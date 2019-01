BERLIN/WASHINGTON (Eigener Bericht) - Mit Drohbriefen des US-Botschafters in der Bundesrepublik an deutsche Unternehmen und mit heftigen Reaktionen aus Berlin eskaliert der deutsch-amerikanische Machtkampf um die Ostseepipeline Nord Stream 2. Dass Botschafter Richard Grenell einzelnen Konzernen wegen ihrer Beteiligung am Bau der Erdgasröhre schriftlich Strafen in Aussicht gestellt habe, sei "eine vollkommen inakzeptable Bedrohung", protestiert ein deutscher Spitzenmanager aus der Energiebranche. Außenminister Heiko Maas hat bereits in der vergangenen Woche insistiert, "Fragen der europäischen Energiepolitik" würden "in Europa entschieden ..., nicht in den USA". Washington wiederum bedroht nun auch italienische, niederländische und Schweizer Firmen wegen ihrer Beteiligung am Bau der Pipeline mit Strafen. Könnte Berlin Nord Stream 2 nicht durchsetzen, nachdem es schon das Iran-Geschäft deutsch-europäischer Unternehmen nicht retten konnte, dann hätte es seinen zweiten großen Machtkampf gegen Washington verloren: schlechte Voraussetzungen für die angestrebte deutsch-europäische Weltpolitik.

Im Kasernenhofton

Für heftigen Unmut hat in den vergangenen Tagen der jüngste Vorstoß des US-Botschafters in der Bundesrepublik, Richard Grenell, gesorgt. Grenell hatte bereits an seinem ersten Tag im Amt, dem 8. Mai 2018, deutsche Unternehmen per Twitter ultimativ aufgefordert, ihre Geschäfte in Iran "sofort herunterzufahren". Bereits damals hieß es in Berlin höchst verärgert, Grenells Kommandos im "Kasernenhofton" seien empörend.[1] Bereits wenige Wochen später kündigte der Botschafter im Interview mit der ultrarechten US-Onlineplattform Breitbart an, er wolle künftig "andere Konservative in ganz Europa stärken". Dieses Bekenntnis, zu einer weiteren Verschiebung der europäischen Politik nach rechts beitragen zu wollen, ist gleichfalls auf scharfe Kritik gestoßen.[2] Grenell hat im Sommer und im Herbst immer wieder nicht nur für den Verkauf von US-Flüssiggas in Deutschland geworben, sondern auch allgemein mit Sanktionen gegen Konzerne gedroht, die sich in irgendeiner Form am Bau der Pipeline Nord Stream 2 beteiligen.[3] Zuletzt ist er Berichten zufolge dazu übergegangen, einzelnen Unternehmen in individuellen Schreiben Repressalien in Aussicht zu stellen. Dies hat jetzt zu massiven Protesten aus Wirtschaft und Politik geführt.

"Sich nicht bevormunden lassen"

Bereits vergangene Woche hat sich der Vorsitzende des "Ost-Ausschusses - Osteuropavereins der Deutschen Wirtschaft", Wolfgang Büchele, auf dem Neujahrsempfang seiner Organisation offen gegen die US-Drohpolitik gewandt. Diese steht nicht nur lukrativen Geschäften der Industrie, sondern auch den Berliner Bemühungen um eine eigenständige deutsch-europäische Weltpolitik [4] diametral entgegen. "Hier steht inzwischen mehr auf dem Spiel als ein Wirtschaftsprojekt wie Nord Stream 2 oder wirtschaftliche Beziehungen mit dem Iran", erklärte Büchele: "Es geht um unsere Selbstachtung und unsere Souveränität."[5] Auch Außenminister Heiko Maas äußerte sich auf der Veranstaltung in diesem Sinne. "Nord Stream 2 mit einseitigen Sanktionen zu belegen, ist jedenfalls nicht der richtige Weg", wird Maas zitiert: "Fragen der europäischen Energiepolitik müssen in Europa entschieden werden, nicht in den USA".[6] Gestern hat nun der Vorsitzende des österreichischen Energiekonzerns OMV, Rainer Seele, nachgelegt. Seele hatte zuvor die Kasseler BASF-Tochterfirma Wintershall geleitet, die zu den von Grenell bedrohten Unternehmen zählt. Er erklärte gestern, Grenells Schreiben sei "eine vollkommen inakzeptable Bedrohung von deutschen Unternehmen": "Europa darf sich bei energiepolitischen Fragen nicht von den USA bevormunden lassen".[7]

Weltpolitische Ambitionen

Tatsächlich wäre es ein gravierender Rückschlag für die weltpolitischen Ambitionen Berlins, sollte es Washington gelingen, Nord Stream 2 gleichsam in letzter Sekunde zu verhindern. Bereits im Streit um das erneute Inkraftsetzen der US-Iran-Sanktionen hat die Bundesregierung sich bislang nicht durchsetzen können: Deutsche Unternehmen haben sich - von teuren Strafen in Washington bedroht - trotz gegenteiliger Aufforderungen Berlins und der EU aus Iran zurückgezogen; die lauthals angekündigte Schaffung eines Finanzinstruments, mit dem sich Geschäfte mit Iran ohne Rückgriff auf den US-Dollar abwickeln lassen, kommt nicht in die Gänge. Müsste die Bundesregierung jetzt auch noch im Streit um Nord Stream 2 der Trump-Administration weichen, dann verlöre ihr Anspruch, eine führende Rolle in der globalen Politik zu spielen, immer mehr an Glaubwürdigkeit. Entsprechend hat der Staatssekretär im Auswärtigen Amt Andreas Michaelis bereits im Herbst erklärt: "Ich möchte nicht, dass europäische Energiepolitik in Washington definiert wird". Bei Nord Stream 2 seien Berliner "Kerninteressen" berührt; die Entscheidung über die Pipeline sei eine Frage der Souveränität.[8]

Sanktionen gegen Spezialfirmen

Im Machtkampf mit der Bundesregierung hat die Trump-Administration zuletzt die Kampfzone ausgeweitet und auch Konzerne in anderen Staaten attackiert. So bedroht Washington inzwischen auch zwei Spezialfirmen, deren Tätigkeit für Nord Stream 2 als schwer zu ersetzen gilt, mit Strafmaßnahmen. Bei den beiden Firmen handelt es sich zum einen um den italienischen Konzern Saipem, der seine Arbeiten allerdings schon weitgehend fertiggestellt haben soll, und um die Allseas Group aus der Schweiz. Allseas ist, so heißt es, an der Verlegung von mehr als 90 Prozent der Rohre beteiligt.[9] Für einzelne Firmen wären US-Sanktionen ein empfindlicher Schlag. Die Drohpolitik der Trump-Administration wirft damit auch die Frage auf, ob die Bundesrepublik bei der Verfolgung ihrer Energieinteressen in der Lage ist, europäische Firmen gegen Übergriffe aus Washington zu schützen, oder ob sie deren etwaigen Rückzug hinnehmen muss.

Druck auf Den Haag

Der Machtkampf um Nord Stream 2 eskaliert daneben auch in den Niederlanden, die über die britisch-niederländische Shell an Nord Stream 2 beteiligt sind. Im Dezember druckte die niederländische Tageszeitung De Telegraaf einen Beitrag des US-Botschafters in Den Haag, Pete Hoekstra, der darin forderte, den Bau der Pipeline "zu stoppen".[10] Ob Hoekstra - nach Grenells Vorbild - auch dazu übergegangen ist, einzelne Unternehmen mit Strafen zu bedrohen, ist nicht bekannt; neben Shell sind mindestens zwei weitere niederländische Firmen - Van Oord und Boskalis - am Bau der Röhre beteiligt.[11] Anfang Januar hat der russische Botschafter in Den Haag, Alexander Shulgin, eine Antwort auf Hoekstras Forderung verfasst. In dem Beitrag, den ebenfalls De Telegraaf veröffentlicht hat, kritisierte Shulgin, die Vereinigten Staaten maßten sich, indem sie "anderen sagten, was sie zu tun hätten", eine "fehlgeleitete Messiasrolle an".

Mit hohem Tempo

Unterdessen schreitet der Bau von Nord Stream 2 mit hohem Tempo voran. Schon Ende Dezember waren, wie berichtet wurde, von den etwas mehr als 1.200 Pipeline-Kilometern bereits rund 370 verlegt worden; weiterhin ist geplant, die Erdgasleitung bis Ende dieses Jahres fertigzustellen, um sie spätestens zum 1. Januar 2020 in Betrieb nehmen zu können. Gelänge dies, dann hätte Berlin in zumindest einem Streitfall einen wichtigen Punktgewinn gegen Washington erzielt.

