Mit deutschen Waffen gegen Schiiten

Dienstag, 22.8.2017

Nachrichten

Interviews

Hintergrund

Dokumente

Rezensionen Kurznachrichten Aufnahmestopp Nach der partiellen Schließung der schwedischen Grenzen für Flüchtlinge verhängt das erste deutsche Bundesland einen Aufnahmestopp. ex.klusiv EU oder Krieg Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn warnt vor einem Zerfall der EU. ex.klusiv Neue Lager Die Innenminister der EU haben sich auf Maßnahmen geeinigt, die Flüchtlinge aus Deutschland fernhalten sollen. ex.klusiv Krieg in Europa? Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt warnt vor einem neuen Krieg in Europa. ex.klusiv Verletzte ausgeflogen Die Bundeswehr hat 20 verwundete Kämpfer aus der Ukraine zur Behandlung nach Deutschland ausgeflogen. ex.klusiv Außen und innen Der deutsche Außenminister moniert eine mangelnde Zustimmung in der Bevölkerung für eine offensive deutsche Weltpolitik. ex.klusiv Die Verantwortung Berlins Der ehemalige EU-Kommissar Günter Verheugen erhebt im Konflikt um die Ukraine schwere Vorwürfe gegen Berlin. ex.klusiv "Ein gutes Deutschland" Das deutsche Staatsoberhaupt schwingt sich zum Lehrmeister der Türkei auf. ex.klusiv Die Dynamik des "Pravy Sektor" Der Jugendverband der NPD kündigt einen "Europakongress" unter Beteiligung des "Pravy Sektor" ("Rechter Sektor") aus der Ukraine an. ex.klusiv Der Mann der Deutschen Die deutsche Kanzlerin hat am gestrigen Montag zwei Anführer der Proteste in der Ukraine empfangen. ex.klusiv

Aktuell Geschichte Archiv Info/Impressum Zwei Wege - Eine Katastrophe: Übereinstimmungen und Unterschiede in deutschen Europakonzepten, für die Wolfgang Schäuble und Jürgen Habermas stehen. Flugschrift No. 1 von Hans-Rüdiger Minow. Januar 2016. Als e-book (10,- Euro) oder in Print (18,90 Euro). : Übereinstimmungen und Unterschiede in deutschen Europakonzepten, für die Wolfgang Schäuble und Jürgen Habermas stehen. Flugschrift No. 1 von Hans-Rüdiger Minow. Januar 2016. Als e-book (10,- Euro) oder in Print (18,90 Euro). Flugschrift hier bestellen. Mit deutschen Waffen gegen Schiiten RIAD/MANAMA/BERLIN (Eigener Bericht) - Saudi-Arabien, ein bedeutender Kunde deutscher Waffenfirmen, schlägt Unruhen seiner schiitischen Minderheit militärisch nieder. Die saudischen Streitkräfte, die in den vergangenen Wochen in der schiitischen Ortschaft Al Awamiya zahlreiche Regimegegner getötet haben, verfügen über beträchtliche Mengen an deutschen Schusswaffen, darunter Sturmgewehre und Maschinenpistolen. Ersatzteile und Munition werden regelmäßig aus der Bundesrepublik nachgeliefert. Auch die Streitkräfte Bahrains, die die schiitische Bevölkerungsmehrheit des Landes mit Gewalt niederhalten, besitzen Schusswaffen aus deutscher Produktion. Die Unterdrückung der schiitischen Bevölkerungsteile in den Golfstaaten beruht in hohem Maß auf dem Bestreben, jeglichen Einfluss des schiitischen Rivalen Iran niederzuhalten - ein Ziel, das auch von Berlin verfolgt worden ist. Auch Riads Krieg gegen den Jemen, für den die saudischen Streitkräfte ebenfalls auf deutsche Waffen zurückgreifen können, richtet sich gegen iranische Einflussmöglichkeiten. Wie die jüngsten schiitischen Unruhen in Saudi-Arabien zeigen, droht der Konflikt die Arabische Halbinsel immer stärker zu entzweien. Diskriminierung und Repression Hintergrund der Kämpfe im Osten Saudi-Arabiens ist die Diskriminierung, der die schiitische Minderheit des Landes ausgesetzt ist; sie umfasst rund zehn Prozent der saudischen Bevölkerung von insgesamt gut 32 Millionen Menschen. Die Unterdrückung wird einerseits religiös legitimiert: In der saudischen Staatsreligion, dem wahhabitischen Islam, gelten Schiiten als Ungläubige; sie werden nicht nur vom Staat, sondern auch von der sunnitischen Mehrheit diskriminiert. Vom Reichtum des Landes profitieren sie kaum; zudem bleibt ihnen politische Teilhabe vorenthalten. Hinzu kommt andererseits, dass die schiitische Minderheit dem saudischen Regime als potenzielles Einfallstor für iranische Einflussnahme gilt; mit der Zuspitzung der saudisch-iranischen Rivalität in den vergangenen Jahren hat Riad den Druck auf sie weiter verstärkt. Auch in Europa Schlagzeilen gemacht hat die Hinrichtung des populären schiitischen Klerikers Nimr al Nimr am 2. Januar 2016. Al Nimr hatte zur Zeit der arabischen Revolten Anfang 2011 Proteste der schiitischen Minderheit angeführt und die vollen Bürgerrechte für sie gefordert; dafür war er festgenommen, als "Terrorist" verurteilt und exekutiert worden. Seine Hinrichtung löste einen Proteststurm in der schiitischen Welt aus. Konflikte in Al Awamiya Schauplatz der jüngsten Kämpfe ist Al Nimrs Heimatstadt Al Awamiya, ein Wohnort der schiitischen Minderheit, die ihren Siedlungsschwerpunkt im ölreichen Osten Saudi-Arabiens hat. Al Awamiya ist dem Regime schon seit einiger Zeit ein Dorn im Auge, da es in dem Ort immer wieder zu Protesten gegen die Diskriminierung der Schiiten gekommen ist. Im Frühjahr wurde nun der Plan der Regierung bekannt, ein 400 Jahre altes Viertel der Stadt abzureißen und an seiner Stelle ein modernes Einkaufszentrum zu errichten. Die widerständige schiitische Bevölkerung sollte dabei umgesiedelt werden. Beobachter gehen davon aus, dass die Umsiedlung das eigentliche Ziel, der Bau des Einkaufszentrum nur ein Mittel dazu ist: "Man will die schiitische Minderheit ... zersiedeln, zersetzen, ihnen die Lebensgrundlage nehmen", urteilt Sebastian Sons, ein Mittelost-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP); "das passt in die grundsätzliche Repression und Marginalisierung der Schiiten, die vom saudischen Staat schon seit Jahrzehnten durchgeführt wird und die quasi auch Teil der Staatspropaganda ist".[1] Militärische Repression Tatsächlich hat sich in Al Awamiya rasch Widerstand gegen das Umsiedlungsvorhaben entwickelt. Mit Blick auf die Räumung des Stadtviertels kam es zu Zusammenstößen; die Lage eskalierte, das Regime setzte Soldaten und schwere Waffen ein; einzelne Schiiten setzten sich gleichfalls mit Waffen zur Wehr. Offiziellen Angaben zufolge sind zwölf saudische Soldaten zu Tode gekommen. Die Zahl der getöteten Schiiten ist unbekannt; Schätzungen belaufen sich auf mindestens 20, unter ihnen ein drei Jahre alter Junge.[2] Das Stadtviertel ist weitgehend verwüstet, die Bevölkerung geflohen oder umgesiedelt. Die Spannungen zwischen der wahhabitischen Bevölkerungsmehrheit und der schiitischen Minderheit steigen weiter an. Sturmgewehre, Maschinenpistolen und Munition Gegner und Kritiker des Regimes in Riad weisen darauf hin, dass die saudischen Streitkräfte bei ihren Operationen in Al Awamiya westliche Waffen nutzten. In Kanada ist eine Diskussion um den sofortigen Stopp der Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien entbrannt, weil Fotos und Videos vom Schauplatz der Kämpfe zeigen, dass die Armee in Al Awamiya gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Gurkha verwendete; das Modell wird von der kanadischen Firma Terradyne hergestellt.[3] Bisher noch nicht bekannt ist, ob bei der Niederschlagung des schiitischen Widerstands auch deutsches Kriegsgerät zum Einsatz kam. Die saudischen Streitkräfte haben aus der Bundesrepublik unter anderem Sturmgewehre der Modelle HK33, G3 und G36 sowie Maschinenpistolen MP5 erhalten; sie verfügen zudem über deutsche Überwachungsdrohnen vom Typ Luna X 2000. Im Jahr 2011 genehmigte die Bundesregierung, während schiitische Proteste im Osten des Landes unterdrückt wurden, die Lieferung von über 1.200 Maschinenpistolen und mehr als 4.200 Gewehren an Saudi-Arabien; im Jahr 2013 folgte unter anderem eine Genehmigung für die Lieferung von über 18.000 Gewehren. Munition und Ersatzteile für Schusswaffen werden ausweislich der offiziellen Berliner Rüstungsexportberichte bis heute regelmäßig nach Saudi-Arabien verkauft. Lange Jahre durften saudische Rüstungsfirmen sogar die Sturmgewehre G3 und G36 in Lizenz produzieren (german-foreign-policy.com berichtete [4]). Das saudische Regime verdankt seine Fähigkeit, die Schiiten in den östlichen Landesteilen niederzuhalten, nicht zuletzt dem deutschen Waffenexport. Unruhen in Bahrain Ähnliches gilt auch für Bahrain. Der kleine Inselstaat, der vor der saudischen Ostküste unweit des Siedlungsgebiets der schiitischen Minderheit Saudi-Arabiens liegt, weist seinerseits eine schiitische Bevölkerungsmehrheit auf, die vom sunnitischen Herrscherclan der Al Khalifa brutal unterdrückt wird. Auch in Bahrain wurde in der Zeit der arabischen Revolten im Jahr 2011 ein Aufruhr der Schiiten blutig niedergeschlagen; auch weiterhin kommt es zu Unruhen und zu brutaler Repression. Schwere Menschenrechtsverletzungen an schiitischen Oppositionellen sind an der Tagesordnung. Die Kämpfe in Al Awamiya sind umso bedrohlicher, als die schiitischen Bevölkerungsteile Saudi-Arabiens und Bahrains enge Beziehungen zueinander unterhalten. Ebenso wie die saudische Armee können sich auch die bahrainischen Streitkräfte bei der Niederschlagung schiitischer Unruhen auf deutsche Waffen stützen: Sie verfügen ebenfalls über Sturmgewehre G3 und Maschinenpistolen MP5; noch 2010 genehmigte die Bundesregierung die Lieferung von 100 Gewehren und 50 Maschinenpistolen in das Königreich. Abgesehen davon wird Bahrain im Ernstfall - wie im Jahr 2011 - ohnehin von den saudischen Streitkräften unterstützt. Krieg im Jemen Droht das saudische Vorgehen gegen Iran und dessen angebliche schiitische Parteigänger in Nah- und Mittelost inzwischen auch in Saudi-Arabien selbst zu immer härteren bewaffneten Kämpfen zu führen, so hat es den Jemen, Riads südlichen Nachbarstaat, längst in den Abgrund gestürzt. Dort kämpft eine saudisch geführte Kriegskoalition gegen Huthi-Rebellen, die auch nach zwei Jahren saudischer Luftangriffe große Teile des Landes, darunter die Hauptstadt Sanaa, kontrollieren. Riad bekämpft sie, weil es ihnen - als Schiiten - eine besondere Nähe zu Iran unterstellt. Die saudische Kriegführung wird wegen ihrer Brutalität international scharf kritisiert. Wie Ende vergangener Woche bekannt wurde, schließen sich die Vereinten Nationen in einem aktuellen, bislang geheimgehaltenen Bericht der Kritik an. Demnach haben die Luftangriffe der saudischen Koalition nicht nur zahlreiche Krankenstationen zerstört, sondern auch mindestens 349 Kinder getötet.[5] Die saudische Seeblockade, die auch Nahrungsmittel und Medikamente betrifft, hat im Jemen zu einer schweren Hungersnot und zur schlimmsten Choleraepidemie weltweit geführt. Wie der UN-Bericht hervorhebt, erweist sich das Chaos, in das Saudi-Arabien den Jemen mit seinen Angriffen gestürzt hat, als Nährboden für die Terrororganisationen Al Qaida und IS, die nach Überzeugung der UN-Experten inzwischen "Terroranschläge gegen Ziele im Westen" zu planen beginnen.[6] Für seinen Krieg gegen den Jemen kann Riad - ganz wie für die Niederschlagung schiitischer Unruhen im Landesinnern - auf deutsche Waffen zurückgreifen: Unter anderem verfügt es über Eurofighter und Tornado-Kampfjets aus auch deutscher Produktion. Zudem erhält es deutsche Küstenwachschiffe, die zur Durchsetzung der Hungerblockade beitragen können. Die jüngsten zwei einer größeren Lieferung wurden im Juli aus Deutschland ausgeschifft - german-foreign-policy.com berichtete.[7]