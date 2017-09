Mittwoch, 20.9.2017

Ein besonderes Verhältnis (II) BERLIN/NAYPYITAW (Eigener Bericht) - Die brutalen Operationen der Streitkräfte Myanmars gegen die Minderheit der Rohingya verkomplizieren die geostrategisch motivierten Bestrebungen Berlins zur engeren Anbindung des Landes an die Bundesrepublik. Die Bundesregierung hat jüngst Anstalten gemacht, die deutsch-myanmarischen Militärbeziehungen, die bis Ende der 1980er Jahre eine bedeutende Rolle spielten, wieder aufzunehmen; so ist zum Beispiel die Ausbildung myanmarischer Offiziere durch die Bundeswehr im Gespräch. Hintergrund ist, dass China einen Transportkorridor durch Myanmar errichtet, der die Versorgung der Volksrepublik mit Rohstoffen aus Mittelost und Afrika unabhängig von der "Straße von Malakka", einer vom Westen leicht zu sperrenden Meerenge in Südostasien, sichern soll. Berlin hat seit der ökonomischen Öffnung Myanmars gegenüber dem Westen zunächst versucht, über Vorfeldorganisationen der deutschen Außenpolitik sowie über die Wirtschaft dem chinesischen Einfluss in Naypyitaw etwas entgegenzusetzen. Allerdings bleiben wirtschaftliche Erfolge bislang aus. Die Bundesregierung versucht nun, sich als Mittlerin bei einer Lösung des Konflikts mit den Rohingya in Stellung zu bringen. Partner in der Systemkonfrontation Die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Myanmar haben im Verlauf der vergangenen drei Jahrzehnte mehrmals einschneidende Kurswechsel erlebt. Der erste vollzog sich um 1990. Zuvor hatte Bonn großen Wert auf eine relativ enge Zusammenarbeit mit dem Land gelegt. Grund war das Bestreben, in der damaligen Systemkonfrontation nicht noch ein weiteres südostasiatisches Land an die sozialistische Welt zu verlieren. Die Bundesrepublik ließ dem Militärregime in Yangon deshalb nicht nur hohe Entwicklungshilfesummen zukommen; sie unterstützte auch die burmesischen Streitkräfte großzügig - mit Ausbildungsmaßnahmen, vor allem aber bei der Aufrüstung. Bonn sei ab Ende der 1950er Jahre bis 1988 "Burmas bedeutendste Quelle für Waffentechnologie und ein Schlüsselfaktor beim Aufbau einer einheimischen Rüstungsindustrie" gewesen, urteilt der Myanmar-Experte Andrew Selth. Auf dieser Grundlage habe sich schon recht bald "ein besonderes Verhältnis" entwickelt, das "unter Burmas auswärtigen Beziehungen einzigartig" gewesen sei (german-foreign-policy.com berichtete [1]). Vernachlässigbar Mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten in den Jahren von 1989 bis 1991 schwand aus bundesdeutscher Sicht die Notwendigkeit, sich aufwendig um Myanmar zu bemühen. Die Bundesrepublik konzentrierte sich zunächst vor allem darauf, ihre Macht in Ost- und Südosteuropa auszuweiten und den europäischen Kontinent neu zu ordnen. Die Vereinigten Staaten fokussierten ihre Außenaktivitäten bald auf die Erweiterung der NATO nach Osten und den Versuch, sich den Mittleren Osten zu unterwerfen. Südostasien besaß in den Planungen westlicher Strategen in den 1990er Jahren keine besondere Priorität; vor allem Myanmar galt in den westlichen Hauptstädten als ohne größere Nachteile vernachlässigbar. Insofern bot sich den Staaten von EU und NATO die Chance, nach der blutigen Niederschlagung der Proteste in Burma im August 1988 und der Nichtanerkennung des Wahlsiegs von Aung San Suu Kyi Sanktionen gegen Myanmar zu verhängen - und sich dadurch ohne jeden Nachteil als Vorkämpfer für die Menschenrechte zu profilieren. Nach dem Militärputsch und der blutigen Niederschlagung der Proteste im Jahr 1962 hatte der Westen ein eventuelles Abrücken von Burma aufgrund seiner machtpolitischen Interessen im Kalten Krieg noch klar abgelehnt. Das Malakka-Dilemma Einen Wandel in der Interessenlage Deutschlands und der anderen westlichen Mächte hat erst der Aufstieg Chinas gebracht. Für die Volksrepublik gewann Myanmar in den 2000er Jahren erheblich an Bedeutung. Hintergrund war ein Sachverhalt, den der damalige Staatspräsident Hu Jintao 2003 als "Malakka-Dilemma" charakterisierte: China bezog einen Großteil seiner wachsenden Importe, darunter 80 Prozent seiner Erdöleinfuhren, auf dem Seeweg durch die Straße von Malakka, eine Meerenge zwischen Malaysia, Indonesien und Singapur; damit aber sei seine Versorgung aufgrund der starken dortigen Präsenz westlicher Truppen "davon abhängig", dass die westlichen Mächte "den chinesischen Transit dulden", urteilte schon vor Jahren etwa das Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel (ISPK).[2] Beijing griff zur Lösung seines "Malakka-Dilemmas" auf den bereits im Zweiten Weltkrieg erprobten Plan zurück, eine neue Versorgungslinie ("Burma Road") aus dem Indischen Ozean über Myanmar nach Südwestchina zu etablieren. Bereits 2004 begannen die ersten Vorgespräche für den Bau einer Öl- und einer Gaspipeline, 2009 wurden entscheidende Vereinbarungen unterzeichnet. 2013 konnte die Gaspipeline in Betrieb genommen werden, die mittlerweile rund fünf Prozent der chinesischen Erdgaseinfuhren importiert. Seit diesem Frühjahr wird nun auch die Ölpipeline zur Versorgung der Volksrepublik genutzt. Deutsches Einflussstreben Mit der Bedeutung Myanmars für die Rohstoffversorgung des strategischen Rivalen China ist auch das Interesse des Westens an Einfluss in dem Land wieder spürbar gestiegen. Entsprechend begannen NATO und EU, ihren Druck auf die in Naypyitaw herrschenden Militärs zu verstärken; 2007 und 2008 kam es dabei zu offenen Umsturz- bzw. Interventionsdrohungen (german-foreign-policy.com berichtete [3]). Letztlich einigte man sich auf einen Deal, der die ökonomische Öffnung Myanmars gegenüber dem Westen und die Beteiligung der Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi an der Regierung, den Verbleib der tatsächlichen Macht aber in hohem Maße bei den Militärs vorsah.[4] Seither ist Berlin intensiv bemüht, sich in Myanmar in Stellung zu bringen. Mittlerweile sind unter anderem das Goethe-Institut sowie die politischen Stiftungen von CDU, CSU, FDP, SPD und Bündnis 90/Die Grünen präsent; Entwicklungsorganisationen sowie Wirtschaftsverbände entfalten rege Aktivitäten. Ökonomisch bleibt die Bundesrepublik hinter allen Erwartungen zurück: Abgesehen von einer Steigerung der Textilimporte ist der deutsche Handel mit Myanmar nach wie vor gering; bei den Genehmigungen für Auslandsinvestitionen stehen deutsche Firmen mit drei Projekten im Gesamtwert von 22 Millionen US-Dollar nur auf Platz 29 der Investitionsrangliste.[5] Fortschritte beim Bestreben, die eigene Stellung in Myanmar im Machtkampf gegen Beijing zu stärken, könnte aus Sicht Berlins möglicherweise eine Wiederaufnahme der 1988 abgebrochenen militärischen Beziehungen zu Myanmar bringen. Entsprechende Bemühungen sind im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht worden (german-foreign-policy.com berichtete [6]). Die Mittlerrolle Dabei verkomplizieren nun die brutalen Operationen der myanmarischen Streitkräfte gegen die Rohingya-Minderheit die Lage: Sie lassen den geplanten Ausbau der Militärkooperation als schwer vermittelbar erscheinen. Berlin laviert: Außenminister Sigmar Gabriel appelliert "an alle Seiten, zur Deeskalation beizutragen und die Zivilbevölkerung zu schützen".[7] Die Bundesregierung fordert Naypyitaw auf, humanitären Hilfsorganisationen endlich freien Zutritt zum Konfliktgebiet Rakhine zu gewähren. Ergänzend versucht Berlin, sich als Mittler in den blutigen Auseinandersetzungen mit den Rohingya in Stellung zu bringen: "Deutschland und die EU" seien "bereit", die myanmarische Regierung bei der Lösung des Konflikts "zu unterstützen", erklärt Gabriel.[8] Eine maßgebliche Rolle in der Konfliktbeilegung könnte in der Tat beitragen, die Positionen der Bundesrepublik in Myanmar zu stärken - gegen China.