Europäische Zwillinge

Freitag, 24.3.2017

Nachrichten

Interviews

Hintergrund

Dokumente

Rezensionen Kurznachrichten Aufnahmestopp Nach der partiellen Schließung der schwedischen Grenzen für Flüchtlinge verhängt das erste deutsche Bundesland einen Aufnahmestopp. ex.klusiv EU oder Krieg Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn warnt vor einem Zerfall der EU. ex.klusiv Neue Lager Die Innenminister der EU haben sich auf Maßnahmen geeinigt, die Flüchtlinge aus Deutschland fernhalten sollen. ex.klusiv Krieg in Europa? Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt warnt vor einem neuen Krieg in Europa. ex.klusiv Verletzte ausgeflogen Die Bundeswehr hat 20 verwundete Kämpfer aus der Ukraine zur Behandlung nach Deutschland ausgeflogen. ex.klusiv Außen und innen Der deutsche Außenminister moniert eine mangelnde Zustimmung in der Bevölkerung für eine offensive deutsche Weltpolitik. ex.klusiv Die Verantwortung Berlins Der ehemalige EU-Kommissar Günter Verheugen erhebt im Konflikt um die Ukraine schwere Vorwürfe gegen Berlin. ex.klusiv "Ein gutes Deutschland" Das deutsche Staatsoberhaupt schwingt sich zum Lehrmeister der Türkei auf. ex.klusiv Die Dynamik des "Pravy Sektor" Der Jugendverband der NPD kündigt einen "Europakongress" unter Beteiligung des "Pravy Sektor" ("Rechter Sektor") aus der Ukraine an. ex.klusiv Der Mann der Deutschen Die deutsche Kanzlerin hat am gestrigen Montag zwei Anführer der Proteste in der Ukraine empfangen. ex.klusiv

Aktuell Geschichte Archiv Info/Impressum Zwei Wege - Eine Katastrophe: Übereinstimmungen und Unterschiede in deutschen Europakonzepten, für die Wolfgang Schäuble und Jürgen Habermas stehen. Flugschrift No. 1 von Hans-Rüdiger Minow. Januar 2016. Als e-book (10,- Euro) oder in Print (18,90 Euro). : Übereinstimmungen und Unterschiede in deutschen Europakonzepten, für die Wolfgang Schäuble und Jürgen Habermas stehen. Flugschrift No. 1 von Hans-Rüdiger Minow. Januar 2016. Als e-book (10,- Euro) oder in Print (18,90 Euro). Flugschrift hier bestellen. Europäische Zwillinge BERLIN (Eigener Bericht) - Zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge heben deutsche Wirtschaftsfunktionäre die zentrale Bedeutung der EU und ihres Binnenmarkts für die Geschäftserfolge deutscher Unternehmen hervor. Der Binnenmarkt sei "einer der größten Erfolge der Union", heißt es etwa in einer Erklärung, die der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) unterzeichnet hat: Dank der Abschaffung von Handelshemmnissen im Innern sei die EU "eine wichtige Wirtschaftskraft im internationalen Handel" geworden. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) führt die Exportstärke zahlreicher Unternehmen aus der EU ebenfalls auf den Binnenmarkt zurück; laut ihren Angaben hält die EU zur Zeit einen Anteil am Welthandel von 33 Prozent. Während die Wirtschaft die EU feiert, nimmt die Armut in der Union zu und liegt mittlerweile weit über Vergleichswerten in China. Laut der EU-Statistikbehörde eurostat waren im Jahr 2015 mehr als 118 Millionen EU-Bürger von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht - 23,7 Prozent der Bevölkerung. In manchen Mitgliedstaaten leiden Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren zu einem hohen Anteil an Proteinmangel, weil sie respektive ihre Eltern angemessene Nahrung nicht bezahlen können. Von 1990 bis 1995 haben 5,5 Prozent der Bevölkerung Ost- und Südosteuropas ihre Heimat verlassen und sind ausgewandert - zumeist, um der grassierenden Armut zu entkommen. Erfolgsfaktor Binnenmarkt Anlässlich des 60. Jahrestages der Unterzeichnung der Römischen Verträge am 25. März 1957 betonen deutsche Wirtschaftsverbände die zentrale Bedeutung der EU und des Binnenmarktes für ihren Geschäftserfolg. Die Römischen Verträge hatten mit der Errichtung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) die Grundlagen für die ökonomische Integration des Kontinents geschaffen, die schließlich in den Binnenmarkt mündete. "Wir, die Präsidenten der europäischen Industrie- und Handelskammern, Repräsentanten der Unternehmen, bekräftigen unsere Unterstützung der wichtigsten Grundsätze des europäischen Projekts", heißt es in einer aktuellen Erklärung, die vor den Jubiläumsfeierlichkeiten am morgigen Samstag in Rom neben den Präsidenten der Belgian Chambers, der CCI France, der Chambre de Commerce Luxembourg und der italienischen Unioncamere der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, unterzeichnet hat. "Die Europäische Union wurde zusammen mit uns Unternehmern entwickelt und sie orientiert sich daher an möglichen Verbesserungen und an der Vereinfachung des Austauschs", heißt es in der Erklärung: "Aus unserer Sicht ist der Binnenmarkt einer der größten Erfolge der Union ... . Durch ihn ist unsere Gemeinschaft eine wichtige Wirtschaftskraft im internationalen Handel geworden."[1] Außergewöhnlich exportstark Nähere Angaben, die die Bedeutung des Binnenmarktes für den Erfolg der deutschen Wirtschaft erahnen lassen, hat unlängst die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) publiziert. Demnach steht deutschen Unternehmen dank der Abschaffung von Handelshemmnissen innerhalb der EU ein Absatzmarkt zur Verfügung, dessen Volumen die KfW auf 14,2 Billionen Euro beziffert - deutlich mehr als der deutsche Markt, den die KfW bei 2,8 Billionen Euro ansetzt. Das sei für Exporte nicht zuletzt deshalb sehr förderlich, heißt es, weil diejenigen Firmen, "die sich in diesem Wettbewerb" - im Binnenmarkt - "durchsetzen, ... Effizienzgewinne" erzielten, die "ihre Wettbewerbsposition gegenüber Unternehmen aus anderen Weltregionen verbessern". Das habe dazu geführt, dass sich der Anteil der Warenexporte am Bruttoinlandsprodukt in den 15 Staaten, die der EU vor der Osterweiterung angehörten, seit 1960 "mehr als verdoppelt" habe. Die EU habe damit etwa Japan und die USA klar überholt.[2] Nach Angaben der KfW erwirtschaftet die EU heute 17 Prozent des Weltbruttoinlandsprodukts - mehr als die Vereinigten Staaten (16 Prozent); weit vorne liegt die EU demnach beim Anteil am Welthandel - 33 Prozent gegenüber 9 Prozent im Falle der USA. Deutsche Profiteure Von den exportbegünstigenden Wirkungen des EU-Binnenmarkts hat insbesondere die deutsche Wirtschaft profitiert. Lag die bundesdeutsche Exportquote 1955 - kurz vor der EWG-Gründung - noch bei 3,6 Prozent, so schnellte sie bis 1960 bereits auf 19 Prozent in die Höhe. Im Jahr 2015 erreichte die deutsche Exportquote sogar 46,9 Prozent. 2016 führten deutsche Unternehmen Waren im Wert von 1,207 Billionen Euro aus und erzielten damit, weil die Importe deutlich niedriger lagen, einen Außenhandelsüberschuss von mehr als 252 Milliarden Euro.[3] Wenngleich in der jüngeren Vergangenheit zunächst die Exporte nach China, dann diejenigen in die USA erheblich stiegen, bildet der EU-Binnenmarkt weiterhin eine stabile Basis, die deutschen Exporteuren Sicherheit verschafft. Im vergangenen Jahr gingen immer noch 58 Prozent der deutschen Ausfuhr in andere EU-Länder, womit die deutsche Industrie Schwächen im USA- und - mit Einschränkung - im Chinahandel auffangen konnte. Ist die Einheitswährung, der Euro, in deutschen Wirtschaftskreisen inzwischen nicht mehr unumstritten [4], so gilt der Binnenmarkt auch weiterhin als Garant für deutsche Exporterfolge. Entsprechend lobend äußern sich Wirtschaftsvertreter zum morgigen Jahrestag der Gründung der EWG. Blanke Armut Während die deutsche Wirtschaft ungebrochen boomt und als einer der Hauptgewinner des EU-Binnenmarkts gelten kann, belegen offiziöse Untersuchungen ein teilweise schockierendes Ausmaß an Armut in der EU. Laut Angaben von eurostat, der EU-Statistikbehörde, lag der Anteil der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Menschen in der Union im Jahr 2015 bei 23,7 Prozent der Bevölkerung. Während es zu den offiziellen Zielen der Brüsseler Politik gehört, die Zahl der Armen zu senken, ist sie seit 2008 von 115,9 Millionen EU-Bürgern auf 118,8 Millionen gestiegen.[5] Damit liegt sie deutlich über der Zahl der Armen etwa im weitaus bevölkerungsreicheren China. Dort konstatierte die Weltbank, wenngleich sie etwas abweichende Definitionen verwendet, einen Rückgang der Armut von gut 878 Millionen Menschen im Jahr 1981 auf 87 Millionen im Jahr 2012. Beobachter sprechen mittlerweile von einer weiteren Senkung der Zahl der in Armut lebenden Chinesen auf 56 Millionen. Innerhalb der EU ist die Armut stark auf die neuen östlichen und südöstlichen Mitgliedstaaten konzentriert. Während das "Medianeinkommen", ein statistischer Mittelwert, in Deutschland bei 20.668 Euro im Jahr liegt, bewegt es sich etwa in Polen, Lettland und Litauen zwischen 5.000 und 6.000 Euro; in Ungarn liegt es bei monatlich fast 4.500 Euro, in Bulgarien bei rund 3.300 Euro und in Rumänien bei rund 2.250 Euro - nur wenig mehr als ein Zehntel des deutschen Werts. Materielle Deprivation In einer ganzen Reihe von EU-Staaten lebt darüber hinaus ein signifikanter Teil der Bevölkerung laut eurostat in "erheblicher materieller Deprivation".[6] Das betrifft Personen, auf die mindestens vier von neun klar definierten Armutskriterien zutreffen, darunter etwa, keine Waschmaschine oder kein Telefon kaufen oder seine Wohnung nicht angemessen beheizen zu können. In Litauen leben 13,9 Prozent der Bevölkerung in erheblicher materieller Deprivation, in Lettland 16,4 Prozent, in Ungarn 19,4 Prozent, in Griechenland 22,2 Prozent, in Rumänien 22,7 Prozent und in Bulgarien 34,2 Prozent - mehr als ein Drittel der Bevölkerung. Bei Kindern und Jugendlichen liegt die Rate noch deutlich höher. In Ungarn waren im Jahr 2015 36,1 Prozent der Unter-18-Jährigen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, in Griechenland 37,8 Prozent, in Bulgarien 43,7 Prozent, in Rumänien 46,8 Prozent. Ebenfalls eurostat zufolge können 22,8 Prozent der Unter-16-Jährigen in Ungarn es sich nicht leisten, einmal am Tag frisches Obst oder Gemüse zu essen; in Rumänien liegt die Zahl bei 14,9 Prozent, in Bulgarien bei 40,0 Prozent. In Ungarn essen 22,1 Prozent der Unter-16-Jährigen nicht genügend Proteine, weil sie respektive ihre eltern Fleisch oder Fisch nicht bezahlen können; in Bulgarien sind es 42,4 Prozent. Die Armut treibt die Menschen mittlerweile in Scharen aus dem Land. Laut einer Studie des IWF sind aus der Großregion Ost- und Südosteuropa in den vergangenen 25 Jahren um die 20 Millionen Menschen ausgewandert; das entspricht gut 5,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Aus Polen etwa sind seit 2004 zwei Millionen Menschen emigriert. Nicht zu trennen Beide Faktoren - der wirtschaftliche Erfolg vor allem deutscher Unternehmen und die grassierende Armut insbesondere in Ost-, Süd- und Südosteuropa - sind seit vielen Jahren Konstanten in der EU: europäische Zwillinge, die sich offenbar nicht trennen lassen. Mehr zum Thema: Europas Fahnenträger