Frischer Wind auf der Seidenstraße (I)

Mittwoch, 27.9.2017

Nachrichten

Interviews

Hintergrund

Dokumente

Rezensionen Kurznachrichten Aufnahmestopp Nach der partiellen Schließung der schwedischen Grenzen für Flüchtlinge verhängt das erste deutsche Bundesland einen Aufnahmestopp. ex.klusiv EU oder Krieg Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn warnt vor einem Zerfall der EU. ex.klusiv Neue Lager Die Innenminister der EU haben sich auf Maßnahmen geeinigt, die Flüchtlinge aus Deutschland fernhalten sollen. ex.klusiv Krieg in Europa? Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt warnt vor einem neuen Krieg in Europa. ex.klusiv Verletzte ausgeflogen Die Bundeswehr hat 20 verwundete Kämpfer aus der Ukraine zur Behandlung nach Deutschland ausgeflogen. ex.klusiv Außen und innen Der deutsche Außenminister moniert eine mangelnde Zustimmung in der Bevölkerung für eine offensive deutsche Weltpolitik. ex.klusiv Die Verantwortung Berlins Der ehemalige EU-Kommissar Günter Verheugen erhebt im Konflikt um die Ukraine schwere Vorwürfe gegen Berlin. ex.klusiv "Ein gutes Deutschland" Das deutsche Staatsoberhaupt schwingt sich zum Lehrmeister der Türkei auf. ex.klusiv Die Dynamik des "Pravy Sektor" Der Jugendverband der NPD kündigt einen "Europakongress" unter Beteiligung des "Pravy Sektor" ("Rechter Sektor") aus der Ukraine an. ex.klusiv Der Mann der Deutschen Die deutsche Kanzlerin hat am gestrigen Montag zwei Anführer der Proteste in der Ukraine empfangen. ex.klusiv

Aktuell Geschichte Archiv Info/Impressum Zwei Wege - Eine Katastrophe: Übereinstimmungen und Unterschiede in deutschen Europakonzepten, für die Wolfgang Schäuble und Jürgen Habermas stehen. Flugschrift No. 1 von Hans-Rüdiger Minow. Januar 2016. Als e-book (10,- Euro) oder in Print (18,90 Euro). : Übereinstimmungen und Unterschiede in deutschen Europakonzepten, für die Wolfgang Schäuble und Jürgen Habermas stehen. Flugschrift No. 1 von Hans-Rüdiger Minow. Januar 2016. Als e-book (10,- Euro) oder in Print (18,90 Euro). Flugschrift hier bestellen. Frischer Wind auf der Seidenstraße (I) BERLIN/TASCHKENT (Eigener Bericht) - Berlin nimmt einen neuen Anlauf zur Sicherung seines Einflusses in Zentralasien gegenüber Russland und China. Schauplatz ist Usbekistan, das bevölkerungsreichste Land der Region, das in den vergangenen 25 Jahren stets Schlüsselpartner der Bundesrepublik unter den fünf postsowjetischen Staaten Zentralasiens war. Lange Zeit unterhielt die Bundeswehr dort sogar einen Stützpunkt. Jetzt sucht die Bundesregierung mit einem Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen ihre Stellung in Usbekistan wieder zu stärken. Hintergrund ist einerseits das Bestreben des seit einem Jahr amtierenden Staatspräsidenten Shavkat Mirziyoyev, eine neoliberale Öffnung einzuleiten; andererseits setzen Einflussgewinne Russlands auf ökonomischem und militärischem Gebiet sowie die erheblich zunehmende wirtschaftliche Bedeutung Chinas Deutschland unter Druck: Soll die eigene Position in Zentralasien nicht geschwächt werden, gilt es, rasch gegenzusteuern. Ein neuer Anlauf Die Bundesregierung nimmt einen neuen Anlauf, um ihre Beziehungen zu Usbekistan wieder zu stärken. Erstmals seit fünf Jahren fand im Sommer eine Sitzung der Deutsch-Usbekischen Regierungsarbeitsgruppe für Handel und Investitionen statt. Zum ersten Mal hatte die Arbeitsgruppe 2012 getagt - mit dem erklärten Ziel, "die Grundlage für die weitere Vertiefung [der deutsch-usbekischen] Beziehungen" zu legen, wie der deutsche Botschafter damals erklärte.[1] Die fünfjährige Pause, die dieser Ankündigung folgte, zeigt, dass sich die Berliner Hoffnung auf wachsenden Einfluss in Taschkent bislang nicht erfüllt hat. Jetzt jedoch wittert der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft "frische[n] Wind". Wie er urteilt, "unterzieht sich [Usbekistan] seit der Amtseinführung des neuen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev einer Reformkur", um sich "wettbewerbsfähiger zu machen". Demnach strebt das Land an, "seine Wirtschaft [zu] modernisieren und [zu] diversifizieren", stellt damit eine neoliberale Öffnung in Aussicht und wünscht eine engere "Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen".[2] All dies liegt ganz im deutschen Interesse. Hilfe zur Liberalisierung Deutsche Medien hatten bereits mit dem Amtsantritt des neuen usbekischen Präsidenten Mirziyoyev im September 2016 die Hoffnung verbunden, die Regierung des Landes könne die sich jetzt abzeichnende neoliberale Öffnung forcieren. "Wenn sich Usbekistan Reformen nicht öffnet, wird es in den kommenden zehn bis fünfzehn Jahren zu einem harschen sozialen Kollaps kommen", zitierte beispielsweise das öffentlich-rechtliche Radio Ende 2016 einen usbekischen Politikwissenschaftler. "Beobachter und Analysten", so hieß es weiter, begrüßten jedenfalls "die kleinen Zeichen einer Öffnung, die Shavkat Mirziyoyev [...] bereits angedeutet hat".[3] Im März äußerte dann Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Notenwechsel zum 25. Jahrestag der Aufnahme deutsch-usbekischer Beziehungen, Deutschland und Usbekistan hätten in den seither vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten vielseitige Beziehungen im Wirtschafts-, Sicherheits- und Kulturbereich aufgebaut, "basierend auf Vertrauen"; Berlin sei deshalb bereit, Usbekistan nun bei der "Stärkung des Parlaments", vor allem aber bei der "Liberalisierung der Wirtschaft" zu helfen.[4] Die erste neoliberale Öffnung Die erste Welle einer neoliberalen Öffnung hatte Usbekistan bereits 2001 eingeleitet. Nachdem der IWF sein Büro in der usbekischen Hauptstadt Taschkent im Jahr 2000 wegen "mangelnder Reformfähigkeit" der Regierung geschlossen hatte, kam er schon wenig später - gleichzeitig mit der massiven westlichen Militärpräsenz in Zentralasien nach dem 11. September 2001 - wieder zurück.[5] Damals unterzeichnete der usbekische Präsident Islam Karimow einen "Letter of Intent" mit IWF-Vertretern, der die üblichen Liberalisierungsschritte vorsah.[6] Die Partnerschaft hielt nicht lange: Nach tagelangen heftigen Protesten massakrierten Repressionskräfte in der südusbekischen Stadt Andijan im Mai 2005 mehrere hundert Demonstranten. Die genaue Zahl der Todesopfer ist bis heute unbekannt. Die vom IWF forcierten neoliberalen Maßnahmen sind vermutlich der maßgebliche Grund für den Aufstand gewesen.[7] Die Regierung in Taschkent wandte sich abrupt von Washington ab; die US-Einheiten, die einen Stützpunkt in Usbekistan bezogen hatten, mussten ihre Basis räumen. Bleiben durften allerdings die deutschen Truppen im südusbekischen Termez, da sich die Bundesregierung mit offener Kritik zurückhielt.[8] Östliche Militärintegration Die neuen deutschen Bemühungen um verstärkten Einfluss in Usbekistan kommen nicht von ungefähr. Ende Mai begann in mehreren Ländern der GUS die Anti-Terror-Übung "Dushanbe Anti-Terror 2017". Es war die erste Übung dieser Art, die unter dem Dach des GUS-Anti-Terror-Zentrums durchgeführt wurde. Das Zentrum existiert bereits seit anderthalb Jahrzehnten. Usbekische Soldaten nahmen an der Übung teil. Das ist insofern bemerkenswert, als Usbekistan vor fünf Jahren aus der von Russland dominierten Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS), einem Militärbündnis, ausgetreten war. Experten sehen die Teilnahme des Landes an "Dushanbe Anti-Terror 2017" bereits als Abrücken von der Doktrin der Ablehnung einer Einbindung in Militärbündnisse, die Taschkent 2012 verabschiedet hatte.[9] Eine Rückkehr Usbekistans in die OVKS oder eine verstärkte militärische Integration der GUS-Mitglieder würde einen erheblichen Rückschlag für die deutschen Einflussversuche in Zentralasien bedeuten - und einen russischen Punktgewinn. Engere Wirtschaftsbeziehungen Ähnliches zeichnet sich auch auf ökonomischer Ebene ab. Bereits bei seinem im April 2017 durchgeführten ersten Staatsbesuch in Russland hatte der neue usbekische Staatschef Mirziyoyev Wirtschaftsverträge im Umfang von zwölf Milliarden US-Dollar unterzeichnet. Die Verträge umfassen Erdöl- und Erdgaslieferungen sowie die geplante Errichtung einer metallurgischen Fabrik in der usbekischen Hauptstadt Taschkent.[10] Ebenfalls im April unterzeichnete die russische Duma ein Abkommen, welches die Lieferung von Militärgütern nach Usbekistan und die Reparatur usbekischer Systeme durch russische Unternehmen vereinfachen soll. Eisenbahn nach China Hinzu kommt ein stetig wachsender Wirtschaftseinfluss Chinas. Die Volksrepublik hat im usbekischen Außenhandel die bisherige Nummer eins, Russland, bereits eingeholt und weitet nun auch ihre Investitionen aus. Im Mai etwa kündigten chinesische Unternehmer am Rande des Besuchs von Präsident Mirziyoyev in Beijing an, sie seien bereit, bis zu drei Milliarden US-Dollar in die usbekische Wasserkrafterzeugung zu investieren.[11] Zudem bereitet China die Einbindung Usbekistans in sein Projekt der "Neuen Seidenstraße" vor: Der Bau einer Eisenbahnstrecke aus dem westchinesischen Xinjiang durch Kirgisistan ins ostusbekische Fergana-Tal und damit eine engere ökonomische Anbindung an die Volksrepublik ist in Planung. Will Berlin nicht vollständig ins Hintertreffen geraten, dann drängt die Zeit, endlich wirksame eigene Erfolge zu erzielen.