Flugschrift No. 1 von Hans-Rüdiger Minow. Januar 2016. Als e-book (10,- Euro) oder in Print (18,90 Euro). Flugschrift hier bestellen. Wolfgang Peischel (Hg.): Wiener Strategie-Konferenz 2016 Strategie neu denken

Berlin 2017 (Carola Hartmann Miles-Verlag)

328 Seiten

24,80 Euro

ISBN 978-3-945861-53-0 In der Zeit vom 22. bis zum 24. Juni 2016 fand an der Landesverteidigungsakademie Wien, der höchsten Bildungs- und Forschungseinrichtung des Österreichischen Bundesheeres, eine Tagung unter dem Titel "Strategie neu denken" statt. Die Organisatoren, die Österreichische Militärische Zeitschrift (ÖMZ) und die European Military Press Association (EMPA), hatten sie explizit als "Pilotveranstaltung" angesetzt - als Auftakt für eine jährliche "Wiener Strategiekonferenz". Wie der Herausgeber des nun vorliegenden Tagungsbandes, Brigadier Wolfgang Peischel, in seinem Vorwort schreibt, bestand das Ziel denn auch darin, eine "hochrangig besetzte internationale Strategieentwicklungs- und Diskussionsplattform" zu schaffen. Dabei ging es seiner Aussage nach in erster Linie darum, "den allgegenwärtigen Bedarf an strategischem Denken in Beziehung zur Entwicklung der Militärwissenschaft zu setzen". In der Zeit vom 22. bis zum 24. Zum ersten wurde diskutiert, wie die "strategische Kommunikation" militärischer "Fachmedien" beschaffen sein muss, um "beratenden Input" für die "politische Entscheidungsfindung" zu liefern. Zum zweiten ging man der Frage nach, wie "aus den militärischen Führungsverfahren und aus kriegsgeschichtlichen Beispielen Grundprinzipien strategischen Denkens 'herausdestilliert' werden können" - immer mit Blick auf künftige geopolitische "Konstellationen", "Räume" und "Herausforderungen". Umgekehrt wurde eruiert, ob es möglich ist, diese "Grundprinzipien" gleichermaßen aus der "politischen Führungspraxis" abzuleiten ("Themenkorb 3"). Über "strategische Kommunikation" sprach unter anderem Andrea Zückert, die seit Anfang 2015 die zentrale Redaktion der Bundeswehr leitet und zuvor für das Berliner "Hauptstadtstudio" der öffentlich-rechtlichen ARD tätig war. Wie ihrem im Tagungsband enthaltenen Referat zu entnehmen ist, sieht sie die Medien der deutschen Streitkräfte als "Speerspitze der Berichterstattung" über militärpolitische Themen. Da ihre Mitarbeiter das "Privileg" genössen, oftmals als "einzige Journalisten bei einem Ereignis" dabei zu sein - etwa beim Kampf gegen den "Islamischen Staat" -, sei mittlerweile eine "besonders sublime Form der PR" an der Tagesordnung, erklärt Zückert: "Wir (haben) es mit unserem exklusiven Material in die Hauptnachrichtensendungen der ARD, des ZDF, N24 oder RTL geschafft - immer mit der Quellenangabe: Bundeswehr." Die Redaktion der deutschen Armee fungiere somit als "Pool-Führer und Dienstleister für andere Medien" und könne daher "die Richtung vorgeben", heißt es. Mit aktuellen geopolitischen "Gefahren" für die EU befasste sich der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, Klaus Naumann. Seinem Beitrag zufolge besteht das "wahre globale Problem" im "Bevölkerungswachstum in Afrika und in der arabischen Welt", weil dieses für "Europa" immer mehr zum "Risiko" werde: "Der Migrationsdruck erzeugt in unserer alternden und abnehmenden Bevölkerung Konflikte." Eine mögliche Lösung sieht Naumann nach eigenem Bekunden darin, mit "militärischen Mitteln" und wirtschaftlicher Einflussnahme einen "jahrelangen Transformationsprozess im Nahen Osten abzusichern", an dessen Ende eine "völlig veränderte politische Landkarte" stehen müsse. Um in diesem Sinne weiterzukommen, sei es dringend geboten, "gegebenenfalls auch präventiv zu handeln", erklärt der Militär abschließend - und fordert von den Politikern der EU-Staaten, ihren Bürgern entsprechend die "Augen (zu) öffnen". Der Büroleiter der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung im Kosovo, Wulf Lapins, attestierte der "Außen- und Sicherheitspolitik" der EU in seinem Vortrag einen eklatanten Mangel an Strategie; wie jetzt im Tagungsband nachzulesen ist, kritisierte er insbesondere die vermeintliche "Unfähigkeit" der westeuropäischen Führungseliten, "auch Undenkbares zu denken". So habe man etwa mit der Verweigerung "militärtechnischer Unterstützung" für die Ukraine "freiwillig und vorschnell" ein "wichtiges diplomatisches Instrument" gegenüber Russland "aus der Hand gelegt", schreibt der Politikwissenschaftler. Seiner Auffassung nach ist die geopolitische "Verzwergung" der EU somit ganz und gar "selbst verschuldet": Wer sich über "Washingtons Interessenpolitik" beklage, aber nicht der Lage sei, "eigene Interessen zu formulieren" und diese "mit Politik zu unterfüttern", könne "nicht beanspruchen, ernst genommen zu werden", lautet Lapins' Conclusio. All diejenigen, die wissen wollen, welche strategischen Weichenstellungen zur Zeit in militärpolitischen Führungszirkeln diskutiert werden, sollten diesen Tagungsband lesen. Darüber, dass es hier nicht um die Überwindung globaler Probleme wie Hunger und Armut, sondern um Machterhalt geht, darf sich allerdings niemand wundern.