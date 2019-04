BERLIN/LONDON (Eigener Bericht) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier warnt vor den Folgen eines "harten" Brexits für Deutschland und sieht "Tausende Arbeitsplätze" in Gefahr. Brüssel und London müssten unbedingt "den großen Crash auf den letzten Metern verhindern", erklärte Altmaier am gestrigen Mittwoch. Bereits zuvor hat der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) gewarnt, ein harter Brexit könne die Bundesrepublik einen halben Prozentpunkt Wachstum kosten - 17 Milliarden Euro allein in diesem Jahr. Think-Tanks weisen seit Monaten darauf hin, dass bei einem ungeregelten Austritt des Vereinigten Königreichs Deutschland auf dem Kontinent am schwersten getroffen würde und womöglich zweistellige Milliardenverluste pro Jahr zu gewärtigen hätte. Zuletzt ging die Bertelsmann-Stiftung von Einbußen in Höhe von 115 Euro pro Einwohner in der Bundesrepublik aus. Die Verluste drohen, während die deutsche Wirtschaft in Gefahr ist, in die Rezession zu rutschen. Berlin und Brüssel könnten einen harten Brexit per Befristung des "backstop" verhindern, hoffen aber weiter auf ein zweites Referendum - und pokern hoch.

"Tausende Arbeitsplätze bedroht"

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier warnt vor den Folgen eines harten Brexits für Deutschland. "Die EU und Großbritannien können und müssen den großen Crash auf den letzten Metern verhindern", verlangte Altmaier am gestrigen Mittwoch in einem Interview: "Es stehen Tausende Arbeitsplätze auf dem Spiel".[1] Deutsche Unternehmen exportierten "viele Waren, insbesondere Industriegüter und Autos, nach Großbritannien"; bei einem harten Brexit seien deshalb "Einbußen" nicht auszuschließen: "Unternehmen mit hohem Export nach Großbritannien" könnten "generell betroffen sein". Er "hoffe", erklärte Altmaier, "dass es dadurch nicht zu Entlassungen kommt". Der Bundeswirtschaftsminister dringt darauf, alles zu unternehmen, um eine einvernehmliche Lösung mit London zu erzielen.

"17 Milliarden Euro in diesem Jahr"

Der Appell des Bundeswirtschaftsministers folgt ähnlichen Warnungen aus der deutschen Industrie. So hatte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) Ende Februar erklärt, ein harter Brexit könne Deutschland einen halben Prozentpunkt Wachstum kosten: "Das wären rund 17 Milliarden Euro weniger Wirtschaftskraft allein in diesem Jahr", wurde BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang zitiert.[2] Dies gelte es unbedingt zu verhindern: "Jede Alternative ist besser als ein No-Deal-Brexit". BDI-Präsident Dieter Kempf hat Ende März die Warnung wiederholt. Er gehe davon aus, fügte Kempf hinzu, dass, sollte es zu einem harten Brexit kommen, jedes vierte deutsche Unternehmen mit Geschäftsverbindungen auf die britischen Inseln Arbeitsplätze streichen müsse.[3] Schon die Verzögerungen beim britischen Austritt schadeten der deutschen Industrie schwer: "Diese unklare Lage trübt die Stimmung ein, vergrault Investoren, kostet Wachstum und Arbeitsplätze".

Einkommensverluste

Die Warnungen entsprechen den Ergebnissen einer Reihe von Untersuchungen deutscher Think-Tanks. Bereits im vergangenen Herbst war das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln zu dem Schluss gekommen, im Falle eines harten Brexits drohe der Handel der EU mit dem Vereinigten Königreich dramatisch einzubrechen. Trete ein Negativszenario ein, dann könnten die deutschen Exporte nach Großbritannien auf 43 Prozent des heutigen Werts kollabieren - ein Verlust von mehr als 40 Milliarden Euro (german-foreign-policy.com berichtete [4]). Mitte März hat die Bertelsmann-Stiftung eine Analyse veröffentlicht, die ebenfalls warnt, die Bundesrepublik werde - nach Großbritannien - von einem harten Brexit am härtesten getroffen: "Die Deutschen", heißt es in dem Papier, "müssten sich auf Einkommensverluste in Höhe von rund zehn Milliarden Euro pro Jahr und rund 115 Euro pro Person einstellen."[5] "Besonders betroffen wären hierzulande die Regierungsbezirke Düsseldorf, Köln und Oberbayern, in denen ein harter Brexit mit Einkommensverlusten von 520 bis 650 Millionen Euro pro Jahr schwer wiegen würde."

Kfz-Zölle

Die aktuellen Vorbereitungen der britischen Regierung für den Fall eines harten Brexits bestätigen diese Befürchtungen im Kern. Mitte März hat London die Übergangsregelungen bekanntgegeben, die es in Kraft setzen will, sollte der Austritt ohne eine einvernehmliche Regelung mit der EU erfolgen. Demnach sollen, um Härten für die Bevölkerung und die Industrie zu vermeiden, 87 Prozent aller Waren zollfrei eingeführt werden. Dabei würde der Prozentsatz zollfreier Produkte aus Nicht-EU-Staaten von derzeit 56 Prozent auf 92 Prozent erhöht. Aus der EU dürften hingegen nur noch 82 Prozent aller Waren zollfrei importiert werden. Ausnahmen solle es vor allem bei einigen landwirtschaftlichen Produkten geben, um die britische Landwirtschaft zu schützen, heißt es. Darüber hinaus sollten Zölle vor allem auf Autos erhoben werden; es gehe um einen Aufschlag von zehn Prozent.[6] Davon würden insbesondere deutsche Kfz-Konzerne getroffen: Gut ein Fünftel aller in der Bundesrepublik produzierten Autos wird nach Großbritannien exportiert; das Land ist der zweitgrößte europäische Absatzmarkt der deutschen Pkw-Hersteller.[7] Zehnprozentige Zölle drohen den Absatz empfindlich zu reduzieren.

Vor der Rezession

Die Warnungen vor einem Einbruch der Exporte nach Großbritannien werden zu einer Zeit laut, zu der die deutsche Wirtschaft in mehrfacher Hinsicht unter Druck steht. Erst kürzlich hat unter anderem der BDI seine Konjunkturprognose auf ein Wachstum von nur noch 1,0 Prozent gesenkt. Dabei drohen Verluste nicht nur aufgrund der Handelskriege von US-Präsident Donald Trump, die Teile der Ausfuhr in die Vereinigten Staaten und nach China bedrohen, und wegen des Sanktionskriegs gegen Russland.[8] Auch in der EU selbst ist das Wachstum gefährdet. EU-Kommissar Günther Oettinger hat kürzlich drei Problemfelder benannt: "Italien in der Rezession, Frankreich gelähmt und Deutschland kurz vor der Stagnation."[9] Ein harter Brexit, der laut der jüngsten Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung auch Frankreich und Italien empfindlich träfe, könnte in dieser Situation eine harte Abwärtsbewegung auslösen.

"Eine Handelskolonie der EU"

Dabei weisen Ökonomen darauf hin, dass Berlin und die EU, käme es zu einem harten Brexit, maßgeblichen Anteil daran hätten. Wie es bereits im Januar in einer Analyse des Münchener ifo-Instituts hieß, ist der "backstop", an dem der zwischen Brüssel und London ausgehandelte Deal im britischen Unterhaus bislang scheiterte, tatsächlich "unannehmbar". Ursache ist laut dem ifo-Institut, dass der backstop keine zeitliche Befristung hat. Dies ist auch nach der kürzlich erfolgten Zusatzerklärung aus Brüssel der Fall. Damit könnte der backstop durch eine einfache EU-Weigerung, sich auf ein alternatives Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich einzulassen, nicht nur jahre-, sondern jahrzehntelang in Geltung gehalten werden. Dadurch aber geriete London, urteilen die ifo-Autoren Gabriel Felbermayr und Martin Braml, "in die totale handelspolitische Abhängigkeit" von der EU - "und wäre noch dazu gehindert, eigene Handelsabkommen ... abzuschließen". Damit verkäme Großbritannien "zur Handelskolonie der EU".[10] Berlin und Brüssel könnten dies durch eine simple Befristung des backstop verhindern. Tatsächlich haben sie dies bislang unterlassen - in der Hoffnung, London zur Wiederholung des Referendums zwingen zu können. Bei diesem Poker stehen freilich Milliardenverluste auch für Deutschland und die EU auf dem Spiel.

