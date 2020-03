LEVERKUSEN (Eigener Bericht) - Dem deutschen Chemiekonzern Bayer droht mitten in den US-Prozessen um das mutmaßlich krebserregende Pestizid Glyphosat eine weitere milliardenschwere Klagewelle. Ursache sind gravierende Schäden, die laut einem aktuellen Urteil eines US-Gerichts durch das Unkrautvernichtungsmittel Dicamba verursacht werden. Dicamba ist von dem von Bayer übernommenen US-Konzern Monsanto entwickelt worden. Es richtet offenbar schwere Schäden jenseits der Felder, auf denen es genutzt wird, an. Einem US-Farmer ist jetzt eine Entschädigung von 265 Millionen US-Dollar zugesprochen worden; diverse weitere Klagen sind anhängig. Dabei kämpft Bayer noch mit einer Klagewelle wegen Gesundheitsschäden durch Glyphosat, die mittlerweile auf rund 48.600 Fälle angeschwollen ist. In drei Prozessen ist der Konzern bereits zu millionenschweren Strafzahlungen verurteilt worden. Ungeachtet der unlängst bekanntgegebenen Milliardengewinne im vergangenen Jahr schließen Beobachter gravierende Einschnitte zwecks Begleichung der Glyphosat-Strafen nicht aus - bis hin zur Veräußerung von Konzernteilen.

"Schatten" über Bayer

Der deutsche Agrar- und Chemiekonzern Bayer scheint die Folgen der Übernahme seines US-Konkurrenten Monsanto noch immer nicht verkraftet zu haben. Im Gegenteil: Die Konzernführung geht für 2020 von Mehrbelastungen aus, die im Zusammenhang mit dem umstrittenen Monsanto-Pestizid Glyphosat stehen, das laut unabhängigen wissenschaftlichen Studien und mehreren Gerichtsurteilen als krebserregend gilt.[1] Während 2019 ein erfolgreiches Jahr gewesen sei, in dem man die Konzernziele erreicht habe, würfen die drohenden exorbitanten Kosten der in den Vereinigten Staaten in Gang gekommenen Prozesslawine einen "Schatten" über das laufende Jahr, hieß es seitens der US-Dependance des deutschen Chemieriesen.[2] Das Unternehmen rechne mit erheblichen finanziellen Nachteilen, die ihm aufgrund der Massenklagen geschädigter Glyphosat-Kunden erwachsen würden. Um die milliardenschweren Kosten einer etwaigen gerichtlichen Einigung zu schultern, sind laut Bayer mehrere Optionen im Gespräch: Man könne "externe Schulden aufzunehmen", eine Kapitalerhöhung vornehmen oder Teile des Konzerns veräußern - zu unvorteilhaften Bedingungen, hieß es in einer Erklärung Ende Februar. Zudem sei die "Reputation" des Unternehmens angesichts des anhaltenden Rechtsstreits in Gefahr.

Milliardengewinne

Im vergangenen Jahr erreichte der Leverkusener Konzern einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro, der aufgrund der Monsanto-Übernahme um 18,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr nach oben schnellte.[3] Als Wachstumstreiber galt die Pharmasparte, insbesondere das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten. Der Gewinn vor Steuern stieg im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro; netto summierte sich der Konzernprofit 2019 auf 4,09 Milliarden Euro.[4] Für das laufende Jahr prognostiziert die Leitung des Dax-Konzerns einen moderaten Anstieg des Umsatzes auf 44 bis 45 Milliarden Euro; der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen solle auf 12,3 bis 12,6 Milliarden Euro steigen. Analysten hätten eine deutlich höhere Prognose erwartet, hieß es in Medienberichten; dies habe die Kursverluste der Bayer-Aktie verursacht. Das Wertpapier des Unternehmens konnte sich in den vergangenen Monaten nur mühsam vom Kurseinbruch im Gefolge des Glyphosat-Skandals erholen, der die Aktie auf rund 52 Euro fallen und Bayer zu einem Übernahmekandidaten werden ließ. Derzeit pendelt der Dax-Wert, der vor wenigen Jahren noch bei mehr als 120 Euro lag, bei rund 66 Euro. Dennoch schließt die deutsche Konzernzentrale - im Unterschied zur Einschätzung der US-Tocher - Kapitalerhöhungen zur Zeit aus: "Wir werden das finanzieren können, sollte es bei außergerichtlichen Vergleichssummen bleiben," erklärt Finanzvorstand Wolfgang Nickl.

Die anschwellende Prozesslawine

Die leichte Kurserholung der Bayer-Aktie von 52 auf 66 Euro, urteilen Beobachter, sei von der Hoffnung getragen, es könne eine baldige "Lösung des Glyphosat-Streits" geben. Indes ist dies alles andere als gesichert. Die Klagewelle von Monsanto-Kunden, die ihre Krebserkrankungen oder andere gesundheitliche Schäden auf den Einsatz des Pestizids zurückführen, erreicht inzwischen enorme Dimensionen.[5] Allein zwischen Oktober 2019 und Februar 2020 ist die Zahl der Glyphosat-Klagen um 5.900 auf inzwischen 48.600 Fälle angestiegen. Die Kosten sind kaum überschaubar, da bei den bisherigen drei Prozessen die Kläger recht bekamen und Bayer zu millionenschweren Strafzahlungen verurteilt wurde, die der Konzern nun in Berufungsverfahren aufheben zu lassen versucht. Ginge es nach der Konzernleitung, würden die zumeist schwer erkrankten Kläger ihre Entschädigung so schnell nicht erhalten. Bayer sei bereit, die Prozesse "notfalls durch alle Instanzen" zu treiben, erklärte Konzernchef Werner Baumann; schließlich habe die Umweltschutzbehörde der Trump-Administration Bayer erst Ende Januar bescheinigt, von Glyphosat gingen "keinerlei Gesundheitsrisiken für den Menschen" aus. In deutschen Leitmedien wurde zudem die Hoffnung laut, die Klagewelle könne langsam abebben, da die Anzahl der neuen Klagen im vergangenen Vierteljahr nicht mehr so groß gewesen sei wie im Trimester zuvor.[6] Überdies liefen hinter den Kulissen harte Verhandlungen über einen milliardenschweren außergerichtlichen Vergleich, weshalb viele Verfahren derzeit vertagt würden, um den Ausgang dieses Verhandlungspokers abzuwarten.

Dicamba - das neue Glyphosat?

Indes könnten nicht nur die gesundheitlichen Folgen des Einsatzes von Glyphosat Bayers Bilanz gefährlich werden. Das Pestizid Dicamba stelle ebenfalls ein nicht zu unterschätzendes Risiko für den Leverkusener Konzern dar, warnten jüngst deutsche Medien.[7] Bayer wurde gemeinsam mit BASF von einem Farmer aus Missouri verklagt, der seine Pfirsichernte durch den Einsatz von Dicamba auf benachbarten Feldern beeinträchtigt sah. Das Unkrautvernichtungsmittel lässt alle Pflanzen eingehen - mit Ausnahme speziell gezüchteter Nutzpflanzen wie Baumwolle oder Sojabohnen, die gegen das Gift resistent sind. Dicamba sei umstritten, da es "leicht auf benachbarte Felder wehen und dort nicht-resistenten Pflanzen schaden" könne, heißt es.[8] Der betroffene US-Farmer argumentiert, der Einsatz von Dicamba auf den Nachbarfeldern habe Teile seiner Plantage eingehen lassen und ihm einen Schaden in Höhe von 21 Millionen US-Dollar binnen drei Jahren zugefügt. Ein US-Gericht sprach ihm 265 Millionen US-Dollar zu, wobei sich diese Summe auf 15 Millionen US-Dollar Schadensersatz und 250 Millionen US-Dollar Strafschadensersatz aufteilt. Mehrere weitere Klagen von Farmern aus dem Mittleren Westen sind anhängig; eine neue Klagewelle gegen die deutschen Chemieriesen ist nicht auszuschließen. Beide Unternehmen kündigten Berufung gegen das Urteil an.

Konsequenzen

Allgemein scheint die Monsanto-Übernahme sich trotz der Umsatzsprünge zu einem Desaster für Bayer zu entwickeln, da auch die Profite beim Handel mit Pestiziden im vergangenen Jahr enttäuschten. Die Sparte habe "unter schlechtem Wetter und hohem Wettbewerbsdruck in den USA" gelitten, aber auch unter den "Handelskonflikten zwischen den USA und China", heißt es.[9] Anleger hätten scharfe Kritik an der Strategie der Konzernführung geübt, weil die Übernahme des berüchtigten amerikanischen Agrarchemiekonzerns letztlich dazu geführt habe, dass Bayer sich "milliardenhohe Rechtsrisiken ins Haus geholt" habe.[10] Eine Lösung des Verhandlungsmarathons um einen milliardenschweren Vergleich in Sachen Glyphosat sei bis zur Hauptversammlung Ende April kaum möglich. Ende Februar wurde zudem publik, dass Aufsichtsratschef Werner Wenning sich von seinem Posten zurückziehen wird, obwohl er bis 2022 gewählt wurde. Gemeinsam mit Vorstandschef Werner Baumann galt Wenning als einer der führenden Architekten der Übernahme von Monsanto, die Bayer rund 63 Milliarden Dollar gekostet hat.[11] Nach Ansicht von Beobachtern handelt es sich hierbei um eine erste personelle Konsequenz aus dem desaströsen Deal, der nach Ansicht von Experten den Konzern zwischen acht und zwölf Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Strafzahlungen kosten dürfte. Baumann, der im vergangenen Jahr als erster Vorstandschef in der Unternehmensgeschichte nicht entlastet wurde, verliere nun, heißt es, "seinen wichtigsten Unterstützer".

"Reine Profitgier"

Deutsche Nichtregierungsorganisationen glauben hingegen nicht, dass die Krise bei Bayer mit einem bloßen Personalaustausch zu beheben sei.[12] Reine Profitgier habe Bayer veranlasst, Monsanto zu übernehmen, warnte ein Sprecher der konzernkritischen Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG); nun zeigten sich die "Auswirkungen dieses rücksichtslosen Handelns auf allen Ebenen". Neben dem Desaster rund um das Pestizid Glyphosat seien die Massenentlassungen des Konzerns zu kritisieren, bei denen weltweit rund 12.000 Beschäftigte ihre Arbeit verlieren würden. Überdies habe sich die Glyphosat-Fabrik im amerikanischen Soda Springs als ein veritabler Klimakiller erwiesen; schließlich ist die Herstellung des krebserregenden Pestizids außerordentlich energieintensiv. Die CBG hat nun, wie ihr Geschäftsführer Axel Köhler-Schnura berichtet, für die Bayer-Hauptversammlung am 28. April einen Antrag auf Nicht-Entlastung des Vorstands gestellt.

