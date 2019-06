BERLIN (Eigener Bericht) - Die Bundeswehr sucht verstärkt zivile Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung als Vermittler von Propagandabotschaften zu gewinnen. Zu den hierfür in Anschlag gebrachten Instrumenten zählen insbesondere sogenannte Dienstliche Informationsveranstaltungen, bei denen die Teilnehmer angehalten werden, künftig in ihrem jeweiligen "Verantwortungsbereich" die militärpolitischen Zielsetzungen der deutschen Streitkräfte "aktiv zu unterstützen". Erklärter Zweck ist die vollständige Identifikation mit der Truppe: Die hochrangigen Besucher der mehrtägigen Lehrgänge werden zu Offizieren befördert, müssen manöverähnliche Übungen absolvieren und erhalten ein Schießtraining mit scharfer Munition. Integraler Bestandteil des "erlebnisorientierten Programms" sind zudem Vorträge deutscher Spitzenmilitärs über Aufstandsbekämpfung, "hoch intensive" Kriegführung oder den "Arbeitgeber Bundeswehr". Diejenigen, die die Armee als potenzielle Propagandisten einstuft, werden in eine spezielle "Multiplikatorendatei" aufgenommen.

Unterstützung für die Bundeswehr

Wie die Bundesregierung mitteilt, offerieren die deutschen Streitkräfte jedes Jahr "Dienstliche Veranstaltungen zur Information für zivile Führungskräfte" (InfoDVag). Beabsichtigt sei, den Besuchern dabei einen "realistischen und erlebnisorientierten Einblick" in den "Auftrag" der Truppe zu vermitteln, um sie danach als militärpolitische "Multiplikatoren" einzusetzen, heißt es: "Die Teilnehmenden (sollen) in ihrem Verantwortungsbereich die sicherheits- und verteidigungspolitischen Aufgaben und Zielsetzungen der Bundeswehr aktiv unterstützen." Die mehrtägigen Lehrgänge richten sich explizit an Bundestagsabgeordnete und andere Parlamentarier, an "Spitzenkräfte" aus Unternehmen und Gewerkschaften, an hochrangige Beamte, Richter und Staatsanwälte sowie an "ausgewählte Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen Bildung, Forschung, Presse und Medien".[1]

Zivile Führungskräfte an der Waffe

Die "Dienstlichen Veranstaltungen" werden gleichermaßen von Heer, Luftwaffe, Marine und Streitkräftebasis sowie vom neu geschaffenen Kommando Cyber- und Informationsraum durchgeführt und finden in Kasernen und auf Truppenübungsplätzen statt. Der Ablauf ist streng formalisiert: Zunächst müssen die Teilnehmer ihre Zivilkleidung gegen eine Kampfuniform der Bundeswehr ("Flecktarn") tauschen, so dass sie von den regulären Soldaten "nicht mehr ... zu unterscheiden" sind, wie die Truppe erklärt.[2] Im Anschluss werden die "zivilen Führungskräfte" für die Dauer des Lehrgangs zu Oberleutnanten "befördert" - Fahneneid inklusive. Integraler Bestandteil des Lehrgangs ist die "Waffenausbildung": Den deutschen Streitkräften zufolge lernen die Besucher das Gewehr G36, die Pistole P8 und das Maschinengewehr MG4 "unter Anleitung zu laden und damit zu zielen", um dann selbst den "scharfen Schuss" zu trainieren.[3]

Durch Minenfelder

Auch müssen die Teilnehmer der "Dienstlichen Informationsveranstaltungen" zahlreiche manöverähnliche Übungen absolvieren. Regelmäßig auf dem Programm stehen laut Bundeswehr "Orientierungsmärsche" mit Karte und Kompass, das Überwinden einer Schlucht mittels "Seilsteg" oder das Durchqueren von Minenfeldern. Trainiert werden zudem klassische Besatzungstätigkeiten wie das Einrichten von Straßensperren ("Checkpoints") und das Durchführen von Patrouillen in einem fiktiven Interventionsgebiet - etwa als Reaktion auf "Terroranschläge von separatistischen Gruppen".[4] Passend dazu finden die "Informationsveranstaltungen" des Heeres meist in "Barbaradorf" statt. Dabei handelt es sich um eine künstliche Siedlung auf dem niedersächsischen Truppenübungsplatz Munster-Nord, die eigens eingerichtet wurde, um Soldaten auf den "Häuser- und Ortskampf" in feindlicher Umgebung vorzubereiten.

"Geografisch nicht eingrenzbar"

Abgerundet werden die Lehrgänge für "zivile Führungskräfte" durch Vorträge deutscher Spitzenmilitärs. So vermittelte etwa Brigadegeneral Norbert Wagner, Kommandeur des Ausbildungskommandos der deutschen Infanterie, den Teilnehmern der "Informationsveranstaltung" des Heeres im Juni 2017 die Notwendigkeit militärischen Drills mit der Aussage, der einzige "Bestimmungszweck" von Streitkräften sei der "Kampf": "Dies erfordert das Beherrschen des militärischen Handwerks sowie physische und psychische Robustheit, um im Einsatz zu bestehen." Wie Wagner weiter ausführte, gehe es letztlich darum, die Truppe auf das "hochintensive Gefecht" vorzubereiten, da damit auch sämtliche "Fähigkeiten für die Erfüllung anderer Einsatzaufträge" abgedeckt würden. Schließlich sei die "Bandbreite" der von der Bundeswehr durchzuführenden Kriegsoperationen "riesig" und "geografisch nicht eingrenzbar", erklärte der General.[5]

"Positive Eindrücke"

Erst kürzlich absolvierten mit Cem Özdemir und Tobias Lindner zwei hochrangige Politiker der Partei Bündnis 90/Die Grünen eine "Dienstliche Informationsveranstaltung" der Bundeswehr. Beide waren danach voll des Lobes über die Truppe; stellvertretend für seinen Fraktionskollegen sprach der Bundestagsabgeordnete Özdemir von einem "tolle(n) Programm" und "sehr positive(n) Eindrücke(n)": "Die Teilnahme an dieser Veranstaltung kann ich nur empfehlen."[6] Die deutschen Streitkräfte wiederum nutzten nicht nur die zitierten Äußerungen für ihre Propagandaarbeit, sondern unterlegten diese zudem mit entsprechenden Fotografien. Eine davon zeigt Özdemir bei einer Fahrt mit dem Panzer Leopard 2 - in Kampfuniform.

Kriegslegitimation

Zu den prominenten Teilnehmern der "Dienstlichen Informationsveranstaltungen" der Bundeswehr zählt auch der Rüstungslobbyist Moritz Hunzinger. Vor und während des NATO-Überfalls auf Jugoslawien 1999 traf sich Hunzinger nach eigenem Bekunden etwa alle zwei Wochen mit dem damaligen Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping (SPD), der den Angriff unter anderem mit der wahrheitswidrigen Behauptung legitimierte, in der serbischen Provinz Kosovo finde ein "von langer Hand geplante(r), systematische(r) ethnische(r) Vertreibungskrieg" gegen die dort lebenden Albaner statt.[7] Gute Beziehungen unterhielt Hunzinger auch zu Cem Özdemir, dem er einen Privatkredit in fünfstelliger Höhe zur Verfügung stellte. Noch heute setzt Özdemir die NATO-Bombenangriffe auf Jugoslawien mit der Landung der Westalliierten der Anti-Hitler-Koalition in der Normandie gleich: Beides zeige, dass man "als äußerstes Mittel auch den Einsatz des Militärs" brauche, um seiner "humanitären Verantwortung gerecht (zu) werden", schrieb er unlängst gemeinsam mit seinem Parteifreund Lindner in einer führenden deutschen Tageszeitung.[8]

Propagandisten

In der "Multiplikatorendatei", die die Streitkräftebasis der Bundeswehr nach eigenen Angaben über die Teilnehmer der "Dienstlichen Informationsveranstaltungen" führt [9], darf man Hunzinger und Özdemir ganz oben vermuten: Sie haben sich um die deutsche Kriegspropaganda verdient gemacht - letzterer insbesondere in Milieus, die lange als friedensbewegt galten und deutschen Militäroperationen eher kritisch gegenüberstanden.

