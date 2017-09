Die Reparationsfrage

Freitag, 15.9.2017

BERLIN (Eigener Bericht) - Berlin erhöht im Streit um polnische Reparationsforderungen den Druck auf Warschau. Nach schroffen Reaktionen der Bundesregierung hat sich der Kabinettschef von Staatspräsident Andrzej Duda, Krzysztof Szczerski, bereits am Dienstag gezwungen gesehen, die Forderungen herunterzuspielen: Es gebe bislang "keinen offiziellen Antrag auf Reparationen", beschwichtigte Szczerski in einem Vortrag vor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Er hoffe sehr, dass das Thema "keinen Einfluss auf die Atmosphäre der Beziehungen" nehme. Mittlerweile haben die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags ein Positionspapier vorgelegt, das die Rechtspositionen der deutschen Entschädigungsverweigerung komprimiert zusammenfasst und die polnischen Forderungen scharf zurückweist. Mit Polen lehnt sich nach Griechenland ein zweiter Staat, der im Zweiten Weltkrieg unter mörderischer deutscher Besatzung litt, gegen die Bundesrepublik auf; auch italienische Opfer kämpfen beharrlich um Entschädigung für NS-Massenverbrechen. Italienische Gerichte geben ihnen mittlerweile Recht. Notwendig sei "eine neue europäische Schuldenkonferenz", urteilt der Vorstandssprecher der Initiative "Zug der Erinnerung", Hans-Rüdiger Minow, gegenüber german-foreign-policy.com. Wie man Reparationen umgeht Bereits im Vorgriff auf das erwartete Gutachten des Sejm, das polnische Reparationsforderungen gegen Deutschland wegen der NS-Massenverbrechen im Zweiten Weltkrieg als gerechtfertigt einstuft, haben die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags Ende August ein Positionspapier zu dem Thema verfasst. Es gibt die alte Rechtsauffassung der Bundesrepublik wieder, die darauf aufbaut, dass in allen einschlägigen Verträgen nach Kriegsende beschlossen wurde, Reparationen und Entschädigungen erst in einem künftigen Friedensvertrag festzulegen. Dies ist der Grund, weshalb Bonn strikt darauf bestand, den Zwei-plus-Vier-Vertrag vom 12. September 1990 bewusst nur "anstelle eines Friedensvertrages" zu schließen - dies "nicht zuletzt wegen der Gefahr von Reparationsforderungen", wie Horst Teltschik, ein damaliger Berater von Bundeskanzler Helmut Kohl, vor zwei Jahren einräumte: "Bekanntlich war das Nazi-Regime mit über 50 Ländern dieser Welt im Kriegszustand. Stellen Sie sich vor, wir hätten im Rahmen eines Friedensvertrages Reparationsforderungen von über 50 Staaten auf dem Tisch gehabt."[1] Das Schweigen des Zwei-plus-Vier-Vertrags zum Thema Reparationen, das dem Geist der erwähnten früheren Vereinbarungen Hohn spricht, wird von der Bundesrepublik nun sogar als angebliche Absage an Entschädigungen interpretiert: Die Vertragsparteien seien "sich einig" gewesen, so ist etwa im Positionspapier aus dem Bundestag zu lesen, "dass es in Bezug auf Deutschland keine vertragliche Regelung mehr über Reparationen geben sollte, weshalb der Zwei-Plus-Vier-Vertrag bis heute jegliche Reparationsforderungen gegen Deutschland sperrt".[2] Wie man Entschädigungen abwehrt Formalrechtlich stützt sich das Positionspapier neben der beschriebenen juristischen Finte auf eine Reihe weiterer bemerkenswerter Interpretationen. Dies betrifft unter anderem eine Erklärung der polnischen Regierung vom 23. August 1953, in der diese gegenüber der DDR "auf die Zahlung von Reparationen" verzichtete. Die Tatsache, dass in der Erklärung die DDR auch als "Deutschland" bezeichnet wurde, meinen die Autoren des Positionspapiers kurzerhand dahingehend auslegen zu können, dass damit ein - damals jenseits bundesdeutscher Rechtsfiktionen gar nicht existierendes - "Deutschland als Ganze(s)" gemeint gewesen sei.[3] Zu individuellen Entschädigungsansprüchen der Opfer von NS-Verbrechen wiederum heißt es in dem Papier, sie seien "als Teil der gesamten Reparationsfrage ... obsolet geworden" und könnten nicht mehr geltend gemacht werden. Ohnehin kenne das internationale Recht "keinen Anspruch auf Schadensersatz oder Entschädigung von Einzelpersonen gegen Staaten". Quod licet Iovi... Letztere Behauptung ist umso bemerkenswerter, als die Bundesrepublik Deutschland im Falle von Entschädigungsforderungen deutscher "Vertriebenen"-Verbände stets die gegenteilige Auffassung vertreten hat. So erklärte Kanzler Kohl am 21. Januar 1997 unmittelbar nach der Unterzeichnung der Deutsch-Tschechischen Erklärung, in der es mit Blick auf die Umsiedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei und ihre Enteignung hieß, dass "jede Seite ihrer Rechtsordnung verpflichtet bleibt": "Die Vermögensfrage, die bleibt natürlich offen."[4] Im Juni 2004 etwa teilte der damalige Staatssekretär im Auswärtigen Amt Jürgen Chrobog exemplarisch mit: "Die Bundesregierung hat gegenüber der kroatischen Regierung ihr Interesse an der Entschädigung deutscher Vertriebener anhängig gemacht."[5] Noch am 3. Juni erklärte der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk (CSU), in seiner Dankesrede für die Verleihung des diesjährigen Menschenrechtspreises der Sudetendeutschen Landsmannschaft: "Das Recht auf die Heimat als ein Menschenrecht impliziert viele Fragen, darunter natürlich auch die nach einer materiellen Entschädigung."[6] All diese Entschädigungsforderungen, die Berlin offen unterstützt, wurden und werden von Einzelpersonen gestellt und richten sich gegen Staaten. Keine Staatenimmunität Tatsächlich ist die deutsche Behauptung, Einzelpersonen könnten Staaten nicht auf Entschädigung verklagen, weil diese "Staatenimmunität" genössen, international zumindest umstritten. In Italien etwa hat der Kassationsgerichtshof in Rom der Behauptung in einem Urteil vom 22. Oktober 2014 widersprochen; seither sind mehrere Urteile ergangen, die Deutschland zur Zahlung von Entschädigung verpflichten. Berlin versucht deshalb, die italienische Regierung zu nötigen, gegen die Gerichtsurteile einzuschreiten: ein bemerkenswerter Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz.[7] Rom hat dem bislang nicht entsprochen; die Pfändung deutschen Eigentums in Italien zur Durchsetzung der Entschädigungszahlungen kann nicht mehr ausgeschlossen werden. Beharrlich Auch Griechenland erkennt die deutsche Entschädigungsverweigerung nicht mehr an. Zwar hat Ministerpräsident Aléxis Tsípras seine Initiative zur Durchsetzung von Entschädigungszahlungen, die er im August 2016 angekündigt hatte [8], nach massiver Intervention Berlins zunächst auf Eis gelegt. Staatspräsident Prokópis Pavlópoulos hat allerdings am 16. August in einer Gedenkrede anlässlich des deutschen Massakers im westgriechischen Komméno betont, sein Land beharre weiterhin darauf, nicht mit warmen Worten billig abgespeist zu werden.[9] Der Präsident gab sich zuversichtlich, die griechischen Forderungen juristisch durchsetzen zu können. Laut Angaben aus Athen müssen sich die notwendigen Entschädigungszahlungen auf mindestens 269, womöglich sogar 332 Milliarden Euro belaufen. Eine neue Schuldenkonferenz Rechnet man die griechischen Forderungen mit den polnischen zusammen - aktuell ist in Warschau von einem Betrag in Höhe von bis zu 840 Milliarden Euro die Rede -, dann ergibt sich eine Summe von mehr als einer Billion Euro. Auf diesen immensen Wert belaufen sich die Schäden, mit denen die betroffenen Länder mehr als 70 Jahre lang zurechtkommen mussten. Notwendig sei "eine neue europäische Schuldenkonferenz", urteilt Hans-Rüdiger Minow, Vorstandssprecher der Initiative "Zug der Erinnerung", die unter anderem dafür kämpft, den Nachkommen von NS-Opfern, die mit der Reichsbahn in die deutschen Vernichtungslager deportiert wurden, wenigstens die abgepressten Deportationsgebühren zurückzuerstatten (german-foreign-policy.com berichtete [10]). Sollten Reparations- respektive Entschädigungsverhandlungen "nicht zustande kommen", dann sei es, sagt Minow im Gespräch mit german-foreign-policy.com, "eine zivilgesellschaftliche Aufgabe", sie durchzusetzen.[11]