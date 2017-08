Mittwoch, 23.8.2017

Robot Suicide Missions BERLIN (Eigener Bericht) - Das Planungsamt der Bundeswehr empfiehlt den verstärkten Einsatz militärischer Unterwasserdrohnen. Da diese im Unterschied zu Flugrobotern von der Öffentlichkeit "kaum wahrgenommen" würden, werde hier ein "baldiger Aufwuchs" nur auf geringe "politische und gesellschaftliche Widerstände" stoßen, heißt es in einer soeben erschienenen "Zukunftsanalyse" der Einrichtung. Wie das Planungsamt weiter ausführt, seien sogenannte Unmanned Underwater Vehicles (UUVs) bereits heute bei "Minenjagd" und Spionage ("Aufklärung") "fest etabliert". Als weitere "attraktive" Nutzungsmöglichkeiten werden die Jagd auf U-Boote, die Absicherung von Offshore-Windparks und Bohrinseln oder Angriffe auf feindliche Schiffe und Geleitzüge genannt. So könne etwa ein "Schwarm" von "preisgünstigen und simplen UUVs" allein durch Masse eine "Überlastung der Verteidigungssysteme des Gegners" herbeiführen, erklären die Autoren der Studie. Langfristig rechnet das Planungsamt nach eigenem Bekunden mit der Einführung "gänzlich autonom" agierender UUVs, die nicht mehr von Menschen ferngesteuert werden. Dies könne zwar etwa beim "Waffeneinsatz" zu "großen ethischen Problemen führen"; jedoch stünden die "Fehler" autonomer UUVs "in keinem Verhältnis zu menschlichen Fehlerraten", heißt es. Erhöhte Nutzungsdichte In einer soeben erschienenen "Zukunftsanalyse" prognostiziert das Planungsamt der Bundeswehr eine drastische Erhöhung der "Nutzungsdichte" militärischer Unterwasserdrohnen (Unmanned Underwater Vehicles/UUVs). Nach Auffassung der Behörde werden die im Rahmen ziviler und industrieller Anwendungen gewonnenen Erfahrungen in den kommenden Jahren zu "technischen Optimierungen" führen, die UUVs eine "eigenständige" Navigation und Datenauswertung ermöglichen. Wie die Dienststelle weiter ausführt, seien automatische Tauchroboter schon heute in der Lage, mehrere Monate unter Wasser zu bleiben und in Tiefen von bis zu 6.000 Metern vorzudringen. Es sei ihnen damit möglich, Regionen zu erreichen, die für bemannte U-Boote unzugänglich sind - etwa "Eisgebiete". Am Ende der Entwicklung würden gänzlich "autonome Unterwasserfahrzeuge" stehen, durch die die deutsche Kriegsmarine ihre "Fähigkeiten" wesentlich "erweitern" könne, heißt es: "Diese Fahrzeuge werden in der Lage sein, einen Auftrag auszuführen und die genaue Ausgestaltung ihrer Mission eigenständig nach entsprechenden Kriterien und Parametern zu planen."[1] U-Bootjagd per Roboter Im Folgenden listen die Autoren der Studie eine Vielzahl "militärische(r) Anwendungsmöglichkeiten" für UUVs auf. Wie sie erklären, sind Unterwasserdrohnen bereits heute bei "Minenjagd" und Spionage ("Aufklärung") "fest etabliert", jedoch seien etliche weitere "interessante Nutzung(en)" denkbar. Zu diesen zählen die Mitarbeiter des Planungsamtes unter anderem die "U-Bootjagd", die sie als eine der "anspruchsvollsten Aufgaben der Seekriegsführung" charakterisieren. Vorgeschlagen wird, UUVs mit einem "leistungsstarken aktiven Sonar" zur Erfassung von "Unterwasserzielen" auszustatten, um so bemannte "U-Jagdeinheiten" bei der "Zielverfolgung" zu "unterstützen". Während die UUVs aufgrund der von ihnen ausgehenden Sonarabstrahlung entdeckt und angegriffen werden könnten, sei ein "Risiko" für die beteiligten Besatzungen "ausgeschlossen", heißt es. Seegebiete sperren Für durchaus möglich erachten die Verfasser der "Zukunftsanalyse" auch die "Sperrung" ganzer Seegebiete mittels Unterwasserdrohnen - etwa zur Absicherung von Offshore-Windparks oder Bohrinseln. Konkret beschreiben sie dieses ihrer Ansicht nach "sehr attraktive Szenario" wie folgt: "Vergleichbar mit der Einsatztaktik von Seeminen, allerdings ohne die für dieses System typische Gebundenheit an einen Ort, könnten UUVs ein bestimmtes Seegebiet bestreifen und entweder als abgesetzte Waffenträger für eine andere (bemannte) Einheit fungieren oder aber, bei entsprechender Autonomie und Einsatzrichtlinien, eigenständig bestimmte Ziele bekämpfen." Schwarmattacken Passend dazu thematisiert die Studie ausführlich von UUVs durchgeführte Kriegsoperationen. So könnten Unterwasserdrohnen "entweder als Waffenträger oder aber als Waffe selbst ('Suicide Mission'-Profil) gegen gegnerische Überwasser- und Unterwassereinheiten eingesetzt werden", heißt es. Besonderes Augenmerk richten die Autoren dabei auf sogenannte Schwarmattacken, bei denen eine ganze Gruppe von UUVs etwa ein Kriegsschiff angreift. Der Gegner sei somit gezwungen, sich gleichzeitig "gegen mehrere Ziele zu verteidigen", was zur "Überlastung" seiner Abwehrsysteme führe, erklären die Mitarbeiter des Planungsamts. Wie sie weiter ausführen, sei in diesem Fall die Verwendung von "preisgünstigen und simplen UUVs" die "sinnvollste Option", da sie den Angreifer in die Lage versetze, allein durch "Masse" die feindlichen "Verteidigungslinien" zu "überwinden". Autonome Waffen Auch bei diesem von ihnen entworfenen Szenario bekennen sich die Verfasser der "Zukunftsanalyse" grundsätzlich zur "Autonomie" unbemannter Unterwasserfahrzeuge. Zwar werfe insbesondere der "autonome Einsatz von Waffen" gravierende "ethische Probleme" auf; doch sei eine "garantierte Eingriffsfähigkeit durch einen menschlichen Bediener" nur bei "massiver Einschränkung des Wirkungsgrades des Fahrzeugs" möglich, heißt es: "Eine dauerhafte 'Fernsteuerung' bzw. Eingriffsmöglichkeit (könnte) nur durch Kabelverbindungen zwischen Fahrzeug und Basisstation erreicht werden, was die Effektivität und Reichweite so stark beschränkt, dass bis auf wenige Ausnahmen die meisten Einsatzanwendungen für UUVs unattraktiv werden." Selbst wenn autonome Systeme "Fehler" machten, stünden diese "in keinem Verhältnis zu menschlichen Fehlerraten sowie den Kosten und Einschränkungen ..., die alternativ durch bemannte Systeme verursacht würden", erklären die Autoren. Geringe Widerstände Folgerichtig empfehlen die Mitarbeiter des Planungsamts der Bundeswehrführung, sich verstärkt mit der Entwicklung und Beschaffung von Unterwasserdrohnen zu befassen. Dabei ist ihrer Ansicht nach davon auszugehen, "dass die gesellschaftliche Anerkennung für den Einsatz von unbemannten Systemen zunimmt, wenn eine entsprechende Verbreitung zivil genutzter Systeme für zusätzliches Vertrauen in ihre Einsatzfähigkeit und Zuverlässigkeit sorgt". Ein "baldiger Aufwuchs" bei UUVs sei zudem relativ unproblematisch, da diese von der Öffentlichkeit "kaum wahrgenommen" und somit nur geringe "politische und gesellschaftliche Widerstände" provozieren würden, heißt es. Wettrüsten Apodiktisch verlangen die Verfasser der "Zukunftsanalyse" schließlich, sich auf ein - von ihnen offenbar als unabwendbar erachtetes - Wettrüsten im Bereich Unterwasserdrohnen einzustellen: "Fremde Marinestreitkräfte, die nicht zwangsläufig zu den Bündnispartnern Deutschlands gehören, haben bereits jetzt geringere politische und gesellschaftliche Widerstände bei der Nutzung von unbemannten Systemen zu überwinden - ihre derzeitige 'Zurückhaltung' liegt überwiegend in der derzeit noch nicht zufriedenstellenden technischen Ausreifung begründet. Es ist jedoch davon auszugehen, dass bei entsprechender technologischer Reife unbemannte Unterwasserfahrzeuge verstärkt Einsätze fahren werden und damit auch als Einsatzpartner, aber auch Einsatzgegner der deutschen Streitkräfte in Aktion treten werden."