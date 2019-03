BERLIN (Eigener Bericht) - Debatten um eine partielle Rehabilitation von Faschisten sowie Aufmärsche zum ehrenden Gedenken an NS-Kollaborateure haben am Wochenende in mehreren EU-Staaten die Öffentlichkeit bewegt. In Lettland beteiligten sich am Samstag gut tausend Menschen an einem Gedenkmarsch zur Erinnerung an die lettische Waffen-SS. In Kroatien beschweren sich die Staatspräsidentin und die Bischofskonferenz über die Entscheidung einer österreichischen Diözese, eine Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an NS-Kollaborateure der Ustascha nicht mehr mit einer Messe zu fördern. Der Präsident des Europaparlaments, Antonio Tajani, hat in der vergangenen Woche seine Meinung bekräftigt, der italienische Duce Benito Mussolini habe auch "Gutes getan". Die Äußerungen kommen zu einer Zeit, zu der in Ungarn dem ehemaligen "Reichsverweser" und NS-Kollaborateur Miklós Horthy gehuldigt wird, zu der in Österreich eine Partei an der Regierung beteiligt ist, die in direkter Tradition zu deutschnationalen NS-Kollaborateuren steht und die Ehrung der NS-Kollaboration auf Länder übergreift, die sich an die EU binden - etwa die Ukraine.

Istrien und Dalmatien "italienisch"

Die positive Bezugnahme des Präsidenten des Europaparlaments, Antonio Tajani, auf den italienischen Faschismus ist bereits seine zweite offen revisionistische Äußerung binnen nur weniger Wochen gewesen. Am 10. Februar, dem italienischen Gedenktag zur Erinnerung an die Umsiedlung von Italienern aus dem befreiten Jugoslawien nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte Tajani am Ende einer Rede ausgerufen: "Es lebe das italienische Istrien! Es lebe das italienische Dalmatien!"[1] Gemeint waren Teile Sloweniens und Kroatiens. In beiden Ländern hat die Äußerung, mit der in der italienischen Rechten Ansprüche auf slowenisches und kroatisches Territorium verbunden werden, für Entsetzen gesorgt. Der 10. Februar ist in Rom im Jahr 2004 als Datum für das Umgesiedelten-Gedenken ausgewählt worden, weil er der Jahrestag des Pariser Friedensvertrags vom 10. Februar 1947 ist, mit dem der Weltkriegsaggressor Italien Istrien und Dalmatien an Jugoslawien abtrat.[2] Vorbild bei der Auswahl des Datums ist die Bundesrepublik Deutschland gewesen, in der um den Jahrestag der Unterzeichnung des Potsdamer Abkommens vom 2. August 1945 herum der "Tag der Heimat" begangen wird. Die Datumswahl soll dem Bund der Vertriebenen zufolge den "Protest gegen die Beschlüsse der Potsdamer Konferenz" verdeutlichen.[3]

"Kein Meister der Demokratie"

Am vergangenen Mittwoch hat Tajani nachgelegt und den italienischen Duce und NS-Kollaborateur Benito Mussolini gelobt. Sehe man von den italienischen Aggressionen im Zweiten Weltkrieg, von den rassistischen Gesetzen sowie von dem Mord an dem Sozialisten Giacomo Matteotti ab, dann habe Mussolini auch "Gutes getan", erklärte der Präsident des Europaparlaments in einem Rundfunkinterview.[4] Zwar sei der Duce "kein Meister der Demokratie" gewesen. Trotzdem dürfe man "in seinem Urteil nicht parteiisch sein". Sei man "ehrlich", dann müsse man loben, dass er "Straßen, Brücken, Gebäude, Sportanlagen errichtet" und Italiens Industrialisierung vorangetrieben habe. Öffentliches Lob italienischer Spitzenpolitiker für Mussolini ist nicht neu; schon der ehemalige Ministerpräsident Silvio Berlusconi und Innenminister Matteo Salvini sind damit hervorgetreten. Der Schweizer Historiker Aram Mattioli hat bereits vor Jahren vor einer gezielt geförderten "Banalisierung, Aufwertung und teilweise Rehabilitierung der Mussolini-Diktatur" gewarnt.[5] Laut einer Umfrage bewertet rund ein Fünftel der italienischen Bevölkerung - 19 Prozent - die Ära Mussolini inzwischen als "positiv".[6]

Kollaborateursgedenken

Der Aufstieg revisionistischer, den Faschismus und die NS-Kollaboration rehabilitierender Positionen ist in der EU kein auf Italien begrenztes Phänomen. In Kroatien stößt derzeit eine Entscheidung der österreichischen Diözese Gurk-Klagenfurt auf breite Empörung, wonach bei einem alljährlich abgehaltenen Gedenktreffen in Bleiburg (Kärnten) eine katholische Messe künftig zu unterbleiben hat. Das Treffen erinnert an den Tod von NS-Kollaborateuren der kroatischen Ustascha im Mai 1945. Es ist dafür bekannt, dass unter den meist mehrere zehntausend Personen zählenden Teilnehmern nicht nur einflussreiche kroatische Politiker - darunter Regierungsmitglieder -, sondern auch viele Aktivisten faschistischer Vereinigungen anzutreffen sind.[7] Es gilt neben der Verharmlosung des Massenmords im kroatischen Vernichtungslager Jasenovac (german-foreign-policy.com berichtete [8]) als ein zentraler Kristallisationspunkt für das Erstarken von Verehrern der kroatischen NS-Kollaboration. Die Entscheidung der Diözese Gurk-Klagenfurt, ihm die kirchliche Unterstützung zu entziehen, wird nicht nur von der kroatischen Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarović, sondern auch von der kroatischen Bischofskonferenz heftig attackiert: Es handle sich, so behaupten die kroatischen Bischöfe, um "Respektlosigkeit gegenüber den Opfern".[9]

Ehrung der Waffen-SS

Während in Kroatien Proteste wegen der Entscheidung der Diözese gegen das Bleiburger Treffen anhalten, hat am Samstag in Lettlands Hauptstadt Riga erneut der jährliche dortige Gedenkmarsch zur Ehrung der lettischen Waffen-SS stattgefunden. Rund tausend Teilnehmer, unter ihnen die letzten noch lebenden Veteranen der lettischen Waffen-SS, beendeten ihren Demonstrationszug am Mittag vor dem "Freiheitsdenkmal" im Zentrum der Hauptstadt. Das Gedenken ist im Land breit verankert. 1998 war der 16. März sogar zum offiziellen Gedenktag für die Kollaborateure erklärt worden; dies musste jedoch wegen empörter internationaler Proteste wieder zurückgenommen werden.[10] Erst vor kurzem hat die Partei Nationale Allianz eine erneute Einführung des Gedenktags gefordert.[11] Sie hat bei der Parlamentswahl im vergangenen Jahr gut 11,5 Prozent der Stimmen erhalten und ist an der Regierungskoalition beteiligt; dabei stellt sie die Minister für Kultur, Umwelt und Justiz. Ihre Regierungsbeteiligung wird unter anderem damit begründet, dass es nur so gelingt, die Partei "Harmonie" des russischsprachigen Letten Nils Ušakovs, die zuletzt 19,8 Prozent der Stimmen erhielt, auszugrenzen. "Harmonie" ist bei der russischsprachigen Minderheit Lettlands, die systematisch diskriminiert wird, recht beliebt.

Mit Hitlergruß

Ehrungen für Faschisten und NS-Kollaborateure und ihre schrittweise Rehabilitation selbst auf höchster politischer Ebene sind mittlerweile auch in weiteren EU-Staaten zu verzeichnen. Weithin bekannt ist mittlerweile der Kult, der in Ungarn um Personen wie den NS-Kollaborateur Miklós Horthy oder den Goebbels-Verehrer József Nyirő getrieben wird (german-foreign-policy.com berichtete [12]). Aus der österreichischen Regierungspartei FPÖ, die in direkter Tradition zu deutschnationalen NS-Kollaborateuren steht [13], sind gleichfalls zahlreiche positive Bezüge auf die Kollaboration bekannt. In Bulgarien haben sich mehrere hochrangige Mitarbeiter der Regierungsbürokratien mit Hitlergruß fotografieren lassen (german-foreign-policy.com berichtete [14]). In Estland ist im vergangenen Juni ein Denkmal zur Erinnerung an einen ehemaligen estnischen Waffen-SS-Legionär enthüllt worden; die Partei EKRE, die das Gedenken an die estnischen NS-Kollaborateure hochhält, hat bei der Parlamentswahl am 3. März 17,8 Prozent der Stimmen erhalten. Auch in Staaten, die sich eng an die EU binden, befindet sich die Ehrung von NS-Kollaborateuren im Aufwind - ganz besonders in der Ukraine (german-foreign-policy.com berichtete [15]).

Zuwendungen aus Deutschland

Unterdessen werden in mehreren EU-Staaten Proteste gegen die Praxis der Bundesrepublik laut, Veteranen der Waffen-SS bis heute ansehnliche Renten zu zahlen - während zahllose Opfer leer ausgehen sowie von NS-Deutschland verwüstete Länder nie entschädigt worden sind. german-foreign-policy.com berichtet in Kürze.

[1] "Viva Istria e Dalmazia italiane", polemica in Croazia e Slovenia per le frasi di Antonio Tajani. repubblica.it 11.02.2019.

[2] S. dazu Zangenbewegung.

[3] S. dazu "Das bedeutendste Volk Europas".

[4] La polemica, Antonio Tajani: "Mussolini? Ha fatto anche cose positive". larepubblica.it 13.03.2019.

[5] S. dazu Europa driftet (I) und unsere Rezension zu Aram Mattioli: "Viva Mussolini!"

[6] Dominik Straub: Benito Mussolinis Renaissance. luzernerzeitung.ch 19.02.2018.

[7] Leila Al-Serori, Vera Deleja-Hotko: Hitlergruß und Vaterunser. sueddeutsche.de 11.05.2018.

[8] S. dazu Die Ära des Revisionismus (II).

[9] Kroatentreffen in Bleiburg - Grabar-Kitarovic bedauert Entscheidung. tt.com 09.03.2019.

[10] S. dazu "Freiheitskämpfer" in Riga.

[11] National Alliance repeats March 16 memorial request. eng.lsm.lv 25.02.2019.

[12] S. dazu Die Ära des Revisionismus (III).

[13] S. dazu Europas Rechtswende.

[14] S. dazu Bulgariens europäischer Weg und Auf dem Weg nach rechts.

[15] S. dazu Die Ära des Revisionismus (I) und Euros für Bandera.