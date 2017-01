Dienstag, 31.1.2017

Im Namen Europas BERLIN (Eigener Bericht) - Neue Appelle zum engeren Schulterschluss der EU haben das erste Gespräch der deutschen Kanzlerin und des neuen US-Präsidenten begleitet. Zwar hieß es nach dem Telefonat am Samstag, beide Seiten wollten die bilateralen Beziehungen weiter "vertiefen". Berlin bereitet sich dennoch darauf vor, eigene Interessen gegenüber Washington offensiv durchzusetzen - auch mit Hilfe der EU. Diese müsse deswegen nun endlich "zusammenstehen", fordern führende deutsche Politiker. Am Samstag hat Außenminister Sigmar Gabriel im Rahmen seiner ersten Auslandsreise im Amt seinen Pariser Amtskollegen Jean-Marc Ayrault besucht und dabei energisch darauf gedrungen, "dass Deutschland und Frankreich möglichst überall gemeinsame Positionen vertreten". Die Äußerung zielte auch auf Geschlossenheit innerhalb der EU: Während Gabriel sich in Frankreich aufhielt, kamen die Staats- und Regierungschefs sieben südlicher EU-Staaten, unter ihnen der französische Staatspräsident, in Lissabon zusammen, um eigene Positionen nicht zuletzt in der Wirtschaftspolitik festzulegen. Parallel konstatieren Beobachter aus Anlass der jüngsten USA-Reise der britischen Premierministerin Theresa May, mit dem britischen EU-Austritt entstehe "in Europa ein zweiter geopolitischer Pol"; das sei "für Deutschland, das sich angewöhnt hat, im Namen Europas zu sprechen, ... keine gute Entwicklung". Rivale der USA Neue Appelle zum engeren Schulterschluss der EU-Mitgliedstaaten haben das erste Telefongespräch der deutschen Kanzlerin mit dem neuen US-Präsidenten am Samstag begleitet. Angela Merkel und Donald Trump hätten ausdrücklich bekräftigt, "wie wichtig eine enge deutsch-amerikanische Zusammenarbeit für Sicherheit und Wohlstand ihrer Länder sei", wurde nach dem Gespräch berichtet; beide hätten sich einmütig dazu bekannt, "die ohnehin schon ausgezeichneten bilateralen Beziehungen in den nächsten Jahren noch zu vertiefen".[1] Was darunter genau zu verstehen sein soll, blieb zunächst unklar; zugleich hieß es, Trump werde Merkel schon "bald" in Washington empfangen, während er selbst im Juli anlässlich des G20-Gipfels in Hamburg die Bundesrepublik besuchen werde. In Berlin herrscht nach wie vor erhebliche Skepsis gegenüber Trump - weniger wegen seiner jüngsten rassistisch-chauvinistischen Präsidialdekrete, sondern vor allem, weil er die deutsche Dominanz über die EU offen benennt. "Im Grunde genommen ist die Europäische Union ein Mittel zum Zweck für Deutschland", hatte Trump Mitte Januar geäußert - und daran erinnert, dass Berlin die EU mit Bestrebungen verknüpft, auf globaler Ebene gegen die Vereinigten Staaten zu konkurrieren.[2] Deutsche Kommentatoren urteilen, in den USA kehre "mit Trump eine alte, unter Obama weitgehend vergessene Sicht zurück, wonach die EU sich zu einem potentiellen Rivalen Amerikas entwickeln könnte".[3] Langfristig sei das für die Bundesrepublik eine Gefahr. Gemeinsame Positionen Entsprechend dringt Berlin nun mit aller Energie darauf, die EU so rasch und so eng wie möglich zusammenzuschweißen. "Vielleicht begreifen 2017 nun endlich alle Staaten, dass wir zusammenstehen müssen", äußerte am Wochenende Volker Kauder, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: "Überall" - also beispielsweise "in der Verteidigungs-, in der Flüchtlings-, in der Wirtschaftspolitik".[4] Am Samstag, nur einen Tag nach seiner Einführung in das Amt des Außenministers, hat Sigmar Gabriel seinen französischen Amtskollegen besucht, um mit ihm das weitere Vorgehen gegenüber Washington zu besprechen. Man habe vereinbart, aus Mitarbeitern beider Außenministerien binationale Teams zu bilden und sie "auf alle wichtigen Fragen anzusetzen", hieß es anschließend im Auswärtigen Amt; eines dieser Teams werde sich mit den transatlantischen Beziehungen befassen.[5] Die Arroganz, mit der in Berlin über französische Politiker gesprochen wird (german-foreign-policy.com berichtete [6]), legt nahe, dass in den neugebildeten Teams nicht Paris den Ton angeben wird. Es sei "wichtig, dass inhaltlich, aber auch öffentlich sichtbar wird, dass Deutschland und Frankreich möglichst überall gemeinsame Positionen vertreten", ließ sich Außenminister Gabriel nach dem Treffen zitieren. Er schließt sich zudem der in deutschen Leitmedien recht beliebten PR-Figur an, der zufolge Deutschland nun zum liberalen Gegenspieler der Trump-Administration werde. "Es gibt nach wie vor keine Region auf der Welt", erklärte er nach dem Treffen mit dem französischen Außenminister Jean-Marc Ayrault, "in der man so frei, so demokratisch und so sicher leben kann wie in Europa".[7] Den Süden kontrollieren Die Appelle zur Geschlossenheit folgen nicht nur der Absicht, äußeren Mächten wie etwa den Vereinigten Staaten in der globalen Konkurrenz geeint entgegenzutreten. Frankreichs Einbindung gilt auch als unumgänglich, um die Herausbildung widerständiger Potenziale im Süden der EU zu verhindern. Ein Beispiel dafür ist das - inzwischen zweite - Treffen der EU-Südstaaten (Portugal, Spanien, Frankreich, Italien, Malta, Griechenland, Zypern), das am Samstag in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon stattfand. Bei den sieben EU-Südstaaten handelt es sich - mit Ausnahme Maltas - um diejenigen, die von der Eurokrise am stärksten betroffen sind und die sich immer wieder gegen die deutschen Austeritätsdiktate stemmen. "Europa" müsse "enger zusammenrücken", hieß es auch in Lissabon; und während offiziell Vorschläge zur Flüchtlingsabwehr thematisiert wurden, standen auch Gespräche über den Umgang mit der Eurokrise auf dem Programm.[8] Berlin, das an den EU-Südstaatentreffen nicht teilnimmt, kann auf deren Ergebnisse allenfalls mit französischer Hilfe Einfluss nehmen. Langfristig gilt dies jedoch als überaus wünschenswert: Wie Experten berechnen, hat nach dem britischen EU-Austritt die Gruppe der austeritätsfixierten nördlichen Mitgliedstaaten keine Sperrminorität gegen etwaige Vorstöße der EU-Südstaaten mehr. Vergangene Interventionen Die Folgen, die der britische Austritt aus der EU mit sich bringt, machen Berlin schon jetzt auch anderweitig zu schaffen. Deutlich gezeigt hat das die USA-Reise der britischen Premierministerin Theresa May in der vergangenen Woche. May wurde als erste ausländische Regierungschefin von Trump empfangen, noch bevor Merkel wenigstens mit dem neuen US-Präsidenten telefonieren konnte - und sie traf in den Vereinigten Staaten einige weitreichende Festlegungen, die der Berliner Politik nicht wirklich entsprechen. So wies sie die "gescheiterte Außenpolitik der Vergangenheit" scharf zurück und kündigte an: "Die Tage, in denen Britannien und Amerika in souveränen Staaten intervenierten, um die Welt nach unserem Bild zu formen, sind vorüber."[9] Eine ähnliche Absage der deutschen Regierung an militärische Überfälle wie denjenigen auf Jugoslawien im Frühjahr 1999 ist nicht bekannt. Die Klammer der EU Unabhängig von der Frage, ob London dieser Festlegung in Zukunft tatsächlich entsprechen wird, trifft die Aussage eines deutschen Medienkommentators zu: "Die Abnabelung der Briten von der EU führt dazu, dass in Europa ein zweiter geopolitischer Pol entsteht, der Ziele verfolgen wird, die nicht automatisch mit denen in Brüssel, Berlin oder Paris in Einklang zu bringen sind."[10] Das sei "für Deutschland, das sich angewöhnt hat, im Namen Europas zu sprechen, ... keine gute Entwicklung". Zwar habe es "Risse ... im transatlantischen Verhältnis immer wieder" gegeben, und sie seien schon oft zwischen den USA und Großbritannien auf der einen sowie Deutschland und Frankreich auf der anderen Seite verlaufen - wie bei Mays jüngstem Besuch in den Vereinigten Staaten. Doch mit dem britischen EU-Austritt ändere sich etwas Grundsätzliches, hieß es in dem Kommentar: "Künftig fehlt die Klammer der EU, mit der London an den Kontinent gebunden war."