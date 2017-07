Montag, 10.7.2017

Aktuell Geschichte Archiv Info/Impressum Zwei Wege - Eine Katastrophe: Übereinstimmungen und Unterschiede in deutschen Europakonzepten, für die Wolfgang Schäuble und Jürgen Habermas stehen. Flugschrift No. 1 von Hans-Rüdiger Minow. Januar 2016. Als e-book (10,- Euro) oder in Print (18,90 Euro). : Übereinstimmungen und Unterschiede in deutschen Europakonzepten, für die Wolfgang Schäuble und Jürgen Habermas stehen. Flugschrift No. 1 von Hans-Rüdiger Minow. Januar 2016. Als e-book (10,- Euro) oder in Print (18,90 Euro). Flugschrift hier bestellen. Einflusskampf um Afrika BERLIN (Eigener Bericht) - Überschattet von Auseinandersetzungen um Freihandel und um das Pariser Klimaabkommen hat die Bundesregierung auf dem Hamburger G20-Gipfel ihre Planungen für die Afrikapolitik installiert. Die G20-Staaten stellten sich in Hamburg hinter den "Compact mit Afrika", mit dem Berlin sich neuen Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent sichern will. Der "Compact" sieht Maßnahmen vor, die es Industrienationen wie Deutschland faktisch ermöglichen, die Investitionsbedingungen in einzelnen Staaten Afrikas weitgehend nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Als Partner dafür hat die Bundesregierung Tunesien, Ghana und Côte d'Ivoire gewählt. Während Tunesien längst als bedeutender Niedriglohnstandort deutscher Unternehmen fungiert, steht Côte d'Ivoire noch unter maßgeblichem Einfluss Frankreichs - ein Zustand, den Berlin mit Hilfe des "Compact mit Afrika" zu brechen hofft. Insgesamt soll der "Compact" vor allem helfen, den deutschen Wirtschaftseinfluss in Afrika nach vielen gescheiterten Versuchen der vergangenen Jahre endlich zu intensivieren. Aus Sicht des deutschen Establishments drängt die Zeit: Mit China ist ein weltpolitischer Rivale mittlerweile zum wohl bedeutendsten Wirtschaftspartner zahlreicher afrikanischer Staaten aufgestiegen. Doppelter Hintergrund Die Bemühungen der Bundesregierung, über den "Compact mit Afrika" deutschen Unternehmen bessere Chancen auf dem afrikanischen Kontinent zu verschaffen, verdanken sich einer doppelten Ursache: zum einen dem Scheitern der vorangegangenen Versuche, den Einfluss Berlins in Afrika auszuweiten, zum anderen der Tatsache, dass der Rivale China seine Stellung dort schnell und massiv ausgebaut hat und inzwischen zum wohl wichtigsten wirtschaftlichen Kooperationspartner vieler afrikanischer Staaten geworden ist. Immer wieder "neue Phasen" An Appellen, die ökonomische Zusammenarbeit mit den Ländern Afrikas zu intensivieren, hat es seit dem Beginn des neuen Jahrtausends in Deutschland nie gefehlt. Schon im Jahr 2000 versprach der damalige Außenminister Joseph Fischer "eine neue Phase unserer Zusammenarbeit".[1] Sein Nachfolger Frank-Walter Steinmeier widmete sich gleichfalls immer wieder Afrika und teilte zum Beispiel im Jahr 2008 mit: "Zur Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit werden wir das Netz der Auslandshandelskammern erweitern".[2] Steinmeier wurde damals unterstützt von Bundespräsident Horst Köhler, als dessen herausragender Arbeitsschwerpunkt die Intensivierung der Kooperation mit afrikanischen Ländern galt. Außenminister Guido Westerwelle bewarb 2013 den Kontinent als "Afrika der Chancen" [3], woran Steinmeier Anfang 2014 anschließen konnte; damals kündigte er an, man werde Afrika in Zukunft "mehr Aufmerksamkeit" widmen [4]. Die Folgen der wiederkehrenden Appelle Berlins sind gering geblieben; laut Angaben des Statistischen Bundesamts lag der Anteil des Afrikahandels am gesamten Außenhandel der Bundesrepublik 2016 bei knapp zwei Prozent; genausoviel hatte er bereits im Jahr 2000 betragen. Chinas Durchmarsch Die Stagnation im internationalen Einflusskampf in Afrika wiegt für Berlin umso schwerer, als in den vergangenen Jahren China und damit ein weltpolitischer Rivale erstaunliche Erfolge auf dem afrikanischen Kontinent erzielt hat. Die tatsächliche Stärke der chinesischen Wirtschaft in Afrika hat im Juni eine umfassende Studie der Beratungsfirma McKinsey festzustellen versucht.[5] Demnach operieren inzwischen mehr als 10.000 chinesische Unternehmen auf dem afrikanischen Kontinent, von denen lediglich rund zehn Prozent Staatsfirmen sind. Chinesische Unternehmen stellen laut McKinsey rund zwölf Prozent der gesamten afrikanischen Industrieproduktion; bei international vergebenen Infrastrukturvorhaben erzielen sie sogar einen Marktanteil von annähernd 50 Prozent. Rund 89 Prozent ihrer Beschäftigten sind Afrikaner, die auf Managerebene inzwischen auf einen Anteil von 44 Prozent kommen; fast zwei Drittel der chinesischen Unternehmen in Afrika bieten Ausbildungs- und Trainingsmaßnahmen an. Damit haben chinesische Firmen inzwischen mehrere Millionen Arbeitsplätze für Afrikaner geschaffen und tragen nennenswert zur Hebung des Ausbildungsniveaus bei. Damit können deutsche Unternehmen auch nicht annähernd mithalten - ebensowenig wie beim Handel: Belief sich der chinesisch-afrikanische Handel vergangenes Jahr bereits auf mehr als 300 Milliarden US-Dollar, so erreichte der deutsch-afrikanische Handel lediglich rund 41 Milliarden Euro. Der "Compact mit Afrika" Um Boden gutzumachen, haben zuletzt mehrere Bundesministerien neue Initiativen gestartet. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat einen "Marshallplan mit Afrika" erstellt; das Bundeswirtschaftsministerium hat einige bestehende Programme in einer "Pro!Afrika-Initiative" zusammengefasst. Zusätzlich hat das Bundesfinanzministerium den "Compact mit Afrika" entwickelt, der nun mit Hilfe der G20 installiert werden soll. Der Plan sieht vor, dass einzelne Länder Afrikas in Absprache mit einzelnen G20-Staaten "die Bedingungen für Privatinvestitionen verbessern"; faktisch wird damit den mächtigen Industrienationen Gelegenheit zur Gestaltung der Investitionsbedingungen in ausgewählten afrikanischen Staaten eingeräumt. Länder, die nicht den ökonomischen Interessen der Industrienationen entsprechen, werden von der Teilnahme am "Compact mit Afrika" praktisch ausgegrenzt. Insgesamt haben sich bislang sieben afrikanische Staaten für das Programm zur Verfügung gestellt [6]; die Bundesrepublik wird nach aktuellem Stand mit Tunesien, Ghana und Côte d'Ivoire kooperieren. Tunesien fungiert schon jetzt als Niedriglohnstandort vieler deutscher Unternehmen (german-foreign-policy.com berichtete [7]); Ghana gilt in Berlin als politisch und unter seiner neuen Regierung auch ökonomisch als kooperationsbereit [8]. In der Françafrique Aufschlussreich ist, dass Berlin im Rahmen des "Compact mit Afrika" künftig mit Côte d'Ivoire kooperieren wird. Das Land ist laut Einschätzung der bundeseigenen Außenwirtschaftsagentur Germany Trade and Invest nicht nur "einer der derzeit wenigen Wachstumsmärkte in Afrika"; es biete, heißt es, "mit seiner recht breit aufgestellten Wirtschaft zahlreiche Zuliefer- und Investitionsmöglichkeiten".[9] Die Hauptstadt Abidjan sei nach den bürgerkriegsartigen Unruhen von Ende 2010 und Anfang 2011 "gerade dabei, ihre alte Rolle als industrieller Hub für das frankofone Westafrika wiederzuerlangen". Zwar sei der französische Einfluss - wie überall in der Françafrique - überaus stark; doch bemühe Côte d'Ivoire sich derzeit "um eine Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen mit Deutschland". Die exklusive Zusammenarbeit zwischen Berlin und Abidjan im Rahmen des "Compact mit Afrika" könnte sich als geeignetes Mittel erweisen, um im französischen Einflussbereich in Westafrika die deutschen Positionen zu stärken - ähnlich wie im Sahel, wo die Bundesregierung im Machtkampf gegen Frankreich zunehmend auf militärische Mittel zurückgreift.[10] Stärkerer Einfluss in Côte d'Ivoire hätte dabei Bedeutung für die gesamte Region: "Von Abidjan aus lassen sich die Länder Burkina Faso, Mali, Niger, Togo und Benin versorgen", erläutert Germany Trade and Invest. Gebündelte Initiativen Um zu verhindern, dass die Einflussinitativen inklusive des "Compact mit Afrika" wie die Vorstöße der vergangenen 17 Jahre verpuffen, hat die Bundesregierung im Juni ein "Eckpunktepapier" mit dem Titel "Wirtschaftliche Entwicklung Afrikas - Herausforderungen und Optionen" publiziert.[11] Es fasst sämtliche einzelnen Maßnahmen zusammen und ordnet sie drei Schwerpunkten zu. So sollen erstens die Finanzierungsstrukturen der afrikanischen Staaten verbessert werden. Zweitens müsse man, heißt es, die deutsche Außenwirtschaftsförderung intensivieren. Drittens stellt das Dokument in Aussicht, die sogenannte Entwicklungspolitik noch stärker als bisher in den Dienst von Handel und Investitionen zu stellen; allein in diesem Jahr hält das Entwicklungsministerium für die deutschen Maßnahmen im Rahmen des "Compact mit Afrika" bis zu 300 Millionen Euro bereit. "Wir wollen einen umfassenden afrikapolitischen Ansatz verfolgen, der in sich kohärent ist und sowohl innerhalb der Bundesregierung als auch im internationalen bzw. multilateralen Kontext koordiniert ist", heißt es in dem Papier, das von Staatssekretären aus dem Kanzleramt und den Ministerien für Äußeres, Finanzen, Wirtschaft, Entwicklung, Bildung und Umwelt verfasst worden ist. Diese Staatssekretäre sollen auch in Zukunft in regelmäßigen Abständen zustandekommen, um die Umsetzung der Maßnahmen zu überprüfen - zum Ausbau des deutschen Einflusses in Afrika.