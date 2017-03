Mittwoch, 08.3.2017

Mit deutschen Waffen gegen Jesiden BERLIN/ERBIL (Eigener Bericht) - Kurdische Schützlinge der Bundesregierung im Nordirak nutzen deutsche Waffen für Angriffe auf die jesidische Minderheit. Dies belegen neue Foto- und Videodokumente, die seit einigen Tagen im Internet kursieren. Sie zeigen, wie Peschmerga der Kurdischen Regionalregierung (KRG) in Erbil sowie ihnen nahestehende Milizionäre mit einem gepanzerten Fahrzeug vom Typ ATF Dingo, dem Sturmgewehr G36 und weiteren deutschen Schusswaffen gegen Jesiden vorgehen. Hintergrund sind Bestrebungen der Peschmerga, vor der geplanten Abspaltung der von Erbil kontrollierten Gebiete vom Irak das KRG-Territorium zu arrondieren und ihm die Region um Sinjar (kurdisch: Şingal) einzuverleiben. Die Stadt stand im Sommer 2014 im Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit, als der IS dort tausende Jesiden ermordete und tausende Jesidinnen verschleppte, versklavte und vergewaltigte. Die Jesiden, die seit je von der KRG schikaniert und diskriminiert werden, fürchten nun, verdrängt zu werden. Erbil, von der Bundesregierung politisch unterstützt und mit Ausbildung und Ausrüstung für die Peschmerga zuletzt auch militärisch gestärkt, hat in den vergangenen Jahren bereits arabischsprachige Einwohner seines Herrschaftsgebiets systematisch vertrieben. US-Beobachter warfen der KRG bereits 2015 eine "ethnische Säuberung" vor. Ethnische Säuberungen Warnungen vor den Folgen der völkischen Sezessionspolitik, die Erbil unter der Herrschaft des Barzani-Clans energisch vorantreibt, sind immer wieder laut geworden. Masud Barzani, der Chef der Kurdischen Regionalregierung (KRG), hat bereits mehrmals erklärt, ein Referendum über die Abspaltung der kurdischsprachigen Gebiete des Irak anzustreben. Ende Februar hat er dies im Interview mit einer deutschen Tageszeitung bekräftigt.[1] Gleichzeitig ist bekannt, dass die Peschmerga, die als Streitkräfte der KRG operieren, in den vergangenen Jahren den Krieg gegen den IS genutzt haben, um arabischsprachige Bewohner nordirakischer Ortschaften zu vertreiben. Dies geschieht offenbar in Vorbereitung auf die Abspaltung des Gebiets; US-Fachleute hatten bereits im Juli 2015 geurteilt, es handle sich bei den Operationen um eine "Kampagne ethnischer Säuberungen" zugunsten eines ethnisch bereinigten "künftigen kurdischen Staats".[2] Dingos und G36 Die Vorwürfe sind aus deutscher Perspektive von spezieller Bedeutung. Zum einen unterstützt die Bundesregierung die sezessionswillige KRG bereits seit mehr als zehn Jahren politisch wie auch ökonomisch.[3] Zum anderen hilft sie im Rahmen des Kriegs gegen den IS, die Peschmerga umfassend auszubilden und aufzurüsten.[4] Schon im Herbst teilte die Bundeswehr mit, sie habe bereits 3.400 kurdische Milizionäre trainiert. Ende 2016 war zudem bei der Truppe zu erfahren, Berlin habe Erbil "bislang mehr als 2.600 Tonnen" militärisches Material zur Verfügung gestellt.[5] Zu den Waffen, die die Bundeswehr den Peschmerga überließ - offiziell für den Krieg gegen den IS -, gehören eine hohe Zahl an Sturmgewehren G3 und G36, diverse Maschinengewehre MG3 und Panzerabwehrraketen vom Typ Milan; außerdem hat Erbil unter anderem gepanzerte Fahrzeuge vom Typ ATF Dingo erhalten. Kampf um Sinjar Wie jetzt bekannt wird, kommen die Waffen, die Berlin den Peschmerga geliefert hat, nicht nur im Krieg gegen den IS zum Einsatz, sondern auch bei Operationen, die die KRG in Vorbereitung auf die Sezession zur Arrondierung ihres Herrschaftsgebiets durchführen lässt - unter anderem gegen die nordirakischen Jesiden. Konkret geschieht das bei den aktuellen Kämpfen um die Stadt Sinjar, die im Sommer 2014 im Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit stand; damals ermordete der IS bei einer Offensive in der Region bis zu 5.500 Jesiden und verschleppte, versklavte und vergewaltigte über 6.300 Jesidinnen. Die Peschmerga waren aus Sinjar geflohen, ohne militärisch Widerstand zu leisten, woraufhin der IS dort zunächst freie Hand hatte. Heute sucht die KRG die Region wieder unter Kontrolle zu bekommen, um sie nach Möglichkeit ihrem jetzt zu gründenden Staat einzuverleiben. Dabei sind die Peschmerga und ihnen nahestehende, aus syrischen Flüchtlingen gebildete kurdische Milizen in schwere Konflikte mit jesidischen Einheiten geraten, die sich gegen die Peschmerga-Herrschaft über ihre Wohngebiete zur Wehr setzen. Bei heftigen Zusammenstößen sind in den vergangenen Tagen Todesopfer zu beklagen gewesen. Zum zweiten Mal Foto- und Videodokumente belegen nun, dass die Peschmerga und ihre Verbündeten bei ihren Kämpfen um Sinjar deutsche Waffen und deutsches Militärgerät nutzen. Auf den Aufnahmen sind unter anderem Peschmerga-Einheiten zu sehen, die mit dem deutschen ATF Dingo gegen ihre Gegner vorrücken. Andere Peschmerga-Kämpfer posieren mit dem deutschen Paradesturmgewehr G36.[6] Weitere Aufnahmen zeigen, wie mit dem Sturmgewehr G3 oder dem Maschinengewehr MG3 ausgerüstete Peschmerga sich gegen Jesiden wenden. Jesidische Quellen bestätigen, es seien mehrere jesidische Kämpfer von den Peschmerga mit dem Sturmgewehr G36 erschossen worden. Offenkundig benutze das Barzani-Regime zur Zeit "die deutschen Waffen, um seine eigene Macht auszubauen", konstatiert der Bundestagsabgeordnete Jan van Aken (Die Linke), ein Experte für Abrüstung: Es sei "eine fürchterliche Vorstellung", dass "Waffenlieferungen und Ausbildung durch die Bundeswehr" nun genutzt würden, um "die Jesiden ein zweites Mal zu unterdrücken oder zu vertreiben".[7] Schikaniert und diskriminiert Tatsächlich setzt das von Berlin stark geförderte Erbil bei seinen Bemühungen um die Abspaltung eines ethnisch kurdischen Staats die Jesiden seit geraumer Zeit massiv unter Druck. So hindert es die jesidischen Bewohner der Region Sinjar, ihre Produkte in der kurdischen Autonomieregion zu verkaufen oder von dort Waren zu beziehen; Beobachter sprechen von einer Wirtschaftsblockade. Darüber hinaus blockiert die KRG auch Lieferungen von Hilfsorganisationen. Zu Jahresbeginn protestierten Menschenrechtsorganisationen, weil Erbil das Büro der Hilfsorganisation Yazda, die Jesiden unterstützt, in Dohuk schließen ließ. Beobachter meinten damals einen Zusammenhang damit zu erkennen, dass Yazda umfangreiche Hilfslieferungen für das Gebiet um Sinjar plante.[8] Die Jesiden würden ökonomisch und politisch niedergehalten, wird berichtet. Wie ein ehemaliger Mitarbeiter von Yazda bestätigt, verhindert die KRG sogar die Rückkehr jesidischer Flüchtlinge in ihr Herkunftsgebiet um Sinjar, weil sie fürchtet, die Kontrolle sonst völlig zu verlieren, und geht mit teils brutaler Repression gegen oppositionelle Jesiden vor. Die jüngsten Peschmerga-Attacken auf Jesiden mit deutschen Waffen spitzen die Lage weiter zu.