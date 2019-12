Deutsche Neuordnung Europas

1871-1918 Die "Neuordnung Europas" ist sowohl stets wiederkehrender Vorwand als auch ausgesprochene Zielsetzung deutscher Expansionspolitik. Bereits bei der Reichsgründung (1870/1871) erfolgte diese "Neuordnung" durch Krieg, damals gegen Frankreich. In der Folgezeit rüstete das Kaiserreich weiter auf. Die wirtschaftliche und politische Expansion bediente sich zahlreicher Theoriegerüste, die den Eroberungswillen verbrämten. Der folgenreichste Ansatz wollte eine europäische "Neuordnung" durch Diktat angeblicher Gesetzmäßigkeiten von "Rasse", "Boden" und "Raum" erreichen. Nach Meinung zahlreicher Autoren gehört die in solchen Theorien zum Ausdruck kommende Vorstellungswelt dem Mittelalter an. Sie scheint von der Aufklärung unberührt und läßt Elemente frühzeitlicher Grausamkeit erkennen.

Die besondere deutsche Aggressivität nimmt zuerst in der Kolonialpolitik Gestalt an (Ausrottungfeldzüge in Afrika). Wenig später, am Vorabend des 1.Weltkriegs, begnügt sich das kaiserliche Expansionsprogramm nicht länger mit der "Neuordnung Europas". Es strebt jetzt nach Weltherrschaft.

Weite Teile der deutschen Bevölkerung lassen sich in diese Zielsetzung einbinden. Der um sich greifende Nationalismus neutralisiert soziale Forderungen, so daß das Aufbrechen innerer Widersprüche weitgehend vermieden wird. Um auch oppositionelle und skeptische Deutsche in das Expansionsprogramm zu integrieren, wird die "Neuordnung Europas" als besondere deutsche Verpflichtung dargestellt. Ziel sei die Befreiung der in Europa unterdrückten Völker sowie die Verbreitung wirtschaftlichen und politischen Fortschritts. Die "Neuordnung Europas" diene nur und ausschließlich dem Frieden, heißt es.

DM 48,- Seit dem Mittelalter hinken die Verhältnisse in "Deutschland und Preußen" den Entwicklungen im übrigen Europa hinterher, schreibt der Autor. Noch im 19. Jahrhundert werde das staatliche Leben von "mittelalterlich-barbarischen"Zügen geprägt. Demokratische Bewegungen erleiden in Deutschland Niederlage um Niederlage.

Grundlagenwerk zum Verständnis des sich Ende des 19. Jahrhunderts entfaltenden deutschen Imperialismus und seiner Ordnungsvorstellungen. Mittels weltweiter Untersuchung von "Boden", "Rasse" und "Raum" begründet der bis heute in Deutschland angesehene Autor einen "Expansionstrieb" der "gesunden Völker", zu denen er an erster Stelle das deutsche zählt.

Zuspitzung des sozialdarwinistischen Ansatzes deutscher Expansionstheorien. Demnach "kämpft überall auf der Erde Leben mit Leben um Raum." Diesem "Kampf ums Dasein" müssen sich die Deutschen stellen und aufgrund ihrer Rassezugehörigkeit gewinnen, schreibt der Autor. Siehe zu Ratzels "Lebensraum"-Konzept auch die späteren Ideologen des Nationalsozialismus (Carl Schmitt, Karl Haushofer).

Weltpolitik, Imperialismus und Kolonialpolitik

Der Vorsitzende des Alldeutschen Verbandes ruft nach "Errichtung eines deutschen Weltstaates." "Der deutsche Imperialismus", schreibt Hasse, habe einen "Anspruch auf ausschließliche Beherrschung des Weges von Hamburg nach Konstantinopel und der Mündung des Euphrat und Tigris."

Fritz Fischer

Griff nach der Weltmacht

Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/1918

ISBN 3-7700-0902-9

Quellenwerk zum grundsätzlichen Verständnis deutscher Strategien bei der "Neuordnung Europas". Für den hier behandelten Zeitraum (1871-1918) belegen zahlreiche Dokumente, daß die kaiserliche Expansion wirtschaftspolitischen Interessen folgt und mit nationalistischer Demagogie aufgeladen wird. Deutschland habe sich einem "ethischen Imperialismus" zu verschreiben, heißt es: "Eine so ungeheuere Kraft, wie wir sie in diesem Kriege entfaltet haben, muss sich vor der Welt ethisch begründen, will sie ertragen werden".

Das "Dekompositionsinteresse" Deutschlands, das Interesse an einer Zerlegung von Staaten in Ost- und Südosteuropa, hat eine alte Tradition; es sollte und soll deutsche Vorherrschaft garantieren und wird nun, nach 1990, erneut in die Praxis umgesetzt: Zunächst bezüglich der UdSSR, dann bezüglich Russlands. Die Tradition reicht von Friedrich Naumann und Paul Rohrbach (um 1900) über den 1. Weltkrieg, die Außenpolitik der Weimarer Republik, die Expansionspolitik des Nationalsozialismus und die außenpolitische Perspektive der Regierung Goerdeler (20. Juli 1944) bis in die heutige Phase ihrer Realisierung - freilich unter heute neuen (und riskanten) Bedingungen. Es ist die Traditionslinie des "deutsch geführten Mitteleuropa".

1918-1945 Nach dem verlorenen Krieg modifiziert die deutsche Außenpolitik ihre Mittel, nicht aber das Ziel. Die "Neuordnung Europas" soll nun in mehreren Etappen erfolgen:

1. Revision des Versailler Friedensvertrages, um die verloren gegangenen Territorialgebiete wiederzugewinnen;

2. Aufstieg zur "gleichrangigen" europäischen Großmacht;

3. Kontinentale Führungsrolle.

Wegen des nach 1918 geltenden Rüstungsverbots werden in der ersten Etappe die üblichen diplomatischen Mittel eingesetzt. Dazu gehören auch subversive Aktionen in den europäischen Nachbarstaaten. In der zweiten Etappe beginnt die (heimliche) Aufrüstung. Daran schließen sich unverhohlene Gewaltdrohungen und territoriale Übergriffe an, die in der dritten Etappe einen neuen Weltkrieges auslösen.

Trotz zahlreicher Interessengegensätze innerhalb der staatlichen Bürokratien und privaten Wirtschaftsverbände bleiben die deutschen Zielprojektionen in sämtlichen Phasen konstant: Das eigene Herrschaftsgebiet soll ökonomisch zum "Großraum" und politisch zu "Europa" erweitert werden. "Ergänzungsräume" sind Afrika und Asien.

Die in der deutschen Geopolitik enthaltenen rassistischen Elemente (vgl. 1871-1918: Friedrich Ratzel u.a.) werden von Etappe zu Etappe stärker. Im Endstadium der deutschen Expansion ist dieser Rassismus bestimmend und setzt sich auch gegen Wirtschaftsinteressen durch. Die angeblichen Gesetzmäßigkeiten von "Rasse", "Boden" und "Raum" begeistern die überwiegende Anzahl der deutschen Bevölkerung. In der "Volksgemeinschaft" steigert sich die besondere deutsche Aggressivität zu unvorstellbaren Verbrechen.

Der von der etablierten westdeutschen Historikerzunft heftig angefeindete Hamburger Autor untersucht die spezifischen Strukturen gesellschaftlicher, ökonomischer und politischer Macht im deutschen Kaiserreich. Fischer stellt die expansive und aggressive Außenpolitik des wilhelminischen Reiches dar, um zu zeigen, , welche Rolle den Eliten dabei zukam und in welchem Maße sie Hitlers Aufstieg ermöglichten.

Walter v. Goldendach/Hans-Rüdiger Minow

Von Krieg zu Krieg

Die deutsche Außenpolitik und die ethnische Parzellierung Europas

ISBN 3-931745-02-3

München: Das Freie Buch, 1999

Die Autoren entwickeln das Programm einer zukünftigen europäischen Wirtschaftsordnung unter deutscher Führung. Um die "rationellere Ausnutzung der Produktionskapazitäten" und eine "bessere Bedienung der Absatzmärkte" zu bewerkstelligen, sollen die nationalen Zollgrenzen fallen. Deutschland werde seine Industrieprodukte widerstandslos exportieren können, während aus dem übrigen Europa vor allem Agrar- und Halbfertigprodukte eingeführt werden ("Grundsatz einer regionalen Ordnung von Erzeugung und Absatz im europäischen Raum").

Ulrich Herbert

Best

Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft 1903-1989

ISBN 3-8012-5019-9

Die umfangreiche Edition ist ein Grundlagenwerk, das die Praxis der deutschen "Neuordnung" anhand zahlreicher "Dokumente aus den verschiedensten Instanzen des faschistischen Machtapparats" belegt. In den äußerst sorgfältig edierten Bänden sind die wichtigsten Selbstaussagen zur wirtschaftlichen Ausplünderung und detaillierte Befehle zur Massenvernichtung in den besetzten Ländern versammelt. Mit präzisem Kartenmaterial.

Der Autor beschreibt den politischen "Wiederaufstieg" des SS-Mannes Best in der Bundesrepublik Deutschland.

1945-1989 Die Wiedergewinnung des deutschen Machtpotentials erfolgt nach Weimarer Muster: Wie damals wird eine Revision der Kriegsergebnisse, insbesondere die Rückgabe der verlorenen Territorialgebiete, verlangt. Westdeutschland verspricht Friedfertigkeit, für die es im Rahmen eines "vereinten Europa" Garantien abgibt. Nach einer nur kurzen Schwächeperiode erfolgen wirtschaftliche und militärische Rekonstruktion. Die Bundesrepublik Deutschland steigt zur führenden europäischen Macht auf, bleibt aber bis in die achtziger Jahre politisch eingeengt, da ihr der Zugriff auf Osteuropa verwehrt ist.

Mit zunehmender wirtschaftlicher Stärke werden deutsche Rufe nach einer europäischen "Neuordnung" lauter. Man müsse "antiquiertes Nationaldenken überwinden" und eigene Souveränitätsrechte in ein gemeinsames "Europa"einbringen, fordern Bonner Politiker von ihren Nachbarn.

Während der auf die westeuropäischen Partner ausgeübte Entstaatlichungsdruck zunimmt, verfolgt die Bundesrepublik ein unbeirrt nationales Programm und erreicht die territoriale Einverleibung der DDR. Jetzt müsse auch der übrige "Lebensraum Osten" zurückgewonnen werden, heißt es bei Autoren, die in liberalen Zeitschriften publizieren.

Die seit 1945 verfolgte Politik der Weltkriegssieger, insbesondere die auf deutsche Unterordnung zielende Politik der USA, endet 1989 in einem Fiasko.

Volker R. Berghahn, Paul J. Friedrich

Otto A. Friedrich, ein politischer Unternehmer

Sein Leben und seine Zeit, 1902-1975

ISBN 3-593-34847-0

1945 bieten sich deutsche Industrielle und Militärs den USA als Verbündete an. Sie versprechen den Ausbau Deutschlands zu einem"antibolschewistischen Bollwerk". Wie bereits nach dem ErstenWeltkrieg ist das Ziel die "Wiedervereinigung mit den verloren gegangenen Teilen Deutschlands" und ein "gleichberechtigter Platz in Europa". Der Autor ist ehemaliger Präsident der deutschen Auslandsspionage (Bundesnachrichtendienst) und blickt auf den Übergang seiner Karriere vom Nationalsozialismus in das westliche Nachkriegsdeutschland zurück.

Bericht zur europäischen Entwicklung

Bericht zur europäischen Entwicklung

Bonn: 1990

Zahlreiche Vorfeld- und Tarnorganisationen der deutschen Außenpolitik stellen die Souveränitätsrechte der westeuropäischen Nachbarn in Frage ("Integration"). Die vom Auswärtigen Amt finanzierte "Europa-Union Deutschland" betreibt die "Entgrenzung der Grenze(n) durch `Grenzverwischung'. Den deutschen Einbruch in fremde Hoheitsrechte bezeichnet der Autor als `Glättung der Nahtstellen europäischer Raumordnungspolitik'". Er empfiehlt "Völkerrechtliche Absprachen zur Nichtanwendung des Völkerrechts in Grenzgebieten".

Hans-Dietrich Genscher

Rede auf dem Dreikönigstreffen der württembergischen FDP in Stuttgart am 6. Januar 1981. (Auszug).

Bonn: 1990

ISBN 3-87959-438-4 In den 1980er Jahren verstärkt die Bundesrepublik Deutschland den Druck auf ihre westeuropäischen Partner. Sie fordert: "Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik (...) und die Harmonisierung der Gesetzgebung".

François Mitterand

Tischrede des französischen Präsidenten am 20.12.1989 in Berlin (DDR)/Diskussion an der Karl-Marx-Universität Leipzig (DDR) am 21.12.1989 In: Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland: Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Vom Kalten Krieg zum Frieden in Europa. Dokumente von 1949-1989

Bonn: 1990

ISBN 3-87959-438-4 Spätestens im Dezember 1989 verlieren die Siegermächte des 2.Weltkriegs die von ihnen angestrebte Kontrolle über Nachkriegsdeutschland. Mitterands Warnungen vor einer Verschiebung der Grenzen kommen zu spät. Die Interventionen des französischen Präsidenten in der DDR offenbaren das völlige Scheitern der alliierten Europa-Politik.

1989-2002 Die Aufhebung der deutschen Teilung führt zu einer nationalen Rückbesinnung, die als "Normalisierung" ausgegeben wird. Das vereinigte Deutschland habe sich nun seiner europäischen "Verantwortung für den Frieden" zu stellen, heißt es. Wo immer die "Selbstbestimmung der Völker" und "Ethnien" in Gefahr gerate, müsse Berlin aktiv werden. In letzter Not werde Deutschland auch "Friedenswahrung durch Intervention von außen" betreiben, also Krieg führen müssen. Wie in den vorangegangenen Perioden imperialistischer Großmachtpolitik bleibt die "Neuordnung Europas" sowohl Vorwand als auch Ziel deutscher Herrschaftspläne. Operative Aktivitäten werden vor allem im Osten und Südosten des Kontinents ergriffen. Das Mitteleuropa-Programm aus kaiserlichen und nationalsozialistischen Zeiten erfährt eine Aktualisierung. Die deutsche Aussenpolitik greift nach Asien und Afrika aus. Spätestens Mitte der 1990er Jahre mißt sich der deutsche Anspruch an den USA, deren Führungsrolle angezweifelt und immer offener bestritten wird. "Europa" könne nur in Opposition zu Amerika entstehen, Deutschland müsse aus seiner Unterordnung heraustreten, heißt es. Dieses Selbstverständnis beginnt innenpolitische Unterschiede zu überbrücken. Auch führende Sozialdemokraten, Sozialisten und ehemalige Systemopponenten verlangen nach "internationaler deutscher Präsenz".

Georg Brunner

Nationality problems and minority conflicts in Eastern Europe

Strategies for Europe Gütersloh: Bertelsmann Foundation Publ., 1996 Georg Brunner

Nationalitätenprobleme und Minderheitenkonflikte in Osteuropa

Strategien für Europa Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, 1996 (aktualisierte und überarbeitete Auflage)

ISBN 3-89204-800-2

25,- DM Der weltweit zweitgrößte Medienkonzern Bertelsmann (Gütersloh) finanziert Hegemonialentwürfe für die "Neuordnung Europas" und kooperiert dabei mit dem Berliner Aussenministerium. In dem vorliegenden Band werden "Grenzrevisionen" in Ost- und Südosteuropas erwogen (Ungarn, Jugoslawien, Ukraine, Kasachstan usw.). Bestandteil der in Deutschland entworfenen "ethnischen" Neuordnung ist die statistische Selektion von europäischen "Minderheiten", darunter "Juden" und "Zigeuner".

Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland

Ein Stabilitätspakt für Südosteuropa vom 9. April 1999 (Entwurf).

Gerhard Schröder Berliner Regierungserklärung vom 19.April 1999 (Auszug). In: Walter v. Goldendach/Hans-Rüdiger Minow: Von Krieg zu Krieg. Die deutsche Außenpolitik und die ethnische Parzellierung Europas

Berlin: Verlag 8. Mai (Erste Auflage 1997); München: Das Freie Buch, 1999

ISBN 3-922431-71-2 Noch während sich das deutsche Militär auf Dauerbombardements jugoslawischer Städte konzentriert, entwirft das Auswärtige Amt Nachkriegspläne, die das Konzept der ethnischen Desintegration nunmehr zum Programm für ganz Südosteuropa erklären. Die von Sozialdemokraten und ehemaligen Systemopponenten geführte deutsche Regierung nennt den Krieg eine "neue deutsche Verantwortung (...) Es geht um den Gründungsakt für ein `Europa der Menschen und der Menschenrechte'".