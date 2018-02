BERLIN/BRÜSSEL (Eigener Bericht) - Nach der Einigung der EU-Finanzminister, den Spanier Luis de Guindos für das Amt des EZB-Vizepräsidenten zu nominieren, steigen die Chancen für Bundesbankchef Jens Weidmann auf den EZB-Präsidentenposten. Die Entscheidung für de Guindos ist in Berlin auf Zustimmung gestoßen; der amtierende spanische Wirtschaftsminister gilt als einer der Väter der spanischen Immobilienblase. Wegen des Regionalproporzes in der EU ist nach der Einigung auf ihn als EZB-Vize nun die Entscheidung für einen Nordeuropäer als EZB-Präsidenten zu erwarten. Denkbar wäre laut Beobachtern ein Deal, der Weidmann an die EZB-Spitze brächte und Frankreich mit dem Posten des Kommissionspräsidenten bediente. Der gegenwärtige Bundesbankchef ist in Südeuropa unbeliebt, weil er Aufkaufprogramme des jetzigen EZB-Präsidenten Mario Draghi systematisch zu verhindern suchte, die in den schwer von der Krise erschütterten Ländern als überlebenswichtig galten. Mit einem EZB-Präsidenten Weidmann stiege die deutsche Machtkonzentration in den Finanzinstitutionen der Eurozone weiter an.

"Eine vortreffliche Wahl"

Zu Beginn dieser Woche ist eine wichtige Vorentscheidung im Tauziehen um den Posten des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) gefallen. Auf dem Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel ist der spanische Wirtschaftsminister Luis de Guindos als künftiger EZB-Vizepräsident vorgeschlagen worden, nachdem Irland seinen Kandidaten, den irischen Notenbankchef Philip Lane, zurückgezogen hatte.[1] De Guindos wird somit den Portugiesen Vítor Constâncio ablösen, der den Posten planmäßig Ende Mai verlässt. Die Personalentscheidung ist ausdrücklich vom geschäftsführenden Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) begrüßt worden. De Guindos sei eine "vortreffliche Wahl", erklärte Altmaier bereits im Vorfeld des Treffens. Den konservativen spanischen Politiker hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Finanzminister Wolfgang Schäuble bereits bei seiner Kandidatur für den Eurogruppenvorsitz im Jahr 2015 unterstützt, wobei er damals letzten Endes gegen den amtierenden Eurogruppenchef, den Niederländer Jeroen Dijesselboem, unterlag. De Guindos, der bereits von 1996 bis 2004 die Wirtschaftspolitik der konservativen spanischen Regierung Aznar mitbestimmt hatte, gilt wegen seiner Beteiligung an der 2002 ausgearbeiteten Bodenreform als einer der Väter der spanischen Immobilienblase.[2] Als Wirtschaftsstaatssekretär formulierte er Reformen, die ländliche Flächen in Bauland umwandelten - und damit den spanischen Immobilienboom auslösten.

Vereinzelte Kritik

Vereinzelte Kritik an der Nominierung wurde im Europaparlament geübt. So erklärte etwa der finanzpolitische Sprecher der Fraktion der Grünen, Sven Giegold, ein "direkter Wechsel aus der Eurogruppe in die Führung der EZB" gefährde die Unabhängigkeit der Zentralbank. Die Eurogruppe wurde nach dem Beginn der Eurokrise vom damaligen deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble zu einem informellen, durch ihn dominierten Machtzentrum der EU-Krisenpolitik ausgebaut, das eine harte Austeritätspolitik insbesondere gegenüber den Staaten Südeuropas, darunter Griechenland, formulierte.

Weidmanns Chancen steigen

Weil bei der Vergabe von EU-Spitzenposten immer eine Balance zwischen unterschiedlichen Ländergruppen gewahrt werden muss, steigen mit de Guindos' Nominierung die Chancen von Bundesbankchef Jens Weidmann, den Posten des EZB-Präsidenten zu erhalten. Ein Südeuropäer als EZB-Vizechef erhöhe die "Wahrscheinlichkeit, dass ein Vertreter der nördlichen Euro-Länder 2019 EZB-Präsident Mario Draghi auf dem Chefsessel folgt", heißt es etwa in Berichten.[3] Weidmann gilt als einer der schärfsten Kritiker des derzeitigen italienischen EZB-Präsidenten, dessen expansive Geldpolitik in der Eurokrise den hochverschuldeten Staaten Südeuropas zugute kam - und dort die Folgen der Berliner Austeritätsdiktate abmilderte. Mario Draghi wird Ende Oktober 2019 aus dem Amt scheiden. Die Kandidatur des deutschen Notenbankchefs, der wegen seiner strikten geldpolitischen Linie besonders im Süden der Eurozone äußerst unbeliebt ist, wird von der Bundesregierung seit Monaten öffentlich unterstützt.[4] Quellen aus der Brüsseler Bürokratie geben gegenüber Medienvertretern zu verstehen, der Spanier habe sich gegenüber dem Kandidaten aus Irland durchsetzen können, weil er die "Rückendeckung Frankreichs bekam" [5], während das EU-Parlament den Iren Lane favorisiert habe. Hierbei deute sich ein für die Postenvergabe in der Eurozone charakteristisches Quid pro quo an, bei dem Frankreich "beispielsweise den künftigen Präsidenten der EU-Kommission stellen" könne. Diese EU-Schlüsselposition wird ebenfalls 2019 neu besetzt.

Expansive Geldpolitik vor dem Aus?

Den Hintergrund der erbitterten Auseinandersetzungen um die Draghi-Nachfolge bildet dessen in der Bundesrepublik abgelehnte expansive Geldpolitik. Die Zinsen wurden von der EZB im Verlauf der Eurokrise auf das Rekordtief von 0,0 Prozent gesenkt, während ein massives Staatsanleihen-Aufkaufprogramm den hochverschuldeten südeuropäischen Krisenländern den dringend notwendigen finanzpolitischen Überlebensspielraum verschaffte. Offiziell soll das EZB-Programm mindestens bis Ende September 2018 fortgesetzt werden und ein Volumen von 2,55 Billionen Euro erreichen. Angesichts der verbesserten Konjunktur in der Eurozone mehren sich allerdings die Forderungen, es einzustellen. Anfang Februar forderte Weidmann ein rasches Ende - trotz des "stärkeren Euro und der Volatilität auf den globalen Finanzmärkten", wie US-Medien bemerkten.[6] Weidmann wollte eine "kurze Verlängerung" des als "quantitative Lockerung" (Quantitative Easing, QE) beschriebenen Aufkaufprogramms nicht ausschließen; doch zugleich vertrat er die Auffassung, die Eurozone habe sich bereits stärker erholt als die US-Wirtschaft zum Zeitpunkt der Einstellung der dortigen QE-Programme. Zudem solle die Eurozone sich bei der Straffung ihrer Geldpolitik nicht durch Turbulenzen auf den Finanzmärkten "ablenken" lassen, forderte Weidmann.

Deutsche Machtkonzentration

In US-Medien kommen skeptische Stimmen bezüglich der Personalie Weidmann zu Wort, der als "Falke", als einseitig auf Monetarismus setzender Ökonom eingestuft wird.[7] Weidmann habe zu häufig die Entscheidungen der EZB in den vergangenen Jahren kritisiert, um jetzt noch tatsächlich als deren Präsident in Frage zu kommen, erklärte ein Finanzmarktanalyst; zudem gebe es immer noch "zu viel Opposition in anderen Mitgliedsstaaten" der Eurozone, als dass der Bundesbankchef in den Chefsessel der EZB aufsteigen könne. Überdies herrsche schon jetzt eine starke deutsche Machtkonzentration in entscheidenden finanzpolitischen Institutionen der Eurozone: So seien die Vorsitzenden der Europäischen Investmentbank, des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und des "Single Resolution Board", das den Bankenabwicklungsmechanismus im Falle von Pleiten überwacht, allesamt Deutsche. Tatsächlich hat sich Berlin darauf konzentriert, die Schalthebel der Macht in jenen Bereichen der EU-Bürokratie zu erringen, die bei neuen Krisenschüben die Grundlagen der Krisenpolitik ausformen und durchsetzen würden. In dieses Bild passen die fortlaufenden Bemühungen der Bundesregierung - zuletzt beim jüngsten EU-Finanzministertreffen -, den ESM zu einem "europäischen Währungsfonds" auszubauen. Dieser könnte im Krisenfall den betroffenen Staaten im Gegenzug für Kredite die Wirtschafts- und Finanzpolitik diktieren.

Zwangsversteigerungen

Wie sich dies in der Praxis gestalten dürfte, lässt sich unverändert am Beispiel Griechenland beobachten. Dort setzt die Bundesregierung ihre unerbittliche Linie fort.[8] Vor dem jüngsten EU-Finanzmininstertreffen in Brüssel forderte Bundesfinanzminister Altmaier Athen auf, sämtliche Reformauflagen zu erfüllen, damit die nächste Kredittranche in Höhe von 6,7 Milliarden Euro freigegeben werde. Berlin dringt insbesondere auf die beschleunigte Zwangsversteigerung von Wohnungen und Wohnhäusern im Internet; die Verlagerung der Maßnahmen in die Anonymität des virtuellen Raums soll Protesten den Boden entziehen. Obwohl Athen mittlerweile 108 der insgesamt 110 verlangten "Reformmaßnahmen" umgesetzt hat, kommt es immer noch zu Verzögerungen bei den Krediten; die Auszahlung der aktuellen Tranche, die eigentlich schon für Januar vereinbart war, soll nun - das hat der deutsche Chef des Euro-Rettungsschirms ESM, Klaus Regling, erklärt - frühestens Mitte März erfolgen.[9]

