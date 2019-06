BERLIN (Eigener Bericht) - Das für gezielte Tötungen vorgesehene Kommando Spezialkräfte (KSK) der deutschen Armee wird beim diesjährigen nationalen "Tag der Bundeswehr" erneut eine tragende Rolle spielen. Geplant ist unter anderem eine Vorführung, bei der Soldaten der Sondereinheit öffentlich ihr "gesamtes Einsatzspektrum" präsentieren - Drohnen und Scharfschützen inklusive. Dies geschieht ungeachtet der Tatsache, dass Angehörige der Elitetruppe ungebrochen NS-Vorbildern huldigen. Erst unlängst wurden Berichte bekannt, denen zufolge KSK-Militärs beim Besuch eines Soldatenfriedhofs in Tunesien im Gästebuch den Satz "Ruhm und Ehre dem Afrika-Korps" hinterlassen haben. Das Bekenntnis zu einer Gliederung der Naziwehrmacht korrespondiert mit Indizien, die auf die Beteiligung etlicher Mitglieder der Kommandoeinheit an einem rechtsradikalen Netzwerk hindeuten, das in einem potentiellen nationalen "Krisenfall" selbst vor der Ermordung politischer Gegner nicht zurückschreckt. Bundesregierung und Armeeführung negieren entsprechende Hinweise.

"Drohnen, Hunde und Scharfschützen"

Wie das deutsche Militär mitteilt, zählen Vorführungen seines Kommandos Spezialkräfte (KSK) beim diesjährigen nationalen "Tag der Bundeswehr" am 15. Juni erneut zu den "Höhepunkten des Programms". So wirbt etwa das im baden-württembergischen Pfullendorf angesiedelte "Ausbildungszentrum Spezielle Operationen" mit dem Slogan, Besucher könnten hier die für gezielte Tötungen und Operationen hinter den feindlichen Linien vorgesehene Einheit "ganz nah erleben".[1] Zu sehen seien jedoch nicht nur "Waffen und Gerät" für die Kriegführung im Dschungel, in der Arktis, im Gebirge und in der Wüste, heißt es: "Unter Einsatz von Drohnen, Hunden und Scharfschützen wird das gesamte Einsatzspektrum der Kommandosoldaten abgebildet."[2] Dass Angehörige des KSK ungebrochen NS-Vorbildern huldigen, bleibt indes unerwähnt.

"Niemals vergessen"

Erst unlängst wurden Berichte bekannt, denen zufolge Mitglieder des KSK das Deutsche Afrika-Korps, eine Gliederung der Naziwehrmacht, verherrlicht haben. Demnach hielten sich die Soldaten im Rahmen einer Übung zur Aufstandsbekämpfung ("Flintlock 2018") in Tunesien auf, wo sie am 15. April letzten Jahres den Soldatenfriedhof Bordj Cedria besuchten. Dort sind mehr als 8.500 Angehörige der Hitler-Armee begraben; Besucher können sich in ein Gästebuch eintragen. Von dieser Möglichkeit machten auch die KSK-Soldaten Gebrauch und hinterließen unter anderem folgende Parolen: "In Gedenken an unsere Gefallenen des Afrika-Korps" sowie "Fern ab der Heimat, doch niemals vergessen. Ruhm und Ehre dem Afrika-Korps".[3] Die Bundesregierung weigerte sich strikt, öffentlich Auskunft über den geschilderten Vorgang zu geben; ihre Antwort auf eine entsprechende Anfrage der Linksfraktion stufte sie als geheime "Verschlusssache" ein. Lapidar hieß es lediglich, weder die Wehrmacht noch deren Truppenteile seien "traditionswürdig" - "weiterer Handlungsbedarf" werde "nicht gesehen".[4]

Ermittlungen wegen Volksverhetzung

Ein bezeichnendes Licht auf die politische Orientierung deutscher Kommandosoldaten wirft auch ein Vorgang an der Pfullendorfer Staufer-Kaserne, in der Besuchern beim diesjährigen "Tag der Bundeswehr" das "Leistungsspektrum" des KSK vorgeführt werden soll. Ende 2017 leitete die zuständige Staatsanwaltschaft Hechingen Ermittlungen wegen "Volksverhetzung" gegen einen dort stationierten Stabsfeldwebel ein. Dem Mann wurde vorgeworfen, von einem Dienstcomputer per E-Mail eine Fotomontage verschickt zu haben, auf der ankommende Flüchtlinge vor dem Eingangstor zum NS-Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz zu sehen sind. Die zugehörige Bildüberschrift lautete: "Hier ist für jeden von euch ein Platz."[5]

RechtsRock mit Hitlergruß

Erst wenige Monate zuvor hatte die rechtsradikale Gesinnung von Angehörigen des KSK für Schlagzeilen gesorgt. Wie mittlerweile aktenkundig ist, veranstalteten am 27. April 2017 ehemalige und aktive Kommandosoldaten auf einer Schießanlage der Bundeswehr in Baden-Württemberg eine Abschiedsfeier für ihren Kompaniechef, die mehr und mehr den Charakter einer faschistischen Kundgebung annahm. So wurde im Verlauf des Abends unter anderem ein Song der neonazistischen Rockband "Sturmwehr" abgespielt, zu dessen Refrain der ausscheidende Offizier gemeinsam mit anderen Militärs den Hitlergruß zeigte. Die einzige anwesende Zivilistin schilderte den Vorgang gegenüber einem deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender wie folgt: "Das lief ganz euphorisch ab. Der Text war ja bekannt, sie haben mitgegrölt. Der Ältere hat die anderen quasi noch vorbereitet, was jetzt gleich käme, nämlich der Refrain, und dass es jetzt doch soweit wäre, die rechte Hand zu heben. Und genau das haben die vier dann auch gemacht."[6]

Am "Tag X"

Bei Feierlichkeiten dieser Art ließen es KSK-Angehörige allerdings nicht bewenden. Wie selbst die Bundesregierung einräumt, haben sie sich unter dem Dach des als gemeinnützig anerkannten Vereins Uniter e. V. in einem "Netzwerk" organisiert, das "nunmehr auch aktive oder ehemalige Angehörige von Spezialeinheiten aus Bund, Ländern und der Polizei" zu seinen Mitgliedern zählt.[7] Der Gründer des Vereins, der ehemalige Kommandosoldat André Schmitt, rief Presseberichten zufolge mehrere - mittlerweile eingestellte - Internet-Chatgruppen ins Leben, zu deren Nutzern unter anderem der Bundeswehrmilitär und mutmaßliche Neonazi-Terrorist Franco Albrecht gehörte. Thema der Kommunikation war hier regelmäßig der "Tag X", den die Teilnehmer laut Bundesregierung als "Zusammenbruch der staatlichen Ordnung" und "Verlust des staatlichen Gewaltmonopols" beschrieben: "Als initiale Ereignisse wurden Naturkatastrophen, Stromausfälle, bürgerkriegsähnliche Zustände oder ein unkontrollierter Flüchtlingszustrom benannt."[8] Zumindest die Nutzer einer der Chatgruppen sollen bereits Depots mit Treibstoff, Nahrungsmitteln und Munition für den "Tag X" angelegt und darüber gesprochen haben, politische Gegner im "Krisenfall" wahlweise zu internieren oder zu erschießen, wie deutsche Medien unter Berufung auf die Ermittlungsbehörden meldeten. Dessen ungeachtet erklärt die Bundesregierung in Übereinstimmung mit dem Geheimdienst der Bundeswehr, dem Militärischen Abschirmdienst (MAD), es lägen "keine Erkenntnisse darüber vor, dass im Umfeld des KSK rechtsterroristische Netzwerke existieren würden oder im Entstehen begriffen wären".[9]

"Historische Schätze"

Der diesjährige "Tag der Bundeswehr" dient unterdessen - allen anderslautenden Bekenntnissen zum Trotz - einmal mehr der Pflege von NS-Traditionen. So lädt die im nordrhein-westfälischen Augustdorf stationierte Truppe erneut zum Besuch der "Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne" - benannt nach dem Befehlshaber des Afrika-Korps der Naziwehrmacht, der sowohl für die Rekrutierung jüdischer Zwangsarbeiter wie für Mordbefehle gegen Kriegsgefangene verantwortlich zeichnete (german-foreign-policy.com berichtete [10]). Auf dem Fliegerhorst im niedersächsischen Nordholz wiederum werden den deutschen Streitkräften zufolge nicht nur Kampfflugzeuge und -hubschrauber der Bundeswehr zu sehen sein, sondern auch "einige historische Schätze".[11] Hierzu zählen die Veranstalter nicht zuletzt eine Maschine vom Typ "Bücker 131 Jungmann". Die NS-Luftwaffe nutzte den Flieger zur Schulung ihrer Piloten; während des Zweiten Weltkriegs mussten Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene diesen unter mörderischen Bedingungen produzieren. Passend dazu wird das Flugzeug in Nordholz mit "Originalbemalung" zu sehen sein [12] - inklusive Balkenkreuz der faschistischen deutschen Armee.

[1] Spezialkräfte ganz nah erleben. tag-der-bundeswehr.de 19.02.2019.

[2] Und Action! - Tag der Bundeswehr in Pfullendorf. tag-der-bundeswehr.de 14.05.2019.

[3] Zitiert nach: Deutscher Bundestag. Drucksache 19/9594. Berlin 23.04.2019.

[4] Deutscher Bundestag. Drucksache 19/9594. Berlin 23.04.2019.

[5] Pfullendorf-Kaserne droht neuer Skandal. n-tv.de 08.12.2017.

[6] Bundeswehr ermittelt gegen Spezialkräfte. n-tv.de 17.08.2017.

[7] Deutscher Bundestag. Drucksache 19/6941. Berlin 10.01.2019.

[8] Deutscher Bundestag. Drucksache 19/8164. Berlin 06.03.2019.

[9] Deutscher Bundestag. Drucksache 19/7513. Berlin 04.02.2019.

[10] Siehe hierzu Hitler treu ergeben.

[11], [12] Vergangenheit und Gegenwart der Luftfahrt treffen in Nordholz aufeinander. tag-der-bundeswehr.de 22.05.2019.