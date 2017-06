Mittwoch, 28.6.2017

Stahlstreit, nächste Runde WASHINGTON/BERLIN (Eigener Bericht) - Der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und der EU um Stahllieferungen in die USA droht zu eskalieren. US-Handelsminister Wilbur Ross hat einen für gestern angekündigten Besuch in Berlin in letzter Minute abgesagt; Gegenstand seiner Gespräche in der deutschen Hauptstadt sollten insbesondere die Strafzölle sein, die die Trump-Administration gegen Stahlimporte aus mehreren Staaten, darunter Deutschland, zu erheben plant. Zwar verkaufen deutsche Stahlkonzerne nur einen relativ geringen Anteil ihrer Gesamtexporte in die USA; doch rechnen Branchenkreise mit höchst schädlichen "Umleitungseffekten": Reduzieren US-Unternehmen ihre Einfuhren, dann müssen sich die bisherigen Lieferanten neue Absatzmärkte suchen; mit harter Zuspitzung der Konkurrenz und einem heftigen Preiskampf ist zu rechnen. Die Bundesregierung sucht deshalb mit aller Macht gegen die US-Pläne zu intervenieren. Dabei lässt der Streit nicht nur die Zuspitzung der US-Handelspolitik unter Präsident Donald Trump, sondern auch deren Kontinuitäten erkennen: Erbitterte Stahlstreitigkeiten gab es bereits unter den Präsidenten George W. Bush und Barack Obama. Ihre aktuelle Zuspitzung ist ein Resultat der sich seit geraumer Zeit verschärfenden transatlantischen Rivalität. Strafzölle unter Bush Teilweise heftige Auseinandersetzungen um deutsche Stahlexporte in die USA hat es immer wieder gegeben. Ein Beispiel dafür bieten die Strafzölle in Höhe von acht bis 30 Prozent auf zehn verschiedene Gruppen von Stahl, die US-Präsident George W. Bush im März 2002 verhängte. "Die EU ist das Hauptopfer dieser Maßnahmen", kritisierte damals EU-Handelskommissar Pascal Lamy; Brüssel legte umgehend Beschwerde bei der Welthandelsorganisation (WTO) ein.[1] Der Klage schlossen sich insgesamt 22 Staaten an. Nachdem die EU Washington Gegenmaßnahmen angedroht hatte - nicht zuletzt Strafzölle auf Orangensaft aus Florida, wo damals Jeb Bush, der Bruder des Präsidenten, als Gouverneur amtierte - und nachdem die WTO die US-Strafzölle im November 2003 in aller Form als unzulässig eingestuft hatte, lenkte die Regierung Bush Anfang Dezember 2003 ein und hob die Strafzölle auf. Die EU habe zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits 15 Prozent ihres Exports in die USA eingebüßt, berichtete Handelskommissar Lamy: Es gehe um ein Volumen von etwa zwei Milliarden Euro.[2] Gemeinsam gegen China Bushs Nachfolger Barack Obama hat sich ebenfalls um die Beschränkung der Stahleinfuhren in die Vereinigten Staaten bemüht, die bis heute der weltgrößte Stahlimporteur sind - eine Tatsache, die zu ihrem exzessiven Handelsdefizit beiträgt. Obama hat vor allem Strafmaßnahmen gegen Einfuhren aus China ergriffen und die Stahlimporte von dort deutlich verringert; gegen Ende seiner Amtszeit befand sich die Volksrepublik nicht mehr unter den Top Ten-Stahllieferanten der USA. Dabei konnte Obama sich stets auf die Kooperationsbereitschaft Deutschlands und der EU verlassen, die ihrerseits gegen Stahlimporte aus China einschritten und bis heute einschreiten: Anfang April hat die EU die Importzölle auf diverse Stahlprodukte aus der Volksrepublik angehoben; lagen die Sätze zuvor zwischen 13,2 und 22,6 Prozent, so belaufen sie sich jetzt auf 18,1 bis 35,9 Prozent. Strafzölle unter Obama Dennoch hat Obama sich gegen Ende seiner Amtszeit auch gegen Stahlimporte unter anderem aus Deutschland gewandt. Anfang November 2016 verhängte das US-Handelsministerium vorläufige Strafzölle insbesondere auf die Einfuhr von Grobblechen, wie sie beispielsweise Salzgitter und die Dillinger Hütte lieferten. Im März 2017 sind die Strafzölle dann bestätigt und auf eine Höhe von 5,38 Prozent (Dillinger Hütte) beziehungsweise 22,9 Prozent (Salzgitter) festgelegt worden. In der Öffentlichkeit wurde das Verfahren fälschlich der Trump-Administration zugeschrieben, die es tatsächlich nur von Obama übernommen und technisch zu Ende geführt hat. Die Dillinger Hütte stellte ihre Lieferungen in die Vereinigten Staaten noch im Jahr 2016 ein; Salzgitter muss seit dem 30. März dieses Jahres die geforderten Strafzölle zahlen.[3] Strafzölle unter Trump Die Trump-Administration spitzt den alten Stahlstreit nun allerdings zu. Präsident Trump hat im April eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die feststellen soll, ob die aktuellen Stahlimporte die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten gefährden. Grundlage ist die Section 232 des Trade Expansion Act aus dem Jahr 1962, der zufolge Importe eingeschränkt werden können, wenn sie die nationale Sicherheit bedrohen - etwa dann, wenn die eingeführten Materialien zur Herstellung sensibler Rüstungsgüter benötigt werden. Die Untersuchung soll noch im Juni zu Ende geführt, das Ergebnis der Öffentlichkeit mitgeteilt werden. In Washington wird bereits über Strafmaßnahmen diskutiert. Im Gespräch sind Strafzölle in Höhe von womöglich 25 Prozent, alternativ Abgaben, die vom Käufer nach Erreichen einer bestimmten Quote gezahlt werden. Umleitungseffekte Berlin ist alarmiert. Zwar liefern deutsche Stahlkonzerne lediglich 700.000 von den 42 Millionen Tonnen Stahl, die sie produzieren, in die USA; Einbrüche seien verkraftbar, heißt es. Die Salzgitter AG etwa, die rund sechs Prozent ihres gesamten Umsatzes im Handel mit den Vereinigten Staaten erzielt, werde auch bei größeren Schwierigkeiten im US-Geschäft "nicht gleich umfallen", erklärt ihr Vorstandsvorsitzender Heinz Jörg Fuhrmann.[4] Allerdings geht die Branche von sogenannten Umleitungseffekten aus: Weil sämtliche betroffenen Stahlkonzerne sich neue Absatzmärkte suchen müssten, sei mit erheblichen Komplikationen und einem erbitterten Preiskampf zu rechnen. "Auch wenn der amerikanische Markt nur eine sehr beschränkte Rolle für uns spielt - die Strafzölle sind schmerzhaft", heißt es aus Branchenkreisen.[5] Vergeltung Berlin und Brüssel ziehen Konsequenzen. Vor zwei Wochen hat Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries in einem Schreiben an US-Handelsminister Wilbur Ross Einspruch gegen die US-Pläne erhoben und erklärt, es gebe "keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass europäische oder deutsche Stahlimporte die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten bedrohen oder beeinträchtigen könnten".[6] Stattdessen hat Zypries für ein gemeinsames Vorgehen gegen China geworben, wie es zu Obamas Amtszeit praktiziert wurde: "Das Problem der Überkapazitäten im Bereich Stahl", hieß es in ihrem Schreiben an Ross unter Anspielung auf chinesische Konzerne, "betrifft europäische und amerikanische Unternehmen gleichermaßen." Parallel dazu haben in einem höchst ungewöhnlichen Schritt hochrangige Militärs aus Deutschland und den Niederlanden bei US-Verteidigungsminister James Mattis vorgesprochen, um ihn hinsichtlich der Strafzölle zu einer Intervention bei Präsident Trump zu gewinnen; Mattis wird als vergleichsweise kooperationsbereit eingestuft.[7] Ergänzend droht EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström der US-Regierung mit Gegenmaßnahmen: "Natürlich werden wir Vergeltung üben".[8] Konfliktbereit Die Trump-Administration demonstriert Konfliktbereitschaft: Handelsminister Ross hat einen für gestern geplanten Besuch in Berlin, bei dem auch über die möglichen Strafzölle gesprochen werden sollte, in letzter Minute abgesagt - weil er einen Termin bei Trump wahrnehmen müsse, heißt es zur Begründung.[9] Der gegenwärtige US-Präsident ist - anders als seine beiden Amtsvorgänger - zu Verhandlungen sowie vor allem zu den daraus resultierenden Kompromissen nicht mehr bereit.