe.

Staatshilfe für Airbus

Beamte der Bundespolizei sind in Saudi-Arabien bereits seit Anfang 2009 im Einsatz. Hintergrund für ihre Entsendung war, dass sich der deutsch-französische Airbus-Konzern (damals: EADS) um einen milliardenschweren Auftrag zur Hochrüstung der saudischen Außengrenzen beworben hatte; die Länge der Land- und Seegrenzen beläuft sich auf rund 9.000 Kilometer, das Auftragsvolumen wurde mit bis zu zwölf Milliarden US-Dollar beziffert. Airbus konkurrierte damals etwa gegen Thales (Frankreich) und Raytheon (USA) und konnte sich laut Berichten letztlich nur durchsetzen, weil die Bundesregierung Riad ein äußerst attraktives Zusatzangebot machte: Sie ermöglichte die Entsendung von Bundespolizisten nach Saudi-Arabien zur Ausbildung der dortigen Grenzpolizei. Anfang 2009 nahmen die ersten Bundespolizisten die Arbeit in Saudi-Arabien auf. Im Mai 2009 besprach der damalige Bundesinnenminister und heutige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble bei einem Besuch in Riad "die Unterstützungsleistungen Deutschlands für Saudi-Arabien bei der Modernisierung seiner landesweiten Grenzsicherung", wie es in einer damaligen Mitteilung hieß. Im Juni 2009 konnte Airbus den Vertrag für den Bau von High-Tech-Grenzanlagen unterzeichnen. Das Projekt - wie damals verlautete, ist es das größte seiner Art weltweit - sollte in nur fünf Jahren fertiggestellt werden.[1]

High-Tech-Grenze in der Wüste

Tatsächlich haben sich die Arbeiten - ähnlich wie bei anderen deutschen Großprojekten - erheblich verzögert. Fünf Jahre nach Projektbeginn konnte im Jahr 2014 lediglich ein 900 Kilometer langer Teilabschnitt an der saudisch-irakischen Grenze in Betrieb genommen werden. Bis heute fehlen insbesondere die Kontrollanlagen an der Seegrenze im Roten Meer sowie die Anlagen an der Südgrenze zum Jemen; Letztere können allerdings nicht errichtet werden, solange im Jemen Krieg herrscht. Die Grenzabschottung zum Irak besteht laut einem Bericht "aus einem Sandwall, zwei parallel verlaufenden Drahtzäunen im 100-Meter-Abstand, dazwischen auch Stacheldrahtrollen"; zusätzlich seien an der saudisch-irakischen Wüstengrenze 40 Beobachtungstürme und 38 Masten "mit Radartechnik, Erschütterungssensoren, Kameras und Telekommunikation installiert" worden, wobei die Radare - sie werden seit der Ausgliederung der Airbus-Rüstungselektronik in den Rüstungskonzern Hensoldt (Taufkirchen bei München) von diesem hergestellt - Menschen in rund 18 und Lkw in rund 36 Kilometer Entfernung entdecken können.[2] Auch mit Hochtechnologie ausgestattete Fahrzeuge für Patrouillen an der Grenze werden aus Deutschland geliefert.

"Umgang mit Demonstrationen"

Während sich die Fertigstellung des Projekts stark verzögert, wird schon seit vielen Jahren über bemerkenswerte Vorgänge bei der Ausbildung saudischer Grenzschützer durch die Bundespolizei berichtet. Bereits im Juni 2012 meldete das ARD-Magazin Fakt, bei den Ausbildungsmaßnahmen seien zuweilen auch saudische Geheimdienstoffiziere präsent. Zudem seien Religionspolizisten eingebunden. Geprobt würden unter der Anleitung von Bundespolizisten nicht nur die Bedienung von Sturmgewehren - Riad verfügt über die Lizenz zum Bau der deutschen Typen G3 und G36 -, sondern auch der "Umgang mit sogenannten Großlagen wie Demonstrationen".[3] Bislang zählen Massendemonstrationen nicht zum Alltag an der saudisch-irakischen Wüstengrenze. Das ARD-Magazin Fakt zitierte einen Projektmitarbeiter zudem mit der Aussage, Kollegen seien persönlich bei Hinrichtungen zugegen gewesen. Hinrichtungen werden in Saudi-Arabien durch Enthauptung auf öffentlichen Plätzen vorgenommen; zuweilen ordnet die saudische Justiz Kreuzigungen an.

Zurück nach Riad

Die Bundesregierung hatte den Einsatz deutscher Polizisten in Saudi-Arabien vor mehr als einem Jahr ausgesetzt; Anlass war der Mord an dem saudischen Exiloppositionellen Jamal Khashoggi im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul gewesen. Im Herbst 2019 hieß es jedoch, der Einsatz solle bald wieder aufgenommen werden. Wie das Bundesinnenministerium jetzt bestätigt, werden noch im Januar acht Ausbilder der Bundespolizei sowie fünf Beamte, die den Einsatz von einem Projektbüro in Riad aus koordinieren, in das Land zurückkehren.[4] Würde nun auch noch der Rüstungsexportstopp aufgehoben, den die Bundesregierung nach dem Mord an Khashoggi gegen Riad verhängte und der bis zum 31. März in Kraft ist, dann kann auch Airbus seine Arbeiten an der Grenzhochrüstung fortsetzen. Allerdings ist das noch nicht klar.

Ausbildung und Ersatzteile

Dabei ist seit geraumer Zeit bekannt, dass die Nutzung deutschen Kriegsgeräts durch saudische Einsatzkräfte trotz des Rüstungsexportstopps von deutscher Seite unterstützt wird. Dies gilt für die Patrouillenboote, die Riad bei der deutschen Lürssen-Werft bestellt hat und die offiziell für den Grenzschutz vorgesehen sind. 15 von ihnen sind bereits ausgeliefert worden; 20 weitere liegen wegen des Rüstungsexportstopps noch in der Peene-Werft in Wolgast, die zum Lürssen-Konzern gehört. Im November berichteten Hans-Martin Tillack, ein Investigativjournalist der Zeitschrift Stern, sowie das ARD-Magazin Report München unter Berufung auf interne Lürssen-Papiere, es stehe fest, dass Mitarbeiter der deutschen Firma trotz des Exportstopps Angehörige des saudischen Grenzschutzes in Saudi-Arabien fortbildeten und auch Ersatzteile beschafften. Laut dem Bericht sollen über 1.500 saudische Grenzschützer von Lürssen-Mitarbeitern in die Handhabung der Boote eingewiesen werden. Im Dezember 2018 - also nach der Verhängung des Rüstungsexportstopps - hielten sich demnach 29 Lürssen-Mitarbeiter zur Durchführung von Fortbildungen in Saudi-Arabien auf. Im Mai 2019 hieß es in einem Lürssen-Dokument, es sei ein Ersatzteil "eingebaut und getestet" worden. Weitere Ersatzteillieferungen würden, das berichtet Tillack, "in einem Protokoll eines Treffens von Lürssen-Mitarbeitern mit Vertretern des Innenministeriums ... in Riad erwähnt".[5]

Krieg und Repression

Die Maßnahmen erfolgen, obwohl Saudi-Arabien seinen Krieg im Jemen fortsetzt und die brutale Repression in dem Land anhält. Mitte Januar prangerten Menschenrechtler zum wiederholten Mal an, dass Riad zwar einige vorsichtige gesellschaftliche Modernisierungsschritte eingeleitet hat, zugleich aber das Vorgehen gegen die politische Opposition eher noch verschärft. Im vergangenen Jahr seien "unabhängige Dissidenten und Aktivisten" weiterhin hart bedrängt worden, "inklusive zweier Wellen von Massenfestnahmen", heißt es in einem aktuellen Bericht von Human Rights Watch.[6] Der deutschen Unterstützung für die saudischen Repressionsapparate steht das nicht im Wege.

