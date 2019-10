WASHINGTON/BERLIN (Eigener Bericht) - Nach der Ankündigung neuer US-Strafzölle gegen die EU wegen nicht-regelkonformer Airbus-Subventionen droht der transatlantische Handelskrieg weiter zu eskalieren. Washington hat angekündigt, die Einfuhr von Airbus-Flugzeugen um zehn Prozent zu verteuern. Das ist durch eine Entscheidung der Welthandelsorganisation WTO am Mittwoch möglich geworden. Brüssel zieht Vergeltungszölle in Betracht und will perspektivisch unter anderem den Import von Boeing-Flugzeugen mit Strafzöllen belegen. Die Lage ist komplex: Weil Flugzeuge meist mit langfristigen Lieferverträgen gekauft werden, belasten die neuen US-Strafzölle vor allem US-Airlines, die Airbus-Flieger bestellt haben und jetzt zusätzlich Strafzollaufschläge zahlen müssen. Allerdings hat die Trump-Administration auch Nahrungsmittel aus der EU mit empfindlichen Strafzöllen belegt. Schlägt Brüssel mit Vergeltungszöllen gegen die USA zurück, drohen in Kürze US-Strafzölle auf Kfz-Importe aus der EU. In Brüssel werden Appelle an Washington laut, den Konflikt beizulegen und sich gemeinsam gegen die chinesische Luftfahrtindustrie zu wenden.

Airbus gegen Boeing

Der Konflikt zwischen der EU und den USA um Subventionen für Airbus bzw. Boeing reicht weit zurück - bis in die ersten Jahre nach der Airbus-Gründung im Jahr 1970. Airbus war damals mit dem Ziel geschaffen worden, der EU zu einer umfassenden luft- und raumfahrtindustriellen Basis auf Augenhöhe mit der US-Branche zu verhelfen; das galt - und gilt - als Voraussetzung für eine eigenständige Weltpolitik. Bereits in den 1970er Jahren beschwerte sich Boeing, Airbus erhalte für seine auch machtpolitisch motivierten Aktivitäten nicht-regelkonforme Subventionen. Der Streit setzte sich in den 1980er und 1990er Jahren fort. Er eskalierte, nachdem Airbus im Jahr 2003 erstmals mehr Flugzeuge ausgeliefert hatte - nämlich 305 - als Boeing (281). Am 6. Oktober 2004 reichten die USA bei der WTO eine Klage gegen die EU wegen angeblich unzulässiger Beihilfen für Airbus ein. Die EU wiederum reagierte mit einer Klage gegen die USA wegen angeblich nicht regelkonformer Subventionen für Boeing. Die WTO entschied am 15. Mai 2018 (USA gegen EU) sowie am 28. März 2019 (EU gegen USA), beide Seiten hätten gegen die Regularien verstoßen. Damit hat sie - für den Fall, dass die Regelverstöße nicht beendet werden - prinzipiell den Weg zu Strafzöllen bereitet.[1]

Nebenwirkungen

Washington hat nun umgehend nach der Mitteilung der WTO vom Mittwoch, es dürfe Zölle in Höhe von bis zu 100 Prozent auf Einfuhren aus der EU im Wert von 7,5 Milliarden Euro erheben, mit konkreten Zollerhöhungen reagiert. Die Maßnahme soll am 18. Oktober in Kraft treten. Dabei zeigt eine Analyse, dass beide Seiten empfindlich getroffen werden. Die Strafzölle auf die Einfuhr von Airbus-Flugzeugen hat die Trump-Administration auf zehn Prozent beschränkt. Ursache ist, dass US-Airlines allein in den kommenden beiden Jahren fast 280 Flieger aus der EU kaufen werden. Kaufverträge werden in der Branche langfristig geschlossen; ein kurzfristiges Umdisponieren ist faktisch unmöglich. Damit zahlen US-Fluggesellschaften ab dem 18. Oktober zehn Prozent mehr für längst bestellte Airbus-Flieger - zu Lasten ihrer Profite. Darüber hinaus hat die Trump-Administration die Lieferung von Flugzeugteilen nach aktuellem Stand komplett von den Strafzöllen ausgenommen, um die Gefährdung von Arbeitsplätzen am Airbus-Standort in Mobile (US-Bundesstaat Alabama) auszuschließen.[2]

Druck auf die Agrarindustrie

Für die EU schmerzhaft dürften hingegen die Strafzölle von 25 Prozent auf Lieferungen von Metallwaren (vor allem aus Deutschland) und auf Agrarprodukte (vor allem aus Frankreich, Italien und Spanien) werden. Hintergrund der Auswahl von Agrarprodukten als Gegenstand der Strafzölle ist offenbar, dass Washington auf Biegen und Brechen die Absatzmärkte für US-Landwirte auszuweiten sucht, die schwer unter dem Wirtschaftskrieg der Trump-Administration gegen China leiden. Mit Blick vor allem auf die französische Landwirtschaft weigert sich Brüssel aber bislang, den EU-Markt umfassend für Produkte US-amerikanischer Farmer zu öffnen sowie Agrarprodukte in die Gespräche über ein etwaiges transatlantisches Freihandelsabkommen einzubeziehen. Die aktuellen US-Strafzölle erhöhen nun den Druck auf die Agrarindustrie in der EU.

Risiken und Profite

Vor komplizierten Widersprüchen steht nun auch die EU hinsichtlich der Frage, wie sie auf die US-Strafzölle reagieren soll. Die WTO wird Brüssel aller Voraussicht nach gestatten, wegen nicht regelkonformer US-Subventionen für Boeing ihrerseits Strafzölle auf den Import von US-Waren zu erheben. Dies muss - so sehen es die WTO-Regeln vor - zunächst diejenigen Waren treffen, um die sich der Konflikt dreht, also Flugzeuge. Fluggesellschaften aus der EU haben aktuell rund 500 Boeing-Flugzeuge bestellt, deren Kauf bei einer Zollerhöhung erheblich verteuert würde und die Profite der europäischen Airlines schmälerte. Allerdings sind die Käufe äußerst ungleich verteilt: Allein irische Unternehmen haben mehr als 380 Boeing-Flieger bestellt; sie trügen daher mit gewaltigem Abstand die Hauptlast möglicher EU-Strafzölle, während langfristige Zugewinne allein den Airbus-Staaten Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien zugute kämen, die von etwaigen Zuwächsen bei den Airbus-Bestellungen profitierten. Wie sich das politisch vermitteln ließe, ist nicht klar.[3] Der künftige EU-Handelskommissar, Phil Hogan, der mit dem Dossier befasst ist, stammt aus Irland.

Die Büchse der Pandora

Hinzu kommt, dass die WTO der EU erst im kommenden Jahr grünes Licht für etwaige Strafzölle gegen die Vereinigten Staaten geben wird. In ersten Reaktionen aus Brüssel hieß es, so lange wolle man mit der Vergeltung nicht warten. Zur Debatte steht nun die Option, eine Vereinbarung mit den USA aus dem Jahr 2006 aufzukündigen, mit der beide Seiten damals einen Handelsstreit beilegten. Damit erhielte Brüssel das Recht, Strafzölle auf Importe aus den Vereinigten Staaten im Wert von rund vier Milliarden US-Dollar zu erheben. Ein solches Vorgehen ist theoretisch zulässig, in der Praxis aber bislang vollkommen unüblich.[4] Beobachter warnen, hebe die EU tatsächlich die Einigung aus dem Jahr 2006 auf, um unmittelbar Gegenzölle erheben zu können, dann öffne sie damit die Büchse der Pandora für einen vollständig unkontrolliert eskalierenden transatlantischen Wirtschaftskrieg. Die Wahrscheinlichkeit, dass US-Präsident Donald Trump Strafzölle auf Kfz-Importe aus der EU erhebe, nehme dann dramatisch zu. Kfz-Strafzölle träfen ganz besonders die deutsche Autoindustrie (german-foreign-policy.com berichtete [5]). Trump muss bis Mitte November über sie entscheiden.

Airbus, Boeing, COMAC

Angesichts der komplexen Lage, die Verluste auf beiden Seiten unausweichlich erscheinen lässt, werden in der EU Appelle laut, den Konflikt beizulegen und sich stattdessen gemeinsam gegen die chinesische Luftfahrtindustrie zu wenden. In der Tat entwickelt der chinesische Flugzeughersteller COMAC gegenwärtig einen Mittelstreckenflieger (C919), der mit Fliegern wie dem Airbus A320 oder der Boeing 737 konkurrieren soll. Die Entwicklung eines weiteren Jets (C929), der bis zu 9.000 Kilometer weit fliegen können soll, wird vorbereitet. Konnten sich Airbus und Boeing den chinesischen Flugzeugmarkt - den größten der Welt - bislang aufteilen, so werden sie künftig mit einem einheimischen Rivalen um wichtige Aufträge kämpfen müssen.[6] Die Vorherrschaft des alten Westens wäre dann auch auf dem Feld der Luftfahrtindustrie vorbei.

