Zwei Wege - Eine Katastrophe: Übereinstimmungen und Unterschiede in deutschen Europakonzepten, für die Wolfgang Schäuble und Jürgen Habermas stehen. Flugschrift No. 1 von Hans-Rüdiger Minow. Januar 2016. Als e-book (10,- Euro) oder in Print (18,90 Euro). : Übereinstimmungen und Unterschiede in deutschen Europakonzepten, für die Wolfgang Schäuble und Jürgen Habermas stehen. Flugschrift No. 1 von Hans-Rüdiger Minow. Januar 2016. Als e-book (10,- Euro) oder in Print (18,90 Euro). Flugschrift hier bestellen. In der Defensive BERLIN/BEIJING (Eigener Bericht) - Die Bundesregierung verschärft ihre Maßnahmen zur Abschottung der deutschen Wirtschaft gegen Übernahmen aus China. Ein neuer Beschluss des Bundeskabinetts sieht eine härtere Prüfung auswärtiger Firmenakquisitionen vor. Ergänzend dringt Berlin auf die Einführung von Abwehrmechanismen auf EU-Ebene gegen Unternehmenskäufe aus dem Ausland. Die Schritte erfolgen genau zu der Zeit, zu der chinesische Firmen stärker in der EU und vor allem in Deutschland zu investieren beginnen. Chinesische Konzerne hatten sich seit den frühen 2000er Jahren zunächst auf Übernahmen in Schwellen- und Entwicklungsländern in Asien und Afrika konzentriert; erst in den vergangenen Jahren sind sie zu größeren Investitionen in Europa übergegangen. In der Bundesrepublik, die ihrerseits einen Investitionsbestand von rund 60 Milliarden Euro in der Volksrepublik verzeichnet, hatten sie bis 2015 nur weniger als ein Zehntel dieser Summe investiert, sind seit 2016 aber stärker aktiv geworden. In die Defensive geratend, greift Berlin zu ebenjenem Mittel, das es im Ausland anprangert, sobald die Expansion deutscher Unternehmen eingeschränkt wird: zur Abschottung. Going Out Chinesische Direktinvestitionen in Europa sind eine vergleichsweise junge Erscheinung. Die Volksrepublik, deren Wirtschaft seit Ende der 1970er Jahre kontinuierlich boomt, hat erst in den 2000er Jahren begonnen, in nennenswertem Umfang Kapital zu exportieren. Einen Wendepunkt brachte die "Going Out"-Strategie, die Beijing im Jahr 2000 verkündete; Investitionen im Ausland sollten von nun an die schnell wachsenden chinesischen Exporte begleiten. In lediglich ineinhalb Jahrzehnten legte China diesbezüglich eine rasante Entwicklung hin. Kamen im Jahr 2000 nur 0,1 Prozent der weltweit getätigten ausländischen Direktinvestitionen aus der Volksrepublik (Platz 32 auf der Weltrangliste), so waren es im Jahr 2015 schon 8,7 Prozent (Platz drei). Damit gelangte China beim Gesamtbestand an Auslands-Direktinvesitionen auf Platz zehn weltweit. Deutschland liegt hinter den Vereinigten Staaten auf Platz zwei. Mit weiterer Investitionstätigkeit chinesischer Unternehmen ist fest zu rechnen. Hinzu kommt, dass ihr tatsächlicher Anteil schon jetzt wohl deutlich über den offiziellen Angaben liegt: Auslandsinvestitionen in nicht genau bekannter, aber vermutlich signifikanter Höhe werden entweder über Hongkong oder über Steuerparadiese wie die Cayman Islands abgewickelt. Ihr Volumen geht aber aus den gängigen Statistiken nicht hervor.[1] Spät begonnen Bei alledem haben chinesische Unternehmen relativ spät begonnen, direkt in EU-Staaten zu investieren. Für das Jahr 2004 verzeichnet die offizielle Statistik kein einziges EU-Mitglied unter den Top Ten-Zielländern chinesischer Auslandsinvestitionen, die sich damals noch weitgehend auf Schwellen- und Entwicklungsländer Asiens und Afrikas konzentrierten.[2] Erst im Jahr 2014 überschritten Chinas Investitionen in der EU den Wert derjenigen von Unternehmen aus der EU in der Volksrepublik. 2015 lagen mit den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich immerhin bereits zwei EU-Länder unter den Top Ten-Standorten chinesischer Direktinvestitionen. Bis heute halten die EU-Länder lediglich 5,9 Prozent an Chinas gesamtem, immer noch überwiegend auf Asien fokussierten Investitionsbestand; der deutsche Anteil liegt bei nur 0,5 Prozent. Ursache für Letzteres ist, dass chinesische Firmen besonders spät angefangen haben, im großen Stil in der Bundesrepublik zu investieren; erst 2016 übertraf der Wert chinesischer Investitionen in Deutschland denjenigen deutscher Investitionen in der Volksrepublik. Der Bestand chinesischer Investitionen in Deutschland wird für 2015 denn auch mit nur 5,9 Milliarden US-Dollar beziffert, während der Bestand deutscher Investitionen in China bei um die 60 Milliarden Euro lag. Ein Umschwung Ein Umschwung scheint sich allerdings im vergangenen Jahr angebahnt zu haben: 2016 sind die chinesischen Direktinvestitionen in Deutschland auf gut elf Milliarden Euro in die Höhe geschnellt; das seien, heißt es, 31 Prozent der gesamten chinesischen EU-Investitionen gewesen.[3] Zwar ist das Volumen der chinesischen Akquisitionen in der Bundesrepublik im ersten Halbjahr 2017 gegenüber dem Vorjahreszeitraum wieder gefallen; es lag einer aktuellen Untersuchung zufolge nur noch bei 6,5 Milliarden US-Dollar.[4] Dennoch haben die chinesischen Direktinvestitionen in der Bundesrepublik damit wohl ein neues Niveau erreicht. Auch zielen sie vor allem auf Unternehmen ab, die über modernste Technologien verfügen; ihr Know-how soll wohl helfen, die chinesische Industrie weiterzuentwickeln. Zwar gehen deutsche Unternehmen diesbezüglich kaum anders vor; dennoch hat Berlin begonnen, chinesischen Übernahmen in Deutschland zwecks Verteidigung der eigenen industriellen Vorteile zumindest partiell einen Riegel vorzuschieben. Wendepunkt ist der Streit um die Übernahme der Augsburger KUKA AG durch den chinesischen Haushaltsgerätehersteller Midea gewesen, den der damalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel im vergangenen Jahr vergeblich zu verhindern suchte. Schlüsselindustrien Mittlerweile liegen neue Instrumente zur Abwehr chinesischer Übernahmen bereit: Vergangene Woche hat die Bundesregierung eine Änderung der Außenwirtschaftsverordnung beschlossen, der zufolge unter anderem die Prüffristen bei Firmenübernahmen verlängert und die Prüfkriterien ausgeweitet werden. Das Bundeswirtschaftsministerium stellt sich schon jetzt auf eine deutlich höhere Zahl künftig zu prüfender Akquisitionen ein.[5] Darüber hinaus hat der damalige Bundeswirtschaftsminister Gabriel sich bereits im Herbst 2016 um neue Abwehroptionen auf EU-Ebene bemüht. Im Oktober 2016 legte er "Eckpunkte für einen Vorschlag zur Investitionsprüfung auf EU-Ebene" vor, der darauf abzielte, die Entscheidung über - zu erschwerende - Firmenkäufe einheitlich nach Brüssel zu verlagern. Schlüsselindustrien, "die von besonderer Bedeutung für den weiteren industriellen Fortschritt sind", sollten gegen Übernahmen abgeschottet werden, hieß es in Gabriels "Eckpunkten".[6] Im Februar hat Berlin den Druck verstärkt und in Brüssel gemeinsam mit Paris und Rom entsprechende Schritte eingefordert. Mittlerweile zieht die EU-Kommission es laut Berichten tatsächlich in Betracht, dem Berliner Drängen nachzugeben und "die Entscheidung über Investitionen aus Drittstaaten auf die europäische Ebene zu heben".[7] Verbotener Einfluss Konkrete Schritte hat zudem, wie zu Wochenbeginn bekannt wurde, die Europäische Zentralbank (EZB) eingeleitet. Dabei geht es um die Übernahme größerer Anteile der Deutschen Bank durch auswärtige Investoren. Seit kurzem hält die chinesische HNA Group rund 9,9 Prozent an dem Finanzkonzern; darüber hinaus ist der qatarische Herrscherclan der Al Thani im Besitz von wohl acht Prozent der Aktien des Geldinstituts. Beide sind eingestiegen, als die Deutsche Bank dringend Geld benötigte; beide blieben unter der Schranke von zehn Prozent, was Investoren grundsätzlich von einer aufwendigen Überprüfung ihres finanziellen Hintergrunds freistellt. Dessen ungeachtet erwägt die EZB, die HNA Group und den Herrscherclan der Al Thani dennoch der erwähnten Überprüfung zu unterziehen. Eine Ausnahmeregelung soll das möglich machen. Sie sieht vor, dass die Maßnahme erfolgen kann, sofern ein Aktionär "erheblichen Einfluss" ausübt. Dieser Einfluss wird jetzt unterstellt, weil beide Großaktionäre nicht nur jeweils einen Vertreter im 20-köpfigen Aufsichtsrat der Deutschen Bank haben, sondern darüber hinaus - im Unterschied zu anderen Aktionären - auf Hauptversammlungen ihr Stimmrecht nutzen. Auslöser für den ungewöhnlichen Schritt mit der erstaunlichen Begründung ist Berichten zufolge nicht die Investition aus Qatar, sondern "der Einstieg der Chinesen" gewesen.[8] Mehr zur deutschen Chinapolitik: Chinas Jahrhundertprojekt und Die Grenzen der Diktate