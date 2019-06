BERLIN (Eigener Bericht) - Die Bundeswehr bereitet sich auf die Führung eines umfassenden Cyberkrieges vor. Dies geht aus Verlautbarungen der deutschen Streitkräfte hervor. Demnach unternahmen Soldaten des "Zentrums Cyber-Operationen" (ZCO) der Truppe erst unlängst im Rahmen einer Übung "alles", um in die internen Computernetzwerke des Rüstungsunternehmens CGI "einzudringen". Das Szenario des kürzlich mit deutscher Beteiligung durchgeführten NATO-Manövers "Locked Shields" sah unter anderem vor, dass die digital gesteuerte Chlorzufuhr in den Wasserwerken eines fiktiven Staates mit Schadprogrammen manipuliert wird, um das "Trinkwasser zu vergiften". Auf dem Programm stand zudem, die von einem "Angreifer" in den sozialen Internetmedien verbreiteten "Fake News" durch "Gegeninformationen" zu "bekämpfen". Das hierfür verantwortliche ZCO wurde explizit für "offensive Cyber-Operationen" geschaffen und soll der politisch-militärischen Führung im Kriegsfall ein breites Spektrum "nicht-kinetischer Handlungsmöglichkeiten" zur Verfügung stellen.

Bundeswehr-Hacker

Wie die Bundeswehr mitteilt, haben Soldaten ihres "Zentrums Cyber-Operationen" (ZCO) Ende März im Rahmen einer Übung Hackerangriffe auf das interne Computernetzwerk der im baden-württembergischen Leinfelden-Echterdingen beheimateten Rüstungsfirma CGI unternommen. Man habe die "IT-Sicherheitsmechanismen" des Unternehmens "auf Herz und Nieren geprüft", erklären die deutschen Streitkräfte: "Während das Team des ZCO alles versuchte, um in die Netze einzudringen, versuchte CGI alles, um dieses zu verhindern." Ausgehend von der Firmenwebsite hätten die "offensiven Cyber-Kräfte" der Truppe zunächst den zugehörigen Webserver "übernommen" und sich dann - "nach intensiver Untersuchung der dahinterliegenden IT-Systeme" - "sukzessive durch die Infrastruktur beweg(t)", heißt es. Wie die Bundeswehr weiter ausführt, seien die Angehörigen des ZCO dabei mit "komplex abgesicherten Rechnerverbünden", "modernster Sensorik", "unterschiedlichen Betriebssystemen" und "mittlerweile zum Standard gehörenden Firewalls" konfrontiert gewesen. Offenbar waren die Hacker des Militärs erfolgreich: Der deutschen Armee zufolge sah sich CGI nach der Übung gezwungen, "seine eingesetzte Sensorik auf verschiedene Angriffsmuster hin (anzupassen)".[1]

Angriff auf die Trinkwasserversorgung

Dass sich die Bundeswehr intensiv auf die Führung eines umfassenden Krieges im virtuellen Raum vorbereitet, geht auch aus ihren Berichten über das diesjährige multinationale NATO-Manöver "Locked Shields" hervor. Unter der Ägide des Cooperative Cyber Defense Center of Excellence (CCDCOE) der Militärallianz im estnischen Tallinn trainierten nicht zuletzt deutsche Soldaten Anfang April die Abwehr von "Angriffe(n) auf komplexe Computernetzwerke und IT-Systeme" in dem fiktiven Staat "Berylia". Das Übungsdrehbuch beinhaltete unter anderem mittels Schadsoftware durchgeführte Manipulationen der "computergesteuerte(n) Chlorzufuhr" in Wasserwerken, um auf diese Weise das Trinkwasser des Landes zu "vergifte(n)". Ziel des nicht näher bezeichneten Aggressors sei es außerdem gewesen, durch Hackerattacken auf Elektrizitäts- und Umspannwerke die "Stromversorgung zu unterbrechen", erklären die deutschen Streitkräfte.[2] Dem "Locked Shields"-Manöver des vergangenen Jahres lag ein nicht minder verheerendes Szenario zugrunde. Nach Aussage des seinerzeitigen Leiters des deutschen Cyberteams, Major Bernd Kammermeier, versuchte etwa eine terroristische Gruppe die "Kontrolle" über eine westliche Aufklärungsdrohne zu "übernehmen" und diese "gezielt in bewohntem Gebiet abstürzen zu lassen".[3]

Medien als "Waffensysteme"

Integraler Bestandteil der "Locked Shields"-Manöver waren zudem jeweils "Angriffe mit Fake News". Dem Drehbuch zufolge versuchten fiktive Aggressoren, "Falschmeldungen" in den sozialen Internetmedien und auf "gekaperten Seiten von Regierungen und Behörden" zu verbreiten, um so bei der Bevölkerung "Verunsicherung" hervorzurufen und "Misstrauen gegen die Administration des Landes" zu säen.[4] Der Bundeswehr wiederum gelten Massenmedien nach eigenem Bekunden schon seit längerem als "Waffensysteme". Wie das Kommando Cyber- und Informationsraum der Truppe mitteilt, haben im Sold der deutschen Streitkräfte stehende IT-Experten, Medienwissenschaftler und Psychologen mittlerweile "Verfahren und Werkzeuge für die strukturierte Erfassung, Auswertung und Darstellung der Lage im Informationsumfeld unter operativen Bedingungen" entwickelt. Herausgekommen sei ein elektronisches "System", das im Internet "frei verfügbare Daten ... durchsucht und analysiert", heißt es: "Mit Hilfe von Algorithmen können nun gezielt Falschinformationen gefunden und einem Urheber zugeordnet werden." Der Bundeswehr zufolge ermittelt die Software außerdem, inwieweit die vermeintlichen Falschmeldungen "negative Auswirkungen auf die eigenen militärischen Ziele haben", so dass der "militärische Führer im Einsatzgebiet" in kürzester Zeit mit "Gegeninformationen" reagieren kann. Bereits in der Erprobungsphase sei das Computerprogramm auf mehreren Kriegsschauplätzen "erfolgreich angewendet" worden, erklären die deutschen Streitkräfte: "Mit dem neuen System wird aus einer wissenschaftlichen Methode eine neue militärische Fähigkeit."[5]

"Nicht-kinetische Handlungsmöglichkeiten"

Passend dazu unterscheidet das "Zentrum Cyber-Operationen" der Bundeswehr längst nicht mehr zwischen defensiven und offensiven Maßnahmen der digitalen Kriegführung. Man habe die entsprechenden "Fähigkeiten" nunmehr "zentral gebündelt", heißt es: "Die Angehörigen des Zentrums planen und bereiten militärische Computernetzwerkoperationen für den Verteidigungsfall sowie mandatierte Einsätze der Bundeswehr aus ortsfesten und mobilen Anlagen vor und führen diese ... auch aus." Dabei würden zum einen feindliche "Netzwerke und Kommunikationsbeziehungen aufgeklärt und analysiert" und zum anderen eigene "Netzwerkschwachstellen identifiziert", erklärt das ZCO. Wie die Truppe weiter ausführt, diene die regelmäßige Simulation eines "unerlaubte(n) Eindringens" in die eigenen Computersysteme nicht nur dem Schutz militärischer Dienststellen, sondern stelle darüber hinaus einen "ständige(n) 'Übungsplatz' für die eigenen aktiven Fähigkeiten und deren Weiterentwicklung" dar [6]: "Dies eröffnet der militärischen Führung und politischen Leitung zusätzliche, nicht-kinetische Handlungsmöglichkeiten und erweitert in Krisenlagen das Portfolio angemessener Reaktionen."[7]

"Angreifer unschädlich machen"

Ebenso wie die Unterscheidung zwischen defensiven und offensiven Maßnahmen der digitalen Kriegführung ist die Unterscheidung zwischen militärischen und zivilen "Cyber-Fähigkeiten" für die deutsche Staatsführung offenbar längst obsolet. So heißt es bereits in der "Cyber-Sicherheitsstrategie" der Bundesregierung aus dem Jahr 2016: "Die Verteidigungsfähigkeiten der Bundeswehr im Cyber-Raum sind ... wesentlicher Teil der Cyber-Sicherheitsarchitektur. Sowohl die inhaltliche Übereinstimmung bei der technischen Umsetzung von Schutzmaßnahmen als auch die Nutzung und Mitgestaltung von Strukturen, Prozessen und Meldewesen der Cyber-Abwehr ... zeigen die enge Abhängigkeit."[8] Der Abteilungsleiter "Cyber- und Informationssicherheit" im Bundesinnenministerium, Andreas Könen, plädiert folgerichtig für ein umfassendes "Zusammenwirken von zivilen und militärischen Cybersicherheitsmaßnahmen in den Feldern Schutz kritischer Infrastrukturen, Gefährdungslage im Cyberraum, internationale Cybersicherheitspolitik und aktive Cyberabwehr". Letztere beinhaltet laut Könen auch die präventive "Unschädlichmachung von Angreifersystemen" - etwa bei "Gefahr im Verzuge".[9]

[1] Zentrum Cyber-Operationen kooperiert erfolgreich mit Firma CGI. cir.bundeswehr.de 18.04.2019.

[2] Zehn Fragen - zehn Antworten. cir.bundeswehr.de 09.04.2019.

[3] Auf dem digitalen Gefechtsfeld - Locked Shields. bmvg.de 16.05.2018.

[4] Zehn Fragen - zehn Antworten. cir.bundeswehr.de 09.04.2019.

[5] Medien sind Waffensysteme. cir.bundeswehr.de 21.03.2019.

[6] Zentrum Cyber-Operationen offiziell in Dienst gestellt. cir.bundeswehr.de April 2018.

[7] Das Zentrum Cyber-Operationen - Über uns. cir.bundeswehr.de 06.03.2019.

[8] Bundesministerium des Innern (Hg.): Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland. Berlin 2016.

[9] Andreas Könen: Cybersicherheit und Cyberverteidigung. Stärkerer Schutz durch ressortübergreifende Zusammenarbeit. In: Ethik und Militär 1/2019.