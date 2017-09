Die Freiheiten des Juniorpartners

Donnerstag, 07.9.2017

PARIS/BERLIN (Eigener Bericht) - Der französische Präsident Emmanuel Macron startet eine Offensive für eine in Berlin unerwünschte Umgestaltung der Eurozone. Macron schlägt vor, einen Euro-Finanzminister und ein Euro-Parlament zu etablieren und ihnen einen milliardenschweren Euro-Haushalt zur Verfügung zu stellen, um die Ungleichgewichte in der Eurozone einzudämmen und den Euro zu stabilisieren. Dafür wird er heute und morgen bei einem Besuch in Griechenland werben. Berlin lehnt das Vorhaben ab, da es dazu führen könnte, Mittel aus dem EU-Wohlstandszentrum in ärmere Staaten der Union umzuverteilen. Macron erhält Unterstützung von EU-Währungskommissar Pierre Moscovici, der am Wochenende in ungewohnt deutlicher Form die deutsch inspirierte EU-Krisenpolitik als "undemokratisch" und als einen "Skandal" angeprangert hat. Berliner Regierungsberater empfehlen, Macron, der aktuell Frankreich nach dem Modell der Agenda 2010 an deutsche Vorgaben anpassen will, gewähren zu lassen, um ihm den Rücken für die Kämpfe an der Heimatfront freizuhalten: Die Bundesregierung solle, heißt es, in Zukunft nicht so sehr als "Oberlehrer" auftreten. Die Umgestaltung der Eurozone Kern der europapolitischen Offensive, die Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gegenwärtig startet, ist das lange angekündigte Vorhaben, die Eurozone umzugestalten. Dabei geht es nicht um eine prinzipielle Abkehr von der deutschen Austeritätspolitik. Allerdings sollen die Spielräume vor allem für die in der Krise steckenden Staaten Südeuropas etwas erweitert werden, um ein auch auf Dauer wirksames Gegenmittel gegen den immer wieder drohenden Kollaps einzelner Euroländer wie Griechenland oder Italien zu entwickeln und so den Euro auf lange Sicht zu stabilisieren. Dazu will Macron einen eigenen Haushalt für die Eurozone schaffen. Die Vergabe der Mittel soll nicht von der Erfüllung von Kürzungsdiktaten abhängig gemacht, sondern durch politische Entscheidungen gesteuert werden. Dafür sollen ein Euro-Finanzminister und ein Euro-Parlament etabliert werden. Um die Debatte darüber entschlossen vorantreiben zu können, verlangt Paris den Vorsitz der Eurogruppe, den Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire im Januar übernehmen soll; perspektivisch soll der Eurogruppenchef mit dem Euro-Finanzminister personalidentisch sein. Paris ist offenbar bereit, im Gegenzug dem Bundesbank-Präsidenten Jens Weidmann den Weg an die Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) zu ebnen.[1] Dennoch hat Macron mit erbittertem Widerstand aus Deutschland zu rechnen, das jede zusätzliche Umverteilung über ein Eurozonen-Budget ablehnt. Dies gilt umso mehr, als Macron für dieses Budget einen Betrag in Höhe von einigen Prozentpunkten des Eurozonen-Bruttoinlandsprodukts fordert. Ein Prozentpunkt entspricht 107 Milliarden Euro; der gesamte EU-Haushalt beläuft sich aktuell auf um die 150 Milliarden Euro pro Jahr. Hinter verschlossenen Türen Am vergangenen Wochenende hat Paris der bisherigen Berliner Krisenpolitik einen ersten verbalen Schlag versetzt: EU-Währungskommissar Pierre Moscovici hat sie offen als "undemokratisch" kritisiert. Seine Äußerungen sind vom Bestreben motiviert, eine Bresche für Macrons Eurozonen-Reform zu schlagen, die zur angeblichen Wiedererrichtung der Demokratie in der EU stilisiert wird; dennoch treffen Moscovicis Aussagen in der Sache und ihrer ungewohnten Schärfe uneingeschränkt zu. Wie der EU-Währungskommissar erklärt, gebe es in der Union "ein Demokratie-Defizit", das als "Skandal" bezeichnet werden müsse. Dies gelte vor allem für die Maßnahmen, die Brüssel im Verlauf der Krise Griechenland auferlegt habe. Da seien "hinter verschlossenen Türen", "vorbereitet von Technokraten ohne die geringste Kontrolle durch ein Parlament", Entscheidungen gefällt worden, die "das Leben eines Landes bis in kleinste Details" betroffen hätten, "Entscheidungen über die Renten" etwa, "über den Arbeitsmarkt". Es habe "keine festen Kriterien", nicht einmal "eine gemeinsame Leitlinie" dafür gegeben; auch seien die Medien über das tatsächliche Geschehen im Unklaren gelassen worden.[2] Ein solcher Zustand dürfe nicht andauern; es müssten jetzt wirkliche Veränderungen her. Die "Rekonstruktion der Demokratie" Präsident Macron treibt seine Offensive nun weiter voran und sucht zunächst die südeuropäischen Euroländer für seine Eurozonen-Reform zu gewinnen. Anknüpfen kann er an Vorarbeiten seines Amtsvorgängers François Hollande, der an der Durchführung dreier "Südeuropa-Gipfel" im September 2016 sowie im Januar und im April 2017 führend beteiligt gewesen ist. Zugegen waren jeweils Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Zypern und Malta.[3] Macron reist an diesem Donnerstag nach Athen, wo er ausdrücklich für seine Initiative werben wird. Angekündigt ist eine Rede, in der der französische Präsident - entsprechend der Argumentation des EU-Währungskommissars - für die "Rekonstruktion eines demokratischen Europa" werben will. Damit ist im Kern die Umgestaltung der Eurozone nach den Pariser Vorschlägen gemeint. Macron hat zur Verkündung seines Konzepts die griechische Hauptstadt gewählt, weil sie einerseits als Ursprungsstätte der europäischen Demokratie, andererseits aber als Exekutionsort der exzessivsten Berliner Austeritätsdiktate hohen Symbolwert besitzt.[4] Frankreich gegen China Ergänzend startet der französische Präsident eine erste Wirtschaftsoffensive, die sich gegen die Volksrepublik China richtet. Macron reist begleitet von einer Wirtschaftsdelegation nach Athen, der rund 40 französische Firmenvertreter angehören, darunter Führungspersonal von Großkonzernen wie Total, Engie, Vinci, Sanofi und L'Oreal. Die Manager treffen in Griechenland auf ein Land, das seit Jahrzehnten unter maßgeblichem deutschem Wirtschaftseinfluss steht, das aber, seit es tief in der Krise steckt und die dort erzielbaren Gewinne stark schrumpfen, für nicht wenige deutsche Unternehmen an Bedeutung verloren hat; manche von ihnen ziehen sich aus dem Land zurück, andere konzentrieren sich weitgehend auf die verbliebenen Filetstücke nicht zuletzt in der Tourismusbranche (german-foreign-policy.com berichtete [5]). Macron hofft nicht nur, die sich abzeichnende Lücke zugunsten der französischen Industrie nutzen zu können; er richtet sich zudem gegen den wachsenden Einfluss Chinas. Die chinesische Reederei COSCO hat jüngst die Mehrheit am Hafen in Piräus übernommen, den sie zu einem Zielpunkt der "Neuen Seidenstraße" ausbauen will.[6] Die chinesische Wirtschaftsexpansion könne man nicht ohne weiteres hinnehmen, hieß es im Vorfeld von Macrons Athen-Besuch in Paris: Man müsse "europäische" Positionen in Griechenland wieder stärken. Erst kürzlich hat ein deutsch-französisches Konsortium die Mehrheit am Hafen von Thessaloniki übernommen [7]; daran will Macron nun anknüpfen. Gelingt es, den Plan in die Realität umzusetzen, dann zeichnet sich bei den beiden größten griechischen Häfen eine scharfe Rivalität zwischen Berlin und Paris auf der einen, Beijing auf der anderen Seite ab. "Weniger Oberlehrer, mehr Freund" Das setzt freilich voraus, dass Berlin Macron gewähren lässt und seine Eurozonen-Initiative nicht umstandslos aushebelt. Berliner Regierungsberater empfehlen dringend, den französischen Präsidenten - anders als seine beiden Amtsvorgänger [8] - nicht gänzlich ins Leere laufen zu lassen. Macron hat begonnen, in Frankreich eine Arbeitsmarktreform durchzusetzen, die sich im Kern am Modell der Agenda 2010 orientiert; seine Eurozonen-Initiative ist das notwendige Gegenstück zu ihr. Gelingt die Arbeitsmarktreform, dann will Macron den Umbau Frankreichs nach deutschem Vorbild noch weiter vorantreiben. Allerdings ist ihr Erfolg alles andere als gewiss. Bereits für nächste Woche sind erste Massenproteste angekündigt; 68 Prozent der Bevölkerung haben kein Vertrauen in die Reform; die Zustimmungswerte zu Macrons Amtsführung sind binnen kürzester Zeit dramatisch gefallen. Der Leiter des Meinungsforschungsinstituts Ifop urteilt: "Es herrscht eine Stimmung wie am Vorabend einer großen Schlacht".[9] In dieser für Macron überaus schwierigen Situation müsse man "die Zügel lockern" und den französischen Präsidenten mit seinen Vorstößen für die Umgestaltung der Eurozone gewähren lassen, um ihm den Rücken zu stärken, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme aus der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP); andernfalls drohe er zu stürzen. Die EU könne auf die Dauer nur funktionieren, "wenn Paris nicht mehr nur als Juniorpartner behandelt wird". Berlin müsse sich ändern: "weniger Oberlehrer, mehr treuer Freund".[10] Nicht zum ersten Mal Der Ratschlag aus der DGAP, die deutsche Dominanz in der EU nicht auf die Spitze zu treiben und andere Staaten zumindest partiell an der Macht teilhaben zu lassen, um das Auseinanderbrechen der EU zu verhindern, kommt nicht zum ersten Mal. Es wäre allerdings eine Neuheit, sollte Berlin ihm folgen.