Ein vergiftetes Abschiedsgeschenk

Mittwoch, 18.10.2017

Nachrichten

Interviews

Hintergrund

Dokumente

Rezensionen Kurznachrichten Aufnahmestopp Nach der partiellen Schließung der schwedischen Grenzen für Flüchtlinge verhängt das erste deutsche Bundesland einen Aufnahmestopp. ex.klusiv EU oder Krieg Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn warnt vor einem Zerfall der EU. ex.klusiv Neue Lager Die Innenminister der EU haben sich auf Maßnahmen geeinigt, die Flüchtlinge aus Deutschland fernhalten sollen. ex.klusiv Krieg in Europa? Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt warnt vor einem neuen Krieg in Europa. ex.klusiv Verletzte ausgeflogen Die Bundeswehr hat 20 verwundete Kämpfer aus der Ukraine zur Behandlung nach Deutschland ausgeflogen. ex.klusiv Außen und innen Der deutsche Außenminister moniert eine mangelnde Zustimmung in der Bevölkerung für eine offensive deutsche Weltpolitik. ex.klusiv Die Verantwortung Berlins Der ehemalige EU-Kommissar Günter Verheugen erhebt im Konflikt um die Ukraine schwere Vorwürfe gegen Berlin. ex.klusiv "Ein gutes Deutschland" Das deutsche Staatsoberhaupt schwingt sich zum Lehrmeister der Türkei auf. ex.klusiv Die Dynamik des "Pravy Sektor" Der Jugendverband der NPD kündigt einen "Europakongress" unter Beteiligung des "Pravy Sektor" ("Rechter Sektor") aus der Ukraine an. ex.klusiv Der Mann der Deutschen Die deutsche Kanzlerin hat am gestrigen Montag zwei Anführer der Proteste in der Ukraine empfangen. ex.klusiv

Aktuell Geschichte Archiv Info/Impressum Zwei Wege - Eine Katastrophe: Übereinstimmungen und Unterschiede in deutschen Europakonzepten, für die Wolfgang Schäuble und Jürgen Habermas stehen. Flugschrift No. 1 von Hans-Rüdiger Minow. Januar 2016. Als e-book (10,- Euro) oder in Print (18,90 Euro). : Übereinstimmungen und Unterschiede in deutschen Europakonzepten, für die Wolfgang Schäuble und Jürgen Habermas stehen. Flugschrift No. 1 von Hans-Rüdiger Minow. Januar 2016. Als e-book (10,- Euro) oder in Print (18,90 Euro). Flugschrift hier bestellen. Ein vergiftetes Abschiedsgeschenk BERLIN (Eigener Bericht) - Kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt des Finanzministers sucht Wolfgang Schäuble den künftigen Kurs der deutschen Euro-Politik mit einem Positionspapier auf Dauer festzulegen. Das Papier, das die EU-Kommission zugunsten des Euro-Rettungsfonds ESM, einer nicht demokratisch legitimierten, rein technisch arbeitenden Behörde, entmachten will, wird weithin als harter Affront gegenüber Brüssel eingestuft. Zudem geht Schäuble, wie Kommentatoren konstatieren, mit seinem Vorstoß auf "Konfrontationskurs" zu Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der die Euro-Politik stärker politisch zu steuern sucht. Mittlerweile kritisieren auch Spitzenvertreter deutscher Unternehmerverbände Schäubles extreme Austeritätspolitik: Indem diese auf lange Sicht den Bestand der Eurozone in Frage stellt, gefährdet sie deutsche Exportinteressen. Schäubles Vermächtnis Wolfgang Schäuble, dessen extremer, unter anderem für Griechenland ruinöser Austeritätskurs in der EU zuletzt selbst von deutschen Wirtschaftsfunktionären kritisiert wurde [1], will die deutsche Euro-Politik noch über seinen Abgang hinaus bestimmen. Mit seinem kürzlich bekannt gewordenen Positionspapier schlage der scheidende Bundesfinanzminister "Pflöcke ein", die von einer künftigen Bundesregierung "nicht so einfach ignoriert" werden könnten, hieß es in meinungsbildenden deutschen Zeitungen. Mit seiner eigenmächtigen Initiative belastet der Finanzminister zudem die anstehenden Koalitionsgespräche in Berlin, da die rechtsliberale FDP, die beste Aussichten hat, den künftigen Finanzminister zu stellen, viele seiner jüngsten Vorschläge rundweg abgelehnt. Der rechtskonservative Flügel der CDU, der keinerlei Kompromissbereitschaft bei der Ausgestaltung deutscher Machtpolitik in Europa erkennen lässt, soll durch Schäubles Initiative gestärkt werden. Brüssel: "Zu weich, zu nachgiebig" Im Kern geht es in Schäubles Positionspapier um den Ausbau des Euro-Rettungsfonds ESM zu einem europäischen Währungsfonds, der mit umfassenden Machtmitteln ausgestattet werden soll. Dies soll ausdrücklich zulasten der Befugnisse der EU-Kommission geschehen, die der scheidende Bundesfinanzminister wiederholt für ihre nachgiebige Haltung bei der Umsetzung der deutschen Austeritätspolitik in der EU kritisierte. Brüssel sei "zu weich, zu nachgiebig" gewesen; im Fall Griechenlands "sei die Kommission immer als erste bereit gewesen, gegenüber dem maroden Schuldnerland nachzugeben", hieß es aus dem Bundesfinanzministerium gegenüber den Medien.[2] Die Kontrollrechte der EU-Kommission müssten an den ESM übertragen werden, der von dem deutschen Ökonom Klaus Regling geführt wird. Im Gouverneursrat des ESM hat wiederum der scheidende niederländische Finanzminister Jeroen Dijsselbloem das Sagen, der allgemein als "Schäuble-Mann" charakterisiert wird.[3] Von den 80 Milliarden Euro im ESM, die zur Krisenprävention vorgesehen sind, hat Berlin 22 Milliarden beigetragen und beansprucht nun eine entsprechend dominante Rolle in der Institution für sich. Souveränitätstransfer Letztendlich gehe es darum, künftig in Europa "fiskalische Verantwortung und Kontrolle zusammenzuhalten", lautet eine Kernpassage des Schäuble-Papiers: Diejenigen Institutionen und Eurostaaten, die fiskalische "Verantwortung" übernähmen, hätten das Recht, Kontrolle auszuüben über diejenigen Länder, die Finanzmittel erhielten. Es gehe darum, bessere Instrumente zu schaffen, um "strukturelle Reformen" umzusetzen. Darunter versteht das deutsche Finanzministerium die Maßnahmen der deutschen Austeritätspolitik in der vergangenen Dekade. Der ESM soll in Zukunft die Einhaltung der - maßgeblich von Berlin auf dem Höhepunkt der Eurokrise formulierten - Euro-Kritierien überwachen, wozu er "mehr Mitarbeiter, mehr Geld - und vor allem viel mehr Rechte" benötige. Es gehe ausdrücklich um einen Transfer "nationaler Souveränität".[4] Darunter sollen künftig auch Interventionsrechte des ESM in der europäischen Peripherie zu verstehen sein. Damit strebt Berlin dannach, indirekt den Kernbereich staatlicher Souveränität, die Haushaltsplanung, in anderen Eurostaaten direkt beeinflussen zu können. Es sei deshalb wichtig, heißt es im Schäuble-Papier, "die ESM-Befugnisse auszuweiten und ihm eine größere Rolle bei der Beobachtung von länderspezifischen Risiken zuzuweisen".[5] Bei künftigen Krisenschüben solle der Schäuble'sche ESM nach dem Vorbild des IWF für "Umschuldungsmaßnahmen und ihre Koordinierung" verantwortlich sein und eine "faire Lastenteilung zwischen ESM und privaten Gläubigern" gewährleisten. Ein deutsches Interventionsinstrument Damit würde sich der ESM zu einem strikt von Berlin kontrollierten, europaweit operierenden haushaltspolitischen Interventionsinstrument wandeln; er würde zu einem neuen Mittel direkter deutscher Machtpolitik. Schäubles Vorstoß richtet sich damit nicht zuletzt frontal gegen die Pläne zur Umgestaltung der Eurozone, die Paris kurz nach den Bundestagswahlen vorantrieb. Präsident Emmanuel Macron fordert einen eigenen Haushalt, ein Parlament und einen Finanzminister für die Eurozone. Im Kern zielen seine Forderungen auf die Beseitigung der extremen europäischen Ungleichgewichte ab, insbesondere der deutschen Exportüberschüsse, die letztlich die Grundlage der deutschen Dominanz über die Eurozone, aber auch deren zunehmender Destabilisierung sind. Paris beharrt demgegenüber auf finanzpolitischen Transfermaßnahmen, auf Eurobonds oder auf einem gemeinsamen Euro-Haushalt - auf Maßnahmen also, die geeignet sind, Deutschlands Überschüsse in den Handelsbilanzen auszugleichen. Schäuble wiederum hat als Finanzminister stets versucht, Berlins klassische Beggar-thy-Neighbor-Politik möglichst lange aufrecht zu erhalten; damit hat er den sozioökonomischen Abgrund zwischen Deutschland und den Ländern vor allem Südeuropas weiter vertieft. Schäuble gegen Macron SchäublesVorschläge seien "meilenweit entfernt" von den Plänen des französischen Präsidenten, hieß es entsprechend in deutschen Medien: Paris wolle "mehr Geld für die Kommission, ein eigenes Budget für die Euro-Zone" - "weniger Nationalstaat, mehr Europa", während das Bundesfinanzministerium "mehr Macht für ein europäisches Kontrollgremium nach deutschen Vorstellungen" anstrebe.[6] "Andrew Watt, Vizechef des gewerkschaftsnahen IMK (Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung), sprach gar von einem "vergifteten Abschiedsgeschenk" des scheidenden Ministers für die Eurozone.[7] Der französische Präsident wolle hingegen die Eurozone nach dem Modell eines "traditionellen Bundesstaates" umbauen, der mit einem eigenen Euro-Budget "öffentliche Investitionen" tätigen könne. Dadurch solle verhindert werden, "dass Drittstaaten - wie in der Griechenland-Krise - massiv die Investitionen der betroffenen Länder beschneiden und damit die Krise weiter verstärken". Bei dem erwähnten "Drittstaat" handelte es sich um Deutschland, von dessen extremem, krisenverschärfendem Austeritätskurs sich Griechenland wie auch weitere Staaten Südeuropas bis heute nicht erholt haben. Differenzen im Establishment Die von Schäuble forcierte Berliner Krisenpolitik wird, weil sie langfristig destabilisierend auf die Eurozone wirkt, inzwischen sogar von Führungsgremien deutscher Unternehmerverbände kritisiert. Letztere wollen die Eurozone möglichst lange aufrecht erhalten, weil sie der deutschen Exportindustrie enorme Vorteile verschafft - zum einen bei Ausfuhren innerhalb des Währungsgebiets, zum anderen, da der Euro in Relation zur Wirtschaftsstärke der Bundesrepublik strukturell unterbewertet ist. Bereits Ende 2016 forderte BDI-Präsident Ulrich Grillo die Bundesregierung auf, Schäubles für die Eurozone kontraproduktiven Sparkurs zu korrigieren und die Stabilität des Währungsraums über die Austeritätspolitik des Finanzministers zu stellen. "Wir Europäer müssen den Griechen helfen. Wir müssen Griechenland im Euroraum und in der EU halten", forderte Grillo in offener Kritik an Schäuble, der damals noch auf den Ausschluss Griechenlands aus der Eurozone hinarbeitete.[8] Dass Schäuble, einer der beliebtesten Politiker in Deutschland, aus dem Finanzministerium ausscheiden und sich mit dem Amt des Bundestagspräsidenten zufrieden geben muss deutet auch auf erhebliche Differenzen im deutschen Establishment bezüglich der künftigen Europapolitik hin: Dem bislang dominierenden Flügel, dessen extremer Austeritätskurs von Schäuble vertreten wurde, tritt ein pragmatischer Flügel in der Exportwirtschaft entgegen, der der Bewahrung der Eurozone als zentraler Grundlage deutscher Macht Priorität verschaffen will.