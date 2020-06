BERLIN/WASHINGTON (Eigener Bericht) - Politiker von Bündnis 90/Die Grünen spielen eine führende Rolle in einem neuen, gegen China gerichteten Zusammenschluss transatlantischer Parlamentarier. In der am Freitag gegründeten Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC), der bislang Abgeordnete aus zwölf Parlamenten angehören, gelten antichinesische US-Hardliner - Marco Rubio, Bob Menendez - als treibende Kräfte. Offizielles Vorhaben der Organisation ist es, die Herausbildung einer gemeinsamen westlichen Chinapolitik zu forcieren. Als konkretes Ziel zeichnet sich eine Durchsetzung der US-Sanktionspolitik gegen Beijing auch in Europa ab. Dazu mobilisiert die IPAC dort, wo die nationalen Regierungen sich Sanktionen noch verweigern, Parlamentsabgeordnete. Die Gründung einer derartigen Parlamentarier-Pressure Group hatte der Grünen-Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer schon im Februar am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz vorgeschlagen; nun amtiert er als IPAC-Ko-Vorsitzender. Die Organisation, die auch die Entwicklung von "Sicherheitsstrategien" gegen China fordert, hat einen Ex-CIA-Spezialisten in ihrem Beirat.

Die IPAC

Der Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC), die am vergangenen Freitag von Abgeordneten aus acht Parlamenten gegründet wurde, gehören mittlerweile Politiker aus zwölf Parlamenten an, darunter elf nationale [1] und das europäische Parlament. Beteiligt sind nicht zuletzt diejenigen Staaten, die in der jüngeren Vergangenheit durch ein besonders aggressives Vorgehen gegen China aufgefallen sind: die USA, Australien und Japan. Eine führende Rolle in der IPAC spielen US-Abgeordnete, die sich seit längerer Zeit als antichinesische Hardliner profilieren: der Republikaner Marco Rubio und der Demokrat Bob Menendez. Zu den Ko-Vorsitzenden der IPAC zählen mit Margarete Bause und Reinhard Bütikofer zwei Politiker von Bündnis 90/Die Grünen; Bause ist als Bundestagsabgeordnete präsent, Bütikofer als Europaabgeordneter. Aus dem Bundestag ist neben Bause noch Michael Brand beteiligt, der menschenrechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Typisch westliche Doppelstandards (I)

Ziel der IPAC ist es ausdrücklich, eine "koordinierte Antwort" auf den Aufstieg Chinas zu fördern.[2] Dabei verlangt der neue Zusammenschluss - gebildet aus transatlantischen Staaten und engen Verbündeten, Japan und Australien - von China die Wahrung von Normen, die die westlichen Mächte ihrerseits immer wieder gebrochen haben. So heißt es, man müsse dafür sorgen, dass die Volksrepublik "die Standards der internationalen Rechtsordnung" einhalte. Keine Rede ist von den völkerrechtswidrigen Kriegen gegen Jugoslawien (1999), den Irak (2003) oder Libyen (2011), die die westlichen Mächte in unterschiedlichen Konstellationen führten; IPAC-Gründungsmitglied Bütikofer etwa unterstützte den Krieg gegen Jugoslawien (1999) als politischer Geschäftsführer der damaligen Regierungspartei Bündnis 90/Die Grünen. Die IPAC erklärt zudem, man müsse dafür sorgen, dass China die WTO-Regeln einhalte. Die WTO-widrigen Praktiken der Trump-Administration bleiben unerwähnt. Zudem heißt es, man dürfe Beijing nicht erlauben, etwa durch Kredite die Souveränität der Empfängerländer zu kompromittieren. Über die Praxis des westlich dominierten Internationalen Währungsfonds (IWF), gegen den Willen seiner Kreditempfänger drakonische Austeritätsprogramme zu erzwingen, schweigt sich die IPAC aus.

"Endlich ein Sanktionsmechanismus"

Konkret zeichnet sich ab, dass die IPAC darauf zielt, die US-Sanktionspolitik gegen China in Europa durchzusetzen. Die US-Senatoren Rubio und Menendez sind die maßgeblich treibenden Kräfte bei der Einführung einschlägiger US-Gesetze, die unter dem Vorwand, gegen Beijings Vorgehen etwa in Hongkong und in Xinjiang einschreiten zu wollen, Strafmaßnahmen gegen die Volksrepublik ermöglichen. US-Präsident Donald Trump soll das Xinjiang betreffende Gesetz in Kürze unterzeichnen; das Hongkong betreffende Gesetz ist bereits seit November vergangenen Jahres in Kraft. Bütikofer hat sich unlängst dafür ausgesprochen, "endlich einen EU-weit vereinbarten globalen Sanktionsmechanismus" zu installieren, "um im Zweifelsfall Sanktionen wegen Menschenrechtsverstößen" gegen "chinesische Funktionsträger verhängen zu können".[3] Dabei wählt die IPAC für ihre Einflussbemühungen den Weg über die Parlamente, wo es der US-Regierung noch nicht gelungen ist, andere Regierungen mit unmittelbarem Druck zu einer Übernahme ihrer Sanktionspolitik zu nötigen. Ein Beispiel für dieses Vorgehen bietet seit einiger Zeit Großbritannien, wo besonders US-nahe Tory-Hinterbänkler erbittert gegen die eigene Regierung opponieren, um die Entscheidung zur begrenzten Beteiligung von Huawei am Aufbau der britischen 5G-Netze zu revidieren. Die IPAC erlaubt es nun, derlei Praktiken auszuweiten.

Der Ex-Kolonialgouverneur und die Grünen

In Deutschland bildet Bündnis 90/Die Grünen eine tragende Säule dieser Politik. Das hat sich bereits kürzlich gezeigt, als der letzte britische Kolonialgouverneur von Hongkong, der ehemalige EU-Außenkommissar Chris Patten, einen Aufruf startete, der - Chinas neues Sicherheitsgesetz für Hongkong zum Anlass nehmend - ein gemeinsames Vorgehen der westlichen Staaten und ihrer Verbündeten gegen die Volksrepublik forderte. Auch dieser Aufruf zielt vor allem darauf ab, eine größtmögliche Zahl an Parlamentariern an den jeweiligen nationalen Regierungen vorbei für eine aggressive Konfrontationspolitik gegen Beijing zu mobilisieren. Er ist mittlerweile von 853 Politikern aus Europa, Nordamerika, Australien und Japan unterzeichnet worden, die meisten von ihnen Abgeordnete aus den nationalen Parlamenten und dem Europaparlament. Der Aufruf des ehemaligen Kolonialgouverneurs hat eine besonders starke Zustimmung bei deutschen Grünen erhalten, die auf der Unterzeichnerliste neben Hardlinern der US-Rechten wie Marco Rubio oder Ted Cruz stehen.[4] Auch bei der IPAC spielt mit Bütikofer ein Grünen-Politiker eine führende Rolle. Der Leiter der China-Delegation des Europaparlaments hatte bereits im Februar am Rande der Münchener Sicherheitspolitik dafür plädiert, einen Transatlantic China Caucus zu bilden: Ziel sei es, Abgeordnete des US-Kongresses in einen engeren Kontakt mit dem Europaparlament zu bringen.[5] Die IPAC bindet nun zusätzlich diverse nationale Parlamente mit ein.

Typisch westliche Doppelstandards (II)

Die enge, auf den ersten Blick überraschende Zusammenarbeit deutscher Grüner mit Hardlinern vom rechten Flügel der US-Republikaner im Kampf gegen China hat Tradition. Schon seit vielen Jahren unterstützen deutsche Grüne ebenso wie US-Republikaner tibetische Milieus um den Dalai Lama, die zum Teil gewalttätig gegen Beijing opponieren - bis hin zur Forderung, Tibet von der Volksrepublik abzuspalten.[6] Auch im Protest gegen Beijings Vorgehen in Xinjiang stehen US-Republikaner und deutsche Grüne Seite an Seite - ein weiteres Beispiel für typisch westliche Doppelstandards: Während Chinas Kampf gegen den uigurischen Jihad in Xinjiang (german-foreign-policy.com berichtete [7]) aufs Schärfste attackiert wird, werden die massiven Verbrechen im westlichen "Anti-Terror-Krieg" nach dem 11. September 2001 - Verschleppung und Folter an Terrorverdächtigen - beschwiegen; in sie war auch die damalige deutsche Regierungskoalition aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen involviert [8]. Bütikofer wirkte damals - wie erwähnt - als politischer Geschäftsführer der Partei.

Beirat mit CIA-Karriere

Der erwähnten thematischen Agenda entspricht die Zusammensetzung des IPAC-Beirats. Ihm gehören unter anderem mehrere Aktivisten aus Hongkong an, darunter ein britischer Chirurg mit Erfahrung in Kriegs- und Konfliktgebieten [9], sowie einer der Vizepräsidenten des in München ansässigen World Uyghur Congress (WUC, german-foreign-policy.com berichtete [10]). IPAC-Beiratsmitglied Robert L. Suettinger wiederum arbeitete lange im Directorate of Intelligence der CIA.[11]

"Sicherheitsstrategien"

Den erklärten Zielen der IPAC lässt sich nicht zuletzt entnehmen, worauf der Zusammenschluss langfristig orientiert. Die "Demokratien", erklärt die Organisation, müssten "Sicherheitsstrategien" gegen "Herausforderungen" durch die Volksrepublik entwickeln.[12] Das entspricht Überlegungen in transatlantischen Zirkeln, die NATO gegen China in Stellung zu bringen - explizit auch militärisch. german-foreign-policy.com berichtet in Kürze.

