STRAUSBERG | 23.10.2017 | Dokumente

STRAUSBERG Ein Autorenteam im Kommando Heer hat ein Thesenpapier darüber verfasst, wie künftig Landkriege geführt werden. Eine besondere Rolle spielen dabei Drohnenschwärme - Verbünde zahlreicher kleiner unbemannter Flugkörper (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), die abgestimmt operieren. "Die Entwicklung ist hier rasant", heißt es in dem Papier: "In naher Zukunft ist die Bedrohung durch UAV-Schwärme und damit die Übersättigung der begrenzten eigenen Abwehrfähigkeiten Realität. Die Freiheit zur eigenen Operationsführung in der Dimension Land erfordert einen wirksamen Schutz gegen herkömmliche, aber auch neue Bedrohungen aus der Luft (z.B. Micro-UAV) vor allem im Nah- und Nächstbereich." Zudem heißt es, die Bundeswehr könne ihrerseits Drohnenschwärme einsetzen. german-foreign-policy.com dokumentiert Auszüge.

Thesenpapier: Wie kämpfen Landstreitkräfte künftig?

...

Dieses Thesenpapier soll ein Schlaglicht auf Fragestellungen und Fähigkeitsforderungen werfen, die sich ergeben, wenn multinational eingebundene deutsche Landstreitkräfte (LaSK) in einem sich weiterentwickelnden und verändernden Umfeld auch künftig erfolgreich im Einsatz und Gefecht bestehen sollen.

...

Die fortschreitende Technologisierung (Digitalisierung, Autonomisierung, Robotik, Miniaturisierung, Weltraum) erweitert zunehmend die Möglichkeiten, in der Dimension Land aus allen anderen Dimensionen heraus und auch in diese hinein aufzuklären, zu überwachen und zu wirken.

...

Das "gläserne Gefechtsfeld"

Mittel und Möglichkeiten gegnerischer Kräfte (z.B. Internetnutzung und -auswertung, Satellitenaufklärung, multispektrale Aufklärung etc.) führen dazu, dass eigenes Handeln aus allen Dimensionen heraus beobachtet, aufgeklärt und überwacht werden kann. Jede Präsenz und Aktion von LaSK auf einem zukünftig „gläsernen“ Gefechtsfeld oder Einsatzraum erzeugt reaktiv einen Effekt im Informationsraum, der „Kampf“ um/mit Informationen muss zwingend – und schnell im Sinne einer „Golden Hour“– geführt werden.

...

Das Gefechtsfeld wird durch die Zusammentreffen von verbesserter Aufklärung, schnelleren Entscheidungs- und Bekämpfungszyklen aufgrund taktischer NetOpFü und zielgenauerer und verbesserter Wirkmittel letaler, selbst für gut geschützte Kräfte.

...

Ein besonderer Fokus muss bei einer Bedrohungsanalyse auf indirektem Feuer liegen, da hier die massivste Bedrohung für Landstreitkräfte liegen wird. Durch eine Ergänzung und Kombination von Aufklärungs-UAV verschiedener Größen und Reichweiten, verbesserter Aufklärungs- und Zielgenauigkeit, schnellere Bekämpfungszyklen (gegen stationäre Ziele wenige Minuten) und verbesserter Wirkung (thermobarische Gefechtsköpfe, selbstgelenkte Mehrzweck- und Sub-Munition) sowie Reichweiten bis zu 300 km und mehr, hat das ohnehin schon hohe Bedrohungspotential dabei massiv zugenommen.

...

Mit UAV verschiedener Größen vom Micro-UAV aufwärts, sind in der Qualität neue Wirkungsträger hinzugekommen, die mit den vorhandenen Mitteln der Flugabwehr als Ziele derzeit nicht wirksam bekämpft werden können. Die Entwicklung ist hier rasant; in naher Zukunft ist die Bedrohung durch UAV-Schwärme und damit die Übersättigung der begrenzten eigenen Abwehrfähigkeiten Realität. Die Freiheit zur eigenen Operationsführung in der Dimension Land erfordert einen wirksamen Schutz gegen herkömmliche, aber auch neue Bedrohungen aus der Luft (z.B. Micro-UAV) vor allem im Nah- und Nächstbereich.

...

Folgerungen

...

Landstreitkräfte müssen künftig:

...

* über die Fähigkeit verfügen, Aufklärungsergebnisse schnell zu verarbeiten, zu analysieren und bruchfrei so bereitzustellen, dass diese unmittelbar in Wirkung umsetzbar ist.

* über Sensoren und Effektoren verfügen, mit denen Mini-UAV und größer frühzeitig aufgeklärt und effektiv bekämpft werden können.

...

* zur Beeinflussung des gegnerischen Willens in der Lage sein, ihre militärischen Aktionen im Informationsraum begleiten und gestalten zu können. Dazu zählt auch die Fähigkeit, ggf. zusammen mit anderen, als eigenständige oder begleitende Operation im Informationsraum (gegen-) wirken zu können. Eigene Operationen müssen verschleiert und/oder getarnt sowie Täuschungsoperationen (durch gezielte Desinformation oder selektive Informationen) durchgeführt werden können.

...

* (Mikro-) UAV gezielt gegen einen Gegner einsetzen können.

...

* über Munition zur wirksamen Bekämpfung von Flächenzielen verfügen. Die Fähigkeit zur Bekämpfung von Punktzielen muss dabei erhalten bleiben.

...

* über Möglichkeiten verfügen, moderne Schutzsysteme zu überwinden. Dies kann z.B. über eine Sättigung oder Täuschung dieser Systeme oder neue/weiterentwickelte Wirkmittel erfolgen.

...

* die Fähigkeit zur Lähmung von Führungs- und Informationssystemen, Fahrzeugsteuerungen, Funk, Waffen, Feuerleitanlagen sowie Freund/Feind-Erkennungssystemen erhalten.

* auch in Zukunft weiterhin in der Lage sein, mit staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren im Comprehensive Approach zusammenzuarbeiten.

...

Einen möglichen Weg, diesen Herausforderungen zu begegnen, bietet die vernetzte Operationsführung unter Einbeziehung taktischer Cyber-Kräfte und verstärktem Einsatz unbemannter Land- und Luftsysteme (UMS) als manned-unmanned-teaming (MUM-T) sowie teilautonomer UMS-Schwärme. UMS bieten den Vorteil, dass sie im Vergleich zu herkömmlichen bemannten Waffensystemen schneller und günstiger hergestellt werden können, so dass mehr Masse und damit mehr Durchhaltefähigkeit bzw. Resilienz generiert werden kann. Über automatisierte, teilautonome oder autonome Funktionalitäten von UMS kann bei Bedarf ein bemanntes Waffensystem mit mehreren UMS kombiniert und so ein größerer Raum abgedeckt werden (aufklären und mit Feuer beherrschen). Die Entscheidung zum Waffeneinsatz bleibt dabei immer bei einem Soldaten. Sie kann aber bei zeitkritischen Vorgängen - wie z.B. der automatisierten Bekämpfung anfliegender Wirkmittel - auf die Entscheidung zur Aktivierung des Systems beschränkt sein.

...

Quelle:

Autorenteam Kdo H II 1 (2): Thesenpapier: Wie kämpfen Landstreitkräfte künftig? Strausberg 2017.